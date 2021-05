Der Globale Tiefe Staat: Eine Neue Weltordnung – präsentiert von COVID-19

„Wir leben in einer psychotischen Welt. Die Irren sind an der Macht.“ – Philip K. Dick, The Man in the High Castle

Im Guten oder Schlechten, COVID-19 hat die Art und Weise verändert, wie wir mit der Welt klarkommen.

Es zieht auch die Grenzen (und unsere Freiheiten) neu und verändert das Spielfeld schneller als wir Schritt halten können.

Aufgrund der tief verwurzelten, und in manchen Fällen äußerst geheimen Allianzen der US-Regierung mit fremden Ländern und globalen Konzernen ist zunehmend offensichtlicher geworden, dass wir in eine Neue Weltordnung eingetreten sind – eine globale Weltordnung – die sich aus internationalen Regierungsbehörden und Konzernen zusammensetzt.

Diese mächtige internationale Kabale – nennen wir es den Globalen Tiefen Staat – ist genauso real wie der korporierte, militarisierte und industrialisierte Tiefe Staat der USA. Und das stellt für unsere Rechte als Individuen unter der Verfassung eine genauso große, wenn nicht größere Gefahr dar.

In den letzten Jahrzehnten haben wir uns dieser globalen Weltordnung immer weiter angenähert, aber COVID-19, das eine noch engere Verflechtung von Regierungs- und Unternehmensinteressen mit sich gebracht hat, hat diese Transformation auf die Spitze getrieben.



Der Faschismus ist zu einer globalen Bedrohung geworden.



Es bleibt unklar, ob der amerikanische Tiefe Staat („ein nationaler Sicherheitsapparat, der sogar die gewählten Führer, die ihn fiktiv leiten, unter Kontrolle hat“) dem Globalen Tiefen Staat untersteht, oder ob der Globale Tiefe Staat den amerikanischen Tiefen Staat lediglich ermächtigt. Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass sie eng und symbiotisch miteinander verwoben sind.



Bedenken Sie das Ausmaß, in dem unser Leben und unsere Freiheiten durch diese internationale Konvergenz von staatlichen und profitorientierten Unternehmensinteressen im Überwachungsstaat, dem militärisch-industriellen Komplex, der privaten Gefängnisindustrie, dem Geheimdienstsektor, dem Sicherheitssektor, dem Technologiesektor, dem Telekommunikationssektor, dem Transportsektor, der