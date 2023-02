Das ist wahnsinnig“: Tucker Carlson über Amerikas rücksichtslosen Marsch in Richtung Dritter Weltkrieg

Wie Carlson treffend feststellt, wird die Annahme des Sturzes von Putin als außenpolitisches Ziel der USA den Dritten Weltkrieg wahrscheinlicher machen, nicht weniger.

In seiner Sendung vom 25. Februar machte Tucker Carlson die Kriegsziele der Vereinigten Staaten deutlich. Sein kurzes Video zeigt die Unwahrheiten und die Realitäten der US-Politik gegenüber der Ukraine, die auf einen potenziell katastrophalen Versuch hinausläuft, Russland im Namen der Demokratie zu zerstören.

In einem Beitrag in Carlsons Sendung wird US-Senator Lindsey Graham gezeigt, wie er die Bedingungen für das Ende des Krieges beschreibt. In einer Rede im Dezember 2022 erklärt er, der Krieg werde enden, „wenn Russland zerbricht und Putin ausgeschaltet wird“.

Grahams Position findet sich in vielen Äußerungen zu diesem Krieg wieder, aber nur wenige sind so pointiert wie seine Zusammenfassung der Strategie der USA und ihrer Satellitenstaaten:

Wir sind dabei, um ihn zu gewinnen. Und der einzige Weg, wie wir ihn gewinnen können, ist, das russische Militär zu brechen und jemanden in Russland zu veranlassen, Putin auszuschalten.

Carlson vermutet, dass der russische Präsident die Förderung seiner eigenen Ermordung als außenpolitisches Ziel der USA nicht gerne sieht, und meint, dass dies einen Atomkrieg wahrscheinlicher und nicht unwahrscheinlicher macht. Das ist eine vernünftige Ansicht, denn die Kriegsfraktion macht deutlich, dass ihr Ziel eine existenzielle Bedrohung für Russland darstellt, angefangen bei der Existenz seines Präsidenten. Dies geschieht natürlich im Namen der Demokratie. Carlson zeigt, dass es auch in dieser Frage existenzielle Probleme gibt. Das Problem ist, dass die fragliche Demokratie nirgendwo zu sehen ist.

Es gibt kein demokratisches Mandat für die Beteiligung der USA an dem Krieg. Es wird nicht versucht, ein solches für die von der Regierung Biden verfolgte Politik zu gewinnen, die darauf hinausläuft, einen dritten Weltkrieg zu provozieren. Dies ist die Politik von Neokonservativen wie Tom Nichols, dessen Artikel vom 23. Februar in der neokonservativen Zeitschrift The Atlantic die Ziele dieser Fraktion offenbart:

Jetzt stehen wir vor der langen Mühsal, Moskaus Armeen zu besiegen und schließlich eine bessere Welt wieder aufzubauen.

Nichols demonstriert die Paralleluniversumsmentalität der Neokonservativen, die sich eine Fantasie aussuchen und sie als Realität behaupten. In diesem Fall ist es die Behauptung, dass der Krieg im Jahr 2022 begann:

Heute ist es ein Jahr her, dass der russische Präsident Wladimir Putin seinen verrückten Versuch unternommen hat, die Ukraine zu erobern.

Nichols bezieht sich auch gerne auf die Verteidigung der Demokratie und verbindet den „Putsch“ vom 6. Januar mit dem Kampf zur Vernichtung Russlands unter Einsatz ukrainischer Leben. Dies sind zwei Beispiele für neokonservatives Gedankengut, das die trans-sane Bedingung des Glaubens erfüllt.

„Wenn ich es glaube, dann ist es wahr.“

Diese Eigenschaft haben die Neokonservativen mit Männern gemeinsam, die glauben, sie seien Frauen.

Richard ‘Rachel’ Levine

Das ist die Art von Leuten, die gerne Fakten überprüfen und Ihnen sagen, was Fehlinformationen sind – aber nicht sagen können, was eine „Frau“ ist.

Für die realitätsbezogene Gemeinschaft gibt es zwei Punkte zu beachten. Wie Carlson hervorhebt, ist die Ukraine keine Demokratie. Es gibt dort keine Rede-, Versammlungs-, Religions- oder Meinungsfreiheit. Sie ist ein korrupter Einparteienstaat, der ohne Ihr Geld sofort zusammenbrechen würde.

Zweitens gab es einen Staatsstreich, durch den eine demokratisch gewählte Regierung gestürzt wurde, aber das war nicht die Folge einer friedlichen Demonstration, bei der eine Frau von einem Polizisten ermordet wurde. Das war 2014 in der Ukraine, als die Vereinigten Staaten den gewaltsamen Sturz der ukrainischen Regierung unterstützten und damit den Krieg im Donbass auslösten.

Die Realität hat die Neokonservativen, die sich für etwas Besseres halten, nie interessiert. Sie behalten sich das Recht vor, darüber zu urteilen, wer leben soll, wessen Leben und Stimme zählt und wessen nicht. Ihr Schachzug wurde seinerzeit als Vorspiel für einen Krieg mit Russland erkannt, wie dieser Artikel von John Pilger aus dem Jahr 2014 deutlich macht.

„Das Ausmaß unserer Indoktrination“, schrieb Harold Pinter, ist ein „brillanter, sogar witziger, höchst erfolgreicher Akt der Hypnose“, als ob die Wahrheit „nie geschehen wäre, selbst als sie geschah“.

Das ist das Wesen der Wahrheit in unserer Zeit. Was wahr ist, ist nie geschehen, vor allem dann nicht, wenn es gerade jetzt geschieht. Die Wahrheit ist hier, dass eine kleine Gruppe die Welt in die Zerstörung führt, um nicht das Gesicht zu verlieren.

Pilger kam 2014 zu dem Schluss, dass „das Pentagon derzeit ‚Spezialoperationen‘ – geheime Kriege – in 124 Ländern durchführt.“

Es geht nicht nur um die Ukraine, und der Feind sitzt auch nicht in Russland. Er steht im eigenen Land, und seine Aktionen stehen immer im Dienst der „nationalen Sicherheit“.

Wie lässt sich die Provokation eines Atomkriegs mit der „nationalen Sicherheit“ vereinbaren? Die Frage zu stellen, bedeutet, den Irrsinn unserer Lage zu verdeutlichen. Unser Schicksal wird von Fanatikern bestimmt, die nicht nur den Bezug zur Realität verloren haben – sie betrachten sie als lästig. Eine Eskalation bis hin zur Zerstörung ist ihnen lieber als das Eingeständnis, dass sie einen weiteren Fehler begangen haben.

Wie konnten die Vereinigten Staaten zum Instrument eines winzigen Todeskults werden? Daniel Ellsberg, der Whistleblower, der die Pentagon Papers über geheime US-Aktivitäten während des Vietnamkriegs veröffentlicht hat, behauptet seit Langem, dass die Regierung der Vereinigten Staaten in einem stillen Coup gefangen ist.

Spätestens seit den Folgen des Septembers 2001 haben westliche Regierungen und Geheimdienste hart daran gearbeitet, den Umfang ihrer eigenen Macht auszuweiten und gleichzeitig die Privatsphäre, die bürgerlichen Freiheiten und die öffentliche Kontrolle der Politik zu untergraben. Was früher als paranoide, Orwell’sche Blechhut-Fantasien angesehen wurde, hat sich nach Snowden als nicht einmal die ganze Geschichte herausgestellt.

Die Ereignisse des 11. September 2001 öffneten den Neokonservativen und ihrem fanatischen Glauben an die Ausbreitung der Demokratie durch permanente Kriegsführung die Tür. Sie beschleunigten auch die Zerstörung genau der Werte im eigenen Land, die diese Eiferer im Ausland zu verteidigen vorgaben. Die Kriege erfordern die Abschaffung der Grundfreiheiten, um unsere Freiheit zu schützen. Auch das ist Wahnsinn.

Was wirklich bemerkenswert ist, ist, dass wir seit Jahren vor diesen Dingen gewarnt wurden: die umfassende Überwachung ganzer Bevölkerungen, die Militarisierung des Internets, das Ende der Privatsphäre. All das geschieht im Namen der „nationalen Sicherheit“, die mehr oder weniger zu einem Schlagwort geworden ist, um die Debatte abzuschotten und sicherzustellen, dass die Regierungen nicht zur Rechenschaft gezogen werden – dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden können – weil alles im Dunkeln geschieht.

Die Institutionen, die nominell für unseren Schutz vor Tyrannei zuständig sind, haben sich nicht gewehrt. Die Mainstream-Medien bieten viele Beispiele nach dem Vorbild von Tom Nichols, aber die Sache der Vernunft hat keine Verfechter. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer Kultur der Zensur, die so weitverbreitet ist, dass sie nicht mehr wahrgenommen wird.

Im Großen und Ganzen haben die Medien dem kaum Beachtung geschenkt, selbst als immer mehr mutige, prinzipientreue Whistleblower auftraten. Die von der Bush-Administration eingeleitete und von der Obama-Administration stark beschleunigte beispiellose Verfolgung von Wahrheitsspendern wurde größtenteils ignoriert, während eine Rekordzahl wohlmeinender Menschen wegen schwerer Straftaten angeklagt wurde, nur weil sie ihre Mitbürger darüber informiert hatten, was vor sich geht.

Im Dezember 2013, als die von den USA unterstützten Proteste in der Ukraine an Fahrt gewannen, appellierte Ellsberg an mehr Whistleblower, sich zu melden: „Mut ist ansteckend.“

Er bemerkte, aber leider scheinen Feigheit und Geiz sichere und wirksame Gegenmaßnahmen gegen die Gefahr zu sein, die das Eindringen der Realität in die Pläne der permanenten Kriegsfraktion darstellt. Die Journalisten haben sich in den neun Jahren seit Ellsbergs Appell nicht mit Ruhm bekleckert. Die wenigen, die sich zu Wort melden, wie Glenn Greenwald und Seymour Hersh, Matt Taibbi und Lindsey Snell, werden als Verräter bezeichnet und agieren außerhalb der Medienmaschine des Regimes.

Die Ukraine als Demokratie zu bezeichnen, ist eine Herabwürdigung dieses Begriffs. Die Vereinigten Staaten als eine solche zu bezeichnen, bedeutet, sie tot zu nennen. Niemand hat für den Dritten Weltkrieg gestimmt. Dies ist keine Frage der Parteipolitik. Es handelt sich um eine sehr reale Krise, die von einer Fraktion ausgelöst wurde, deren Überleben auf Kosten unseres eigenen Überlebens gehen könnte.