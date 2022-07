Der Covid Tod kommt nach Neuseeland

Die Zahl der Covid-Todesfälle hat in Neuseeland Rekordhöhe erreicht, da das Land trotz hoher Impfquoten und neuer Omikron-Fälle konfrontiert ist. MailOnline hat die Geschichte.

In den sieben Tagen bis zum 16. Juli starben 151 Menschen an dem Virus, verglichen mit 115 in der schlimmsten Woche des letzten Aufflammens im März, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Damit ist die Sterblichkeitsrate im Land doppelt so hoch wie im Vereinigten Königreich und viermal so hoch wie in den USA.

In den letzten 24 Stunden traten alle 26 Covid-Todesfälle bei den über 60-Jährigen auf – der Gruppe, die bekanntermaßen am anfälligsten für das Virus ist.