Der dunkle Winter von Covid: Hat die versteckte Bankenkrise den globalen Lockdown ausgelöst?

conservativewoman.co.uk: Der deutsche Journalist und Autor Paul Schreyer hat ein einstündiges Video produziert, in dem er zeigt, wie ein „Krieg gegen den Bioterror“ lange vor dem Auftreten von Covid-19 Gestalt annahm und die internationale Reaktion auf die Pandemie vorwegnahm und vielleicht in vielerlei Hinsicht diktierte. Der „Krieg“ nahm in den 1990er und frühen 2000er Jahren mit einer Reihe von hochrangigen Pandemie-Simulationsübungen, die unter den einflussreichsten Industrienationen des Westens durchgeführt wurden, Fahrt auf, sowie hier beschrieben.

Die Pandemie-Sorgen gerieten während der Finanzkrise 2007-08 kurzzeitig in den Hintergrund, tauchten aber während der „Schweinegrippe“-Panik 2009 mit größerer Intensität wieder auf. Der Ausbruch veranlasste den prominenten französischen Wirtschafts- und Gesellschaftstheoretiker und visionären Netzwerker Jacques Attali zu einer Aussage, die Schreyer für entscheidend hält, um einige der Ideen und Kräfte zu verstehen, die hinter der aktuellen „globalen Psychose“, wie ich sie beschrieben habe, rund um SARS-CoV-2 liegen. Regierungen auf der ganzen Welt haben enorm schädliche Abriegelungen und experimentelle Massenimpfungen durchgeführt, nachdem der Ausbruch dieses gentechnisch veränderten Virus zu Recht Alarm ausgelöst hatte, auf den die Reaktion jedoch tödlich unverhältnismäßig war.

Attali war mehrere Jahrzehnte lang als Sonderberater in der französischen Politik tätig und beriet Präsidenten wie Francois Mitterand, Nicolas Sarkozy und Emmanuel Macron. Er sagte die Subprime-Hypothekenkrise voraus, die 2007 in den USA begann, und wurde 2009 von der amerikanischen Nachrichtenzeitschrift Foreign Policy als einer der 100 besten „globalen Denker“ der Welt gefeiert. Er ist Leiter einer internationalen Beratungsfirma für Strategie, Unternehmensfinanzierung und Risikokapital.

Als die Schweinegrippe 2009 zuschlug, schrieb er: „Die Geschichte lehrt uns, dass die Menschheit in großen Schritten voranschreitet, wenn sie verängstigt ist. Die jetzt einsetzende Pandemie könnte eine dieser Ängste auslösen, die strukturelle Veränderungen bewirken. Dann werden wir in der Lage sein, den Grundstein für eine Weltregierung zu legen, etwas, das viel schneller zu erreichen ist, als es allein aus wirtschaftlichen Gründen möglich gewesen wäre.‘

Ein Jahr später, im Jahr 2010, wurde in den USA eine Studie mit ähnlichen globalistischen Bedenken veröffentlicht, mit dem Titel „Scenarios for the Future of Technology and International Development“. Sie wurde von der Rockefeller Foundation finanziert, einer der ältesten, reichsten und mächtigsten privaten Stiftungen der Welt.

Es enthielt einen Abschnitt namens „Lock Step“, in dem 20 Prozent der Weltbevölkerung mit einem neuen Virus infiziert wurden und in sieben Monaten acht Millionen Menschen getötet wurden. Das Szenario wurde wie folgt beschrieben:

‚Eine tödliche Grippe-Pandemie breitet sich weltweit aus und führt zu einer Panik. China mit seinem restriktiven Vorgehen gilt als Vorbild für effektives Krisenmanagement und findet breite Nachahmung. Das Tragen von Masken wird überall zur Pflicht. Die autoritäre Kontrolle der Bürger wird durchgesetzt und bleibt auch nach der Pandemie bestehen. Die Bürger geben bereitwillig ihre Souveränität und Freiheiten auf. Erst nach etwa zehn Jahren der Herrschaft von oben beginnen die Menschen zu rebellieren.

Das eigentliche Ziel der Studie, so Schreyer, war es, „eine neue strategische Konversation zwischen den wichtigsten öffentlich-privaten und philanthropischen Akteuren anzustoßen“, um „eine effektivere Wirkung zu erzielen“ für eine bessere Zukunft.

Die Anthropologin und Autorin Karen Harradine hat auf diesen Seiten die Rolle der Bill and Melinda Gates Foundation (GF) bei der Verwirklichung dieses Ziels dokumentiert, was dazu führte, dass sie zum selbsternannten Anführer der globalen Antwort auf Covid-19 wurde. Die GF ist Mitbegründer und Geldgeber der CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), die in Impfstoffe investiert und auch von der indischen und norwegischen Regierung, dem britischen Wellcome Trust und dem Weltwirtschaftsforum finanziert wird. Sir Jeremy Farrar, Direktor des Wellcome Trust und Mitglied von Sage, sitzt im CEPI-Vorstand.

Im Jahr 2017 sagte Gates, dass die Welt nicht auf Pandemien vorbereitet sei und dass die Investitionen von CEPI in „DNA/RNA-Impfstoffe“ dies abmildern würden.

Harradine zufolge hat sich die Gates Foundation zu einem globalen Moloch mit unkontrollierbarer Macht entwickelt. Riesige Geldbeträge werden nach den Gedanken, Leidenschaften und Vorurteilen eines Mannes mit fragwürdigem Urteilsvermögen kanalisiert“, schreibt sie. Gates‘ „größenwahnsinniger Drang, die Welt zu impfen, ob die Welt das will oder nicht“, folge einem bekannten Muster, sagt sie, das etabliert wurde, als Gates US-Gesundheitsbeamte dazu überredete, dringend benötigte Ressourcen aus ihrem eigenen Land in die Entwicklungsländer zu verlagern.

Im Februar 2017 sprach Gates auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dem weltweit führenden Forum für Diskussionen über internationale Sicherheitspolitik, und warnte: „Wir ignorieren die Verbindung zwischen Gesundheitssicherheit und internationaler Sicherheit auf eigene Gefahr. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich ein gefährlicher Erreger ausbreiten werde, sei es „durch eine Laune der Natur oder durch die Hand eines Terroristen. Die Welt muss sich auf Epidemien vorbereiten, so wie sich das Militär auf einen Krieg vorbereitet“.

Im Mai dieses Jahres trafen sich in Berlin zum ersten Mal die Gesundheitsminister des zwischenstaatlichen Forums der G20, die die reichsten und mächtigsten Industrienationen der Welt repräsentieren. Vertreten waren Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, die Republik Korea, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, die Türkei, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union. China nahm an einer Szenario-Übung teil, deren Ziel es war, eine koordinierte Reaktion auf die Bedrohung durch eine zukünftige Pandemie zu erreichen. Statt SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) hieß das gefährliche Virus MARS (Mountain Associated Respiratory Syndrome), das aus einer Bergregion stammen soll.

In seinem Video zeigt Schreyer die realen Gesundheitsminister und -sekretäre, die gebannt zusehen, wie sich das fiktive Pandemie-Szenario auf einem Bildschirm abspielt. ‚Wenn wir uns dieses Bild ansehen‘, sagt er, ‚verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, warum in der heutigen Krise alle oder zumindest die meisten Länder sehr koordiniert vorgehen und in jedem Land mehr oder weniger das Gleiche abläuft. Sie haben die gleichen Generalrezepte und Handlungsanweisungen bekommen, die jetzt synchronisiert umgesetzt werden. Zumindest scheint es so zu sein.‘

Später im Jahr, im August 2017, als Deutschland die Führungsrolle bei der Entwicklung einer globalen Gesundheitspolitik zugewiesen wurde, fand ein weiteres hochrangiges Treffen in diesem Land statt, diesmal mit Gesundheitsminister Hermann Gröhe, der einen internationalen Beirat einweihte. Christian Drosten, der Virologe, der für die Einführung des weltweit ersten (und heftig umstrittenen) diagnostischen Tests für Covid-19 bekannt ist, war dabei, ebenso wie zwei hochrangige Vertreter der Weltgesundheitsorganisation.

Zwei andere, die bei diesem Treffen anwesend waren, „spielen in einer ganz anderen Liga“, sagt Schreyer.

Der eine war Sir Jeremy Farrar vom britischen Wellcome Trust, der viertreichsten Wohltätigkeitsstiftung der Welt: Sie verfügt über ein Vermögen von 29 Milliarden Pfund und wird von einem sehr erfolgreichen Investmentteam verwaltet, zu dem auch Farrar gehört. Erklärtes Ziel des Trusts ist es, „die Wissenschaft zu unterstützen, um die dringenden gesundheitlichen Herausforderungen zu lösen, vor denen jeder steht“. Er hat ein riesiges Netzwerk für die Entwicklung der globalen Gesundheitspolitik aufgebaut. Der andere war Dr. Christopher Elias, Präsident für globale Entwicklung bei der Gates Foundation, die mit einem Vermögen von rund 50 Milliarden Dollar (36 Milliarden Pfund) vielleicht noch einflussreicher ist.

Die nächste Bioterrorismus-Übung, die wieder vom Johns Hopkins Centre for Health Security ausgerichtet wurde, fand am 15. Mai 2018 in Washington, DC, statt. Sie trug den Namen CLADE X und konzentrierte sich auf die imaginäre Reaktion des Nationalen Sicherheitsrates der USA auf eine globale virale Pandemie, die von einer elitären Sekte in einem Biolabor in Zürich losgelassen wurde, um die Weltbevölkerung zu reduzieren. Zwei bekannte US-TV-Moderatoren nahmen daran teil. Erklärtes Ziel war es, „hochrangige strategische Entscheidungen und Strategien zu veranschaulichen, die die Vereinigten Staaten und die Welt verfolgen müssen, um eine Pandemie zu verhindern oder ihre Folgen zu mindern, falls die Prävention fehlschlägt“.

Schließlich wurde im Oktober 2019 eine Simulationsübung mit dem Namen Event 201 im Hotel Pierre, gegenüber dem Central Park in New York, durchgeführt. Schreyer merkt an, dass das luxuriöse Hotel 1930 von Wall-Street-Bankern während der Großen Depression eröffnet wurde.

Zu den Delegierten gehörten die derzeitigen Direktoren des chinesischen und des amerikanischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung sowie ein ehemaliger stellvertretender Direktor der CIA. Dr. Elias von der Gates Foundation war ebenso anwesend wie der Vizepräsident für globale öffentliche Gesundheit von Johnson & Johnson, dem größten Pharmaunternehmen der Welt, und der globale Chief Operating Officer von Edelman, der weltweit größten PR- und Kommunikationsfirma.

Das Szenario postulierte die Ankunft eines tödlichen Coronavirus, und dieses Mal konzentrierte sich die Simulation auf die Öffentlichkeitsarbeit. Im Drehbuch hieß es: „Regierungen werden mit traditionellen und sozialen Medienunternehmen zusammenarbeiten müssen, um flinke Ansätze zur Bekämpfung von Fehlinformationen zu erforschen und zu entwickeln. Dazu muss die Fähigkeit entwickelt werden, die Medien mit schnellen, genauen und konsistenten Informationen zu überfluten. Die Medienunternehmen sollten sich ihrerseits verpflichten, dafür zu sorgen, dass maßgebliche Nachrichten priorisiert und Falschmeldungen unterdrückt werden, auch durch den Einsatz von Technologie.

Es wurden Diagramme, Karten und Tabellen präsentiert, die zeigten, welche Länder in welchem Ausmaß betroffen waren, während die Fallzahlen stiegen, und mit Projektionen, wie sich die Todesrate in den kommenden Monaten entwickeln würde.

Das ist im Grunde genau das, was in diesem Moment passiert“, kommentiert Schreyer. Das ist genau die gleiche Art von Infografik, die wir jetzt von der Johns Hopkins University bekommen. Es sind die Informationen, mit denen wir von allen Mainstream-Medien gefüttert werden. Und die gegenwärtige Zensur durch Social-Media-Giganten wie YouTube und Google wurde in jenem Event 201, nur wenige Monate vor der heutigen Corona-Krise, ausdrücklich angeraten. Was damals geplant war, ist heute Realität.‘

Wer hat was geplant? Schreyer sagt, dass all diese Informationen zusammengenommen einen entscheidenden Hintergrund bilden, damit wir uns eine eigene Meinung über das Geschehen bilden können.

Einen Hinweis auf seine eigene Sichtweise gibt er mit dem Hinweis auf eine fast unbemerkte Finanzkrise, die kurz vor dem Auftauchen von Covid-19 stattfand. ‚Viele Leute, mich eingeschlossen, haben nicht bemerkt, dass Mitte September 2019 die Aktienmärkte in Panik waren‘, sagt er. ‚Es handelte sich um eine Liquiditätskrise, die als ‚Cash Crunch of September 2019′ bezeichnet wurde.‘

Eine Meldung in der deutschen Wochenzeitung Zeit Online vom 2. Oktober trug die Überschrift: ‚Blackout im Finanzsystem: Die Fed [US-Notenbank] versucht, einen Zusammenbruch des Geldmarktes zu verhindern, indem sie Milliarden von Dollar in das Finanzsystem pumpt. Wie alarmierend ist die Situation?‘

Der Bericht fuhr fort: „Die Krise kam über Nacht. Die Banken waren knapp an Bargeld. Die Fed intervenierte mit massiven Dollarbeträgen, um das Schlimmste zu verhindern. Das klingt wie der Höhepunkt der globalen Finanzkrise vor 11 Jahren [im Jahr 2008], aber tatsächlich beschreibt es nur den Montag der vorletzten Woche, als ein wichtiger Teil des globalen Finanzsystems am Rande des Zusammenbruchs stand und die Öffentlichkeit praktisch nichts davon mitbekam.

Schreyer überprüfte die Bilanz der Fed und fand heraus, dass in der Krise von 2008, als die Banken aufhörten, sich gegenseitig Geld zu leihen, sich ihre Aktiva innerhalb weniger Wochen von etwa einer Billion Dollar (1.000 Milliarden Dollar) auf zwei Billionen verdoppelten, da sie durch den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen Geld in das System pumpte. Dies ist der Prozess, der faktisch Geld erschafft, euphemistisch als quantitative Lockerung bekannt.

Nachfolgende Geldspritzen brachten die Summe bis Ende 2017 auf vier Billionen Dollar. ‚Wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, erkennt man, dass die Blase gigantisch war, und es wurde klar, dass diese Praxis nicht aufrechterhalten werden konnte‘, sagt Schreyer. ‚Entweder musste man die Luft ablassen, oder sie würde platzen.‘

Die Fed versuchte in den nächsten zwei Jahren, die Luft abzulassen, indem sie vorsichtig Geld aus dem System nahm. Doch die erneute Vertrauenskrise Mitte September 2019 veranlasste sie, zu immer höheren Geldspritzen zurückzukehren.

Diese wurden nach dem Auftreten des neuen Coronavirus fortgesetzt, wobei die Pandemie nun der Vorwand war. Doch was steckte hinter den bisherigen Interventionen?

Schreyer zitiert einen Bericht des deutschen Wirtschaftsjournalisten Norbert Häring vom 16. Januar 2020: „Die Fed begründete ihre Interventionen mit der wenig überzeugenden Begründung vorübergehender Fehlkalkulationen, es könne nicht sein, dass sich die Banken gegenseitig nicht trauen.

‚ Die angeblichen Fehlkalkulationen scheinen ziemlich hartnäckig zu sein. Vier Monate später wird die Notkreditvergabe der Fed immer noch in ungebremstem Ausmaß fortgesetzt. Ein Ende ist nicht in Sicht. Es könnte sein, dass sich der von den Zentralbanken angeheizte Finanzboom in seiner letzten Phase vor dem Zusammenbruch befindet.‘

Wie genau die Finanzkrise, Covid-19 und der vom Weltwirtschaftsforum (WEF) angekündigte „The Great Reset“ zusammenhängen, bleibt abzuwarten, aber man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um zu erkennen, dass sie alle miteinander verbunden sind.

Klaus Schwab, der Leiter des WEF, des jährlichen Gipfeltreffens, an dem einige der reichsten und mächtigsten Menschen der Welt teilnehmen, hat gesagt, dass die Pandemie „ein seltenes, aber enges Zeitfenster darstellt, in dem wir über unsere Welt nachdenken, sie neu gestalten und zurücksetzen können, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen“.

Aber wenn – in unserem realen Szenario – ein Teil der Rolle von Covid-19 darin besteht, einen drohenden finanziellen Zusammenbruch abzuwenden, der einige wenige weiter bereichert, während viele verarmen, dann können wir uns auf eine steinige Fahrt gefasst machen, die noch kommen wird.