Verfolgen alle nationalen Regierungen eine Völkermord-Agenda?

Von Julian Rose

Kein aufmerksamer Mensch, der etwas auf sich hält, kann leugnen, dass es in den politischen Institutionen, die heute für die Verwaltung der menschlichen Angelegenheiten zuständig sind, nur einen winzigen Bruchteil von Menschen gibt, die die Verantwortung für ihre Mitmenschen und unseren Planeten ganz oben auf ihre Agenda setzen – wenn überhaupt.

„Demokratie“ ist das, was viele immer noch für die beste Lösung für die Regierungsführung durch die Bürger halten, dieselben Leute sind auch der Meinung, dass die durch nationale Wahlsysteme gewählten Politiker „Diener des Volkes“ sind, da dies in der Verfassung so festgelegt ist. Die Abgeordneten haben die Aufgabe, den Menschen, die sie wählen, Rechenschaft abzulegen.

Obwohl sich die breite Masse der Bevölkerung an den Traum von einer Welt klammert, in der Demokratie eine Regierungsform bedeutet, die „vom Volk, durch das Volk und für das Volk“ ist, ist die Realität genau das Gegenteil.

Diese betörenden Männer und Frauen, die sich vor ihrer Wahl als Retter und Heilige ihrer Gemeinden darstellen, verwandeln sich in selbstbediente Parasiten des Programms der globalistischen Schattenregierung, sobald sie ins Amt gewählt werden.

Und was tut die Wählerschaft dagegen?

Einige erlauben sich zu denken, dass ein solcher Zustand irgendwie unvermeidlich ist „in dieser korrupten Welt“.

Andere äußern ihre Bestürzung und verkünden lautstark, dass sie bei der nächsten Wahl die Oppositionspartei wählen werden (…und genau das gleiche Ergebnis erhalten). Wieder andere versuchen, die Realität völlig zu ignorieren, und murmeln zynisch, dass sie „in Zukunft überhaupt nicht mehr wählen werden“.

Eine sehr kleine Minderheit zieht ihre gewählten Vertreter zur Rechenschaft und verlangt von ihnen, dass sie zu der Politik stehen, die sie vor der Wahl zu unterstützen versprochen haben. Auch wenn eine solche Entschlossenheit nicht unbedingt zum gewünschten Ergebnis führt, so ist sie doch zumindest ehrenwert.

Das Ergebnis ist, dass Parlamentarier, Senatoren und Kongressabgeordnete, von denen jeder in erster Linie auf eine erfolgreiche politische Karriere bedacht ist, sich sofort dem „Parteiprogramm“ anschließen. Eine von oben nach unten festgelegte Agenda, die auf den Wünschen der milliardenschweren Geldgeber basiert, deren üppige Finanzierung mit der Zusicherung einhergeht, dass ihre Unterstützung angemessen erwidert wird.

Demokratie in Aktion, Sie verstehen.

Der Mann oder die Frau, von dem bzw. der man dachte, dass er bzw. sie auf lokaler und regionaler Ebene für die Interessen der Wähler kämpfen würde, entpuppt sich einfach als Marionette derjenigen, die in der politischen Pyramide weiter oben stehen. Die neuen Parlamentarier, falls sie es nicht schon wussten, finden bald heraus, dass der einzige Weg, ihre politischen Aussichten am Leben zu erhalten, darin besteht, die Parteiprogramme zu befolgen und niemals aus der Reihe zu tanzen.

Im Vereinigten Königreich wird jede Absicht, von der Parteilinie abzuweichen, mit der Drohung begrüßt, „ausgepeitscht“ zu werden, was bedeutet, dass man gezwungen wird, dem Willen der Parteiführung zu folgen – oder man wird aus der Partei ausgeschlossen.

Nachdem wir nun die im Wesentlichen auf einen Tunnelblick ausgerichtete Fixierung unserer parteipolitischen Systeme begriffen haben, können wir unsere Aufmerksamkeit auf die Agenda der globalen Schattenmacht richten, um die sich tatsächlich alles dreht.

Für diejenigen, die sich der Motivation dieser kleinen, aber allmächtigen Kabale – die es vorzieht, im Schatten zu bleiben – nicht vollständig bewusst sind, ist es ein tiefer Schock, mit der Erkenntnis konfrontiert zu werden, dass alles, was sich unter dem vorherrschenden Einfluss der Globalisierung abspielt, ein Hintergedanke und eine Scharade für etwas wesentlich Unheilvolleres ist, das von der großen Mehrheit der Weltbürger, einschließlich der meisten der von ihnen gewählten Politiker, nicht gesehen und daher nicht beachtet wird.

Wir brauchen nicht auf die Einzelheiten dessen einzugehen, was die Mainstream-Medien als „Fake News“ und „Verschwörungstheorien“ bezeichnen. Diejenigen, die diesen Artikel lesen, werden bereits mehr als vertraut sein mit dem zunehmend verzweifelten Versuch der Kabale der Schattenregierung – und damit auch der von ihr kontrollierten nationalen Regierungen -, diejenigen zu diskreditieren – oder in schweren Fällen zu beseitigen -, die mit der Wahrheit und der Entschlossenheit ausgestattet sind, sie bekannt zu machen.

Wer von den Ereignissen in Gaza seit dem 7. Oktober nicht bis ins Mark erschüttert ist, wird auch kaum die Bedeutung des jämmerlichen Versagens der Nationalstaaten und ihrer Regierungsvertreter erkennen, aus ihren politischen Zwangsjacken herauszutreten und einem Land zu Hilfe zu kommen, dessen im Grunde wehrlose Bürger zu Tausenden systematisch und brutal ermordet werden, und zwar vor den Augen aller, die einen Bildschirm an ihrer Wohnzimmerwand oder ihrem Bürotisch haben.

Für die Kabale geht es um „Nicht-Intervention“, denn diese schattenhafte Sekte ist die treibende Kraft hinter dem Horror und hat ein dunkles, parasitäres Interesse daran, von den Folgen zu profitieren.

Die Unfähigkeit oder Weigerung der Nationen und der wichtigsten Sprecher, angesichts dieses Holocausts einen koordinierten, internationalen humanitären Standpunkt einzunehmen, offenbart eine ununterbrochene Kettenreaktion, deren Beginn sich bis zu dem bereits erwähnten Parlamentarier zurückverfolgen lässt, der es versäumte, seinen Standpunkt zu vertreten, und der sich dem Willen der führenden Köpfe beugte, um sein übergeordnetes Ziel, seine wichtige Karriere zu fördern, nicht zu gefährden.

Hier beginnt das Abgleiten in die Sklaverei und endet der wahre Ausdruck menschlicher Freiheit; die angeborene Verantwortung des empfindungsfähigen, moralischen Menschen, für die Sache der Wahrheit und der Gerechtigkeit zu handeln – stattdessen wird sie durch den narzisstischen Wunsch ersetzt, die Ansprüche eines unersättlichen Egos zu befriedigen.

Stellen Sie dies nun dem Ehrgeiz der Spitze des Pyramidenkults gegenüber, den Traum der „Gottkönig“-Blutlinie auszuleben, „absolute Macht“ durch „absoluten Besitz“ zu erlangen – und die Glieder der Kette fügen sich an ihren Platz.

Klaus Schwabs Proklamation „Ihr werdet nichts besitzen und ihr werdet glücklich sein“ entlarvt einfach das Programm, mit dem unsere Häuser und die damit verbundenen Vermögenswerte im Interesse eines totalitären Regimes konfisziert werden sollen, das sich selbst zur einzigen Autorität erklärt, die in der Lage ist, den gesamten Planeten auf die Ziele der „nachhaltigen Entwicklung“ des Great Reset und des Green New Deal auszurichten.

Es ist in der Tat ironisch, dass der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ gewählt wurde, um die Übernahme der Welt durch eine kleine Clique psychopathischer Größenwahnsinniger zu beschreiben, die die große Täuschung der globalen Erwärmung „Netto-Null bis 2050“ nutzen, um die Durchsetzung ihrer globalen Machtübernahme zu beglaubigen.

Es war jedoch schon im Voraus bekannt, dass dieser Trick sicher funktionieren würde, da weniger grandiose Versionen bereits seit Jahrzehnten – wenn nicht Jahrhunderten – erfolgreich nach der Formel „Problem, Reaktion, Lösung“ praktiziert werden. Erfinde eine Krise, provoziere eine Reaktion und lass dir eine Lösung für das Problem einfallen, das du geschaffen hast.

Wie viele von den Kabalen initiierte falsche Flaggen wurden allein in den letzten fünfundzwanzig Jahren benutzt, um ein vorher geplantes Ergebnis zu katalysieren?

Leute wie Schwab, Gates, Soros, Rockefeller und Rothschild sind das sichtbare Ende dieser Kontrollagenda. Das Gleiche gilt für die globalen Institutionen wie die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum, die Weltgesundheitsorganisation und die Europäische Union. Dann sind da noch die Banker wie Goldman Sachs, JP Morgan und Layman Brothers, die sich mit halb geheimen Gesellschaften wie dem Bilderberg Club, der Trilateralen Kommission, dem Club of Rome und Chatham House zusammentun.

Ebenfalls sichtbar und mit erdrückender Finanzmacht ausgestattet sind Vermögensverwaltungsfirmen wie BlackRock, Vanguard und UBS. Ganz zu schweigen von Ungetümen wie dem Military Industrial Project und dem Silicon Valley.

All diese Unternehmen und natürlich noch viele mehr sind der äußere materielle Ausdruck eines inneren Zwanges, zu dominieren und dabei die natürliche Ordnung, die sich in Ökologie, Familie, Gemeinschaft, Kreativität, Vielfalt und Spiritualität ausdrückt, zu zerstören.

Die Antwort auf dieses riesige Konglomerat aggressiver Globalisierungsparasiten sind die Parlamente der Nationalstaaten, die sich als demokratische Regierung und „ordnungsgemäße Verwaltung“ der nationalen Ressourcen ausgeben.

Haben sie eine Agenda, die sich in irgendeiner Weise von der globalistischen Kabale unterscheidet?

Treten sie für ihren erklärten „demokratischen“ Glauben an Gerechtigkeit, Ehre und grundlegende Menschenrechte ein?

Kämpfen sie für den Schutz der Unantastbarkeit des Eigentums, der Privatsphäre und der Menschenwürde?

Verteidigen sie die Rechte ihrer Wähler auf direkten Zugang zu erschwinglichen, nicht denaturierten Lebensmitteln, die frei von Giftstoffen und im Labor hergestellten genetischen Verzerrungen sind?

Gehen diejenigen, die in diesen Parlamenten sitzen, mit gutem Beispiel voran, indem sie ihr eigenes Leben führen?

Abgesehen von den wenigen Personen, die entschlossen ihren Mann stehen und ihre Amtspflichten erfüllen, unterscheidet sich das Verhalten und die Einstellung der Regierenden kaum von denen, die an der Spitze der globalistischen Vergewaltigung der planetarischen Ressourcenbasis der Menschheit und aller von ihr abhängigen Lebensformen stehen.

Letztlich sind auch sie Agenten der Zerstörung, entschuldigend und passiv mitschuldig an ihrem Versagen, gegen die Vernichtung aller, die sich einem Leben in Sklaverei widersetzen, Stellung zu beziehen.

Was also sind Regierungen heutzutage wirklich?

Es handelt sich um Institutionen, die den feigen Anschein erwecken, über die Vorzüge oder Nachteile der Annahme dessen zu beraten, was in Wirklichkeit eine von oben nach unten festgelegte und geheime Agenda ist, die der Sache eines „Great Reset“ und einer „Neuen Weltordnung“ dient, die von einer zentralisierten KI-Form der Robotertechnokratie verwaltet werden soll.

Hand in Hand mit den Meistern der Massenhypnose in der Kommunikationsindustrie wird die Sklaverei für die Kabale als „das richtige Funktionieren der Gesellschaft“ dargestellt.

Auf der ganzen Welt haben sich die Regierungen im Umgang mit Covid, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf einen kollektiven Völkermord geeinigt.

Ist es da verwunderlich, dass dieselben Regierungen sich hinter einem Schleier der Kollusion verstecken und sich weigern, Maßnahmen zu ergreifen, um den Massengenozid in Gaza zu verhindern?

Wir, das Volk“, stehen vor einer außergewöhnlichen Herausforderung, um die Kontrolle über unser Schicksal und letztlich über unseren Planeten zurückzuerlangen.

Wir sollten uns keine Illusionen mehr über die Rolle unserer politischen Institutionen machen. Sie sind ein gefährlicher Schwindel, ein dunkles, heuchlerisches Theater, dessen mit Eitelkeiten beladene Spiele mit der Demokratie rasch zum selbstverschuldeten Zusammenbruch führen.

Es ist ganz sicher nicht unsere Aufgabe, zu versuchen, sie zu retten, sondern stattdessen einen kühnen, frischen und inspirierenden Ansatz zu wählen, der die besten Qualitäten der menschlichen Rasse zum Vorschein bringt, um die dystopische Matrix zu durchbrechen und einen echten Sinn für Richtung und Ziel zu schaffen. Ein Ansatz, der in der Lage ist, sich über die dämonischen Mächte zu erheben und sie schließlich zu besiegen, die unverhohlen auf unsere völlige Verarmung aus sind.