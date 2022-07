Seit unserer Hochzeit vor 8 Monaten gab es 33 tote oder kranke Freunde

Ja, Sie haben richtig gelesen. Seit unserer Hochzeit vor acht Monaten sind (bis jetzt) 33 Freunde und Verwandte tot oder krank. Ich habe nachgeforscht. Alle 33 waren geimpft. Jeder Einzelne von ihnen.

Dies ist ein „Impfstoff-Todes- und Krankheitscluster“.

Das ist wie der „Love Canal“-Krebscluster in den 1970er Jahren. Es kann nicht ignoriert werden, wenn man so viele tote oder sehr kranke Menschen in nur einer Gruppe sieht.

Aber das hat nichts mit unserer Hochzeit zu tun. Mach die Augen auf. Dies geschieht überall. In den Vereinigten Staaten (und überall auf der Welt) steigt die Zahl der Todesfälle durch Nicht-Kovidität dramatisch an. Lebensversicherungsgesellschaften berichten, dass die Zahl der nicht-covidalen Todesfälle unter jungen Amerikanern im arbeitsfähigen Alter um 40 % oder mehr gestiegen ist. Lincoln National berichtet, dass die Auszahlungen von Sterbegeldern in dem Jahr, in dem die Covid-Impfstoffe auf den Markt kamen, um über 163 % gestiegen sind. Das ist ein Anstieg der Todesfälle wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.

Lesen Sie die Schlagzeilen – jeden Tag stirbt eine neue Berühmtheit, ein Schauspieler, Rockstar, Sportler oder CEO „plötzlich und unerwartet“. Die meisten von ihnen sind viel zu jung, um zu sterben, oder sie erleiden Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Ich wette, dass sie alle eines gemeinsam haben – sie sind GEIMPFT.

Eines Abends in dieser Woche surfte ich zu TMZ.com hinüber. Hier waren die Schlagzeilen:

*American Pickers‘ Frank Fritz nach Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert.

*“Little Women: Atlanta“-Star Ms. Juicy erlitt einen Schlaganfall und wurde aus der Intensivstation entlassen.

*Hailey Bieber (Justin Biebers 25-jährige Ehefrau) hatte einen Mini-Schlaganfall und wurde einer Herzoperation unterzogen.

*“Elvis“-Darstellerin Shonka Dukureh im Alter von 44 Jahren tot in ihrer Wohnung aufgefunden.

*Sopranos-Star Tony Sirico tot.

*“AGT“- und „Voice“-Kandidat Nolan Neal im Alter von 41 Jahren tot.

Auf der Liste stehen außerdem…

*Paul Duncan, 35, ehemaliger Notre Dame-Football-Star, starb beim Joggen an einem Herzinfarkt.

*Die Autopsie von Sam Bruce, ehemaliger Footballspieler der Miami Hurricanes, wurde veröffentlicht. Er starb im April im Alter von 28 Jahren an einem Herzinfarkt während einer Autofahrt.

Das waren alles Schlagzeilen an einem Tag in dieser Woche!

Haben Sie jemals in Ihrem Leben von so etwas gehört? Das ist ein Tsunami. Das ist eine Seuche. Das ist eine ECHTE Pandemie. Das sind alles relativ junge Amerikaner, die entweder plötzlich tot sind oder an den beiden häufigsten Nebenwirkungen des Covid-Impfstoffs (Herzinfarkt und Schlaganfall) schwer erkrankt sind.

Alles, wovor ich in meiner nationalen Radiosendung seit dem ersten Tag des Impfstoffs gewarnt habe, ist (leider) eingetreten. Die Hühner sind nach Hause gekommen, um sich zu rächen. Der Covid-Impfstoff ist gefährlich und tödlich. Er ist die größte Katastrophe und das größte Versagen in der Geschichte des Gesundheitswesens. Er ist eine unaufhörliche Todes- und Verletzungsmaschine.

Ich habe persönlich eine detaillierte Liste von Studien zusammengestellt, die von Regierungen und medizinischen Behörden auf der ganzen Welt veröffentlicht wurden und die alle auf drei absolute Schlussfolgerungen hinweisen:

A) Der Covid-Impfstoff ist ein furchtbarer Fehlschlag.

B) Der Covid-Impfstoff ist gefährlich und tödlich.

C) Diejenigen, die zwei oder mehr Impfungen erhalten, haben ein viel höheres Risiko, an

Covid zu bekommen…mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert zu werden…und an Covid zu sterben.

Aber es kommt noch viel schlimmer. Die Geimpften sterben wie die Fliegen an Herzinfarkten, Schlaganfällen, Blutgerinnseln, Krebs und werden durch eine Vielzahl von Krankheiten und Gebrechen behindert.

Zwei der neuesten glaubwürdigen Studien zeigen…

Der Covid-Impfstoff schädigt und zerstört das Immunsystem wie eine Form von AIDS. Hier zu finden.

91 % der Menschen, die in diesem Jahr im Vereinigten Königreich an Covid gestorben sind, sind dreifach oder vierfach geimpft: hier.

Haben Sie von diesen Studien in den Mainstream-Medien gehört? Warum eigentlich nicht?

Möchten Sie all diese glaubwürdigen Studien sehen, die auf eine Covid-Impfstoffkatastrophe hindeuten? Ich habe die umfangreichste Liste zusammengestellt, die es überhaupt gibt. Ich schicke sie jedem zu, der danach fragt.

Nun kommen wir zu meiner persönlichen Geschichte. Es ist erst acht Monate her, dass ich meine wunderschöne Braut Cindy Parker Root geheiratet habe. Und in dieser Zeit sind Menschen, die wir kennen und lieben, in großer Zahl gestorben und haben an tödlichen Krankheiten gelitten, die keine Covids sind.

33 von ihnen.

33 Tote, Verletzte, Verkrüppelte oder Behinderte in nur acht Monaten. Das sind eine Menge Freunde und Verwandte. Das ist ein „Todescluster“, der von Wissenschaftlern, Ärzten und der CDC untersucht werden sollte. Das ist eine Geschichte, die für Schlagzeilen in den Medien sorgen sollte. Aber halt, da ist noch mehr…

Alle 33 waren geimpft.

Es ist wichtig anzumerken, dass ich ein konservativer Talkshow-Moderator bin, der vom ersten Tag an lautstark vor den Gefahren des Impfstoffs gewarnt hat. Meine Freunde sind also überwiegend konservativ und ebenfalls nicht geimpft. Doch die wenigen Freunde, die ich kenne und die sich für eine Impfung entschieden haben, sind fast alle tot oder krank.

Denken Sie einmal über diese Prozentsätze nach. Die Reihen meiner wenigen geimpften Freunde sind dezimiert wie ein Zug Marinesoldaten, die in einem feindlichen Hinterhalt zerfetzt wurden und in Leichensäcken nach Hause kamen.

Moment, jetzt kommt der Clou. Von meinen ungeimpften Freunden und Familienmitgliedern ist seit meiner Hochzeit vor acht Monaten kein einziger gestorben oder erkrankt.

Erkennen Sie hier ein Muster? Selbst Demokraten müssen ein Muster erkennen, oder? Sogar Dr. Fauci muss ein Muster erkennen, oder? Sogar Joe Biden muss ein Muster erkennen. Nun, lassen Sie sich nicht hinreißen. Von Pflegeheimpatienten mit Demenz kann man nicht erwarten, dass sie einfache Muster erkennen.

Irgendetwas läuft hier völlig falsch. Jeder kann es jeden Tag in den Schlagzeilen sehen. Die Amerikaner sterben so häufig wie nie zuvor in der Geschichte. Es handelt sich dabei ausschließlich um nicht-kovitale Todesfälle. Es sind junge Amerikaner im arbeitsfähigen Alter. Und ich wette, sie haben alle eines gemeinsam: Sie sind geimpft.

Aber letztendlich ist nichts so aufschlussreich wie meine persönliche Geschichte. Nennen wir es eine „Impfstoff-Todes- und Krankheitshäufung“.

Die Medien müssen über diese Katastrophe berichten. Die FDA und die CDC müssen zugeben, dass es passiert. Die Impfungen müssen gestoppt werden. Aber stattdessen verdoppeln sie den Aufwand. Bemerkenswerterweise empfehlen sie Covid-Impfungen für Babys, Kleinkinder und Teenager.

Dies ist entweder der größte Gesundheitsbetrug und die größte Vertuschung in der Weltgeschichte oder ein Massenmord im großen Stil. Oder beides.

