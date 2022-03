China verordnet COVID-Null-Politik und die Menschen in Shenzhen suchen verzweifelt nach Lebensmitteln

Das chinesische Regime hält an seiner COVID-Null-Politik fest, die alle potenziellen Infektionen unter Quarantäne stellt und die Städte abriegelt.

Die Einwohner von Shenzhen, einer Stadt mit mehreren Bezirken, in denen COVID-19 ausgebrochen ist, beklagten sich darüber, dass sie von „Müllbergen“ umgeben sind und aufgrund der Abriegelung verzweifelt nach Lebensmitteln suchen.

„Am Abend des 28. Februar hat ein Nachbar versucht, aus seiner Wohnung vom Gebäude zu springen. Andere Nachbarn erzählten mir, dass er an Depressionen leidet und seit zwei Tagen nichts mehr gegessen hat. Er hat alle Hoffnung verloren und wollte Selbstmord begehen“, sagte Lin Dai (Pseudonym), ein Bewohner des Dorfes Shangshadong in der Stadt Shenzhen, der chinesischsprachigen Epoch Times am 2. März.

„Nachdem wir zu Hause eingeschlossen waren, konnten wir nicht mehr ausgehen, um Lebensmittel zu kaufen. Ich habe versucht, online zu bestellen, aber es war sehr schwierig, Lebensmittel zu finden, die zu uns geliefert werden können“, sagte Lin.

„Ich kenne eine junge Frau, die in meinem Haus wohnt. Sie hat zu Hause nur Reis und Gurken. Sie versucht, so wenig wie möglich zu essen, und hat in den letzten Tagen jeden Tag nur eine oder zwei Schalen Congee mit Essiggurken zu sich genommen.“

„Wir haben die Behörden immer wieder um Hilfe gebeten, aber man sagte uns, sie hätten nicht genug Personal, um sich um die eingeschlossenen Bewohner zu kümmern“, so Lin. „Schließlich schickte uns das Regime heute Morgen Milch und Äpfel und mittags etwas Fast Food und Gemüse.“

Chen Dong (Pseudonym) ist ein neuer Einwohner von Shenzhen, der in der Stadt ein Taxi fährt. Am 22. Februar wurde Chen in seiner Wohnung im Dorf Shangshadong eingeschlossen. Seitdem kann er nicht mehr arbeiten und kein Geld verdienen.

„Das Regime hat gesagt, dass seine Mitarbeiter Lebensmittel zu uns schicken würden, aber die meisten Freiwilligen, die das Essen bringen, trauen sich nicht, hierher zu kommen. Sie haben Angst, sich anzustecken“, sagt Chen. „In den ersten Tagen konnten wir die Lebensmittel an der Eingangstür des Gebäudes abholen.“

Das Leben von Chen und seinen Nachbarn wurde am 26. Februar noch schlimmer, als das Regime ihnen plötzlich nicht mehr erlaubte, ihre Wohnungen zu verlassen.

„Sie schlossen unser Gebäude ab, schickten uns nichts und brachten den Müll nicht weg. Jetzt liegt der Müll überall und stapelt sich“, sagte Chen. „Niemand kümmert sich um uns, und viele Leute riefen aus ihren Fenstern, dass sie hungrig seien und etwas zu essen bräuchten.“

Am 1. März erhielten Chen und seine Nachbarn die erste Lieferung von Lebensmitteln, die nach Chens Meinung nicht für eine Familie ausreichte.

„Wir haben keine andere Lösung. Wenn sich eine Familie nicht mit Lebensmitteln eingedeckt hat und Kinder hat, werden sie verhungern. Wir sind die Treppen hinauf und hinuntergegangen, um nach unseren Nachbarn zu sehen. Wir helfen uns gegenseitig“, sagte Chen.

Li Fei (Pseudonym), ein Angestellter des Regimes in der Shatou-Gemeinde in Shenzhen, sagte der chinesischsprachigen Epoch Times am 2. März, dass das Regime die Wohngebäude und Grundstücke, in denen neue Infektionen gemeldet wurden, mit Stacheldraht abriegelt. „Wir lassen keinen Bewohner aus dem abgeriegelten Gebiet entkommen.“

Li sagte, dass etwa 60.000 bis 70.000 Menschen im Dorf Shangsha in der Gemeinde leben und alle in ihren Häusern eingeschlossen sind.

Massentests

Wie andere chinesische Städte haben auch die Behörden von Shenzhen angeordnet, dass alle Einwohner der Stadt alle drei Tage einen COVID-19-Test durchführen lassen müssen. Am 2. März gab das Regime bekannt, dass Menschen nicht mit der U-Bahn fahren dürfen, wenn sie nicht innerhalb von 48 Stunden ein negatives COVID-19-Testergebnis vorweisen können.

In den Wohnanlagen ertönen ständig Lautsprecher: „Ihr Gesundheitscode wird gelb, wenn Sie in den letzten 72 Stunden nicht getestet wurden“ und „Sie können morgen nicht zur Arbeit gehen, wenn Sie sich heute nicht testen lassen.“

Eine Einwohnerin namens Chen, die in der Gemeinde Shekou im Bezirk Nanshan in Shenzhen lebt, sagte in einem Telefoninterview, dass sie und die meisten Einwohner von Shenzhen arbeiten, um Geld zu verdienen. „Die Regel, dass man ohne Prüfung nicht arbeiten darf, schnürt uns die Kehle zu. Es wäre furchtbar, wenn ein Einwohner von Shenzhen nicht arbeiten gehen könnte“, sagte Frau Chen.

Das chinesische Regime verbietet es den Menschen, ohne einen per Handy-App generierten Gesundheitscode umzuziehen. Ein grüner Code bedeutet, dass der Besitzer die Kontrollpunkte für öffentliche Verkehrsmittel passieren, ein Gebäude betreten oder sogar nach Hause gehen kann. Ein gelber Code bedeutet, dass der Besitzer zu Hause bleiben muss. Ein roter Code bedeutet, dass der Besitzer in einem Quarantänezentrum unter Quarantäne gestellt werden muss.

Die Tests in China sind mit der Gesundheitscode-App eines jeden Einwohners verknüpft. Wenn die App kein erforderliches Testergebnis erhalten hat, wird der Code gelb angezeigt. Das System zwingt die Chinesen dazu, den Test zu machen.

Es wurde jedoch vermutet, dass die Massentests einen Nährboden für COVID-19 darstellen.

„Am 22. Februar wurden wir von den Gemeindebeamten aufgefordert, den Nukleinsäuretest auf COVID-19 zu machen. Wir wurden zusammengepfercht und mussten über vier Stunden warten“, sagte Chen Dong. „Wir müssen uns auch jetzt noch testen lassen.“

Am 3. März gab die Stadtverwaltung von Shenzhen auf ihrer täglichen Pressekonferenz bekannt, dass in den Bezirken Futian, Luohu, Nanshan, Bao’an und Yantian neue Infektionen gemeldet wurden.

Am Donnerstag gab die nationale Gesundheitskommission Chinas bekannt, dass in den Provinzen Guangdong, Innere Mongolei, Hubei, Jilin, Shanghai, Guangxi, Tianjin, Hebei, Shanxi, Heilongjiang, Jiangsu, Sichuan und Yunnan neue Infektionen gemeldet wurden.