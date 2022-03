Daten aus Großbritannien zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Toten vollständig geimpft war

Aus einem Bericht der UKHSA geht hervor, dass neun von zehn Todesfällen durch Covid vollständig geimpft waren. Vier von fünf waren auch dreimal geimpft worden. Booster schützen Sie nicht vor Covid, aber sie können Sie töten.

Zwischen dem 24. Januar und dem 20. Februar waren etwa 91 % der in England verstorbenen Corona-Patienten vollständig geimpft worden. Sie haben bessere Chancen, nicht zu erkranken, wenn Sie nicht geimpft sind.

Auch die CDC, das amerikanische Nationale Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt, berichtet, dass der Impfstoff bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren weit weniger wirksam ist als versprochen.

Bemerkenswert ist auch, dass die gleiche Anzahl von Kindern, die laut CDC jedes Jahr an Grippe sterben, jetzt an Corona sterben. Wo sind die vielen Grippetoten geblieben? Sie wurden auf magische Weise in Covidtote verwandelt, damit Pharmakonzerne Hunderte von Milliarden pro Jahr verdienen und Regierungen eine totalitäre Kontrolle ausüben können.

Noch bemerkenswerter ist, dass die CDC bereits eingeräumt hat, dass der PCR-Test nicht zwischen Covid und Grippe unterscheiden kann.

Der Impfstoff ist völlig unwirksam, hat aber schockierende Nebenwirkungen. Schwedische Forscher haben herausgefunden, dass die mRNA des Impfstoffs in der Leber landet, wo sie in DNA umgewandelt wird.

Warum wird sie zu DNA und was macht sie, wenn sie Teil des genetischen Codes des Körpers geworden ist? Das ist nicht normal. Impfstoffe verändern normalerweise nicht die DNA, wenn sie injiziert werden.

Der Kardiologe und Epidemiologe Peter McCullough warnt, dass die schwedische Studie zeigt, wie gefährlich dieser Impfstoff ist, da er Chromosomen dauerhaft schädigt.

In der Zwischenzeit werben die Medien, die Regierung und die Medizinmafia weiterhin für diese giftige Injektion.