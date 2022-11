Das Quantenradierer-Experiment: Was in der Gegenwart geschieht, kann die Vergangenheit verändern

Die Fakten: Auf der Quantenskala kann sich das, was wir in der Gegenwart tun, auf das auswirken, was in der Vergangenheit geschieht. Dies wird durch das sogenannte Quantenverzögerungsexperiment oder Quantenradiergummiexperiment gezeigt.

Auf der Quantenskala kann sich das, was wir in der Gegenwart tun, auf das auswirken, was in der Vergangenheit geschieht. Dies wird durch das sogenannte Quantenverzögerungsexperiment oder Quantenradiergummiexperiment gezeigt. Überlegungen: Warum sind Faktoren, die mit dem Bewusstsein in Verbindung stehen, auf der Quantenskala direkt mit der physischen Materie verwoben? Was bedeutet dies für unsere materielle Welt in Bezug auf unsere Gedanken, Wahrnehmungen, Gefühle und Emotionen?

Einer der Gründerväter der Quantentheorie, Max Planck, dem oft die Erfindung der Quantentheorie zugeschrieben wird – eine Leistung, die ihm 1918 den Nobelpreis für Physik einbrachte -, sagte einmal: „Ich betrachte das Bewusstsein als grundlegend. Ich betrachte die Materie als ein Derivat des Bewusstseins. Wir können nicht hinter das Bewusstsein kommen. Alles, worüber wir sprechen, alles, was wir als existent betrachten, setzt Bewusstsein voraus.“

Heute gibt es eine Reihe von Experimenten in verschiedenen Bereichen, die zeigen, dass Planck Recht hatte. Das Bewusstsein ist von grundlegender Bedeutung, und es ist direkt mit dem verflochten, was wir als materielle Materie bezeichnen. Man kann das Bewusstsein nicht mit den bestehenden Grundlagen wie Raum, Zeit, Masse und Ladung erklären. Folglich ist es nur logisch zu postulieren, ob das Bewusstsein selbst etwas Grundlegendes für die Existenz der Realität ist, um das Bewusstsein selbst als eine dieser Grundlagen zu betrachten, aber ich schweife ab.

Ein klassisches Experiment zur Untersuchung der Rolle des Bewusstseins und seiner Beziehung zur Materie ist das Quanten-Doppelspaltexperiment. Bei diesem Experiment werden winzige Materieteilchen (Photonen, Elektronen oder beliebige Objekte von atomarer Größe) auf einen Bildschirm mit zwei Schlitzen geschossen. Wenn kein Messgerät am Bildschirm angebracht ist, verhalten sich die winzigen Materieteilchen wie eine „Welle“ und erzeugen ein „Interferenzmuster“ auf der anderen Seite, wo eine Wand angebracht ist, um das Muster einzufangen. Da kein Mess- oder Beobachtungsgerät verwendet wurde, um zu sehen, durch welchen Spalt die Materie ging, können wir nicht wissen, welchen Weg sie nahm. Wenn das Muster an der Wand untersucht wird, um zu sehen, welchen Weg es genommen hat, stellt es eine Welle von Möglichkeiten dar, was bedeutet, dass die Materie (Teilchen) durch beide Schlitze und einen Schlitz gegangen ist und mit sich selbst interferiert hat, was physikalisch unmöglich sein sollte. Willkommen in der verrückten Welt der Quantenphysik.

Der Clou ist jedoch, dass, wenn man ein Beobachtungsgerät einrichtet, um zu beobachten, durch welchen Spalt das Teilchen geht, das Teilchen dann nur durch einen Spalt geht, wodurch das Wellenmuster kollabiert und ein Muster entsteht, das repräsentativ dafür ist, dass das Teilchen nur durch einen Spalt geht. Mit anderen Worten: Das Verhalten der Materie ändert sich, wenn wir uns entscheiden, sie zu messen, und es wirkt fast so, als ob sie sich bewusst wäre, dass sie beobachtet wird. Das Muster auf der Wand hinter dem Spaltbildschirm wird dieses Muster zeigen. In 50 Prozent der Fälle geht das Teilchen durch den einen Spalt, in den anderen 50 Prozent durch den anderen und bildet ein Doppelspaltmuster, so als ob es sich um Kugeln handelt, die durch den einen oder den anderen Spalt geworfen werden.



Beobachtungen stören das zu Messende nicht nur, sie erzeugen es… Wir zwingen (das Elektron), eine bestimmte Position einzunehmen… Wir selbst erzeugen die Ergebnisse der Messung. (M. Mermin, Boojums All the Way Through: Communicating Science ina Prosaic Age (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1990, zitiert von Dr. Dean Radin, aus einem in der Fachzeitschrift Physics Essays veröffentlichten Aufsatz, in dem erklärt wird, wie dieses Experiment mehrfach verwendet wurde, um die Rolle des Bewusstseins bei der Gestaltung der physikalischen Realität zu untersuchen

Wenn das für Sie nicht schon bewusstseinsverändernd genug ist, hat ein Physiker, John Archibald Wheeler, darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn wir die Photonen auf ihrem Weg durch den Spalt nicht stören würden? Was würde passieren, wenn wir kein Messgerät aufstellen würden, um zu beobachten, durch welchen Spalt die Materie gegangen ist, sondern wenn sich hinter der Rückwand Detektoren befinden würden? Auf jeden Spalt ist ein Detektor gerichtet, und kurz bevor das Teilchen auf dem Bildschirm landet, nachdem es durch die Spaltvorrichtung gegangen ist, werden die Detektoren weggezogen. Wenn niemand erkennen konnte, durch welchen Spalt das Photon gegangen war, gab es ein Wellenmuster, aber wenn die Detektoren an Ort und Stelle waren, gab es kein Wellenmuster. Ähnlich wie bei der Beobachtung der Teilchen, bevor sie durch den Spalt gingen. Keine Beobachtung führte zu einem Interferenzmuster, und die Beobachtung ergab ein Muster mit einer Linie und einem Spalt.

Wenn sie im Moment der Detektion, nachdem sie den Spalt passiert haben, von einer Welle in einen Teilchenzustand kollabieren, bedeutet dies, dass sie zwar unbeobachtet durch den Spalt gegangen sind und ein Wellenmuster (Interferenz) erzeugen sollten, aber durch den bloßen Akt der Beobachtung sofort in Teilchen verwandelt werden und die Wellenfunktion kollabiert. Das wirft die Frage auf, wie diese Detektoren mit etwas interferieren können, das bereits geschehen ist. Das würde bedeuten, dass das, was in der Gegenwart passiert, die Vergangenheit verändert. Allein der Akt der Detektion der Teilchen, nachdem sie durch den Spalt gegangen sind, bestimmt, wie sie durch den Spalt gegangen sind, entweder als Welle oder als Teilchen. Wie ist das möglich? Mit anderen Worten: Das, was wir in der Gegenwart in Bezug auf die Erkennung der winzigen Materieteilchen getan haben, hat das Verhalten der winzigen Materieteilchen in der Vergangenheit verändert, in diesem Fall, wie sie durch den Doppelspaltschirm gegangen sind.

Wie das Quanten-Doppelspaltexperiment wurde auch das Delayed-Choice-Quantum-Radiergummi-Experiment bereits mehrfach demonstriert und wiederholt. So haben beispielsweise Physiker der Australian National University (ANU) John Wheelers Gedankenexperiment mit verzögerter Wahl durchgeführt und die Ergebnisse kürzlich in der Zeitschrift Nature Physics veröffentlicht.

Im Jahr 2007 (Science 315, 966, 2007) schossen Wissenschaftler in Frankreich Photonen in eine Apparatur und zeigten, dass ihre Aktionen etwas, das bereits geschehen war, rückwirkend verändern können.

„Wenn wir versuchen, dem Quantenzustand eines einzelnen Systems eine objektive Bedeutung zuzuschreiben, treten merkwürdige Paradoxien auf: Quanteneffekte ahmen nicht nur augenblickliche Handlungen in der Ferne nach, sondern auch, wie hier zu sehen, den Einfluss zukünftiger Handlungen auf vergangene Ereignisse, selbst nachdem diese unwiderruflich aufgezeichnet wurden.“ (Quelle)

Um das Experiment verständlicher zu machen, verwendete Wheeler eine Erklärung im kosmischen Maßstab. Stellen Sie sich einen Stern vor, der vor Milliarden von Jahren ein Photon aussandte, das sich in Richtung des Planeten Erde bewegte. Dazwischen befindet sich eine Galaxie. Aufgrund der so genannten „Gravitationslinse“ muss das Licht um die Galaxie herumgeleitet werden, um die Erde zu erreichen, so dass es einen von zwei Wegen einschlagen muss: nach links oder nach rechts. Wenn man Milliarden von Jahren später ein Gerät aufstellt, um das Photon „einzufangen“, ergibt sich ein Interferenzmuster, wie es oben im Doppelspaltexperiment erklärt wurde. Dies zeigt, dass das Photon den einen Weg genommen hat und dann den anderen. Eine „Welle“ von Möglichkeiten, aber der Weg, den es genommen hat, ist nicht definiert.

Man könnte auch das eintreffende Photon „beobachten“, indem man ein Teleskop auf jeder Seite der Galaxie aufstellt, um festzustellen, welche Seite das Photon passiert hat, um die Erde zu erreichen. Allein der Akt des Messens oder „Beobachtens“, aus welcher Richtung das Photon eintrifft, bedeutet, dass es nur von einer Seite eintreffen kann. Das Muster ist dann kein Interferenzmuster mehr, das mehrere Möglichkeiten darstellt, sondern ein einzelnes Klumpenmuster, das „einen“ Weg zeigt.

Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Art und Weise, wie wir „jetzt“ messen, Einfluss darauf hat, welche Richtung das Photon vor Milliarden von Jahren genommen hat. Unsere Entscheidung in der Gegenwart beeinflusst, was in der Vergangenheit bereits geschehen ist.

Unten finden Sie ein großartiges Video, in dem Wheeler das erklärt.

Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, was es bedeuten könnte und wie Faktoren, die mit dem Bewusstsein in Verbindung stehen, in mehr als einer Hinsicht mit dem verflochten sind, was wir als unsere physische Realität wahrnehmen.

An dem Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, nicht-physikalische Phänomene zu studieren, wird sie in einem Jahrzehnt mehr Fortschritte machen als in allen vorangegangenen Jahrhunderten ihres Bestehens.“ – Nikola Tesla

Warum ist das alles von Bedeutung? Weil es eines von mehreren Experimenten ist, die eine starke Verbindung zwischen Bewusstsein und physischer Materie zeigen. Was bedeutet dies auf der Ebene der klassischen Physik? Was bedeutet es in Bezug auf die Art und Weise, wie wir denken, fühlen und wahrnehmen? Was bedeutet es, wenn wir über Lösungen für die Probleme sprechen, mit denen wir auf unserem Planeten konfrontiert sind? Wenn das menschliche Bewusstsein so grundlegend für die „Erschaffung unserer Realität“ sein könnte, warum sprechen wir dann nicht mehr darüber? Welche Auswirkungen hätte eine veränderte Sichtweise auf unsere Welt auf die menschliche Erfahrung? Was würde passieren, wenn wir anfangen würden, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen?1