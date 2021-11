„Das Narrativ wird zusammenbrechen“

Efrat Fenigson lebt in Israel und arbeitet als Marketingchefin für ein international tätiges Unternehmen. Gleichzeitig ist sie eine der Wortführerinnen des Widerstands gegen die israelische Corona-Politik. Im Multipolar-Interview erklärt sie: „Indem es den Regierungen gelingt, uns zu spalten, lenken sie uns vom eigentlichen Thema ab – der Verletzung unserer grundlegenden Menschenrechte.“ Die Aktivistin betont: „Sobald wir souverän uns selbst gegenüber sind, erschaffen wir neue Realitäten, eine Parallelwelt für diejenigen, die nicht an dem Experiment teilnehmen wollen.“

Multipolar: Offiziell sind in Israel 62% der Bevölkerung, also rund sechs Millionen von 9 Millionen Israelis zweimal geimpft. Rund 5 Prozent haben nur eine Dosis erhalten. Israel feiert die Impfpolitik als großen Erfolg. Efrat Fenigson, Sie sind mit sehr vielen Aktivisten, Journalisten und Wissenschaftlern vernetzt. Was sagen die Zahlen Ihres Erachtens?

Fenigson: Von diesen fast sechs Millionen zweifach Geimpften haben nur vier Millionen die dritte Dosis erhalten. Das sagt einiges aus. Denn die Kampagne läuft nun schon seit August. Wir sehen auch, dass es nach der Booster-Impfung weiterhin Infektionen gibt. Menschen, die die dritte Dosis erhalten haben, erkranken immer noch an Covid-19, aber laut der Kampagne treiben die Ungeimpften das voran und verursachen die Infektionen. Die Zahlen werden aber vom Gesundheitsministerium manipuliert. An einem Tag werden bestimmte Zahlen auf dem öffentlichen Dashboard veröffentlicht, und ein paar Tage später haben sich genau diese Zahlen geändert. Die Menschen verfolgen jeden Tag, was von den