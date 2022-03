COVID-19 – Eine biologische Waffe, die auf Ethnien und Körpersysteme abzielt?

Ein Großteil dieses Aufsatzes basiert auf den Aussagen einer langen Liste bedeutender Ärzte und Wissenschaftler vor der Grand Jury des Court of Public Opinion zu COVID-19 unter dem Vorsitz von Dr. Reiner Fuellmich.[1][2] Der Inhalt dieses Aufsatzes lehnt sich eng an meinen früheren Aufsatz A COVID-19 Theory I Cannot Prove an.[3]

Erstens: Denken wir nach

In einem Artikel (Teil 4) einer Serie mit dem Titel „Propaganda und die Medien“, den ich für den Saker geschrieben habe, begann ich mit dieser Feststellung:

„Wenn ich ein Diktator wäre, würde ich als erstes vorschreiben, dass jeder Erwachsene mindestens einen Universitätskurs in Logik belegen muss. In der heutigen Welt, in der im Wesentlichen ein internationales kriminelles Element das Sagen hat, das die öffentliche Wahrnehmung durch seinen Einfluss auf die Massenmedien effektiv steuert, würden die Leserinnen und Leser sehr davon profitieren, wenn sie sich mit den Grundsätzen der Logik vertraut machen würden.“[4]

Man denke nur an den „China-Virus“, die Theorie des Lecks im Wuhan-Labor und die unzähligen anderen Behauptungen, China habe die Welt mit COVID-19 verseucht, wobei einige amerikanische Gruppen sogar dramatische Klagen gegen China einreichten. Doch dies war immer Unsinn.

Lassen Sie uns etwas sehr Grundlegendes wiederholen. COVID-19 explodierte in Wuhan und begann sich zu verbreiten, so dass die Gesundheitsbehörden zunächst Wuhan isolierten und dann die gesamte Provinz Hubei abriegelten. Der Erreger entkam zwar aus Wuhan, aber nicht aus Hubei. Fast alle Infektionen und fast alle Todesfälle ereigneten sich in Wuhan oder Hubei. Das Virus entkam nicht und infizierte keine andere Stadt oder Provinz in China. Im nahe gelegenen Shanghai gab es nur wenige Infektionen und Todesfälle, während in vielen anderen Städten und Provinzen keine zu verzeichnen waren.

Aber COVID war so entschlossen, seine Vorteile an einen größeren Teil der Menschheit zu verteilen, dass es beschloss, China zu umgehen und stattdessen die USA anzugreifen, gefolgt von Europa, Afrika, dem Rest Asiens und so weiter. Aber wie würde das genau funktionieren? Wenn das Virus nicht aus Hubei entkommen konnte, um China anzugreifen, wie – genau – konnte es dann entkommen, um die USA anzugreifen? WIE konnte COVID von Wuhan aus einen Luftsprung machen, das chinesische Festland ganz umgehen und in den Straßen von New York, Rom, Hamburg und Tokio landen? Wenn das Virus nach und nach aus Wuhan – dem „diktatorischen und drakonischen Gefängnis“ – entwichen ist, um jeden anderen Kontinent und jedes andere Land zu infizieren, wie konnte es dann vermeiden, ganz China zu infizieren?

Es spielt keine Rolle, ob COVID ein Laborleck in Wuhan war, denn es ist nicht über Wuhan hinaus entkommen. Wir haben längst Beweise dafür, dass sich die Virusstämme in anderen Ländern stark von denen in China unterscheiden und daher aus einer anderen Quelle stammen müssen, aber die westliche Überzeugung bleibt, dass es sich um ein „chinesisches“ Virus handelt, das sich in der ganzen Welt verbreitet hat. Kaum jemand scheint den klaren Verstand zu haben, um zu erkennen, dass dies nicht möglich ist und dass die ständigen Angriffe in den Medien lediglich eine Psycho-Operation waren, um den Verdacht abzulenken und dem Opfer die Schuld zu geben. Und doch habe ich keinen Zweifel daran, dass die meisten, die dies lesen, nicht in der Lage sein werden, die Logik zu erkennen, und stur daran festhalten werden, dass es einen Weg geben muss, wie der „China“-Virus die Welt infiziert haben kann. Und zwar nicht nur die Welt, sondern fast die Hälfte der Länder am selben Tag infiziert zu haben. Die logische Unmöglichkeit eines solchen Vorgangs scheint auf totgeborene Köpfe keinen Einfluss zu haben.

China war unglücklich, als die USA alle Flüge von China in die USA einschränkten, weil die Flüge aus infektionsfreien Gebieten kamen; diese Maßnahme wurde weithin als ein weiterer Angriff auf China im Rahmen der Wirtschaftskriegsführung angesehen. Und ja, es gab einige chinesische Staatsbürger, die um die Welt reisten und bei denen ein positiver PCR-Test (möglicherweise ein falsches Positiv) festgestellt wurde, aber diese wurden in ausländischen Städten zu zweit oder dritt entdeckt und reichten kaum aus, um plötzlich eine weltweite Pandemie in 200 Ländern gleichzeitig auszulösen.

Die unglaublich schnelle Ausbreitung von COVID-19 hätte weltweit ein enormes Misstrauen erwecken müssen, denn natürliche Pandemien verlaufen nicht ohne große Hilfe. SARS-Cov-1 hat in 8 Monaten nur 24 Länder erreicht, während SARS-Cov-2 in einem Monat 196 Länder betroffen hat, und es ist bestätigt, dass in keinem dieser Länder jemals ein Patient Null gefunden wurde. Warum lässt das nicht die Alarmglocken schrillen?

Wohin gehen wir?

Bei großen internationalen Angelegenheiten wie diesen gibt es keine Zufälle. Das letztendliche Ergebnis, was immer es ist und wie seltsam es auch erscheinen mag, war das geplante Ergebnis. Ich verweise Sie auf ZIKA, die Krankheit, die es nie gab. Wenn Sie sich erinnern, wurde der ganze Medienrummel schnell zu einer massiven Berichterstattung über Mikrozephalie, die nachweislich nichts damit zu tun hatte, aber als psychologische Waffe in einem erstaunlichen Vorstoß von buchstäblich Dutzenden von NROs (die alle von den USA finanziert und fast alle jüdisch organisiert sind) für die Abschaffung der Abtreibungsgesetze in ganz Lateinamerika eingesetzt wurde. Und das war das Ergebnis; bis jetzt haben drei Länder ihre Abtreibungsgesetze aufgehoben, was die letzte Ausrede war.

Bei allen großen internationalen Ereignissen verrät uns die von den Massenmedien verbreitete „offizielle Erzählung“ in der Regel den Hauptzweck. Beim 11.9. war sofort klar, dass der Irak das Ziel war und ist. Bei ZIKA wurde sofort klar, dass das Ziel die Beseitigung der Abtreibungsbeschränkungen in ganz Lateinamerika war. Bei der Ukraine war fast sofort klar, dass das Ziel die Rekolonisierung Europas war. All dies war aus dem Inhalt der Medienflut ersichtlich, mit buchstäblich Hunderten von Artikeln jeden Tag in der westlichen und anderen Presse, die unser Denken in diese Richtungen drängten.

Ein Großteil der Auswirkungen des COVID steht noch aus. Sie werden sicherlich beträchtlich sein, da die meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften einen schweren Schlag erlitten haben. Es scheint klar zu sein, dass eines der geplanten Ergebnisse die Zerstörung der Wirtschaft Chinas und vielleicht auch Russlands war, aber auch die westlichen Nationen wurden nicht gerade verschont, was darauf hindeutet, dass die Kosten es wert waren.

Einige Leute waren sehr besorgt, dass wir auf eine ID-2020-Weltgesellschaft zusteuern, in der die Impfpässe universell werden und sich dann weltweit zu einem absoluten gesellschaftlichen Kontrollsystem entwickeln würden. Ich stimme zu, dass die Anzeichen dafür vorhanden waren, aber jetzt scheint das plötzlich aufgegeben worden zu sein, da die Beschränkungen überall aufgehoben werden, obwohl in vielen Ländern immer noch hohe Neuinfektionsraten zu verzeichnen sind. Das sagt uns, dass das Ziel bereits erreicht ist, dass COVID seinen Zweck erfüllt hat und in aller Ruhe sterben und wieder durch die saisonale Grippe ersetzt werden kann.

Im Fall von COVID wurde in den Medien nur Angst geschürt, und zwar vor der extremen Tödlichkeit des Virus und der absoluten Notwendigkeit, alle Menschen zu impfen. Jeder, der eine gegenteilige oder auch nur vorsichtige Meinung vertrat, wurde niedergeschlagen, der Ruf selbst von sehr qualifiziertem medizinischem Personal wurde auf schreckliche Weise zerstört, und sogar Facebook und Twitter zensierten jeden, der sich zu Wort meldete. Das zeigt uns, dass dies der wichtigste Punkt war.

Die Frage ist also: WARUM wollten die Verantwortlichen, dass alle Menschen mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden, der sich als weitgehend unwirksam erwiesen hat und bei dem in vielen Ländern fast alle Neuinfektionen bei den vollständig Geimpften auftreten? Dies lässt natürlich den Verdacht aufkommen, dass der Impfstoff nicht in erster Linie (oder vielleicht sogar erst in zweiter Linie) zur Bekämpfung des Virus gedacht war.

COVID-19 als biologische Waffe

Dr. Shankara Chetty

Beginnen wir mit Dr. Shankara Chetty, einem Arzt und Biowissenschaftler in Südafrika, der sich intensiv mit der Behandlung von COVID-19 in seinem Land beschäftigt hat. Seine Aussage ähnelt der vieler anderer Personen in ähnlichen Positionen und ist aussagekräftig und direkt[5].

Dr. Chetty erklärte, dass ihm fast alles an COVID-19 von Anfang an verdächtig vorkam. Er behauptete, Ärzte würden dazu gedrängt, einen PCR-Test zu verwenden, obwohl „diese Art von Test niemals als diagnostisches Mittel eingesetzt wird“. Und es beunruhigte ihn, dass die Ergebnisse dieses ungeeigneten Tests zur Festlegung von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit verwendet wurden. Zwei Punkte waren für ihn besonders besorgniserregend: Zum einen forderte die Regierung die Menschen auf, nicht zum Arzt zu gehen, sondern zu Hause zu bleiben und bei schweren oder kritischen Erkrankungen ins Krankenhaus zu gehen. Ebenso wurden die Ärzte angewiesen, Patienten nicht zu behandeln, weil es keine Behandlung gab. Insbesondere wies die Regierung Ärzte und Krankenhäuser an, Hydroxychloroquin und Ivermectin nicht zu verwenden, die normalerweise die Behandlung der Wahl gewesen wären.

Die zweite Sorge war, dass die so genannten Experten, die die Regierung beraten, nichts von dem in Frage stellten, von dem er wusste, dass es falsch oder verdächtig war, und dass die Regierung ihren Ratschlägen folgte. Dr. Chetty sagte, er habe schnell ein gesundes Misstrauen gegenüber dem entwickelt, was ihm gesagt wurde, weil die Regierungsexperten „diese Geschichte verbreiteten“, obwohl es für nichts davon Beweise gab und einige ihrer Aussagen nachweislich unwahr waren.

Als das Virus zum ersten Mal Südafrika erreichte (die erste Welle), ignorierte er die PCR-Tests und diagnostizierte die Krankheit anhand ihrer Symptome, des Geruchs- und Geschmacksverlusts, obwohl das auch verdächtig war, weil diese Symptome normalerweise nicht bei einem Virus auftreten. Er sagte, dass es sich bei den Patienten anscheinend nur um eine gewöhnliche Grippe handelte und dass sich die meisten Patienten schnell wieder erholten, ohne dass sie mehr als eine Halsentzündung hatten.

Das erste Medikament, das ihm in den Sinn kam, war Hydroxychloroquin (HCQ), weil es seit Jahrzehnten verwendet wurde, gut bekannt war und eine breite antivirale Wirkung hatte. Er behandelte Patienten seit 30 Jahren damit und hatte noch nie eine Nebenwirkung. In Vorbereitung darauf kaufte er einen großen Vorrat, alles, was er finden konnte, und zwei Tage später nahm die Regierung es aus den Regalen.

In allen Fällen, in denen Symptome auftraten, behandelte er seine Patienten mit HCQ, und alle erholten sich innerhalb weniger Tage oder höchstens einer Woche vollständig. Es traten keine Rückfälle oder Sekundärinfektionen auf, was bedeutet, dass eine solide Immunität aufgebaut worden war. Dies ist ein großer Unterschied zu den Erfahrungen in den westlichen Ländern, wo viele Patienten erneut infiziert wurden, insbesondere diejenigen, die mehrere Injektionen (Impfungen) erhalten hatten.

Aber es gab ein sekundäres Symptom der Atemnot, das später „bei einer kleinen Untergruppe“ der Patienten auftrat und möglicherweise schwerwiegende Auswirkungen hatte und für die Todesfälle verantwortlich war. Einige Fälle waren geringfügig, andere schwerwiegender und dauerten länger, aber einige waren ernst, traten sehr plötzlich auf und schritten sehr schnell voran, so dass die Patienten innerhalb eines Tages ein Beatmungsgerät brauchten. Die Atemnot schien immer genau eine Woche nach dem Auftreten der ersten Symptome aufzutreten, obwohl es den Patienten am Tag zuvor noch völlig gut ging und sie sich vollständig von dem Virus erholt hatten. Er stellte fest, dass dies auch in Italien der Fall war, was darauf hindeutet, dass es sich in beiden Ländern um denselben Stamm handelt.

Er sagte, es gebe keinen Zusammenhang zwischen der Schwere der anfänglichen Symptome (durch das Virus) und dem Beginn der Atemnot am 8. Tag. Er hatte es also mit einer nicht linearen Krankheit zu tun, die zweiphasig verlief, ohne dass es eine Korrelation zwischen den Phasen gab, d. h. mit zwei verschiedenen Pathologien, die nichts miteinander zu tun hatten, und die nicht durch vorbestehende Gesundheitsprobleme beeinflusst wurden. Er kam zu dem Schluss, dass er es mit einer Art Überempfindlichkeit zu tun hatte, dass diese Menschen eine Art allergische Reaktion zeigten. Die Lungenentzündung (durch das Virus) war verschwunden und er hatte es nun mit einem anderen Erreger zu tun.

Dr. Chettys große Entdeckung und seine Schlussfolgerung waren, dass das COVID-Virus nicht der Erreger war. Es verursachte zwar eine Infektion, aber unser Immunsystem war stark genug, um es abzuwehren. Danach aber verursachten die Trümmer, die am 8. Tag zurückblieben, allergische Reaktionen, und das war es, was die Menschen tötete. Das Spike-Protein war der primäre Erreger, der für die Krankheiten, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verantwortlich war. Bei denjenigen, die nicht allergisch auf das Spike-Protein reagierten, wurde es vom Körper wieder ausgeschieden, aber bei denjenigen, die allergisch reagierten, konnte es zum Tod führen, wenn die Allergie schwerwiegend war. Es ist dasselbe wie bei einem Bienenstich: Die meisten Menschen verspüren nur einen Juckreiz, während einige wenige einen Ausschlag am Körper bekommen, der erst nach einiger Zeit abklingt. Wenn die Allergie jedoch schwerwiegend ist, kann sie ohne sofortige Behandlung zum Tod führen. Er wies auch darauf hin, dass in einer Studie in China eine sehr hohe Korrelation zwischen allergischen Markern und dem Spike-Protein festgestellt wurde, was bestätigte, dass seine Diagnose richtig war und dass nicht das Virus, sondern eine schwere Allergie gegen das Spike-Protein für die Verletzungen und Todesfälle verantwortlich war.

Er verabreichte diesen Patienten Steroide und Antihistaminika, und alle erholten sich vollständig, ohne dass zusätzlicher Sauerstoff oder ein Beatmungsgerät benötigt wurde. Nach Angaben von Dr. Chetty hat er etwa 10 000 Patienten behandelt, von denen keiner verletzt wurde und kein einziger starb.

Da er von Anfang an den Verdacht hatte, dass es sich um ein im Labor hergestelltes Virus handelte, schrieb er einen Artikel darüber, was er über die Behandlung des Virus gelernt hatte, und „damit begannen die Schwierigkeiten“. Er sagte in seinem Artikel, dass die Verwendung eines mRNA-Impfstoffs, der in aller Eile entwickelt und auf den Markt gebracht wurde, unnötig wäre, wenn die Menschen die frühe Behandlung anwenden würden. Er teilte seine Erkenntnisse jedem mit, der ihm in den Sinn kam, angefangen beim Präsidenten Südafrikas, verschiedenen Regierungsmitgliedern und den Gesundheitssystemen des Landes. Sie alle ignorierten ihn. Er schickte seine Erkenntnisse an alle Krankenhäuser und Labors – mit demselben Ergebnis. Er schickte sie auch an alle Ärzte, die er kannte, mit etwas besseren Ergebnissen.

In dem Versuch, seinen Erkenntnissen über COVID mehr Geltung zu verschaffen, reichte Dr. Chetty seine Arbeit bei „allen Publikationen, die ich finden konnte“ ein. Alle weigerten sich, es zu veröffentlichen, meist mit der Begründung, sie bräuchten das Urheberrecht oder sie veröffentlichten nur von Abonnenten. Als seine Regierung und die Gesundheitsbehörden ihn ignorierten und die medizinischen Fachzeitschriften wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Gesundheitsbereich „herauspickten“, wusste er, dass er es mit einer gewaltigen „Kollusion“ zu tun hatte. Und wenn er das politische Drama mit HCQ, die Hygienemaßnahmen, den ganzen Medienrummel und die Fehlinformationen, die so genannten „medizinischen Experten“, die seine Regierung beraten, und den intensiven Druck für Impfstoffe bedachte, wusste er, dass „ein größerer Plan im Spiel war“ und dass das Virus eine absichtlich freigesetzte Laborkreation gewesen sein musste.

Interessanterweise teilte Dr. Chetty seinen Kollegen in Indien mit, was er herausgefunden hatte, und erfuhr eine dankbare Aufnahme. Zu dieser Zeit litt eine indische Provinz unter einem enormen COVID-Angriff, der offenbar in Rekordzeit und mit wenigen Todesfällen unterdrückt wurde, nachdem Dr. Chettys Behandlungsempfehlungen befolgt worden waren. Noch interessanter waren Berichte über Telefongespräche zwischen Biden und dem indischen Präsidenten Modi, in denen es hieß, dass Indien seine Methoden zur Behandlung des Coronavirus im Gegenzug für Gefälligkeiten seitens der USA nicht preisgeben würde.

Aber es gab noch viel mehr. In Südafrika gab es vier „Wellen“ des COVID-Virus, und alle waren unterschiedlich. Während der ersten Welle traten Symptome wie Geschmacks- und Geruchsverlust auf, die jedoch in der zweiten Welle verschwanden und durch neue Symptome ersetzt wurden. In der zweiten Welle verschwand das allergische Symptom, die Atemnot, und wurde durch Magen-Darm-Probleme ersetzt, und die Reaktionen waren viel heftiger als in der ersten Welle. Am 8. Tag kam es also immer noch zu einer allergischen Reaktion, nun aber im Darmtrakt und nicht mehr in der Lunge.

Dr. Chetty war überzeugt, dass das Spike-Protein der Übeltäter war, und dass es sich so verändert hatte, dass es eine neue Affinität zu den Rezeptoren im Magen-Darm-Trakt hatte, was ihn in seiner Überzeugung bestärkte, dass er es mit einem im Labor hergestellten Virus zu tun hatte. Er entdeckte, dass nur das Spike-Protein mutiert war, nicht aber der Rest des Virus, was er als sehr merkwürdig bezeichnete, da dies in der Natur nicht vorkommt. Besonders wichtig war Dr. Chetty, dass man bei der Entwicklung eines Virus im Labor auch die Mutationen beeinflussen kann, die es durchläuft.

Bei der dritten Welle waren die Symptome am achten Tag nicht Atemnot oder Gastroenteritis, sondern das mutierte Spike-Protein griff nun das Herz-Kreislauf-System an. Er sagte, er gehe davon aus, dass es sich bei Omikron mit 50 neuen Mutationen im Spike-Protein um ein weiteres neu entwickeltes Virus handele. Dann wurde klar, dass Omikron neurotoxisch ist und das Nervensystem angreift. Die vier Wellen in Südafrika zeigten also völlig unterschiedliche Anfangssymptome, und das mutierte Spike-Protein griff vier verschiedene Hauptsysteme des Körpers an: Atemwege, Magen-Darm-Trakt, Herz-Kreislauf-System und Nervensystem.

Aber es gab noch etwas Erstaunlicheres. In der ersten Welle hatte Dr. Chetty nur Schwarze als Patienten. In der zweiten Welle kamen hauptsächlich Patienten indischer Abstammung zu ihm. Er sagte: „Keine schwarzen Patienten mehr, nur noch Inder“. Es war die zweite Welle, die Indien schwer verwüstete, und in Dr. Chettys zweiter Welle hatte er hauptsächlich indische Patienten, vermutlich denselben Stamm. In der dritten Welle gab es fast keine schwarzen oder indischen Patienten; stattdessen waren sie „alle weiß und muslimisch“. Sie können sich daran erinnern, dass in den USA die erste Welle vor allem Schwarze betraf. In China war COVID zunächst zu 100 % chinesisch, bis das Virus mutierte. Diese Toxizität des Spike-Proteins für ein bestimmtes Körpersystem ist möglicherweise universell. Einige Länder waren mehr Stämmen ausgesetzt als andere, nicht alle mit der gleichen Anzahl von Stämmen (Wellen), und in anderen Ländern waren andere wichtige Körpersysteme betroffen, z. B. das Fortpflanzungssystem. Auch die ethnische Besonderheit der verschiedenen Wellen in den verschiedenen Ländern könnte universell sein, aber wir haben keine Informationen darüber, weil die Medien die Berichterstattung kontrollieren und diese Themen einer vollständigen Nachrichtensperre unterliegen.

Dr. Chetty sagte, diese Entdeckungen lenkten seine Aufmerksamkeit auf „etwas weitaus Unheilvolleres“. Er sagte, er habe immer im Hinterkopf gehabt, dass es sich bei COVID um eine im Voraus geplante, absichtliche Veröffentlichung gehandelt habe, und dass er nun endlich verstanden habe, dass dies nach einem im Voraus festgelegten Plan geschehen sein müsse. Dr. Chetty sagte, er habe wiederholt darüber nachgedacht, dass COVID manipuliert worden sei, und dass es ein sehr schlechtes Omen sei, wenn es verschiedene Systeme und verschiedene Ethnien betreffen könnte. Er sagte: „Dies ist eine Vorstufe zur ethnischen Säuberung. Es war eine praktische Lektion, wie man verschiedene Systeme und Bevölkerungsgruppen mit Mutationen, die man in ein Virus einbaut, beeinflussen kann“. Und er wusste nicht nur, dass er es mit einer Biowaffe zu tun hatte, sondern auch, dass Pfizer und andere den gesamten Planeten dem giftigen Spike-Protein aussetzen würden. „Wenn man nachweist, dass das Spike-Protein der primäre Krankheitserreger ist, [und das aufdeckt], wirft das ein sehr gefährliches Licht auf die Impfstoffe.“

Dr. Soňa Peková

Als Nächstes haben wir die Aussage von Dr. Soňa Peková,[6]

einer Molekularbiologin aus der Tschechischen Republik, deren Beobachtungen und Schlussfolgerungen nahezu identisch mit denen von Dr. Chetty waren. Auch sie stellte fest, dass alle nachfolgenden Wellen viele Mutationen enthielten und sich genomisch voneinander unterschieden. Sie entdeckten, dass jede „Welle“ von einem anderen Virusstamm ausgelöst wurde, aber auch, dass die verschiedenen Stämme nicht direkt miteinander verbunden waren. Das bedeutet, dass eine neue Welle nicht ein direkter Nachkomme, eine mutierte Wiederauferstehung, der vorherigen Welle war, sondern die Einführung eines völlig neuen Virusstammes in die Bevölkerung.

Dr. Peková stellte fest, dass das Virus beim Übergang von einer „Welle“ zur nächsten viele seiner Mutationen aus der vorherigen Welle verloren hat, was evolutionär nicht möglich ist. Ein Virus ist nicht in der Lage, Mutationen auszulöschen und zu seinem ursprünglichen Bauplan zurückzukehren. Ein Virus kann einmal angenommene Mutationen nicht „loswerden“; es fügt einfach immer wieder neue Veränderungen hinzu, was wiederum bedeutet, dass jede neue Welle ein neuer Stamm des Virus war, der hergestellt und dann in die Bevölkerung eingeführt wurde.

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Entdeckungen nur dank der hochmodernen Instrumente in diesem Labor möglich waren. Dies war nur durch den Einsatz der Sequenzierung der nächsten Generation möglich; mit den üblichen Werkzeugen wäre dies niemals entdeckt worden. Das Labor von Dr. Peková analysierte mehr als 30.000 Proben und nutzte dieses neue Instrument für die vollständige Sequenzierung des gesamten Genoms, der einzelnen Wellen und der einzelnen Viren. Nur dank der Sequenzierung der nächsten Generation konnten sie die genetische Vielfalt zwischen den Wellen tatsächlich identifizieren.

Next Generation Sequencing (NGS) ist eine DNA-Sequenzierungstechnologie, die die Genomforschung revolutioniert hat. Mit NGS kann ein ganzes menschliches Genom innerhalb eines einzigen Tages sequenziert werden. Im Gegensatz dazu benötigte die frühere Sanger-Sequenzierungstechnologie, mit der das menschliche Genom entschlüsselt wurde, über ein Jahrzehnt, um den endgültigen Entwurf zu liefern. Obwohl die NGS-Technologie in der Genomforschung die herkömmliche Sanger-Sequenzierung weitgehend abgelöst hat, ist sie in der klinischen Routinepraxis noch nicht angekommen.

Dr. Peková sagte, die COVID-Welle sei „orchestriert“ über das Land hereingebrochen, und zwar in einem Maße, dass sogar Monate im Voraus angekündigt wurde, dass eine neue Welle kommen würde. Sie sagte, es sei so seltsam; ihr Land sei im Sommer 2020 sauber gewesen, da es zu diesem Zeitpunkt keinen Virus gegeben habe, wie konnte die Regierung also wissen, dass es bald zu einer schnellen und plötzlichen neuen Welle kommen würde? „Wie konnten sie vorhersagen, dass im September eine weitere Welle kommen würde? Sie wurde im Voraus angekündigt, und die Wellen traten wie vorhergesagt auf“. Sie sagte weiter: „Eine Atemwegserkrankung, die Ende August ausbricht, ist unmöglich; so etwas gibt es nie im warmen Sommer, sondern nur später im Jahr mit Kälte und Regen.“

Die Welle, die im November 2020 in Tschechien zirkulierte, war genomisch ganz anders als die im Frühjahr, aber Tschechien hatte seine Grenzen geschlossen und es wurde als unmöglich erachtet, einen neuen Erreger in einer begrenzten Population zu erleben. Die Frage lautete also: „Was oder wo war die Quelle dieser neuen Generationen“? Dr. Peková stellte mit Nachdruck fest, dass selbst die Massenmedien zugeben, dass „der Ursprung der Omikron-Variante nicht bekannt ist“, sodass „sie in meinen Augen aus einem Labor stammt und absichtlich durchsickert. Alle Indizien deuten darauf hin, dass dies absichtlich geschah“.

Dr. Luc Montagnier

Anfang 2020 erklärte Dr. Luc Montagnier, der für die Entdeckung des AIDS-Virus mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde: „Wir haben die Beschreibung des Genoms dieses RNA-Virus sorgfältig analysiert. Wir waren nicht die Ersten, eine Gruppe indischer Forscher hat versucht, eine Studie zu veröffentlichen, die zeigt, dass das komplette Genom dieses Virus die Sequenzen eines anderen Virus enthält: das von HIV.“ (Anm.: Die indische Gruppe veröffentlichte ihre Entdeckung, stand aber offenbar unter starkem Druck, sie zurückzuziehen; die Medien unterstellten schnell, der Rückzug sei auf Ungenauigkeiten zurückzuführen, aber das Bild war keineswegs eindeutig, und der Druck scheint eher politischer als wissenschaftlicher Natur gewesen zu sein). Dr. Montagnier wies darauf hin, dass das COVID-Genom tatsächlich gespleißte Segmente der HIV-RNA enthält, was kein Zufall sein kann und nur in einem Labor entstanden sein kann. Ich glaube, er erklärte auch, dass das Vorhandensein dieser HIV-Segmente nicht durch einen natürlichen Evolutionsprozess entstanden sein kann[7].

Epilog

Die Wellen in den verschiedenen Ländern waren nicht alle gleich, und nicht in jedem Land gab es die gleiche Anzahl von Wellen. In einigen Ländern wie Südafrika gab es vier, in anderen sogar sechs Wellen, und es scheint, dass alle Wellen aus verschiedenen Viren bestanden, die jeweils ein anderes spezifisches Körpersystem angriffen, und viele von ihnen waren auch spezifisch für die eine oder andere ethnische Gruppe. Wenn man dies mit der Tatsache kombiniert, dass die Ausbrüche an mehreren Orten auftraten und mit einer riesigen Menge an Erregern versetzt worden sein müssen, um nahezu vertikale Infektionsmuster und hohe Zahlen zu erzeugen, und mit der Tatsache, dass kein Land jemals berichtet hat, einen „Patienten Null“ gefunden zu haben, kann man nicht leugnen, dass dieses ganze Abenteuer den Menschen auf der Welt absichtlich zugefügt wurde.

COVID-19 scheint in der Tat eine biologische Waffe gewesen zu sein, aber sie war von viel größerer Tragweite als nur ein US-Biowaffenangriff auf China. Es war ein Biokriegsangriff auf alle Menschen in der Welt. Die Amerikaner waren stark mitschuldig, aber es war nicht ihr Plan; sie haben „nur Befehle befolgt“ und mit ziemlicher Sicherheit ihre Biowaffenlabors als Quelle und ihre Militärbasen als Verteilungssystem benutzt. Es gibt nichts anderes, was zu den bekannten Fakten passt. Zwar wäre es technisch möglich gewesen, dies mit anderen Mitteln zu erreichen, aber das wäre viel schwieriger und umständlicher gewesen. Es gibt kein anderes praktikables Verteilungssystem, das ausreichen würde. Mehr Details siehe Quelle.