Der Zeitpunkt naht, an dem sich Europa bewusst wird, dass es von den Amerikanern nicht die Unterstützung und den Schutz erhält, der uns zugesichert wurde. Die Hoffnung wird sich als Illusion herausstellen, für die man jahrzehntelang in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht Nachteile in Kauf genommen hat.

Europa wird nicht vorbereitet sein

Laut den Prophezeiungen von Alois Irlmaier und anderen Propheten wird sich Amerika zurzeit des Angriffs der Russen auf Europa immer mehr aus Europa zurückgezogen haben, sodass die Europäer auf sich allein gestellt sein werden.

Diese Bemerkung machte Donald Trump vor ein paar Tagen während einer Wahlkampfveranstaltung in Conway, South Carolina.