“COVID-geimpfte Kinder haben ein 44-fach höheres Sterberisiko als ungeimpfte Kinder”

Von Frank Bergman

Alarmierende offizielle Regierungsstatistiken haben ergeben, dass Kinder, die Covid mRNA-Spritzen erhalten haben, ein massiv erhöhtes Sterberisiko haben.

Die schockierenden Zahlen wurden in einem Bericht der britischen Regierung enthüllt, in dem stillschweigend bestätigt wurde, dass die Covid-Injektionen Kinder in einem noch nie dagewesenen Ausmaß töteten.

Das Eingeständnis wurde in einem offiziellen Bericht versteckt, der auf der Grundlage von Daten des Office for National Statistics (ONS) der britischen Regierung erstellt wurde.

Die Daten zeigen, dass Kinder, die geimpft wurden, ein 44x höheres Risiko haben, an einer Ursache zu sterben als ungeimpfte Kinder.

Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu sterben, bei geimpften Kindern 13.633%/137x höher als bei Kindern, die keine mRNA-Injektion erhalten haben.

Die verblüffenden Zahlen wurden in den kürzlich veröffentlichten ONS-Daten über Todesfälle nach Impfstatus in England aufgedeckt.

Der neueste Datensatz des ONS trägt den Titel “Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“.

Die offiziellen Daten können auf der ONS-Website hier eingesehen und hier heruntergeladen werden.

Tabelle 6 des Datensatzes enthält Daten über Todesfälle mit COVID-19, Todesfälle ohne Covid und Todesfälle aller Ursachen nach Altersgruppen in England zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Mai 2022.

Sie enthält auch die Zahl der Todesfälle bei Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren und bei Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren nach Impfstatus.

Das ONS versäumt es jedoch, die Sterbeziffer pro 100 000 Personenjahre bei Kindern und Jugendlichen anzugeben.

Für alle anderen Altersgruppen von Erwachsenen hat die Agentur diese Informationen in jeder anderen Tabelle des Datensatzes bereitgestellt.

Zum Leidwesen der britischen Regierung ist es dem ONS nicht gelungen, die erschreckenden Sterblichkeitsraten unter den mit Covid geimpften Kindern zu verschleiern.

Dennoch liefert das ONS genügend Informationen, um die Sterblichkeitsraten zu berechnen.

Die Daten des ONS umfassen die Zahl der Todesfälle und die Zahl der Personenjahre in jeder Impfgruppe.

Um die Sterblichkeitsraten nach Impfstatus zu berechnen, dividiert man daher die “Personenjahre” jeder Impfgruppe durch 100 000 und teilt dann die Zahl der Todesfälle in jeder Impfgruppe durch die Antwort auf die vorstehende Gleichung, um die richtigen Zahlen zu erhalten.

z.B. Ungeimpfte 2.881.265 Personenjahre / 100.000 = 28,81 Ungeimpfte Covid-19 Todesfälle (9) / 28,81 = 0,3 Todesfälle pro 100.000 Personenjahre

Nach den Zahlen des ONS zeigen die beiden folgenden Diagramme die Sterblichkeitsraten nach Impfstatus pro 100.000 Personenjahre bei Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren in England für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Mai 2022.

Die beiden obigen Diagramme enthalten eine große Menge an Informationen.

Die wichtigsten Ergebnisse sind jedoch in der folgenden Tabelle zu sehen:

Was die COVID-19-Todesfälle betrifft, so zeigt das ONS, dass die Sterblichkeitsrate bei ungeimpften Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren 0,31 beträgt.

Bei geimpften Kindern mit einer Dosis beträgt die Sterblichkeitsrate jedoch 3,24 pro 100.000 Personenjahre.

Bei Kindern, die drei Impfdosen erhalten haben, liegt die Sterblichkeitsrate bei schockierenden 41,29 pro 100 000 Personenjahre.

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass ungeimpfte Kinder ein weitaus geringeres Risiko haben, an COVID-19 zu sterben, als Kinder, die eine Covid-mRNA-Injektion erhalten haben.

Basierend auf der Impfstoff-Wirksamkeitsformel von Pfizer zeigen diese Daten, dass die Covid-Injektionen nun eine negative Wirksamkeit gegen den Tod von Kindern aufweisen.

Die reale Wirksamkeit zwischen Januar 2021 und Mai 2022 ist in der folgenden Grafik dargestellt:

Formel: Ungeimpfte Todesrate – Geimpfte Todesrate / Ungeimpfte Todesrate x 100 = Wirksamkeit der Impfung gegen den Tod

Die Covid-mRNA-Injektionen erweisen sich in der Praxis als wirksam gegen Todesfälle von minus 966,67 % bei teilweise geimpften Kindern.

Darüber hinaus haben die Impfungen eine schockierende reale negative Wirksamkeit gegen den Tod von minus 13.633,33 % bei dreifach geimpften Kindern.

Dies ist jedoch weit entfernt von der von Pfizer behaupteten 95%igen Wirksamkeit gegen den Tod.

Mit anderen Worten: Teilgeimpfte Kinder haben ein 11x/966,67% höheres Risiko, an COVID-19 zu sterben als ungeimpfte Kinder.

Bei dreifach geimpften Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu sterben, um 137,3x/13.633,33% höher als bei ungeimpften Kindern.

Und leider gibt es kaum eine Verbesserung bei den Todesfällen, die nicht auf Kovidose zurückzuführen sind.

Hier noch einmal die Grafik, die die Sterblichkeitsraten nach Impfstatus bei Kindern in England zeigt:

Die Gesamtsterblichkeitsrate beträgt 6,39 pro 100.000 Personenjahre bei ungeimpften Kindern.

Bei den teilweise geimpften Kindern ist die Zahl mit 6,48 etwas höher.

Allerdings verschlechtert sich die Rate nach jeder Injektion weiter.

Bei doppelt geimpften Kindern liegt die Gesamtsterblichkeitsrate bei 97,28.

Bei dreifach geimpften Kindern steigt die Zahl auf schockierende 289,02 pro 100.000 Personenjahre an.

Das bedeutet, dass nach den offiziellen Daten der britischen Regierung doppelt geimpfte Kinder ein 1422 % / 15,22-fach höheres Risiko haben, an einer beliebigen Ursache zu sterben als ungeimpfte Kinder.

Bei dreifach geimpften Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Krankheit zu sterben, um das 45,23-fache (4423 %) höher als bei ungeimpften Kindern.

Leider setzt sich dieser Trend auch bei geimpften Jugendlichen fort.

Nach den Zahlen des ONS zeigen die beiden folgenden Diagramme die Sterblichkeitsraten nach Impfstatus pro 100 000 Personenjahre bei Teenagern im Alter von 15 bis 19 Jahren in England für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Mai 2022:

Auch hier enthalten die beiden obigen Diagramme eine große Menge an Informationen.

Die wichtigsten Ergebnisse sind im folgenden Schaubild zu sehen:

Die beunruhigenden Daten zeigen, dass dreifach geimpfte Teenager ein 136 % / 2,35-fach höheres Risiko haben, an Covid-19 zu sterben als ungeimpfte Teenager.

Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie an einer beliebigen Ursache sterben, um 38 % höher als bei ungeimpften Teenagern.

Die schlimmsten Zahlen in Bezug auf Todesfälle aller Art sind jedoch bei doppelt geimpften Jugendlichen zu verzeichnen.

Offizielle Daten der britischen Regierung zeigen, dass doppelt geimpfte Teenager mit einer Sterblichkeitsrate von 36,17 pro 100 000 Personenjahre ein 149,3 % / 2,5 Mal höheres Risiko haben, an einer beliebigen Ursache zu sterben als ungeimpfte Teenager mit einer Sterblichkeitsrate von 14,51 pro 100 000 Personenjahre.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die offiziellen Zahlen der britischen Regierung, die vom britischen Amt für nationale Statistiken veröffentlicht wurden, belegen, dass mit Covid mRNA geimpfte Kinder und Jugendliche ein weitaus höheres Risiko haben, sowohl an COVID-19 als auch an einer anderen Ursache zu sterben, als Kinder und Jugendliche, die nie eine Impfung erhalten haben.

Die Daten belegen, dass die “Impfung” die Immunreaktion auf das angebliche Virus tatsächlich verschlechtert und das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen erhöht.

Was jedoch die Todesfälle insgesamt angeht, so führen die Covid-mRNA-Injektionen direkt zum Tod von Kindern.