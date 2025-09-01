„Das ist ewige Vertreibung“: Israelischer Angriff auf Gaza-Stadt zwingt Tausende zur Flucht, ohne dass sie einen Ort haben, an den sie gehen können

Von Abdel Qader Sabbah

„Niemand wird verschont – weder alte Menschen, noch Kinder, noch Frauen. Kein Mensch wird verschont.“

GAZA-STADT – Israelische Panzer, unterstützt von Kampfflugzeugen und Quadcoptern, dringen immer tiefer in Gaza-Stadt vor, zerstören ganze Stadtteile und lassen die Menschen ohne Zufluchtsort zurück. Der eskalierende Angriff findet inmitten einer sich ausweitenden Hungersnot statt, in der jeden Tag Palästinenser verhungern. Luftangriffe treffen weiterhin Zivilisten im Zentrum und Süden Gazas. Es ist eine der tödlichsten Phasen für Journalisten seit Beginn der israelischen Offensive, in der mindestens 11 Journalisten bei zwei Bombardements innerhalb von nur zwei Wochen getötet wurden.

Palästinenser beschreiben die Offensive des israelischen Militärs zur Eroberung und ethnischen Säuberung von Gaza-Stadt – der größten Stadt Gazas, in der derzeit bis zu eine Million Menschen Zuflucht suchen – als Endspiel.

Am Dienstag mussten Tausende Bewohner des Stadtteils al-Saftawi nördlich von Sheikh Radwan in Gaza-Stadt fliehen, als Israels Bodenoffensive einsetzte und Panzer und Kampfflugzeuge ganze Stadtteile dem Erdboden gleichmachten.

„Seit etwa einer Woche gibt es nun schon ununterbrochen Bombardierungen, Beschuss und Zerstörung“, berichtete Ramy, ein Bewohner, der aus al-Saftawi vertrieben wurde, am Dienstag gegenüber Drop Site. „Heute waren wir schockiert, als die Armee unser Gebiet überfiel und bombardierte. Wir hatten Angst, wirklich Angst. Ein Quadcopter kam und sie sagten uns: ‚Ihr habt sechs Stunden Zeit, um zu evakuieren.‘“

Ramy, ein Palästinenser, der gewaltsam aus dem Stadtteil Al-Saftawi in Gaza-Stadt vertrieben wurde. 26. August 2025 (Screenshot aus einem Video von Abdel Qader Sabbah).

Während er sprach, bemühten sich die Menschen, dünne Matratzen und ihre wenigen Habseligkeiten auf die wenigen Autos, Motorrikschas und Eselskarren in der Gegend zu stapeln. Die meisten strömten zu Fuß hinaus und trugen nichts weiter als Plastiktüten. Über 90 % der Bevölkerung Gazas sind seit Beginn des Krieges vertrieben worden, die meisten von ihnen mehrfach.

„Wir gehen, aber wir wissen nicht, wohin. Wir wollen weg, aber wohin? Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza. Selbst nach Süden zu gehen ist schwierig, und die Umstände sind hart. Um vom Norden in den Süden zu gelangen, braucht man Geld und Transportmittel. Es ist extrem schwierig, katastrophal. Es gibt keine Gesundheitsversorgung, keine Lebensmittel, keine Hilfe, keine Zelte, nichts“, sagte Ramy. „Das ist ewige Vertreibung. Nicht nur erzwungen – ewig. Was wir sehen, ist, dass es ewig ist. Unsere Kinder werden krank, unsere Frauen werden krank, Menschen sterben an Hunger, und am Ende werden wir vertrieben.“

Die Vertreibung der Palästinenser aus al-Saftawi erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Israel drei östliche Stadtteile von Gaza-Stadt – Shejaiya, Zeitoun und Sabra – massiv bombardiert und beschießt.

Zwischen dem 14. August, als Israel seine Offensive auf Gaza-Stadt ankündigte, und dem 25. August wurden laut Angaben der Vereinten Nationen vom Dienstag mehr als 36.200 Palästinenser vertrieben, darunter über 11.600 aus dem Norden in den Süden. Die Mehrheit der Vertriebenen stammte aus Stadtvierteln in Gaza-Stadt, wobei mehr als zwei Drittel nach Deir al-Balah im Zentrum von Gaza und fast ein Drittel nach Khan Younis gingen.

„Die Situation, in der wir leben, ist tragisch, extrem tragisch. Niemand wird verschont – keine alten Menschen, keine Kinder, keine Frauen. Kein Mensch wird verschont“, sagte ein aus Jabalia Al-Nazla vertriebener Mann gegenüber Drop Site. „Was jetzt geschieht, ist eine erzwungene Vertreibung – nicht freiwillig.“

Kirchenführer in Gaza-Stadt kündigten am Mittwoch an, dass sie die Stadt nicht verlassen würden. „Der Versuch, in den Süden zu fliehen, wäre nichts weniger als ein Todesurteil“, sagten sie. In einer gemeinsamen Erklärung der griechisch-orthodoxen und lateinischen Patriarchate von Jerusalem hieß es, sie hätten „beschlossen, zu bleiben und sich weiterhin um alle zu kümmern, die sich in den Anlagen aufhalten“.

Israel hat seine Pläne zur Eroberung von Gaza-Stadt nur noch verstärkt. Ein israelischer Militärsprecher betonte am Mittwoch, dass „die Evakuierung von Gaza-Stadt unvermeidlich“ sei, und veröffentlichte eine neue Karte, auf der Gebiete im Zentrum und Süden Gazas eingezeichnet sind, die seiner Aussage nach leer seien, damit die Palästinenser „vor der nächsten Phase des Krieges“ dorthin umziehen könnten.

Hamed Hleiwa, ein Palästinenser aus Gaza-Stadt, wurde in ein Zelt an der Küste der Stadt vertrieben. 26. August 2025 (Screenshots aus einem Video von Abdel Qader Sabbah).

Hamed Hleiwa, ein Palästinenser aus Gaza-Stadt, wurde in ein Zelt an der Küste der Stadt vertrieben. 26. August 2025 (Screenshots aus einem Video von Abdel Qader Sabbah).

„Es sind jetzt schon zehn Tage vergangen, und jeden Tag setzen die Israelis ihren Druck fort. Die Stadt Jabalia und Jabalia Al-Nazla sind vollständig zerstört“, berichtete Mohammed Abu Al-Saeed gegenüber Drop Site. „Es gibt keine Häuser mehr, keine Steine, keine Straßen, nichts. Vor kurzem waren wir schockiert, als Panzer und Bulldozer den Saftawi-Kreisverkehr erreichten und mit ihren Arbeiten begannen. Als die Menschen diese Szene sahen, flohen sie in Scharen und in großer Angst.“ Er fügte hinzu: „Selbst wenn wir evakuieren wollten, wüssten wir nicht, wohin wir gehen sollten. Es gibt absolut keinen sicheren Ort im Gazastreifen … Junge Menschen sterben auf den Straßen. Frauen sterben auf den Straßen. Wir sind zu Vertriebenen geworden.“

Für viele Familien ist es einfach unmöglich oder unzumutbar, in den Süden zu fliehen. Aufgrund der massiven Treibstoffknappheit können die Kosten für eine Autofahrt vom Norden in den Süden bis zu 2.000 Schekel (etwa 600 Dollar) betragen, und viele sind nicht in der Lage, die beschwerliche Reise in Gebiete im Zentrum und Süden Gazas anzutreten, die dennoch wiederholt von Israel angegriffen werden. Da die Palästinenser in Gaza-Stadt durch die anhaltenden israelischen Angriffe weiter nach Westen in Richtung Meer getrieben werden, hat sich die Küste der Stadt in ein riesiges Zeltlager verwandelt.

„Wir können einfach nicht in den Süden gehen, und der Grund dafür ist klar: Geldmangel. Wir haben nicht die grundlegenden Lebensvoraussetzungen, um in den Süden zu ziehen. Wir haben keinen Zugang zu Jeeps oder Autos, um uns und unsere Habseligkeiten zu transportieren. Außerdem gibt es nicht genug zu essen“, sagte Hamed Hleiwa, ein Palästinenser aus Gaza-Stadt, gegenüber Drop Site in der Nähe des Zeltes, in dem er mit seinen Kindern lebte. „Das größere Problem ist, dass es im Süden, wohin Israel uns schicken will – insbesondere nach Al-Mawasi in Khan Yunis –, keinen Platz gibt. Es gibt keine freien Flächen. Es ist bereits überfüllt. Es ist voll mit Menschen aus Rafah, voll mit Menschen aus Khan Yunis und voll mit Menschen aus dem Norden, die noch nicht in den Norden Gazas zurückgekehrt sind.“

„Für die Vertreibung braucht man das Nötigste: Essen, Geld und Transportmöglichkeiten. Selbst wenn ich hier sterben werde, werde ich nicht weggehen“, sagte Hleiwa in Bezug auf Gaza-Stadt. „Ich würde weggehen, aber ich kann nicht.“