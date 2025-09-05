Giftnebel über St. Louis – Wenn Regierungen ihre Bürger zu Versuchskaninchen machen

Die US-Regierung hat inzwischen zugegeben, dass sie in den 1950er- und 60er-Jahren in St. Louis ein geheimes „Nebel-Experiment“ durchgeführt hat. Über Jahre wurden ahnungslose Bewohner – vor allem in armen, überwiegend schwarzen Vierteln – mit Zink-Cadmiumsulfid, einer krebserregenden Chemikalie, besprüht. Offiziell diente der Test der „Vorbereitung auf einen möglichen sowjetischen Angriff“ im Kalten Krieg. In Wahrheit wurden Menschen wie Laborratten behandelt – ohne Zustimmung, ohne Aufklärung, ohne Schutz.

Stimmen der Betroffenen

Die Zeitzeugen erinnern sich an einen dichten, übel riechenden Sprühnebel, der aus LKWs und von Dächern in die Straßen geblasen wurde. Kinder spielten darin, Erwachsene klagten über Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel. Jahrzehnte später berichten viele von Krebsdiagnosen, Nierenschäden und seltenen Lymphomen. Ein Veteran fasst es zusammen: „Meine Regierung hat mich benutzt, als wäre ich ein Versuchskaninchen.“

Vertuschung und fehlende Aufklärung

Noch heute sind wichtige Dokumente unter Verschluss. Die Armee verweist auf alte Studien, die angeblich keine Gesundheitsrisiken festgestellt hätten. Doch der Nationale Forschungsrat warnte bereits 1997 ausdrücklich vor dem Krebsrisiko bei wiederholter Exposition. Kritische Unterlagen verschwanden, andere bleiben geheim. Die Opfer haben das Gefühl, dass die Regierung nur auf Zeit spielt – bis sie „weg sind“.

Muster von Experimenten ohne Zustimmung

Dieses Experiment ist kein Einzelfall, sondern Teil eines größeren Musters:

Covid-mRNA-Injektionen : Millionen Menschen weltweit wurden in ein medizinisches Großexperiment gedrängt – ohne langfristige Studien, ohne ehrliche Aufklärung über Risiken. Bis heute mehren sich die Hinweise auf Herzschäden, Autoimmunreaktionen und genetische Nebenwirkungen, während Regierungen jede kritische Debatte niederdrücken.

: Millionen Menschen weltweit wurden in ein medizinisches Großexperiment gedrängt – ohne langfristige Studien, ohne ehrliche Aufklärung über Risiken. Bis heute mehren sich die Hinweise auf Herzschäden, Autoimmunreaktionen und genetische Nebenwirkungen, während Regierungen jede kritische Debatte niederdrücken. US-Biolabore in der Ukraine: Offizielle US-Dokumente belegen, dass in von den USA finanzierten Laboren hochriskante Experimente mit Krankheitserregern durchgeführt wurden – in einem Land, das mitten im geopolitischen Spannungsfeld liegt. Auch hier ohne demokratische Kontrolle, aber mit potenziellen Folgen für Millionen.

Das sind nur zwei Beispiele.

Der rote Faden: „Nationale Sicherheit“ als Freibrief

Ob Giftnebel über St. Louis, geheime Biolabore oder experimentelle Impfstoffe: Stets lautet die Rechtfertigung „Sicherheit“, „Verteidigung“ oder „Schutz der Bevölkerung“. Doch in Wahrheit offenbart sich ein erschreckendes Muster: die Umdeutung von Menschen zu unfreiwilligen Versuchspersonen.

Forderungen nach Aufarbeitung

Die Überlebenden von St. Louis verlangen heute das, was auch die Opfer anderer Experimente fordern:

Eine offizielle Entschuldigung

Entschädigung für erlittene Schäden und Krankheitsfolgen

Vollständige Offenlegung aller Dokumente

Denn ohne Transparenz und Verantwortung bleibt die Gefahr bestehen, dass Regierungen immer wieder im Namen der „Sicherheit“ Grenzen überschreiten – und die Bevölkerung als Testfeld missbrauchen.