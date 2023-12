Daten und Entmenschlichung in der heutigen Zeit

Analyse eines Arztes aus dem Mittleren Westen

Die Geschichte auf einen Blick

Daten haben das Potenzial, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem sie uns zeigen, welche Ideen funktionieren und welche vermieden werden sollten. Allerdings halten Daten oft nicht, was sie versprechen, weil Daten, die ein vorherrschendes Interesse bedrohen, daran gehindert werden, das Licht der Welt zu erblicken – etwas, das wir während der COVID-19 erlebt haben

Kürzlich hat ein mutiger Whistleblower in Neuseeland (dem jetzt eine langjährige Haftstrafe droht) Millionen von anonymisierten Gesundheitsdaten veröffentlicht, die zeigen, dass der COVID-Impfstoff eine große Anzahl von Todesfällen verursacht hat

In einem Interview gab er an, dass der Grund für die Veröffentlichung darin lag, dass ihn das menschliche Leid, das er in den Zahlen, auf die er jeden Tag starrte, spürte, ständig verfolgte. Dies steht im Gegensatz zu der leider häufig anzutreffenden menschlichen Tendenz, diese großen Datenmengen als abstrakte Konzepte zu betrachten, bei denen der Beobachter von den menschlichen Folgen dieser Zahlen getrennt ist

Viele der schlimmsten Regime in der Geschichte behandelten ihre Bürger (unterstützt durch neu entdeckte Technologien) einfach als abstrakte Datenpunkte und Rädchen in der totalitären Vision des Regimes. Dies führte zu einer Vielzahl von schrecklichen Gräueltaten, die vieles von dem widerspiegeln, was wir heute im modernen technokratischen Zeitalter erleben

In den letzten zwei Wochen habe ich eine Serie zusammengestellt, um aufzuzeigen, wie die Regierung immer wieder einen unsicheren und experimentellen Impfstoff auf den Markt gebracht hat, obwohl ihre eigenen Wissenschaftler davor gewarnt haben, und dann, als sich die Verletzungen häuften, nichts unternommen hat, bis die Medien aufgedeckt haben, was passiert ist, und die Regierung gezwungen hat, den Impfstoff zurückzuziehen.

Dies geschah, um zu verdeutlichen, dass es in der Tat einen langjährigen Präzedenzfall für die „Gesundheitsbehörden“ gibt, alles zu tun, um die Beweise dafür zu vertuschen, dass es zu Verletzungen kommt, selbst wenn dies einen direkten Verstoß gegen ihre Charta darstellt (das öffentliche Wohl zu schützen und Leben zu retten).

Da dies wiederholt geschehen ist (oft mit katastrophalen Folgen), sollte man meinen, dass dies die Regierung veranlassen könnte, die Weisheit der überstürzten Markteinführung von „Notimpfstoffen“ zu überdenken. Doch stattdessen war die „Lektion“, die sie gelernt haben, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass die Medien nicht aufdecken, was passiert. In den letzten 25 Jahren gab es eine Reihe von Veränderungen, um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit von einem schlechten Impfstoff erfährt:

Die Pharmaindustrie wird zum wichtigsten Werbekunden der Massenmedien und erpresst dann die Sender finanziell, damit sie keine kritische Berichterstattung über die Pharmaindustrie oder ihre Produkte ausstrahlen.

Anmerkung : Dies gilt inzwischen auch für die anderen Medienplattformen.

: Dies gilt inzwischen auch für die anderen Medienplattformen. Man findet einen Grund nach dem anderen, um den Zugang der Öffentlichkeit zu den Daten einzuschränken, mit denen behauptet wird, ein Produkt sei „sicher und wirksam“, und erwartet stattdessen von uns, dass wir dieser Aussage Glauben schenken. Dies geht Hand in Hand damit, dass Daten als unsere Rettung angesehen werden, aber niemand jemals hinterfragt, warum wir nur die Daten sehen, die das bestehende Narrativ unterstützen.

Die schrittweise Aufhebung des Schutzes für Informanten, die versucht haben, diese Missstände aufzudecken.

Anmerkung: Diese Taktik wurde von den Militärs als erstes angewandt. So wurde beispielsweise der Vietnamkrieg weitgehend dadurch beendet, dass der Analyst Daniel Ellsberg die Pentagon Papers veröffentlichte (wofür Ellsberg zwar strafrechtlich belangt wurde, aber letztlich keine Konsequenzen zu tragen hatte). Als Wikileaks einige Jahrzehnte später dasselbe tat, wurden sowohl der Informant (Manning) als auch der Journalist, der die Informationen veröffentlichte (Assange), ins Gefängnis gesteckt – wobei Assange seine Strafe noch immer absitzt. Auch ein anderer prominenter Informant, Edward Snowden, musste nach Russland fliehen, um sich vor einer Inhaftierung zu schützen, nachdem er Informationen preisgegeben hatte, die er als wichtig für das öffentliche Wohl erachtete.

Obwohl es sehr schwierig ist, ein Whistleblower zu sein (z. B. verlieren die meisten ihren Lebensunterhalt und ihre Familien), tun es immer noch Menschen. Das folgende kurze Video ist eine der besten Erklärungen dafür, warum es immer eine Minderheit der Bevölkerung gibt, die dieses immense Risiko auf sich nimmt, um das Richtige zu tun:

Hinweis: Ich habe den Vortrag von Peter Gøtzche in diesen Artikel aufgenommen, weil er einen wichtigen Kontext für Barry Youngs Handeln liefert.

Barry Young

Barry Young befand sich in einer schwierigen Situation. Aufgrund eines Auftrags hatte er Zugang zu einer Datenbank erhalten, die eindeutig bewies, dass die COVID-Impfstoffe Menschen töteten. Er musste mit der Entscheidung ringen, ob er schweigen und damit direkt an diesen Todesfällen mitschuldig sein wollte oder ob er die Daten veröffentlichen und dafür hart bestraft werden sollte.

Er entschied sich schließlich für die Veröffentlichung der Daten und gab dazu ein Interview. Nachdem ich mir das Interview angesehen hatte, stellte ich fest, dass es einige kritische Punkte berührte, so dass ich es auf eine 8-minütige Version gekürzt habe, die diese Punkte hervorhebt.

Dieses Interview wurde am 28. November ausgestrahlt, und am 30. November veröffentlichte Steve Kirsch seine Daten. Zwei Tage später (2. Dezember) umstellte die Polizei Barrys Haus und nahm ihn fest. Am nächsten Tag wurde er formell vor Gericht angeklagt und des Zugriffs auf ein Computersystem zu unlauteren Zwecken beschuldigt, worauf eine Höchststrafe von sieben Jahren Gefängnis steht.

Hinweis: Neben der möglichen Gefängnisstrafe steht Barry Young mit ziemlicher Sicherheit auch dauerhaft auf der schwarzen Liste, wenn er wieder eingestellt werden soll.

Hinweis: Der Journalist im vorherigen Video, der Young geholfen hat, diese Geschichte zu veröffentlichen, ist untergetaucht. Wenn Sie die juristische Verteidigung unterstützen möchten, finden Sie hier weitere Informationen.

Als Reaktion auf all dies wählte die neuseeländische Regierung die einzige Option, die ihr zur Verfügung stand. Sie tat ihr Bestes, um Barrys Daten zu zensieren (was an dieser Stelle im Grunde sinnlos ist), seine Schlussfolgerungen zu diskreditieren (indem sie behauptete, er sei nicht qualifiziert, sie zu analysieren), die Sicherheit ihrer Impfstoffe zu verdoppeln, jeden anzugreifen, der die Öffentlichkeit verängstigt, damit sie sich nicht impfen lässt, und die Epidemie von Desinformation und „Verschwörungstheoretikern“ zu beklagen:

„Apa [der CEO des neuseeländischen Gesundheitsdienstes] sagte, Fehlinformationen über Impfstoffe seien besonders besorgniserregend in einer Zeit, in der es viele Covid-19-Fälle gebe. Die Raten steigen, wir sehen Krankenhausaufenthalte, also wollen wir die Neuseeländer, die für eine Covid-Auffrischungsimpfung in Frage kommen, wirklich dazu auffordern, sie zu bekommen.“

Anmerkung: Meines Erachtens haben Antworten wie diese nur eine begrenzte Lebensdauer, da sie sich selbst widerlegen (wenn die Zahl der Fälle hoch ist, bedeutet das, dass die Impfstoffe, die der Großteil des Landes bereits erhalten hat, nicht wirken) und weil die Öffentlichkeit weitgehend den Willen verloren hat, sich impfen zu lassen (was sich daran zeigt, dass die Auffrischungsimpfungen weltweit – auch in Neuseeland – immer weniger in Anspruch genommen werden).

Auch in dieser Geschichte haben sie ein Opfer gefunden:

„Der angeklagte Mann hatte in einem kleinen Team von Fachleuten gearbeitet, die von dem Vorfall „unglaublich erschüttert“ waren.“ Hinweis: Denken Sie daran, dass jeder dieser „am Boden zerstörten“ Menschen die gleichen Daten sah wie Barry, aber nichts unternahm.

Ein weiteres denkwürdiges Zitat unterstreicht ungewollt die Entscheidung der Regierung, die Daten, die zeigen, dass sie ihren Bürgern schadet, absichtlich zu ignorieren:

„Die Neuseeländer geben ihre Gesundheitsdaten an Te Whatu Ora [Neuseelands staatlicher Gesundheitsdienst] weiter, um sicherzustellen, dass sie angemessen versorgt werden. Wenn sie für einen anderen Zweck verwendet werden und dieser Zweck lästig ist, dann ist das natürlich besorgniserregend„, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Opposition, Ayesha Verrall.

Das in meinen Augen wichtigste Zitat ist jedoch dieses:

„Bei den Daten handelte es sich offenbar um „große Mengen an impfstoffbezogenen Informationen“, die offenbar anonymisiert worden waren, so Apa. Die Analyse dauerte noch an, aber bisher wurde angenommen, dass keine NHI-Nummern oder persönlich identifizierbare Informationen veröffentlicht worden waren.“

Eine der häufigsten Ausreden, die Regierungen in aller Welt anführen, um die Veröffentlichung von Daten über COVID-Impfungen zu vermeiden, ist, dass sie die medizinische Privatsphäre der Menschen nicht verletzen wollen und dass dieses Recht auf medizinische Privatsphäre unter allen Umständen geschützt werden muss.

Anmerkung: Eines der besten Beispiele für die Unaufrichtigkeit dieser Aussage ist die Tatsache, dass Technologieunternehmen oft einen Blankoscheck für die Auswertung von Millionen von Gesundheitsdaten erhalten.

Bevor die Daten an die Forscher weitergegeben wurden, anonymisierte Barry die Daten, indem er jeder Person eine zufällige Krankenaktennummer zuwies und dann die Reihenfolge der verbleibenden Felder im Datensatz randomisierte. Auf diese Weise blieben die statistischen Daten der Datenbank erhalten (z. B. die durchschnittliche Zeit von der Impfung bis zum Tod, die durchschnittliche Sterblichkeitsrate für jede Altersgruppe und der Zeitpunkt, zu dem die Todesfälle eintraten), aber es wurde verhindert, dass die einzelnen Einträge mit einer bestimmten Person in Verbindung gebracht werden konnten.

Dies wiederum schützte ihn (oder jeden anderen, der die Daten nutzte) vor dem Vorwurf, die medizinische Privatsphäre zu gefährden, und entkräftete gleichzeitig das seit langem von der Regierung vorgebrachte Argument, dass diese Datensätze nicht anonymisiert werden können und daher nicht für eine Überprüfung von außen zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig hat die Studie anfangs viele Menschen verwirrt, weil die Randomisierung zu einigen „unmöglichen“ Ereignissen führte (z. B. dass jemand seine „erste“ Dosis des COVID-Impfstoffs zweimal mit zwei verschiedenen Impfstoffen erhielt).

Anmerkung: In der Woche vor der Veröffentlichung dieser Geschichte habe ich viel Zeit damit verbracht, zu überprüfen, ob die anonymisierte Datenbank tatsächlich die kritischen Statistiken der Originaldatenbank enthält. Kürzlich gab Norman Fenton (der für die Beurteilung dieser Fragen qualifizierter ist als ich) ebenfalls eine Erklärung ab, in der er die Gültigkeit dieses Ansatzes bestätigte.

Dehumanisierung

Auch wenn einige Menschen böswillige Wesen sind, die das Böse wollen, glaube ich nicht, dass die meisten Menschen anderen schaden wollen. Vielmehr bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass die beiden häufigsten Ursachen des „Bösen“ sind:

Fehlender Mut, sich gegen etwas zu wehren, von dem man weiß, dass es falsch ist – Dies wiederum führt oft dazu, dass man absichtlich die Augen vor den Beweisen dafür verschließt, dass etwas Schlechtes geschieht (da dies das psychologische Unbehagen verringert, eine mitschuldige Partei bei dem zu sein, was geschieht).

Anmerkung: Aus diesem Grund lege ich großen Wert darauf, niemals die Augen vor Dingen zu verschließen, die ich für falsch halte, selbst wenn ich weiß, dass ich sie nicht ändern kann. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass die Massentierhaltung schrecklich grausam ist, und um wenigstens „die Augen offen zu halten“, werde ich niemals Fleisch essen, das aus solchen Quellen stammt. Ich sehe die Opfer nicht mehr als individuelle, lebende menschliche Wesen.

Dehumanisierung wird gemeinhin im Zusammenhang mit Hass erkannt, wo eine Gruppe, die eine andere hasst, diese Gruppe oft als weniger menschlich ansieht und daher akzeptiert, sie auf unmenschliche Weise zu behandeln (z. B. zu ermorden).

Ich glaube jedoch, dass es auch einfach dazu kommt, wenn die humanistische Verarbeitungskapazität der Menschen überlastet ist – etwas, das in der heutigen Zeit leider recht häufig vorkommt.

Verschiedene Studien haben ergeben, dass (die meisten) Menschen nur eine begrenzte Fähigkeit haben, sich in das Leben anderer hineinzuversetzen, die bei etwa 150 Personen zu enden scheint. Aus diesem Grund funktionieren verschiedene menschliche Institutionen sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viele Menschen in ihnen leben.

In kleineren Gesellschaften wie einem Dorf (in dem jeder jeden kennt) funktionieren Demokratien recht gut, während in größeren Gesellschaften (in denen es nicht mehr möglich ist, dass jeder für jeden da ist) unweigerlich abstrakte Rahmen entstehen, die an die Stelle der menschlichen Verbindung und Integration treten.

Anmerkung: Ich glaube, dass manche Menschen die Fähigkeit haben, einen viel umfassenderen Blick auf das zu haben, was um sie herum geschieht und wie sich ihre Handlungen auf andere auswirken. Historisch gesehen sind diese Menschen dafür bekannt, die besten Führungspersönlichkeiten zu sein. Leider sieht man diese Qualitäten in unserer heutigen Zeit nur noch selten bei unseren Führungspersönlichkeiten, da der politische Prozess sie nicht mehr auswählt und die spirituellen Praktiken, die die Fähigkeit fördern, Zeugnis für das Leiden vieler zu geben, in unserer Gesellschaft nicht mehr weit verbreitet sind.

Eine der häufigsten Folgen davon ist, dass, wenn Menschen an die Macht kommen, die Menschen, denen sie dienen, nicht mehr Menschen sind, sondern abstrakte Konzepte. Im Gegenzug wird eine Politik gewählt, die eher das Kollektiv als das Individuum begünstigt, und eine kollektive Mentalität oder „Massenbildung“ (die ziemlich soziopathisch sein kann) übernimmt oft die Führung und ihr Schwerpunkt wird die Erfüllung dieser Ideologie über alles andere.

Dies wiederum führt oft dazu, dass jemand, der nicht offenkundig böse ist, die Umsetzung von Maßnahmen rationalisieren kann, die eindeutig soziopathisch sind – vor allem, wenn sie von den Menschen, denen ihre Maßnahmen schaden, losgelöst sind.

Zum Beispiel hat einer der bekanntesten Kritiker der Impfstoffsicherheitsbewegung kürzlich etwas getwittert, das meiner Meinung nach für diese Mentalität bezeichnend ist:

Der Trugschluss des Nirwana (dass nichts zu 100 % funktioniert und alles, was weniger als 100 % wirksam ist, kein triftiger Grund ist, es zu verwerfen) ist auf den ersten Blick einleuchtend.

Er wird jedoch schnell dazu benutzt, sehr unsichere und unwirksame Therapien zu rationalisieren (z. B. basierte Gorskis Karriere auf der Verabreichung von Chemotherapie an Patienten) und die Kollateralschäden als akzeptabel zu betrachten, weil das Gesamtergebnis „besser“ ist. Nehmen wir zum Beispiel das kürzlich diskutierte WHO-Bulletin über Impfschäden, in dem es heißt:

„Auf Bevölkerungsebene wird davon ausgegangen, dass diese geringen Risiken durch die Vorteile einer weit verbreiteten Immunisierung der Bevölkerung ausgeglichen werden. Dies bedeutet jedoch, dass ein Einzelner gelegentlich eine erhebliche Belastung für den Nutzen trägt, der der übrigen Bevölkerung zugute kommt.„ Anmerkung: Eines der Hauptprobleme in der Medizin ist, dass die menschliche Verbindung, die früher in der Arzt-Patienten-Beziehung bestand, durch die Korporatisierung der Medizin ausgehöhlt worden ist.

Um das Gesundheitswesen „effizienter“ zu machen, ist ein Großteil des Gesundheitswesens zu einem Fließband geworden, in dem die Ärzte, die letztlich die Entscheidungen für jeden Patienten treffen, immer weniger Zeit mit ihm verbringen und diese Aufgabe stattdessen an andere Mitarbeiter des Gesundheitswesens delegieren, die nicht die Befugnis haben, eine Therapie zu stoppen, von der sie wissen, dass sie dem Patienten eindeutig schadet. Und selbst wenn der Arzt das Richtige tun will, ist er in diesem System oft hilflos.

Eine Freundin, die als Krankenhausärztin unterwegs ist, erzählte, dass sie in jeder Schicht oft für 20-40 Patienten verantwortlich ist, und dass sie sich zwar wünscht, mit den Patienten im Krankenhaus zu sprechen und die Erfahrung so gut wie möglich für sie zu gestalten, aber alles, was sie wirklich tun kann, ist, die Krankenblätter zu lesen, die wahrscheinlichsten Krankenhausanweisungen für diese Patienten einzutippen und ihre gesamte verbleibende Zeit darauf zu verwenden, die Patienten zu schützen, bei denen das Risiko des Sterbens am größten ist.

Daten und Entmenschlichung

Als ich mir Barrys Interview ansah, wurde mir klar, dass eines der Dinge, die mich an der ganzen Geschichte am meisten beunruhigten, die Tatsache war, dass jeder Mensch (insbesondere diejenigen, die immens leiden) zu nichts weiter als einem einfachen abstrakten Datenpunkt geworden war.

Anmerkung: Seit ich recht jung bin, hat mich an Verhaltensstatistiken (z. B. wie viele Menschen voraussichtlich ein Produkt kaufen, sich von einer Propagandakampagne beeinflussen lassen oder sich impfen lassen) immer gestört, dass diese Vorhersagen dagegen sprechen, dass die einzelnen Menschen innerhalb des Systems einen freien Willen haben (da ihre Handlungen durch die vorhandenen Statistiken praktisch vorherbestimmt sind).

Im Laufe der Jahre ist dies zu einem immer größeren Problem geworden, da ein Großteil der Tech-Industrie dazu übergegangen ist, prädiktive Algorithmen einzusetzen, um das Verhalten der allgemeinen Bevölkerung zu kontrollieren.

Diese Entmenschlichung wiederum ist keineswegs nur bei den neuseeländischen Daten zu beobachten. Vielmehr stoße ich seit Jahrzehnten auf einen Datensatz nach dem anderen, der zeigt, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt.

Doch jedes Mal stelle ich fest, dass die für die Verwaltung der Daten verantwortlichen Personen dem gleichen Problem zum Opfer fallen wie unsere Politiker: Die Menschen hinter den Zahlen werden zu abstrakten Eigenschaften, die wie Variablen in einer Gleichung behandelt werden müssen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen, und im Gegenzug werden die Probleme, die sich für diese Menschen ergeben, von den Verwaltern wegrationalisiert und schnell aus den Augen und aus dem Sinn weggepackt.

Es ist Barry zu verdanken, dass er einer der wenigen war, der die Daten nicht entmenschlichte und intellektualisierte, sondern sich die Fähigkeit bewahrte, die Menschen, die vor ihm standen, präsent zu halten, und der sich mit dem Wissen quälte, was die Zahlen, die er sah, darstellten. Dies wiederum war der Hauptgrund, warum ich sein Interview ausschnitt, um es in diesem Artikel zu präsentieren (da dieser Punkt wiederholt hervorgehoben wurde).

Iwan Illich

Ivan Illich (1926-2002) war ein begnadeter Universalgelehrter, der eine Vielzahl von Missständen in der Gesellschaft erkannte und genau vorhersagte, wohin sie zu seinen Lebzeiten und weit über seinen Tod hinaus führen würden.

Eine von Illichs zentralen Überzeugungen war, dass die Komplexität, die notwendig ist, um das reibungslose Funktionieren einer zunehmend technologisch fortgeschrittenen Gesellschaft aufrechtzuerhalten, dazu führen würde, dass die sozialistischen Regierungen der Welt versuchen würden, jedes verfügbare technologische Mittel einzusetzen, um jeden Aspekt der Gesellschaft mehr und mehr zu mikromanagen.

Illich argumentierte, dass diese (heute lächerlich primitiven) technokratischen Diktaturen versuchten, eine grundsätzlich unmögliche Aufgabe zu erfüllen, und dass sie, weil sie dies nicht erkannten, stattdessen auf ihr Versagen reagierten, indem sie mehr und mehr Kontrolle über die Gesellschaft anstrebten.

Illich wandte sich entschieden gegen unsere zahllosen manipulativen Institutionen und die ausgeklügelten Kontrollmechanismen, die sie einsetzen, um die Menschen gefügig zu machen. Seiner Ansicht nach steht die Realität, die sie zu schaffen versuchen, in direktem Gegensatz zur menschlichen Natur.

Stattdessen glaubte Illich, dass die ideale Regierungsform einem dezentraleren Modell folgt, das die natürlichen Fähigkeiten jedes Mitglieds der Gesellschaft unterstützt oder fördert und die Werkzeuge bereitstellt, die jedes Mitglied braucht, um erfolgreich zu sein (wofür, wie viele Idealisten, meiner Meinung nach das Internet eine Plattform sein sollte).

Diese These stützt sich auf Illichs Beobachtungen, wie gut Mitglieder völlig unterschiedlicher Gesellschaften auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, innovativ sein und sehr erfolgreich werden konnten, wenn man es ihnen erlaubte, dies zu tun.

Mir ist klar, dass wir uns in vielerlei Hinsicht in genau der Welt befinden, die Illich vorausgesagt hat. Die derzeitige Bewegung, jede Facette unseres Lebens „mit Daten“ zu steuern, wird wiederum vom Silicon Valley angeführt. Umgekehrt wird jeder, der unabhängig handeln möchte (z. B. durch kritisches Denken), aktiv verunglimpft, während uns allen gesagt wird, wir sollten „der Wissenschaft vertrauen“.

Katastrophische Fehler

Eines der Hauptprobleme unserer immer fortschrittlicheren Gesellschaft besteht darin, dass aufgrund der Vernetzung der Dinge die Möglichkeit, dass sich ein Fehler zu einem katastrophalen Irrtum ausweitet, stark zugenommen hat (man denke nur an die jüngste Entscheidung von Boeing, heimlich ein kostensparendes KI-System in seine neuen 737-MAX-Flugzeuge einzubauen, das die Piloten überging, um das Flugzeug zu „stabilisieren“, aber in zahlreichen Fällen stattdessen zu Fehlfunktionen führte und das Flugzeug in den Boden stürzte).

Bei diesen Fehlern zeigt sich immer wieder dasselbe Muster: Außenstehende Beobachter hätten das Problem leicht erkennen und korrigieren können, aber anstatt die Öffentlichkeit einzubeziehen, haben sich die Verantwortlichen dafür entschieden, niemandem zu gestatten, an den Beratungen teilzunehmen (oder auch nur die Informationen zu sehen, mit denen gearbeitet wurde).

Ich glaube, dass diese beharrliche Weigerung auf den inhärenten Neurotizismus zurückzuführen ist, der mit dem Streben nach Macht einhergeht. Solange man sich nicht in diesen Kreisen bewegt, ist es schwer zu verstehen, aber Führungskräfte, insbesondere solche mit unterschwelligen Unsicherheiten (was immer häufiger vorkommt, da wir immer mehr inkompetente Leute in Führungspositionen berufen), wollen immer so viel wie möglich kontrollieren.

Das COVID-19-Impfstofffiasko (zusammen mit unserem Versäumnis, eine der verfügbaren sicheren und wirksamen Behandlungen für COVID-19 zu nutzen) ist ein Beispiel für ein kritisches Problem in unserem derzeitigen System. Wenn unsere Politiker eine „Fehlentscheidung“ treffen, unabhängig davon, wie katastrophal sie ist, gibt es kein echtes Rückkopplungssystem, um diese Entscheidung zu beenden oder weitere Fehler zu verhindern, unabhängig davon, wie katastrophal diese Fehler sind.

Anmerkung: Ein weiteres Beispiel ist, wie sich unser politisches System im Gleichschritt mit der zunehmenden Korruption der Massenmedien verändert hat. Die derzeitige Regierung hat zahlreiche schreckliche Entscheidungen getroffen, die früher nationale Skandale gewesen wären, doch in jedem Fall haben sie von den nationalen Medien einen Freifahrtschein erhalten, so dass sie diese Fehler weiterhin begehen durften.

Totalitäre Staaten

Eines der bestimmenden Merkmale des 20. Jahrhunderts war, dass die Verschmelzung von Technologie und einer soziopathischen Führung weltweit Regierungen hervorbrachte (z. B. die von Hitler, Stalin und Mao), die unvorstellbare Gräueltaten begingen, die die Welt nie zuvor gesehen hatte – und die, wie ich vermute, Illichs Vorhersagen darüber prägten, was die zunehmende technologische Verfeinerung der Gesellschaft bewirken würde.

Da wir nun erleben, wie Illichs Albtraum durch Big Tech geboren wird, lohnt es sich, einige der wichtigsten Merkmale dieser früheren totalitären Staaten zu betrachten, die in unserer Gesellschaft wieder auftauchen:

Neue technologische Innovationen (z. B. die moderne Propaganda) machten es möglich, Menschen in einem nie zuvor dagewesenen Ausmaß zu kontrollieren und zu schädigen.

Die neue Technologie trennte die Kontrolleure von den Menschen, die von ihr betroffen waren, und veranlasste sie, ihre Untertanen als abstrakte Datenpunkte zu betrachten, die in die totalitäre Maschine eingespeist werden.

Da die Technologie neu war, hatte die Kultur noch nicht herausgefunden, wie sie auf ethische Weise genutzt werden konnte, ohne die Bürger erheblich zu schädigen.

Unverantwortliche Führer, die niemand in Frage stellen konnte (und die häufig einen Personenkult um sich hatten), erlangten absolute Macht.

Anmerkung: Obwohl er nicht so weit ging wie die Totalitaristen des 20. Jahrhunderts, haben viele darauf hingewiesen, dass Fauci viele Parallelen zu diesen Tyrannen aufweist. So wurde er beispielsweise trotz ständiger Lügen und der Umsetzung zahlloser katastrophaler politischer Maßnahmen für das Land nie für seine Taten zur Rechenschaft gezogen. Außerdem wurde er, wie viele dieser Diktatoren, von denjenigen verehrt, die unter seinen Taten litten.

Diese Autoritären wurden nicht aufgrund ihrer Verdienste ausgewählt (z. B. aufgrund ihrer Kompetenz, das komplexe Räderwerk der Gesellschaft zu steuern). Wenn sie ihre absolute Macht ausübten, taten sie dies häufig in einer irrationalen und zerstörerischen Weise, unter der alle litten.

Der große Sprung nach vorn

Eine gängige Taktik im kommunistischen Spielbuch besteht darin, jeden Aspekt der Gesellschaft zu beseitigen, der es den Bürgern ermöglicht, unabhängig vom Staat zu funktionieren (z. B. durch die Kontrolle der Versorgung mit lebenswichtigen Ressourcen). Aus diesem Grund werden unabhängige Landwirte häufig von kommunistischen Regimen ins Visier genommen und gezwungen, sich einem staatlich geführten landwirtschaftlichen Betrieb anzuschließen (was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Menschen dem Staat gehorchen, da dies ihre einzige Möglichkeit ist, sich zu ernähren).

Anmerkung: In den Vereinigten Staaten kann man gut argumentieren, dass die räuberische Kapitalistenklasse (z. B. John Rockefeller) hier dasselbe getan hat (z. B. durch die Monopolisierung der medizinischen Industrie).

Leider sind diese Bemühungen oft katastrophal. Als Stalin zum Beispiel die Bauernschaft ins Visier nahm und das landwirtschaftliche System kollektivierte, ließ er die Produktion einbrechen, worauf die sowjetische Regierung wiederum nicht angemessen reagierte. Als es zu einer massiven Nahrungsmittelknappheit kam, ließ man die Ukrainer verhungern, was zu einem berüchtigten Völkermord führte, bei dem schätzungsweise 3,5 bis 10 Millionen Menschen auf grausame Weise ums Leben kamen (das ganze Ausmaß kann hier nachgelesen werden).

Als Mao das (bereits funktionierende) chinesische Agrarsystem „reformierte“, war er, wie viele andere Totalitaristen auch, völlig losgelöst von den menschlichen Folgen seines Handelns und führte eine Reihe unsinniger Maßnahmen ein, die kläglich scheiterten. Da kein Beamter zugeben wollte, dass er bei der Erfüllung von Maos Agenda versagt hatte (und deshalb hingerichtet werden sollte), logen sie bei den Zahlen und erfanden eine Vielzahl von Ausreden, um ihre Fehler zu vertuschen.

Eine der „großen“ Ideen, die in dieser Zeit aufkamen, war, dass vier Schädlinge beseitigt werden müssten:

Spatzen wurden gezielt ins Visier genommen, weil man sie verdächtigte, Chinas Getreide zu fressen, und dies wurde genutzt, um zu argumentieren, dass die Spatzen (und nicht die Regierung) eine entscheidende Rolle bei der Verursachung der Nahrungsmittelknappheit in ganz China spielten. So wurden sie zum Staatsfeind Nummer eins:

„Spatzennester wurden zerstört, Eier wurden zerbrochen und Küken wurden getötet. Millionen von Menschen organisierten sich in Gruppen und schlugen mit lauten Töpfen und Pfannen auf die Spatzen ein, um sie daran zu hindern, sich in ihren Nestern auszuruhen, mit dem Ziel, dass sie vor Erschöpfung tot umfallen. Zusätzlich zu dieser Taktik schossen die Bürger die Vögel auch einfach aus der Luft ab. Die Kampagne dezimierte die Spatzenpopulation und führte dazu, dass sie in China fast ausgerottet wurde. Einige Spatzen fanden Zuflucht in den exterritorialen Räumlichkeiten verschiedener diplomatischer Vertretungen in China. Das Personal der polnischen Botschaft in Peking verweigerte den Chinesen das Betreten des Botschaftsgeländes, um die Spatzen, die sich dort versteckt hielten, zu verscheuchen, woraufhin die Botschaft von Menschen mit Trommeln umstellt wurde. Nach zwei Tagen ständigen Trommelns mussten die Polen Schaufeln benutzen, um die Botschaft von toten Spatzen zu befreien.“

Wie sich herausstellte, spielten die Spatzen eine wichtige ökologische Rolle, da sie eine Vielzahl von Ungeziefer fraßen, und als sie starben, wurde China von Bettwanzen und Heuschrecken überrannt. Die Heuschrecken wiederum verwüsteten das ohnehin schon anfällige chinesische Agrarsystem, was zur größten Hungersnot der Geschichte führte, bei der schätzungsweise zwischen 15 und 55 Millionen Menschen verhungerten und noch viel mehr an den Folgen dieses lang anhaltenden Hungers litten.

Anmerkung: Es ist wirklich schwer in Worte zu fassen, wie es war, diese Zeit zu erleben – die Geschichten, die man von Menschen hört, die sie überlebt haben, werden einem Alpträume bereiten.

Wenn Sie einen Schritt zurücktreten, werden Sie erschreckend viele Parallelen zu den Geschehnissen bei COVID-19 feststellen. Verantwortungslose Politiker sahen sich die Daten an und beschlossen, unsinnige und unbewiesene Ideen auszuprobieren, die ihnen aus dem einen oder anderen Grund eine gute Idee zu sein schienen und die von der übrigen politischen Führung mit ganzem Herzen übernommen wurden.

Als dann die Öffentlichkeit (und ehrliche Wissenschaftler oder Politiker) protestierten, wurde, anstatt auf diese Einwände zu hören, die ganze Kraft des Staates gegen sie mobilisiert, und die leichtgläubigen Mitglieder der Öffentlichkeit befürworteten, ähnlich wie die Chinesen, die auf die Pfannen hauen, diese unsinnige Politik ebenfalls mit Inbrunst.

Anmerkung: Es gibt noch viele andere denkwürdige Beispiele von Bevölkerungen, die in einer Massenformation [Massenhypnose] stecken und völlig unglaubliche Taten begehen.

Da der gesunde Menschenverstand und eine rationale wissenschaftliche Debatte aus dem Fenster geworfen wurden, führte dies zu einer Vielzahl sekundärer ökologischer Folgen dieser ursprünglichen Handlungen, die die Situation sogar noch verschlimmert haben – und vor allem, wie die Spatzen, völlig vorhersehbar waren.

So waren die COVID-Impfstoffe nicht nur sehr gefährlich, sondern verhinderten auch die Übertragung von COVID, förderten die Entstehung schädlicher Varianten und erhöhten mit jeder Impfung die Wahrscheinlichkeit, sich mit COVID-19 anzustecken – etwas, wovor viele, ebenso wie vor den katastrophalen und sinnlosen Abriegelungen, von Anfang an zu warnen versuchten.

Die oben erwähnte Studie mit 51011 Personen an der Cleveland Clinic hätte beispielsweise das Impfprogramm beenden sollen, doch stattdessen hat der Druck auf Auffrischungen fast ein Jahr später keineswegs nachgelassen (siehe z. B. die oben zitierte Erklärung der neuseeländischen Regierung).

Infolgedessen sterben die Geimpften nicht aus (was ursprünglich für COVID vorhergesagt worden war), sondern erkranken immer wieder neu an der Infektion (wovon die Ungeimpften weitgehend verschont blieben).

Schlussfolgerung

In dieser Serie habe ich versucht zu veranschaulichen, wie problematisch es ist, wenn abgehobene Führungspersönlichkeiten, die sich weigern, ihre eigenen Fehler einzugestehen, die absolute Macht erhalten, ihre Politik umzusetzen – vor allem, wenn sie sich mit Themen befassen, die zu komplex sind, als dass sie sie allein lösen könnten.

Die Technologie wiederum bietet sowohl die Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, als auch es noch viel schlimmer zu machen. Einerseits hat sie die Entmenschlichung, von der unsere manipulativen Institutionen leben, rapide beschleunigt, da immer mehr von uns einfach zu Datenpunkten in einem Diagramm werden, das unsere Führer gefühllos übergehen. Andererseits hat es die moderne Technologie möglich gemacht, Informationen schnell über die ganze Welt zu verbreiten, und es ist für die Regierung fast unmöglich geworden, ihre dreisten Lügen zu vertuschen.

Vor Jahren sprach ich mit einem Ingenieur aus dem Silicon Valley (der an der Entwicklung vieler der Systeme beteiligt war, die wir heute noch benutzen), und er sagte mir: „Das ist nicht das, was wir wollen:

„Ich glaube nicht, dass die Bösewichte jemals wirklich gewinnen können, weil sie letztendlich von zu vielen Ingenieuren abhängig sind, um die Dinge am Laufen zu halten, und früher oder später werden diese Ingenieure sich weigern und sie aufhalten.“

Ich bin zuversichtlich, dass dies geschehen wird, da Ingenieure und Verwaltungsbeamte wie Barry unweigerlich auftauchen werden, um dem entgegenzuwirken, was diese Leute tun, selbst wenn der Rest des Systems sich weigert, sie zur Verantwortung zu ziehen.

Anmerkung: Man bedenke, dass die Art und Weise, wie wir mit der Pandemie umgegangen sind, ein völliges Versagen war und dass die Verantwortlichen noch nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, während diejenigen, die richtig gehandelt haben (z. B. diejenigen, die sich für eine frühzeitige Behandlung und einen gezielten Schutz anstelle von verheerenden Massenabriegelungen eingesetzt haben), immer noch verleumdet werden.

Als ich mit dem Schreiben begann, konzentrierte ich mich auf die längst vergessenen Ereignisse im Zusammenhang mit der Pockenimpfung, bei der der Weltbevölkerung ein experimenteller (und der erste) Impfstoff aufgezwungen wurde, für den es keine Beweise gab. Er verursachte überall schwere Verletzungen und verschlimmerte die damaligen Pockenepidemien eher, als dass er sie beendete, was verständlicherweise dazu führte, dass sich immer mehr Menschen nicht impfen lassen wollten.

Doch anstatt den Kurs zu ändern, vertuschten die Regierungen in aller Welt die Verletzungen und führten die zunehmenden Pockenausbrüche auf unzureichende Impfungen (oder Auffrischungen) zurück und erließen bald immer härtere Auflagen, um die „uneinsichtige“ Bevölkerung zum Impfen zu zwingen.

Es kam zu immer mehr Massenprotesten, bis schließlich ein historisch beispielloser Protest dazu führte, dass die Regierung einer Stadt durch eine Pro-Choice-Regierung ersetzt wurde. Diese Regierung beendete die Vorschriften und bald auch die Pocken (obwohl die Ärzteschaft auf dem Gegenteil beharrte).

Ich habe die Pockengeschichte (auf die ich hier näher eingehe) immer wieder aufgegriffen, nicht nur, weil der „Erfolg“ des Pockenimpfstoffs die Fiktion ist, auf der ein Großteil der modernen Impfungen beruht, sondern auch, weil diese Geschichte zeigt, wie tief dieser gefühllose Autoritarismus (der sich weigert, auf die Realität zu hören) in den öffentlichen Gesundheitsapparat eingewurzelt ist.

Das Wichtigste an dieser Geschichte ist meiner Meinung nach jedoch der Zeitfaktor. Bei den Pocken dauerte es fast ein Jahrhundert, bis sich die Öffentlichkeit gegen den Pockenimpfstoff wandte und das Programm beendete. Bei COVID hingegen hat der größte Teil der Welt den Impfstoff in weniger als drei Jahren vollständig abgelehnt, und das trotz der dreistesten Kampagne der Geschichte, mit der er der Welt aufgezwungen wurde.

Ich danke jedem Einzelnen von Ihnen für die Arbeit, die Sie geleistet haben, um diesen globalen Wandel in so schnellem Tempo herbeizuführen. Im Laufe der Jahre werden wir mehr und mehr mit den Versuchen der technologischen herrschenden Klasse konfrontiert werden, uns in Datenbits zu verwandeln, die sie von einem zentralen Algorithmus aus kontrollieren können, und um dies zu verhindern, wird es entscheidend sein, dass wir alle in der dezentralisierten, humanistischen und kooperativen Weise zusammenarbeiten, die Illich vorschwebte.

