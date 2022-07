Der Affenpocken-„Notfall“ der WHO verleiht ihr diktatorische Befugnisse

Die Erklärung der Affenpocken als „Public Health Emergency of International Concern“ (PHEIC) durch die Weltgesundheitsorganisation wurde von einem einzigen Mann, dem WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, vorgenommen, der keine medizinische Ausbildung hat, und zwar gegen den Willen der Mehrheit seines eigenen Expertenausschusses aus medizinischen und wissenschaftlichen Beratern. Neun der Ausschussmitglieder waren der Meinung, dass ein PHEIC nicht erklärt werden sollte, und sechs sprachen sich für eine Erklärung aus.

„Neun und sechs ist sehr, sehr knapp. Da die Aufgabe des Ausschusses darin besteht, zu beraten, musste ich als Unentschiedener agieren“, sagte Tedros auf einer Pressekonferenz, auf der die Entscheidung bekannt gegeben wurde.

Vielleicht ist es die „neue Mathematik“, die zu einem „Unentschieden“ mit einer Drei-Stimmen-Mehrheit auf einer Seite führt?

Rosamund Lewis, die technische Leiterin der WHO für Affenpocken, sagte auf einer Pressekonferenz am 20. Juli: „Etwa 98 Prozent der (Monkeypocken-)Fälle treten bei Männern auf, die Sex mit Männern haben – und zwar hauptsächlich bei solchen, die in letzter Zeit mehrere anonyme oder neue Partner hatten.“ Sie sagte weiter, dass sie typischerweise jung sind und vor allem in städtischen Gebieten leben.

Dies wirft für denkende Menschen die offensichtliche Frage auf: Warum wird eine Krankheit, die zu 98 % bei Männern auftritt, die Sex mit Männern haben, nun auf eine weltweite Bevölkerung – Männer, Frauen, Kinder – jeden Alters angewandt, die nicht diesem Risikoprofil entspricht?

Eine Tatsache, die in den meisten Medien nicht diskutiert wird, ist sogar noch bedrohlicher. PHEIC ist das juristische „Schlagwort“, das die Umsetzung des 2005 von über 190 Ländern unterzeichneten internationalen Abkommens zur Gesundheitsregulierung auslöst, das der WHO die weltweite Kontrolle über die Reaktion der „öffentlichen Gesundheit“ für alle diese Länder überträgt. Damit wird die souveräne Autorität der einzelnen Länder über ihre eigenen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit an die WHO abgetreten.

Dies ist derselbe rechtliche Rahmen, der zu der drakonischen globalen Kontrolle im Gleichschritt führte, die zu allen COVID-Sperren, Mandaten und dem Verlust der medizinischen Freiheit führte. Mit dieser WHO-Erklärung eines weiteren „Public Health Emergency of International Concern“ haben wir es mit einem ernsthaften diktatorischen Schritt zu tun, den die Menschen auf der Welt verstehen und JETZT Schritte unternehmen müssen, um ihn zu stoppen.

Speziell für die USA gibt es mit dieser neuen PHEIC-Erklärung eine weitere Bedrohung der medizinischen Freiheit, die nicht öffentlich diskutiert wird. Mit dem National Defense Authorization Act (NDAA) aus dem Jahr 2022 wurden die Maßnahmen im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens im ganzen Land unter die Kontrolle des Verteidigungsministeriums (DoD) gestellt. Die Anwendung von Gewalt wurde dem Verteidigungsministerium bereits gestattet, um die obligatorischen COVID-Impfungen durchzuführen.

Es gibt bereits eine Affenpockenimpfung für Massenimpfungen, die von der FDA im September 2019 genehmigt wurde. Wenn das bereits bestehende DoD-Mandat genutzt wird, könnte der nächste Schritt darin bestehen, die Affenpockenimpfung zur Pflicht zu machen, und die Durchsetzung kann durch das US-Militär erfolgen – wenn unsere Militärangehörigen einen solchen Befehl gegen amerikanische Bürger befolgen. Es hat den Anschein, dass die Affenpockenimpfung jetzt als „Trojanisches Pferd“ für die COVID-Impfung eingesetzt werden kann, die von den Menschen abgelehnt wird, da die Schäden der COVID-Impfung immer mehr bekannt werden.

Die FDA hat vor einigen Wochen erklärt, dass sie für diese Impfungen keine weiteren klinischen Studien oder die Offenlegung von Bestandteilen verlangen wird, was bedeutet, dass Änderungen an den Lipid-Nanopartikeln vorgenommen werden können, ohne dass die Öffentlichkeit erfährt, was tatsächlich in den Impfungen enthalten ist, die sie einnehmen müssen. Das wirft die Frage nach weiteren Genveränderungen ohne unsere Zustimmung auf.

In den USA scheinen diejenigen, die die Eine-Welt-Kontrolle anstreben, alle Register zu ziehen, um die Zwischenwahlen im November zu stören, die sie ihren totalitären Griff nach der politischen, wirtschaftlichen, medizinischen und militärischen Macht kosten könnten. Dieses Dokument zeigt, wie sie das erreichen wollen.

Was ist das Affenpockenvirus?

Affenpocken sind seit 1958 in Afrika vor allem als Krankheit von Erdhörnchen bekannt. Sie gehören zu den „zoonotischen“ Virusinfektionen. Zoonotisch bedeutet, dass ein Virus in einem tierischen Wirt (z. B. Erdhörnchen) lebt, sich aber bei engem Kontakt und schlechter Hygiene auf Affen und Menschen ausbreiten kann, wobei allerdings eine viel höhere Viruslast erforderlich ist, um bei Affen und Menschen eine Krankheit zu verursachen.

Die Affenpocken sind eine von mehreren verschiedenen „Pocken“-Virusinfektionen, die jedoch wesentlich milder verlaufen als die Pocken (Variola-Virus), die durch die seit langem erfolgreiche weltweite Impfung im Wesentlichen ausgerottet wurden. Es handelt sich um ein DNA-Virus, das stabiler ist als RNA-Viren wie COVID, Marburg, Ebola, Lassa und andere. Mildere Krankheiten wie Kuhpocken, Pferdepocken, Kamelpocken und Vaccinia gehören ebenfalls zu dieser Gruppe.

Wie kann man sich anstecken?

Wie der WHO-Experte am 20. Juli 2022 bestätigte, werden Affenpocken vor allem zwischen Männern verbreitet, die Sex mit Männern haben. Frauen können sich anstecken, wenn das Sperma eines infizierten Mannes in die Vagina ejakuliert wird. Das Virus verursacht eine Virämie in der Blutbahn, die zu den Hautläsionen (Pusteln) führt. Das Virus im Blutkreislauf bedeutet auch, dass sich lebende Viren in Körpersekreten befinden: Speichel, Sperma, Blut, offene Hautläsionen, Pockenschorf, Vaginalsekret, Fäkalien und verschmutzte Wäsche oder Kleidung einer infizierten Person.

Abgesehen von direktem sexuellem Kontakt können Menschen mit Affenpocken infiziert werden, wenn sie direkt mit Blut, Körperflüssigkeiten oder Fäkalien eines infizierten Tieres oder einer infizierten Person in Berührung kommen. Die Krankheit kann dann auf andere Menschen übertragen werden, die direkten Kontakt mit Körpersekreten von infizierten, symptomatischen Personen haben.

Die Ausbreitung der Affenpocken lässt sich weitaus leichter eindämmen als die Ausbreitung von Influenza, COVID-19 oder Erkältungskrankheiten, die durch Husten und Niesen über Tröpfcheninfektion der Atemwege übertragen werden. Um die Ausbreitung von Affenpocken einzudämmen, braucht man keine Massenabriegelungen und Quarantänen für alle, sondern man muss einfach den direkten Kontakt mit Körpersekreten einer infizierten Person vermeiden! Zusammengefasst sind dies:

Blut

Sperma, Vaginal- und Schleimsekrete

Fäkalien

Offene Wunden, sowohl solche, die „nässen“, als auch solche mit Schorf, die das lebende Virus enthalten

Verschmutzte Wäsche oder Kleidung von einer infizierten Person

Die Truth For Health Foundation, eine gemeinnützige 501(c)(3) Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Arizona, hat im April Informationsblätter über Affenpocken und das hämorrhagische Marburg-Fieber erstellt. Diese wurden erweitert und mit neuen Informationen aus der WHO-Ankündigung und gerade veröffentlichten Daten aktualisiert. Ich fordere alle auf, diese Informationen zu nutzen und weiterzugeben, um die Öffentlichkeit aufzuklären. Wir alle arbeiten an mehreren Fronten im selben Krieg gegen Tyrannei und BÖSE. Nutzen Sie die Dokumente zur öffentlichen Aufklärung und zum Aktionsplan, um Ihre Mitmenschen zu alarmieren.

Wir befinden uns in einem Krieg, um Leben und unsere Freiheit zu retten. Die Zeit ist entscheidend. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir alle zusammenkommen und jeder seine Gaben einbringt, um gegen das WHO-Dekret von Gesundheitsdiktator Tedros vorzugehen.

Es ist an der Zeit, sich friedlich gegen neue Einschränkungen unserer Freiheit zu wehren, wie es Dr. Martin Luther King in der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre so eindrucksvoll gezeigt hat. IHRE körperliche Unversehrtheit, Ihre gottgegebene Freiheit und Ihr LEBEN sind Ihre wichtigsten Bürgerrechte überhaupt. Es ist an der Zeit, sie kühn und mutig zu VERTEIDIGEN.