Wie Vitamin D Sie jung und schlank hält

Die Forscher fanden einen Zusammenhang zwischen Vitamin D und dem Leptinspiegel. Das Hormon Leptin wird von Fettzellen im Verhältnis zu den Fettdepots ausgeschüttet und signalisiert dem Hypothalamus, den Energiehaushalt zu regulieren

Forscher haben festgestellt, dass Menschen mit einer nichtalkoholischen Fettlebererkrankung (NAFLD) häufig einen Vitamin-D-Mangel aufweisen; die Untersuchungen zur Supplementierung sind jedoch nicht einheitlich, möglicherweise weil die Dosen der Nahrungsergänzungsmittel nicht hoch genug sind, um eine Veränderung zu bewirken

Vitamin D wird in der Leber verstoffwechselt und in der Niere weiter hydroxyliert, wobei 1,25 Dihydroxyvitamin D3 entsteht, das einen Transkriptionsfaktor hochreguliert, der reaktive Sauerstoffspezies reduziert und die Zellalterung verringert

Ein Vitamin-D-Mangel wird mit mehreren negativen Gesundheitszuständen in Verbindung gebracht, darunter Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Während es am besten ist, den Vitamin-D-Spiegel durch eine sichere Sonnenexposition zu optimieren, sollten Sie, wenn Sie nach einem Serum-Vitamin-D-Test feststellen, dass eine Supplementierung erforderlich ist, auch Magnesium und Vitamin K2 (MK-7) einnehmen

Ihr Körper benötigt Vitamine und bestimmte Nährstoffe, um normal zu wachsen und sich zu entwickeln. Vitamin D ist einer von ihnen. Obwohl es technisch gesehen kein Vitamin ist – es ist eigentlich ein fettlösliches Hormon, das sich im Körper in Vitamin D umwandelt – ist es für verschiedene Körperprozesse wichtig. Es ist in der Regel nicht in Lebensmitteln enthalten, wird aber einigen verarbeiteten Lebensmitteln zugesetzt. Es ist auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln erhältlich.

Im Idealfall bildet der Körper Vitamin D, wenn die Haut dem Sonnenlicht ausgesetzt ist; daher wird es auch als Sonnenscheinvitamin bezeichnet. Wie bereits erwähnt, spielt es im Körper eine Reihe von Rollen, darunter die Unterstützung des Darms bei der Aufnahme von Kalzium, das für starke Knochen notwendig ist, die Modulation des Zellwachstums und die Optimierung der neuromuskulären und immunologischen Funktionen.

Bisher ist der beste Indikator für den Vitamin-D-Status die Serumkonzentration (Blut) von 25-Hydroxy-Vitamin D, auch 25-OH-Vitamin D genannt. Die Bluttestergebnisse dienen als Biomarker für die Vitamin-D-Exposition.

Ein chronischer Mangel führt zu Knochenkrankheiten wie Rachitis und Skelettverformungen. Die Forschung hat auch gezeigt, dass ein Mangel mit Krankheiten verbunden ist. In jüngster Zeit haben sich Wissenschaftler mit dem Zusammenhang zwischen Vitamin D und Leptin, einem Hormon, das den Hunger steuert, sowie mit den möglichen Auswirkungen von Vitamin D auf die Alterung befasst.

Physiologischer Zusammenhang zwischen Leptin, Vitamin D und Fettleibigkeit

Kanadische Forscher untersuchten den Zusammenhang zwischen erhöhten Leptinwerten, Vitamin-D-Mangel und deren Beziehung zum Fettgewebe. Sie nahmen 113 Männer mit einem sitzenden Lebensstil auf, die an abdominaler Fettleibigkeit litten, kein Vitamin-D-Präparat einnahmen und eine Dyslipidämie aufwiesen.

Die Teilnehmer nahmen ein Jahr lang an einem Programm zur Änderung der Lebensweise teil, bei dem sie in den ersten vier Monaten alle zwei Wochen von einem Ernährungsberater und einem Kinesiologen individuell beraten wurden. Ziel war es, die Kalorienzufuhr um 500 Kalorien pro Tag zu reduzieren und die tägliche körperliche Aktivität und Bewegung zu steigern.

Nach den ersten vier Monaten wurden die Teilnehmer weiterhin einmal im Monat beraten. Zu Beginn und am Ende der einjährigen Studie wurde ein CT-Scan durchgeführt, um die Fettablagerungen zu erfassen. Auch kardiometabolische Biomarker wurden gemessen.

Die Forscher stellten fest, dass die Teilnehmer nach der Änderung ihres Lebensstils einen Anstieg ihres Vitamin-D-Spiegels verzeichneten, der umgekehrt mit ihrem Leptinspiegel korreliert war. Mit anderen Worten: In dem Maße, wie ihr Vitamin-D-Spiegel stieg, sank ihr Leptinspiegel.

Die Teilnehmer machten mehr Schritte pro Tag und ihre Herzfrequenz war nach einem Jahr bei einem Laufbandtempo niedriger als ihre maximale Anstrengung. Darüber hinaus fanden die Forscher einen Zusammenhang zwischen dem Vitamin-D-Spiegel und dem Volumen der Fettgewebeablagerungen.

Die Wissenschaftler waren der Ansicht, dass dies für einen möglichen physiologischen Zusammenhang zwischen den beiden Messungen spricht, der unabhängig von den Fettzellablagerungen ist. Dies führte zu der Empfehlung, bei der klinischen Behandlung von Vitamin-D-Mangel den Lebensstil zu ändern, um den Leptinspiegel zu senken.

Wechselwirkung von Leptin und Gewichtsmanagement

Das Hormon Leptin steht in direktem Zusammenhang mit Körperfett und Fettleibigkeit und ist daher für diejenigen wichtig, die mit Gewichtsmanagement zu kämpfen haben. Es ist ein Adipokin oder ein Zellsignalprotein (Zytokin), das von Fettzellen im Verhältnis zu den Fettdepots freigesetzt wird. Lange Zeit galt das Fettgewebe als das träge Gewebe des Körpers, in dem Energie gespeichert wird.

Mit der Entdeckung von Leptin im Jahr 1994 änderte sich das Verständnis für die Funktion des Körperfetts schlagartig. Es gibt zwei Formen von Fettgewebe, das weiße und das braune. Braunes Fettgewebe findet sich häufiger bei Neugeborenen und ist oberhalb des Schlüsselbeins und im Halsbereich verteilt. Seine Hauptfunktion ist die Wärmeerzeugung.

Weißes Fettgewebe befindet sich im gesamten Körper und wird manchmal auch als subkutanes oder viszerales Fett bezeichnet. Eine der physiologischen Funktionen des weißen Fettgewebes ist die Regulierung des Stoffwechsels durch die Ausschüttung von Leptin. Leptin sendet Signale an den Hypothalamus, wo es dazu beiträgt, den Energiehaushalt zu regulieren und die Hungerreaktion ein- oder auszuschalten.

Ein niedriger Leptinspiegel löst zum Beispiel eine Appetitsteigerung aus. Da Leptin jedoch proportional zur Menge der Fettzellen in Ihrem Körper ausgeschüttet wird, nimmt Ihr Appetit bei einer Gewichtsabnahme zu, wenn der Hormonspiegel sinkt. Dies kann die Gewichtskontrolle erschweren.

Wenn Sie mehr Fettzellen bilden, produzieren diese mehr Leptin, was normalerweise den Appetit senkt. Ihr Körper tut dies, um ein homöostatisches Niveau an Fettdepots aufrechtzuerhalten. Bei Fettleibigkeit kann der Körper jedoch leptinresistent werden, d. h. er reagiert nicht mehr empfindlich auf das Hormon.

In diesem Fall essen Sie möglicherweise weiter, weil Sie sich nicht satt fühlen. Der Körper produziert dann mehr Leptin, was den Spiegel erhöht und die Resistenz weiter vorantreibt. Manche Menschen werden mit einem Leptinmangel geboren; dieser signalisiert unkontrollierbaren Hunger, erhöht die Energieaufnahme und führt sowohl zu schwerer Fettleibigkeit in der Kindheit als auch zu einer verzögerten Pubertät.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Vitamin D und NAFLD?

Die Ergebnisse mehrerer Studien, in denen ein Zusammenhang zwischen Vitamin D und nichtalkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD) untersucht wurde, sind nicht einheitlich, was darauf hindeutet, dass es einen weiteren, noch nicht erforschten Faktor gibt, der die Ergebnisse dieser Studien beeinflusst, einschließlich der Dosierung der Vitamin-D-Supplementierung, die verwendet werden sollte.

In einer gemeindebasierten Studie in Taiwan wurde versucht, den Zusammenhang zwischen dem Vitamin-D-Spiegel und der NAFLD zu untersuchen. Untersucht wurden gleichzeitige Symptome des metabolischen Syndroms, hohes C-reaktives Protein und hohe Werte von Adipokinen, einschließlich Leptin.

Diejenigen, die an Virushepatitis B oder C litten, häufig Alkohol tranken, Vitamin-D-Präparate einnahmen, Steroidbehandlungen durchführten, schwanger waren oder eine Ultraschalluntersuchung des Bauches verweigerten, wurden von der Studie ausgeschlossen. Am Ende wurden 564 Personen mit Fettleber, aber ohne virale oder alkoholische Lebererkrankung in die NAFLD-Gruppe aufgenommen.

Die Kontrollgruppe bestand aus 564 Personen, die hinsichtlich Alter und Geschlecht mit der Versuchsgruppe übereinstimmten und bei denen die Ultraschallbefunde und Leberfunktionstests normal waren. Die Forscher stellten fest, dass diejenigen, die einen mangelhaften oder unzureichenden Vitamin-D-Spiegel aufwiesen, ein höheres Risiko für das metabolische Syndrom hatten.

Sie stellten jedoch nicht fest, dass eine Vitamin-D-Insuffizienz oder ein Vitamin-D-Mangel, wie im Studienprotokoll definiert, das Risiko für eine NAFLD im Vergleich zu denjenigen erhöhte, die einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel aufwiesen. In dieser Studie galt ein normaler Wert von 30 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml) als normal, ein Mangel von 20 bis 30 ng/ml als unzureichend und ein Wert von weniger als 20 ng/ml als mangelhaft.

Eine systematische Übersichtsarbeit über randomisierte kontrollierte Studien zum Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und NAFLD ergab, dass eine Supplementierung mit Vitamin D die Symptome verbessern kann. In einer anderen Studie wurde festgestellt, dass epidemiologische Studien auf einen Zusammenhang hindeuten und die These untermauern, dass eine Supplementierung bei der Behandlung der NAFLD helfen kann.

Andere Forschungsarbeiten kommen zu dem Schluss, dass das gemeinsame Auftreten von Vitamin-D-Mangel und NAFLD eine plausible Behandlung nahelegt. Die begrenzte Anzahl prospektiver Studien am Menschen und der fehlende Konsens in den Studien veranlassten die Forscher jedoch zu der Schlussfolgerung, dass es verfrüht ist, eine Supplementierung mit Vitamin D für die spezifische Behandlung zu empfehlen.

Die uneinheitliche Beweislage könnte mit der Dosierung der Nahrungsergänzung zusammenhängen, die zur Messung der Veränderungen bei Menschen mit NAFLD oder nichtalkoholischer Steatohepatitis (NASH) verwendet wurde. NASH ist eine Form von NAFLD, zu der auch Hepatitis gehört. In einer Studie, in der sechs Monate lang täglich 2000 IE Vitamin D verabreicht wurden, wurden niedrige Vitamin-D-Spiegel nicht korrigiert.

Vitamin D spielt eine Rolle beim Anti-Aging

Vitamin D wird in der Leber zu 25-Hydroxy (OH)-Vitamin D umgewandelt. Dieses wandert dann zu den Nieren, wo durch weitere Hydroxylierung 1,25-Dihydroxyvitamin D entsteht.

Sie testeten die Theorie, dass das Vitamin den Nuklearfaktor (erythroid derived 2)-like 2 (Nrf2) hochreguliert und damit reaktive Sauerstoffspezies und DNA-Schäden reduziert. Im Körper werden die reaktiven Sauerstoffspezies durch ein antioxidatives System ausgeglichen, das durch Reaktionswege reguliert wird, um die Reaktion sicherzustellen. Nrf2 ist einer der Regulator der Resistenz gegen Oxidantien.

Nrf2 hat die Wirkung, reaktive Sauerstoffspezies zu reduzieren und DNA-Schäden zu vermindern. In Kombination mit der Erhöhung der Zellproliferation und der Verringerung der Zellalterung konnten die Forscher nachweisen, dass Mäuse mit einem Mangel an 1,25 (OH)2 D3 im Durchschnitt nur drei Monate überlebten.

Wurde das Futter der Mäuse jedoch mit Kalzium und Phosphat ergänzt, verlängerte sich ihre Lebenszeit auf mehr als acht Monate. Wurden dieselben Mäusetypen dann mit exogenem 1,25 (OH)2 D3 ergänzt, verlängerte sich die durchschnittliche Lebensdauer der Versuchsmäuse auf mehr als 16 Monate.

Die Forscher vermuten, dass die Daten zeigen, dass 1,25 (OH)2 D3 durch die Hochregulierung von Nrf2 und die anschließende Hemmung von oxidativem Stress und DNA-Schäden eine Rolle bei der Lebensverlängerung spielt.

Die Rolle, die Nrf2 bei verschiedenen Erkrankungen spielen kann, wird derzeit erforscht, z. B. seine Auswirkungen auf das kardiovaskuläre Risiko bei Stoffwechselkrankheiten, Krebs und chronischen Krankheiten. Es wird auch untersucht, welche Rolle der Nrf2-Transkriptionsfaktor beim Schutz vor Typ-2-Diabetes spielen könnte.

Vitamin-D-Mangel steht in Verbindung mit negativen Gesundheitszuständen

Laut einer im Juni 2018 veröffentlichten Studie leiden schätzungsweise 40 % der Amerikaner an einem Vitamin-D-Mangel. Das bedeutet, dass ihr Vitamin-D-Blutspiegel unter 50 ng/ml liegt. „Suffizienz“ bedeutet, einen Spiegel von 50 ng/ml oder mehr zu haben.

Siebenundsiebzig Prozent der amerikanischen Erwachsenen und Jugendlichen haben einen Vitamin-D-Mangel, wenn ein Suffizienzwert von 30 ng/ml zugrunde gelegt wird. Der von den National Institutes of Health empfohlene Suffizienzwert ist jedoch nicht annähernd hoch genug, um einigen chronischen Krankheiten vorzubeugen. Derzeit wird ein Serum-Vitamin-D-Spiegel von 20 ng/ml oder mehr empfohlen.

Die Optimierung des Vitamin-D-Spiegels hat nachweislich eine starke Wirkung auf die Gesundheit und trägt zum Schutz vor einer Vielzahl von Krankheiten bei, darunter trockene Augen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer und Fettleibigkeit. Weitere Gesundheitszustände, die von Vitamin D beeinflusst werden, finden Sie in meinem früheren Artikel „Top 5 Signs of Vitamin D Deficiency„.

Was beeinflusst Ihren Vitamin-D-Spiegel?

Es gibt mehrere Faktoren, die Ihren persönlichen Vitamin-D-Spiegel beeinflussen. Wenn Sie diese kennen und verstehen, können Sie den besten Weg finden, um einen optimalen Spiegel zu erreichen. Laut der Harvard Health Publishing sind dies die sechs wichtigsten Faktoren:

Geografie – Je weiter Sie vom Äquator entfernt sind, desto weniger UVB-Licht erhalten Sie in den Wintermonaten.

– Je weiter Sie vom Äquator entfernt sind, desto weniger UVB-Licht erhalten Sie in den Wintermonaten. Luftverschmutzung – Kohlenstoffpartikel in der Luft verlangsamen die Vitamin-D-Produktion, da sie UVB-Strahlen absorbieren.

– Kohlenstoffpartikel in der Luft verlangsamen die Vitamin-D-Produktion, da sie UVB-Strahlen absorbieren. Sonnenschutzmittel – Die großzügige Verwendung von Sonnenschutzmitteln kann Sonnenbrand verhindern, senkt aber auch die Vitamin-D-Produktion.

– Die großzügige Verwendung von Sonnenschutzmitteln kann Sonnenbrand verhindern, senkt aber auch die Vitamin-D-Produktion. Hautfarbe – Menschen mit dunkler Haut benötigen mehr UVB-Strahlung als Menschen mit heller Haut.

– Menschen mit dunkler Haut benötigen mehr UVB-Strahlung als Menschen mit heller Haut. Gewicht – Körperfett absorbiert Vitamin D, da es sich um ein fettlösliches Vitamin handelt. Fettleibigkeit steht in Zusammenhang mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel, der auch die Bioverfügbarkeit beeinträchtigen kann.

– Körperfett absorbiert Vitamin D, da es sich um ein fettlösliches Vitamin handelt. Fettleibigkeit steht in Zusammenhang mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel, der auch die Bioverfügbarkeit beeinträchtigen kann. Alter – Ältere Menschen produzieren weniger Vitamin D als jüngere Menschen.

Optimieren Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel

Obwohl es am besten ist, Ihren Vitamin-D-Spiegel durch eine sichere Sonnenexposition zu optimieren, benötigen Sie möglicherweise eine zusätzliche Ergänzung, wenn Sie von einem oder mehreren der oben genannten Faktoren betroffen sind.

Untersuchungen an einer gemeindebasierten Gruppe von 3 667 Teilnehmern mit einem Durchschnittsalter von 51,3 Jahren ergaben, dass 9 600 IE Vitamin D pro Tag erforderlich sind, damit 97,5 % einen Wert von 40 ng/ml erreichen.

Der individuelle Bedarf hängt jedoch von einer Vielzahl von Faktoren ab, und Sie müssen die Dosis einnehmen, die erforderlich ist, um in den optimalen Bereich zu gelangen. Die einzige Möglichkeit, Ihren Bedarf zu ermitteln, besteht darin, Ihre Werte zu messen, am besten zweimal im Jahr.

Einmal im Frühjahr, nach den Wintermonaten, um sicherzugehen, dass Sie den ganzen Winter über genug eingenommen haben, und ein zweites Mal im Frühherbst, wenn Ihr Spiegel seinen Höchststand erreicht hat. Angestrebt wird ein Wert zwischen 60 und 80 ng/ml, wobei 40 ng/ml der niedrigste Grenzwert für eine ausreichende Zufuhr ist. Neue Forschungsergebnisse aus dem Jahr 2018 zeigen, dass der optimale Wert für die Krebsprävention zwischen 60 und 80 ng/ml liegt.

Neben der Bestimmung Ihrer idealen Vitamin-D3-Dosis müssen Sie auch darauf achten, dass Sie genügend Vitamin K2 (zur Vermeidung von Komplikationen im Zusammenhang mit übermäßiger Verkalkung Ihrer Arterien), Kalzium und Magnesium zu sich nehmen.

Die Forschung hat gezeigt, dass die Einnahme hoher Dosen von Vitamin D bei unzureichendem Magnesiumspiegel die Fähigkeit des Körpers, Vitamin D zu verwerten, verringert.

Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum so viele Menschen ziemlich hohe Dosen von Vitamin D benötigen, um ihren Spiegel zu optimieren. Laut diesem Bericht können bis zu 50 % der Amerikaner, die Vitamin-D-Präparate einnehmen, aufgrund eines unzureichenden Magnesiumspiegels keinen nennenswerten Nutzen daraus ziehen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie Vitamin D zusammen mit ausreichenden Mengen an Vitamin K2 (MK7) einnehmen, da beide erforderlich sind, um das Fortschreiten der Arterienverkalkung zu verlangsamen. Vitamin K2 in der MK-7-Form hat sich als bioaktiv erwiesen. Es wirkt regulierend auf Atherosklerose, Krebs, entzündliche Erkrankungen und Osteoporose.

Vitamin K2 kann das Risiko von Schäden am Herz-Kreislauf-System verringern, indem es ein Protein aktiviert, das die Ablagerung von Kalzium in den Wänden der Blutgefäße verhindert.

