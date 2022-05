Der Kremel antwortet zu Finnlands NATO-Mitgliedschaft: Moskau wird gezwungen sein, militärisch-technische und andere Maßnahmen zu ergreifen

Finnlands NATO-Mitgliedschaft bedroht Russland „definitiv“ – Kreml

Die mögliche NATO-Mitgliedschaft Finnlands bedrohe „definitiv“ die Sicherheit Russlands, erklärte der Kreml am Donnerstag und fügte hinzu, Moskau sei bereit, weitere Schritte zu unternehmen, um „die Situation auszugleichen“.

Der finnische Präsident Sauli Niinisto und Premierministerin Sanna Marin erklärten am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung, ihr Land müsse „unverzüglich einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft stellen“, nachdem Russlands Einmarsch in der Ukraine das skandinavische Land schockiert hatte. Es wird erwartet, dass Helsinki an diesem Wochenende eine formelle Entscheidung über einen Beitrittsantrag bekannt geben wird.

„Eine weitere Ausweitung der NATO macht unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gegenüber Reportern.

„Die NATO bewegt sich auf uns zu. Deshalb wird all dies natürlich eine besondere Analyse und die Entwicklung notwendiger Maßnahmen rechtfertigen, die notwendig sind, um die Situation auszugleichen und unsere Sicherheit zu garantieren“, fuhr er fort.

Peskow wies darauf hin, dass die genauen „Maßnahmen“, die Russland ergreift, von der genauen Art der NATO-Erweiterung und davon abhängen werden, wie nahe die zusätzliche militärische Infrastruktur an den russischen Grenzen platziert wird.

Das russische Außenministerium warnte seinerseits, dass Moskau „gezwungen sein wird, gegenseitige Maßnahmen zu ergreifen, militärisch-technische und andere, um den daraus resultierenden Bedrohungen für seine nationale Sicherheit zu begegnen“.

„Der Beitritt Finnlands zur NATO wird den russisch-finnischen bilateralen Beziehungen ernsthaften Schaden zufügen und die Bewahrung von Stabilität und Sicherheit in der nordeuropäischen Region gefährden“, hieß es.

Außenminister Sergej Lawrow sagte Anfang des Jahres, dass „militärisch-technische Maßnahmen“, die als Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen ergriffen werden, „den Einsatz von militärischem Gerät implizieren“.

Das Außenministerium fügte hinzu, dass es glaubt, dass Finnlands NATO-Mitgliedschaft gegen den Pariser Friedensvertrag von 1947 und den Vertrag über die bilateralen Beziehungen zwischen Russland und Finnland von 1992 verstoßen würde.

„In Anbetracht der derzeitigen Gleichgültigkeit des kollektiven Westens gegenüber dem Völkerrecht ist dieses Verhalten die neue Normalität“, heißt es in der Erklärung abschließend.

Finnland, das eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland teilt, hat lange Zeit Neutralität gewahrt und versucht, die Rolle eines Vermittlers zwischen Moskau und dem Westen zu spielen.

Nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 hat das skandinavische Land seine Zusammenarbeit mit der NATO intensiviert.

Als Russland im Februar Truppen in die Ukraine schickte, entbrannte eine Diskussion darüber, ob eine Mitgliedschaft in dem westlichen Militärblock in Betracht gezogen werden sollte, und Umfragen zeigten einen Anstieg der öffentlichen Unterstützung für einen NATO-Beitritt.

Russland hat die NATO-Osterweiterung als einen seiner Gründe für den Einmarsch in die Ukraine angeführt.