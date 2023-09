Taiwan meldet einen 18-fachen Anstieg von Impfschäden, aufgrund von COVID-19-Injektionen

Die Gesamtzahlung von 153 Millionen NT$ für COVID-19 Impfschäden entspricht den 129,6 Millionen NT$, die in den vergangenen drei Jahrzehnten für alle Impfstoffe zusammen an alle Impfgeschädigten gezahlt wurden, was möglicherweise auf ein mögliches Sicherheitssignal hindeutet! Und das bei nur 45% der bisher bearbeiteten Anträge. Nach Angaben des taiwanesischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sind die Gutachter und die lokalen Gesundheitsbehörden völlig überfordert. Im Jahr 2023 werden durchschnittlich 235 Fälle pro Monat auf Impfschäden untersucht, was einer 18-fachen Steigerung gegenüber den durchschnittlich 20 Fällen pro Monat im Jahr 2020 entspricht.

Diese Informationen stammen von Taiwan English News, einem Medienunternehmen, das von Phillip Charlier gegründet wurde, der ursprünglich in den umstrittenen Inselstaat ging, um dort Englisch zu unterrichten.

TrialSite berichtete kürzlich über die Forderungen der eher rechtsgerichteten Partei gegen den Mainstream, die Bearbeitung von Impfschäden zu beschleunigen. Dieselbe Gruppe hat laut Taiwan English News auch Beschwerden gegen das taiwanesische CDC eingereicht.

Wie TrialSite berichtete, forderten die nationalistische und politisch rechte Kuomintang (KMT) und eine Oppositionspartei die Regierung auf einer Pressekonferenz am 6. September auf, die Bearbeitung von COVID-19-Impfstoffschäden zu beschleunigen.

Laut Taiwan English News sagte der KMT-Fraktionsvorsitzende Tseng Ming-tsung, dass drei Hauptprobleme die Lösung der Fälle verzögerten: die Komplexität der Verfahren, die lange Bearbeitungszeit und die Schwierigkeit, die Kausalität zu bestimmen.

Unabhängige Medien berichteten, dass Tseng Shu-hui von der taiwanesischen CDC auf die Kritik reagierte und das Verfahren verteidigte. Tseng Shu-hui betonte die Kompetenz und Integrität sowie die Komplexität des Verfahrens.

Der CDC-Vertreter in Taiwan erklärte weiter, dass sowohl die Gutachter als auch die lokalen Gesundheitsbehörden seit 2021 mit Anträgen zu COVID-19-Impfstoffschäden überlastet seien.

Um die Arbeitsbelastung zu veranschaulichen, sagte Tseng Shu-hui, dass die Gutachter der Regierung im Jahr 2023 durchschnittlich 235 Schadensfälle pro Monat prüfen müssten, verglichen mit 13 Fällen pro Monat im Jahr 2020, was einer 18-fachen Zunahme der zu bearbeitenden Anträge entspreche.