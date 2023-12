Oberst erklärt in 2 Minuten, weswegen Russland ins Visier genommen wird

Die globalistischen Eliten sind sowohl in Europa als auch in den USA an der Macht. Sie kontrollieren die Finanzmärkte und Finanzinstitutionen, die Mainstream-Medien und die Regierungen. Das sagte der pensionierte Colonel Douglas Macgregor im Gespräch mit Jeremy Ryan Slate von der Create Your Own Life Show.

Sie vertreten nicht die Interessen der Europäer oder der Amerikaner. Sie vertreten ihre eigenen Interessen.

Die Eliten wollen Russland vernichten. Warum? Sie wollen Putin ersetzen, weil er der Führer der letzten europäischen Großmacht mit eigener Identität, Sprache und Kultur ist. Das mache Russland zum Feind der Globalisten, sagte Macgregor.

Was haben die Globalisten mit dem Rest Europas gemacht? Sie haben Länder mit Nichteuropäern überschwemmt, um es zu schwächen und die nationale Identität und Kultur zu zerstören.

Das wollen sie auch in Russland tun, zumal Russland über enorme Ressourcen verfügt. „Das sind Dinge, die ganz oben auf der Tagesordnung stehen“, sagt der Oberst.

„Deshalb muss Russland weg und deshalb wird weiter auf Russland gedrückt“.