David Icke erklärt in 2 Minuten, warum wir uns dem Great Reset widersetzen sollten

Der Sprecher und ehemalige BBC-Moderator David Icke war Gast im Podcast des Unternehmers Jorn Luka, der dafür nach Großbritannien gereist war. Die Folge wurde nach einer halben Stunde von YouTube gelöscht. Es dauerte nicht lange, bis sich die Medien und Faktenprüfer darauf stürzten.

An diesem Wochenende habe ich fast vier Stunden lang professionell dem Verschwörungsfanatiker David Icke zugehört, der mir von Thierry Baudet empfohlen wurde. Ein paar Schlaglichter: Das Coronavirus existiert nicht – es gibt auch kein Virus. Die Welt wird von omnipotenten Reptilien regiert, twittert Faktenprüfer Peter Burger.

Der Journalist Rudy Bouma von Nieuwsuur fügt hinzu: „Der Verschwörungsunternehmer Jorn Luka sprach fast vier Stunden (!) lang mit dem Verschwörungsguru David Icke (wegen Covid-Desinformation von Twitter suspendiert). Der glaubt, dass wir in einer Scheinrealität leben, die von außerirdischen Reptilien geschaffen wurde.“

Love him or hate him, listen to what he has to say.

