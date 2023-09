Das mit Abstand aufsehenerregendste Ereignis rund um den 11. September war diese Vorhersage.

Am 11. September wurden die Zwillingstürme in New York zerstört. 22 Jahre nach dem 11. September werden immer noch Opfer in den Trümmern gefunden.

„9/11 is a false flag operation of the next level“, schreibt der langjährige 9/11-Forscher Frank Ho in De Ander Krant. Die Ressourcen, die den Ausführenden zur Verfügung standen, und das Ausmaß, in dem sie eingesetzt wurden, waren beispiellos. Nicht nur in militärischer Hinsicht – die eigenen Armee-Einheiten wurden an diesem Tag durch sechs große Militärübungen abgelenkt -, sondern auch in medialer Hinsicht.

Unmittelbar nach dem 11. September 2001 seien die bereits in den Medien aktiven Geheimdienste mit mehr Befugnissen ausgestattet worden. Bemerkenswert, so Ho, sei das Ausmaß, in dem unzählige Bürger im eigenen Land gezielt schikaniert worden seien. Dies sollte genügend Empörung und Patriotismus hervorrufen.

Es habe Amerika jahrelang erlaubt, sogenannte „Präventivkriege“ im Nahen Osten zu führen. Ho stellt fest, dass die Rechtfertigung der hohen menschlichen Opfer mit dem großzügigen Einsatz von Lügen und falschen Erzählungen verbunden war.

Das amerikanische Center of Public Integrity habe in den zwei Jahren vor dem Krieg gegen den Irak mindestens 935 Falschaussagen von Präsident Bush gesammelt.

Am 11. September sei die Berichterstattung ziemlich genau gewesen, aber das sei nicht die Absicht gewesen, sagte Ho. Während der Live-Berichterstattung zogen mehrere Nachrichtensender Vergleiche mit dem kontrollierten Einsturz von Gebäuden. Dabei wird Sprengstoff verwendet.

CNN behauptete zunächst kategorisch, das Pentagon sei nicht von einem Flugzeug getroffen worden. Als Flug 93 in Pennsylvania abstürzte, berichteten Journalisten und Rettungskräfte, dass es keine sichtbaren Trümmer oder Leichen gegeben habe.

Bemerkenswert ist, dass der Einsturz des relativ unbeschädigten Salomon Brothers Building, besser bekannt als WTC7, bekannt gegeben wurde, als es noch stand. Die BBC berichtete eine halbe Stunde vor dem Einsturz von WTC7.

Nach Ansicht des Dramatikers George van Houts war diese fabelhafte Vorhersage der BBC bei Weitem das aufsehenerregendste Ereignis rund um den 11. September.

Seltsamerweise meldete die Reporterin Jane Stanley mehr als 20 Minuten vorher, dass „Gebäude 7“ einstürzen würde. Sie hatte den Eindruck, dass dies bereits geschehen war, bemerkte aber in der Live-Übertragung nicht, dass sich das Gebäude hinter ihr befand.

BBC berichtet, dass Gebäude 7, 20 Minuten vor dem Einsturz zusammengebrochen ist. Hier Archiviert.

Als die Verbindung abrupt abbricht, fragen sich viele, woher die BBC wusste, dass dieses Gebäude 20 Minuten später einstürzen würde. „Als Erklärung wird ein Fehler genannt, der angeblich von der Nachrichtenagentur Reuters stammt, aber woher haben sie diese Insider-Information?“ fragt Van Houts, der mit Flavio Pasquino im Blckbx-Studio darüber gesprochen hat.

„Für mich ist dieser Vorfall ein so klarer Beweis für Insiderwissen und damit für Insiderarbeit, dass man an der gesamten Geschichte dieses Tages zweifeln könnte“, sagte Pasquino.

NIST, das National Institute of Standards and Technology, behauptet, dass WTC7 aufgrund eines „neuen Phänomens“ namens „thermische Ausdehnung“ einstürzte.

Sieht das nach einer thermischen Ausdehnung aus?