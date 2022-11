Wie in Russland über die Chinareise von Scholz berichtet wird

Bundeskanzler Scholz hat letzte Woche China besucht, was in Politik und Medien sehr kritisch beobachtet wurde. Hier zeige ich, wie in Russland über die Reise und ihre Ergebnisse berichtet wird.

Der Chinabesuch von Bundeskanzler Scholz war sehr umstritten und wurde unter anderem von den Grünen offen kritisiert. Auch war die Wirtschaftsdelegation im Vergleich zu früheren Chinareisen deutscher Kanzler ausgesprochen klein. In der russischen Nachrichtenagentur TASS ist eine Analyse des Besuchs erschienen, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Scholz-Besuch in China: Gehört „Wandel durch Handel“ der Vergangenheit an?

Ende letzter Woche hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Peking besucht, wo er mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammentraf. Es war das erste persönliche Treffen von Scholz mit dem chinesischen Staatschef seit seinem Amtsantritt als deutscher Regierungschef.

Der Besuch, der von vielen deutschen Politikern und Beobachtern angesichts der Beschlüsse des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas und des ersten Plenums des 20. Zentralkomitees der