Sun Tzu geht in eine Bar in Cherson…

Pepe Escobar

Die Ankündigung des Rückzugs aus Cherson könnte einen der düstersten Tage der Russischen Föderation seit 1991 eingeläutet haben.

Das rechte Ufer des Dnjepr zu verlassen, um am linken Ufer eine Verteidigungslinie zu errichten, mag militärisch absolut sinnvoll sein. General Armageddon selbst hatte seit seinem ersten Tag im Amt angedeutet, dass dies unvermeidlich sein könnte.

Wie es auf dem Schachbrett aussieht, liegt Cherson auf der „falschen“ Seite des Dnjepr. Alle Bewohner der Oblast Cherson – insgesamt 115.000 Menschen -, die in sicherere Breitengrade umgesiedelt werden wollten, wurden vom rechten Ufer evakuiert.

General Armageddon wusste, dass dies aus mehreren Gründen unvermeidlich war:

keine Mobilisierung, nachdem die ursprünglichen SMO-Pläne im Sande verlaufen waren; Zerstörung strategischer Brücken über den Dnjepr – einschließlich einer dreimonatigen methodischen ukrainischen Zerstörung von Brücken, Fähren, Pontons und Pfeilern; kein zweiter Brückenkopf nördlich von Cherson oder westlich (in Richtung Odessa oder Nikolajew) zur Durchführung einer Offensive.

Und dann der wichtigste Grund: Die massive Bewaffnung und die Tatsache, dass die NATO de facto den Krieg führte, führten zu einer enormen Überlegenheit des Westens in den Bereichen Aufklärung, Kommunikation und Führung.

Letztlich mag der Rückzug aus Cherson ein relativ geringer taktischer Verlust sein. Politisch jedoch ist er ein absolutes Desaster, eine verheerende Blamage.

Cherson ist eine russische Stadt. Die Russen haben – wenn auch nur vorübergehend – die Hauptstadt eines ganz neuen, der Föderation angeschlossenen Gebiets verloren. Die russische Öffentlichkeit wird enorme Probleme haben, diese Nachricht zu verkraften.

Die Liste der negativen Aspekte ist lang. Die Kiewer Streitkräfte sichern ihre Flanke und können Kräfte freisetzen, um gegen den Donbass vorzugehen. Die kollektive Bewaffnung des Westens erhält einen großen Auftrieb. HIMARS können nun potenziell Ziele auf der Krim treffen.

Die Optik ist grauenhaft. Russlands Image im Globalen Süden ist schwer angeschlagen; schließlich läuft dieser Schritt darauf hinaus, russisches Territorium aufzugeben – während die serienmäßigen ukrainischen Kriegsverbrechen augenblicklich aus der großen „Erzählung“ verschwinden.

Zumindest hätten die Russen schon vor langer Zeit ihren strategisch wichtigen Brückenkopf auf der Westseite des Dnjepr verstärken müssen, damit er halten kann – es sei denn, der Kachowka-Damm wird überflutet. Und doch haben die Russen auch die Drohung mit der Bombardierung des Damms monatelang ignoriert. Das zeugt von schlechter Planung.

Jetzt müssen die russischen Streitkräfte Cherson von Neuem erobern. Und parallel dazu die Frontlinien stabilisieren, endgültige Grenzen ziehen und sich dann bemühen, die ukrainischen Offensiven endgültig zu „entmilitarisieren“, entweder durch Verhandlungen oder durch Bombenteppiche.

Es ist ziemlich aufschlussreich, dass eine Reihe von NATO-Informatikern, von Analysten bis hin zu Generälen im Ruhestand, General Armageddon misstrauisch gegenüberstehen: Sie sehen darin eine ausgeklügelte Falle oder, wie es ein französischer Militäranalyst ausdrückte, „eine massive Täuschungsaktion“. Klassisch Sun Tzu. Dies wurde in die offizielle ukrainische Erzählung aufgenommen.

Um Twin Peaks, den subversiven Klassiker der amerikanischen Popkultur, zu zitieren: „Die Eulen sind nicht das, was sie zu sein scheinen“. In diesem Fall würde General Armageddon versuchen, die ukrainischen Nachschublinien stark zu überdehnen, sie zur Entblößung zu verleiten und sich dann auf ein massives Truthahnschießen einzulassen.

Entweder ist es also Sun Tzu, oder es steht ein Deal in den Startlöchern, der mit dem G-20-Gipfel nächste Woche in Bali zusammenfällt.

Die Kunst des Deals

Zwischen Jake Sullivan und Patruschew scheint eine Art von Deal zustande gekommen zu sein.

Niemand kennt die Details, nicht einmal diejenigen, die Zugang zu den Informanten der 5. Kolonne in Kiew haben. Aber ja – der Deal scheint Cherson einzuschließen. Russland würde den Donbass behalten, aber nicht in Richtung Charkow und Odessa vorrücken. Und die NATO-Erweiterung würde definitiv eingefroren werden. Eine minimalistische Vereinbarung.

Das würde erklären, warum Patruschew zeitgleich mit der Ankündigung des Rückzugs aus Cherson ein Flugzeug nach Teheran besteigen und ganz entspannt notwendige strategische Partnerschaftsgeschäfte mit Ali Schamchani, dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, erledigen konnte.

Der Deal könnte auch das eingebaute „Geheimnis“ in Maria Zakharovas Ankündigung gewesen sein, dass „wir zu Verhandlungen bereit sind“.

Die Russen werden das Dnjepr-Ufer in einem geordneten militärischen Rückzug verlassen. Das wäre ohne geordnete Verhandlungen von Militär zu Militär nicht möglich.

Diese Hintertürverhandlungen laufen seit Wochen. Der Überbringer ist Saudi-Arabien. Das kurzfristige Ziel der USA wäre eine Art Minsk-3-Abkommen – mit Istanbul/Riad als Anhang.

Niemand schenkt dem Koks-Clown Zelensky die geringste Aufmerksamkeit. Sullivan ist nach Kiew gereist, um sozusagen vollendete Tatsachen zu schaffen.

Der Dnjepr wird – so die These – die festgelegte und ausgehandelte Frontlinie sein.

Kiew müsste eine eingefrorene Kontaktlinie in Saporischschje, Donezk und Lugansk akzeptieren – wobei Kiew Strom aus Saporischschje erhält und somit die Beschießung seiner Infrastruktur einstellt.

Die USA würden einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar plus einen Teil des beschlagnahmten – d.h. gestohlenen – russischen Vermögens zum „Wiederaufbau“ der Ukraine bereitstellen. Kiew würde moderne Luftabwehrsysteme erhalten.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Moskau auf keine dieser Bestimmungen eingehen wird.

All dies fällt übrigens mit dem Ergebnis der US-Wahlen zusammen, bei denen die Demokraten nicht gerade verloren haben.

In der Zwischenzeit gewinnt Russland im Kampf um Bakhmut immer mehr an Boden.

In Moskau gibt man sich keinerlei Illusionen hin, dass dieses Krypto-Minsk 3 vom „nicht abkommensfähigen“ Imperium respektiert werden würde.

Jake Sullivan ist ein 45-jähriger Anwalt ohne jeden strategischen Hintergrund und mit einer „Erfahrung“, die sich auf Wahlkampfauftritte für Hillary Clinton beschränkt. Patruschew kann ihn zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen und zum späten Nachtimbiss verspeisen – und vage allem „zustimmen“.

Warum also sind die Amerikaner verzweifelt bemüht, einen Deal anzubieten? Weil sie vielleicht ahnen, dass der nächste russische Schachzug mit der Ankunft von General Winter in der Lage sein wird, den Krieg zu Moskaus Bedingungen endgültig zu gewinnen. Das würde bedeuten, dass die polnische Grenze durch einen langen Pfeil von Weißrussland aus nach unten geschlossen wird. Wenn die Nachschublinien für die Waffen abgeschnitten sind, ist das Schicksal Kiews besiegelt.

Deal hin oder her, General Winter kommt in die Stadt – bereit, seinen Ehrengast Sun Tzu mit vielen neuen Gerichten am Tisch zu bewirten.