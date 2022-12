Der sich immer weiter ausweitende Krieg

Von Paul Craig Roberts

„Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics forderte die NATO auf, der Ukraine Angriffe auf russisches Territorium zu gestatten, und fügte hinzu, dass die Allianz die Reaktion Moskaus nicht fürchten müsse. Das Weiße Haus hat sich dagegen gewehrt, Kiew Raketen mit einer Reichweite zu schicken, die Ziele innerhalb Russlands treffen können.

In einem Interview am Rande des NATO-Gipfels in Rumänien erklärte Rinkevics: „Wir sollten den Ukrainern erlauben, Waffen einzusetzen, um Raketenstellungen oder Flugplätze anzugreifen, von denen aus diese Operationen gestartet werden. Die Verbündeten sollten eine Eskalation vonseiten Moskaus „nicht fürchten“, fügte er hinzu.“ Quelle

Die Eskalation schreitet voran wie in Vietnam. Eine Marionette Washingtons hätte ohne dessen Erlaubnis keinen provokativen Vorschlag geäußert. Mit „innerhalb Russlands“ meint Rinkevics ein Gebiet jenseits des Territoriums, das Russland kürzlich wieder eingegliedert hat. Er fordert eine Ausweitung des Krieges und überschreitet damit eine rote Linie, die Präsident Putin nicht ignorieren kann.

Es ist natürlich Washington, das die begrenzte Militäroperation des Kremls zu einem immer größeren Krieg mit zunehmender westlicher Beteiligung ausgeweitet hat. Aber es war Präsident Putins Entscheidung für einen langsamen, begrenzten Krieg, der die Fähigkeit der Ukraine, den Krieg zu führen, nicht beeinträchtigte, die es Washington ermöglichte, den Krieg auszuweiten. Washington hatte reichlich Zeit, um das Narrativ zu gestalten und die Erklärung des Krieges zu kontrollieren. Washingtons Propaganda schuf Sympathien für die Ukraine und Hass auf Russland. Was der Kreml benötigte, war ein schneller entscheidender Sieg und eine neue ukrainische Regierung, bevor Washington Zeit hatte zu reagieren.

Noch wichtiger ist, dass die ausgedehnten russischen Linien nicht mehr zu verteidigen waren, da sie mit unzureichenden Soldaten und ohne Reserven in den Konflikt eintraten. Russische Rückzüge wurden im Westen genutzt, um den Eindruck zu erwecken, Russland könne besiegt werden. Der britische Telegraph schrieb sogar vor einigen Tagen, dass die Ukraine bis Weihnachten auf der Krim sein würde.

Der Glaube, dass Russland besiegt werden kann, wird realistische Verhandlungen verhindern und zu weiteren Provokationen ermutigen, die früher oder später eine rote Linie überschreiten werden, die nicht ignoriert werden kann. Die langsame, begrenzte Militäraktion ist ein sicherer Weg zu einem größeren Krieg. Schon bald wird Washington zu sehr involviert und zu sehr engagiert sein, um sich zurückzuziehen. Der Konflikt ist alles andere als begrenzt, sondern führt zu einer nuklearen Konfrontation. Wenn der Kreml nicht die Weisheit findet, den Konflikt schnell zu beenden, wird er außer Kontrolle geraten.

Dem Kreml scheint es schwer zu fallen, die Realität anzuerkennen. Seit vielen Monaten beklagt sich der Kreml über jede neue „indirekte“ Beteiligung der USA/NATO. Der russische Außenminister Lawrow hat diese Beschwerde kürzlich zu einer „direkten Beteiligung“ hochstilisiert. Mit anderen Worten: Der Kreml hat endlich zugegeben, dass die USA/NATO sich im Krieg mit Russland befinden.

Lawrow räumt ein, dass die Gefahr einer Eskalation in einen Atomkrieg enorm ist.

Warum also tut der Kreml nicht, was er schon längst hätte tun sollen, und beendet den Konflikt schnell, indem er die Infrastruktur zerstört, die es der Ukraine ermöglicht, den Krieg fortzusetzen und Zelenski, eine amerikanische Marionette, durch einen russlandfreundlichen Führer zu ersetzen?

Der Konflikt wurde unvermeidlich, als der Kreml beiseite trat und Washington erlaubte, die ukrainische Regierung zu stürzen und eine Marionette einzusetzen. Der Konflikt verschärfte sich, als der Kreml das Ersuchen des Donbass ablehnte, zusammen mit der Krim wieder in Russland eingegliedert zu werden. Im Jahr 2014 sagte ich, dass dieser Fehler zu einem Krieg führen würde. Als der Konflikt im Februar letzten Jahres begann, war klar, dass alles andere als ein schneller, entscheidender russischer Sieg zu einer Beteiligung der USA/NATO führen würde.

Der Kreml hat seine Lektion noch nicht gelernt. Aus dem Kreml kommen weitere sinnlose Beschwerden, die vom Westen ignoriert werden, während sein Sprecher versichert, dass Russland nicht die Absicht hat, Zelenski abzusetzen.

Es scheint keine Entscheidung des Kremls zu geben, die äußerst ungünstige Situation zu korrigieren, die er sich selbst geschaffen hat.

Staatsoberhäupter geben nicht gern Fehler zu. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie sich aus moralischen Erwägungen heraus für ein bestimmtes Vorgehen entscheiden, was bei Putin der Fall war. Er hat acht Jahre lang versucht, den Donbass mit dem Minsker Abkommen, das die Ukraine und der Westen nicht einhalten wollten, in der Ukraine zu halten. Er entschied sich für eine Militäroperation, die sich darauf beschränkte, ukrainische Soldaten aus den Donbass-Republiken abzuziehen, und lehnte eine Invasion und Eroberung der Ukraine ab. Da Putin keine zerstörte und verarmte Ukraine an Russlands Grenze wollte, ließ er die ukrainische Strom-, Wasser- und Verkehrsinfrastruktur bis vor kurzem sicher, was es der vom Westen bewaffneten und ausgebildeten Ukraine ermöglichte, einen groß angelegten Krieg zu führen, von dem der Kreml vorgab, er sei begrenzt. Nach dem, was Putin kürzlich dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, sind diese jüngsten Angriffe auf die Infrastruktur jedoch nicht Bestandteil einer neuen russischen Kriegspolitik. Es handelt sich vielmehr um „Tit for tat“-Übungen. Putin erklärte die Angriffe auf die ukrainische kriegswichtige Infrastruktur als Vergeltung für die Angriffe auf die Krim-Brücke und die Nord-Stream-Pipelines.

Mit anderen Worten: Die Politik des Kremls scheint darin zu bestehen, die Dose in die Tonne zu treten. Putin hält immer noch an seiner begrenzten Schadensoperation fest, um die Gebiete zu befreien, die der Tyrannei der neonazistischen ukrainischen Regierung entkommen wollen, und Putin fehlt immer noch die Einsicht, dass Washingtons Beteiligung seine „begrenzte Militäroperation“ zunichte gemacht hat. Wenn Putin nicht begreift, dass er sich in einem Krieg befindet, und nicht die nötige Gewalt einsetzt, um ihn schnell zu beenden, wird er die Kontrolle über die Situation verlieren.

Putins Absichten waren gut, litten aber unter einem Mangel an Realismus. Der Kreml muss davon ausgegangen sein, dass er der einzige Spieler auf dem Schachbrett ist.

Die Fehler des Kremls haben sich verschlimmert. Möglicherweise hat der Kreml zu lange gewartet, aber wenn der Kreml sich nicht mit einer entmilitarisierten Zone und einem ungelösten Konflikt wie in Korea zufrieden gibt, könnte die Alternative, die Ukraine innerhalb von 48 Stunden auszuschalten und eine neue Regierung einzusetzen, den Konflikt beenden, bevor Washington ihn weiter eskalieren lässt.

Abwarten hat sich für Putin noch nie ausgezahlt. Durch das Abwarten konnte Washington eine große ukrainische Armee ausbilden und ausrüsten. Noch mehr Abwarten bedeutet, dass die NATO eine große Armee an Russlands Grenze aufbaut und die NATO-Streitkräfte nach Angaben des NATO-Generalsekretärs von 40 000 auf 300 000 Mann aufstockt.

Der oberste General eines NATO-Mitgliedslandes erklärt, dass die US-Truppen an der russischen Grenze kampfbereit sind, bereit, „sofort zu kämpfen“.

Die Verwirrung und Unentschlossenheit des Kremls garantiert einen größeren Krieg.