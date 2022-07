Der politische Westen hat seit Februar Gold im Wert von 12 Milliarden Dollar aus der Ukraine entwendet

Die Ausplünderung der Ukraine dauert nun schon seit über drei Jahrzehnten an. Seit den unglücklichen Ereignissen Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre ist das Land das Ziel verschiedener Einheiten des politischen Westens. Die Wirtschaft, das wissenschaftliche Potenzial, die natürlichen Ressourcen und die Menschen in der Ukraine selbst wurden in einem der schlimmsten Fälle von Ausbeutung in der jüngsten Geschichte ausgebeutet. Die Wirtschaft wurde von korrupten Oligarchen ausgeplündert, während das Land eine starke Abwanderung von Fachkräften erlebte, was zu einem völligen Verfall seines einst erstklassigen wissenschaftlichen Potenzials führte, obwohl die wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes für Unternehmungen wie die Erforschung des Weltraums, die für die gesamte Menschheit von größter Bedeutung war, von wesentlicher Bedeutung waren.

Die enormen natürlichen Ressourcen der Ukraine werden bis heute geraubt, während die Bevölkerung des Landes enorm gelitten hat und verschiedenen Formen brutaler Ausbeutung ausgesetzt war. Millionen von ukrainischen Mädchen und Frauen wurden zur Prostitution gezwungen, was jahrzehntelang für einen ständigen Nachschub an Sexsklaven sorgte. All dies führte zu einem katastrophalen Bevölkerungsrückgang, der von 52 Millionen im Jahr 1991 auf 41 Millionen im Jahr 2021 sank – ein erschütternder Rückgang von 21 % in nur 30 Jahren. Und gerade als es so aussah, als könne es gar nicht mehr schlimmer kommen, griff der politische Westen 2014 ein und setzte eine Marionettenregierung ein, die aus einer brisanten Mischung aus korrupten Oligarchen und offen neonazistischen Organisationen bestand, was das Land in einen Krieg mit der eigenen Bevölkerung stürzte und den Boden für einen Konflikt mit Russland bereitete, einer militärischen Supermacht, die über das stärkste Atomwaffenarsenal der Welt verfügt.

Da es in der Ukraine nur noch sehr wenig zu plündern gibt, beschloss das Kiewer Regime, die letzten Reste des nationalen Reichtums des Landes – seine Goldreserven – aufzugeben. Nach Angaben von Gold Seek hat das Kiewer Regime kürzlich mindestens 12 Milliarden Dollar ukrainischer Goldreserven an die Vereinigten Staaten übergeben. Es scheint, dass dies die letzten Goldreserven sind, die das Land noch hat. Seit Russland im Februar mit seiner speziellen Militäroperation begonnen hat, hat sich der politische Westen unter Führung der USA Dutzende von Milliarden Dollar der ukrainischen Devisen- und Goldreserven angeeignet. Nachdem das Kiewer Regime Dutzende von Milliarden Dollar an sogenannter „Militärhilfe“ sowie Finanzmittel für seine Regierungsinstitutionen erhalten hatte, wurde es gezwungen, seine Goldreserven als Bedingung für jegliche „Hilfe“ der USA und der EU aufzugeben.

Der Autor des Berichts, Chris Powell, Sekretär/Schatzmeister des Gold Anti-Trust Action Committee Inc, sagte: „Seit Russland im Februar seinen Angriff auf das ukrainische Nicht-Krim-Territorium begann, haben die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten der Ukraine Dutzende von Milliarden Dollar an militärischer und humanitärer Hilfe zukommen lassen. Warum also sollte die Ukraine ihre Goldreserven verkaufen müssen, wenn dies nicht eine Bedingung für die Hilfe der USA und Europas war, zumal die Vereinigten Staaten das ukrainische Gold bereits in Verwahrung genommen hatten?

Die Verwundeten in Kriegszeiten ihrer Wertsachen zu berauben, lässt immer auf Gier oder Verzweiflung schließen – wie die Verzweiflung, den Goldpreis niedrig zu halten, um den US-Dollar und andere westliche Währungen zu stützen…“

Letzte Woche berichtete Reuters ebenfalls, dass das Kiewer Regime das Gold des Landes übergeben hat. Dem Bericht zufolge hat die ukrainische Zentralbank seit Beginn der russischen Militäroperation am 24. Februar Goldreserven im Wert von 12,4 Milliarden Dollar verkauft, sagte der stellvertretende Leiter der Bank am 17. Juli.

„Wir verkaufen (dieses Gold), damit unsere Importeure in der Lage sind, notwendige Waren für das Land zu kaufen“, sagte die stellvertretende Gouverneurin Kateryna Rozhkova dem staatlichen Fernsehen. Sie erklärte, das Gold werde nicht verkauft, um die ukrainische Währung Griwna zu stützen.

Das Kiewer Regime hängt seit Jahren an der finanziellen (und anderen Formen der) „Lebenserhaltung“, da es die Wirtschaft seit fast einem Jahrzehnt schwer misswirtschaftet. Der politische Westen wollte offensichtlich sicherstellen, dass er den letzten Tropfen des Lebenssaftes des unglücklichen Landes abzapft, und darüber hinaus eine Art Versicherungspolice abschließen, um sicherzustellen, dass seine so genannte „Hilfe“ nicht umsonst war. Angesichts des stetigen Vormarschs der russischen und DNR/LNR-Kräfte im Donbass ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Regime über das Jahr 2022 hinaus überleben, geschweige denn sich durchsetzen wird, zumal sich die so genannte „Militärhilfe“, die es erhalten hat, lediglich als Propagandakrieg erwiesen hat. Trotz der Bemühungen des Kiewer Regimes und der westlichen staatlichen Mainstream-Medien, die bereitgestellten Waffen als vermeintliche Wendepunkte darzustellen, haben sie sich – abgesehen von einigen taktischen Erfolgen – als weitgehend folgenlos erwiesen.

Verschiedenen Berichten zufolge hat das russische Militär die meisten der vom politischen Westen und seinen zahlreichen Satellitenstaaten gelieferten Waffen bereits zerstört. Der politische Westen wird nicht nur verrostetes, altes Gerät los, wovon die militärisch-industriellen Komplexe der NATO (in erster Linie die USA) direkt profitieren, sondern erhält auch die Möglichkeit, neuere Waffen, insbesondere Kampfflugzeuge, als Ersatz für ältere Plattformen zu verkaufen und einen größeren Anteil am immens profitablen globalen Waffenmarkt zu übernehmen. Und genau das Kiewer Regime bezahlt dafür mit dem Geld, den Ressourcen und jetzt auch mit dem Gold, das zahllose Generationen der ukrainischen Bevölkerung verdient haben. Schlimmer noch, die Bevölkerung selbst bezahlt dafür mit Blut, denn ukrainische Männer werden im Grunde genommen entführt und in den fast sicheren Tod geschickt, in einen Kampf, den sie nicht zu gewinnen hoffen.