Der Weg zum nuklearen Armageddon

Meine Damen und Herren, wir stehen vor einer großen Gefahr. Der Führer einer europäischen Großmacht will territoriale Veränderungen vornehmen. Er ist von feindlichen Mächten umgeben, die ihn bedrohen. Er will keinen Krieg mit anderen Ländern, aber wenn die feindlichen Mächte ihn weiter einkreisen, wird er kämpfen. Ein europäischer Krieg zeichnet sich ab.

Sie denken wahrscheinlich, ich spreche von der aktuellen Krise zwischen Russland und der Ukraine, aber das tue ich nicht. Ich spreche von Europa kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939. Damals wollte Hitler kleine Gebietsrevisionen mit seinem polnischen Nachbarn. Ostpreußen war vom übrigen Polen durch einen Gebietsstreifen, den so genannten Polnischen Korridor, abgeschnitten.

Der große britische Historiker A.J. P. Taylor erklärt: „Die Gebietsverluste an Polen waren für die meisten Deutschen die unauslöschliche Kränkung gegen Versailles. Als Hitler die Zusammenarbeit mit Polen plante, unternahm er ein gewagtes Unternehmen, um diesen Missstand zu beseitigen. Aber es gab einen Ausweg. Die Deutschen, die unter polnischer Herrschaft standen, konnte man vergessen – oder abziehen; was nicht verziehen werden konnte, war der „polnische Korridor“, der Ostpreußen vom Reich trennte. Auch hier gab es einen möglichen Kompromiss. Deutschland könnte sich mit einem Korridor durch den Korridor zufrieden geben – eine komplizierte Idee, für die es jedoch viele Präzedenzfälle in der deutschen Geschichte gab. Die deutschen Gefühle könnten durch die Rückgabe von Danzig besänftigt werden. Dies schien einfach. Danzig war nicht Teil von Polen. Es war eine Freie Stadt mit einer eigenen autonomen Verwaltung unter einem Hochkommissar, der vom Völkerbund ernannt wurde. Die Polen selbst hatten in ihrem falschen Stolz, eine Großmacht zu sein, die Autorität des Völkerbundes angefochten. Daher hätten sie sicherlich nichts dagegen, wenn Deutschland den Platz des Völkerbundes einnehmen würde. Außerdem hatte sich das Problem seit 1919 verändert. Damals war der Hafen von Danzig für Polen wichtig gewesen. Jetzt, nach der Gründung von Gdynia durch die Polen, brauchte Danzig Polen mehr als die Polen Danzig brauchten. Es sollte dann ein Leichtes sein, für die Sicherung der wirtschaftlichen Interessen Polens zu sorgen und dennoch Danzig für das Reich zurückzugewinnen.“

Die Briten antworteten, indem sie Polens Westgrenze gegen Deutschland garantierten. Sie gewährten auch eine Garantie für Rumänien, obwohl dieses Land nicht bedroht war. Infolge der Garantie weigerte sich Polen, mit Deutschland zu verhandeln. Der Krieg brach aus, und Polen wurde zerstört. Der große Murray Rothbard erzählt uns, was passiert ist: „Und als direkte Folge wurde Polen zerstört. Hitlers „Forderungen“ an die Polen waren so gut wie nicht vorhanden; wie Taylor betont, hätte die Weimarer Republik die Bedingungen als Ausverkauf lebenswichtiger deutscher Interessen verachtet. Hitler wollte allenfalls einen „Korridor durch den Korridor“ und die Rückgabe des stark deutsch geprägten (und pro-deutschen) Danziger Gebiets, für das er im Gegenzug den Rest garantieren würde. Polen weigerte sich entschlossen, ‚einen Zentimeter polnischen Bodens‘ abzugeben, und weigerte sich sogar, mit den Deutschen zu verhandeln, und das bis zur letzten Minute.“

Murray zieht eine wichtige Lehre aus den damaligen Ereignissen. Diese Lektion ist der Schlüssel, um uns heute vor einem Atomkrieg zu bewahren. Und natürlich würde ein Atomkrieg die Welt zerstören. Murray sagt: „[Der polnische Außenminister Józef] Beck wusste genau, dass Großbritannien und Frankreich Polen nicht wirklich vor einem Angriff retten konnten. Er verließ sich bis zum Schluss auf die großen Schibboleths aller ‚Hardliner‘ und anderer ‚verrückter Realisten‘ überall: X blufft“; X wird nachgeben, wenn man ihm mit Härte, Entschlossenheit und der Entschlossenheit begegnet, keinen Millimeter nachzugeben. (Genau wie im Falle Finnlands, wenn sich die „X blufft“-Linie der Hardliner als reine Absurdität erweist und X bereits angegriffen hat, wendet sich der „Hardliner“ selbstwidersprüchlich dem Diktum zu, dass „kein Zentimeter heiligen Bodens“ aufgegeben wird, kein Frieden, solange der Feind auf unserem Boden ist, usw., was den Ruin des Landes durch seine „Hardliner“-Herrscher vollendet. Das ist es, was Beck mit Polen gemacht hat.) Wie Taylor zeigt, hatte Hitler ursprünglich nicht die geringste Absicht, in Polen einzumarschieren oder es zu erobern; stattdessen sollten Danzig und andere kleinere Korrekturen aus dem Weg geräumt werden, und dann wäre Polen ein bequemer Verbündeter, vielleicht für eine eventuelle Invasion in Sowjetrussland. Aber Becks irrationale Härte versperrte den Weg“.

Jetzt haben wir den Hintergrund, den wir brauchen, um zu verstehen, was heute vor sich geht. Russland ist von einem feindlichen NATO-Bündnis umgeben. Die Propagandisten des hirntoten Biden behaupten gerne, Putin habe die Ukraine umzingelt. Aber in Wirklichkeit hatten die USA und ihre NATO-Satelliten Russland umzingelt. In den Jahren vor der aktuellen Krise hatten wir reichlich Gelegenheit, eine Kompromisslösung zu finden. Stattdessen hielten wir der Ukraine die Option einer NATO-Mitgliedschaft offen und stürzten einen prorussischen ukrainischen Präsidenten. „Im Kreml. . im November 2021] Putin hat seine rote Linie gezogen:

‚Die Bedrohung an unseren westlichen Grenzen nimmt … zu, wie wir schon mehrfach gesagt haben. … In unserem Dialog mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten werden wir auf der Ausarbeitung konkreter Vereinbarungen bestehen, die jede weitere Osterweiterung der NATO und die Aufstellung von Waffensystemen in unmittelbarer Nähe des russischen Territoriums verbieten.

Ein Artikel in der New York Times enthüllt, was der hirntote Biden und die ihn kontrollierende Bande von Neokonservativen für uns auf Lager haben. In einem Artikel vom 26. April heißt es: „Als Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III am Montag am Ende eines heimlichen Besuchs in der Ukraine erklärte, Amerikas Ziel sei es, Russland so zu ’schwächen‘, dass es nicht mehr in der Lage sei, in einen Nachbarstaat einzumarschieren, erkannte er eine Veränderung des Konflikts an – von einem Kampf um die Kontrolle der Ukraine zu einem, bei dem Washington direkter gegen Moskau antritt. Mit Worten und Taten haben die Vereinigten Staaten schrittweise darauf hingearbeitet, das russische Militär zu schwächen.

Sie haben Sanktionen verhängt, die ausdrücklich darauf abzielen, Russlands Militär an der Entwicklung und Herstellung neuer Waffen zu hindern. Sie haben – mit gemischtem Erfolg – daran gearbeitet, die Öl- und Gaseinnahmen abzuschneiden, die die Kriegsmaschinerie des Landes antreiben. Langfristig gesehen wird Austins Beschreibung des strategischen Ziels der USA Präsident Wladimir W. Putin in seiner oft geäußerten Überzeugung bestärken, dass es bei dem Krieg in Wirklichkeit um den Wunsch des Westens geht, die russische Macht abzuschneiden und seine Regierung zu destabilisieren. Indem sie als amerikanisches Ziel ein geschwächtes russisches Militär nennen, machen Austin und andere in der Biden-Administration deutlich, wie sie sich die Zukunft vorstellen: einen jahrelangen ständigen Kampf um Macht und Einfluss mit Moskau, der in gewisser Weise dem ähnelt, was Präsident John F. Kennedy als „langen Dämmerungskampf“ des Kalten Krieges bezeichnete.

Austins Kommentare, die durch Äußerungen von Außenminister Antony J. Blinken über die verschiedenen Arten, in denen Putin im Kampf um die Ukraine „bereits verloren“ hat, untermauert wurden, spiegeln eine Entscheidung der Regierung Biden und ihrer engsten Verbündeten wider, so sagten mehrere Beamte am Montag, offener und optimistischer über die Möglichkeit eines ukrainischen Sieges in den nächsten Monaten zu sprechen, wenn sich der Kampf in den russischsprachigen Süden und Osten verlagert, wo Putins Militär theoretisch einen Vorteil haben sollte.

Zu einem Zeitpunkt, zu dem amerikanische Geheimdienstmitarbeiter berichten, dass Putin glaubt, den Krieg zu gewinnen, besteht die Strategie darin, die Behauptung zu untermauern, dass Russlands militärisches Abenteuer ruinös sein wird und dass es sich um einen Konflikt handelt, den sich Putin nicht leisten kann.

Das müssen wir unbedingt verstehen. Kritiker der US-Politik weisen seit langem darauf hin, dass Amerika Russland mit Atomwaffenstützpunkten umgeben hat. Es hat geholfen, eine pro-russische Regierung in der Ukraine zu stürzen. Das hat Putin natürlich nervös gemacht. Er will keine Invasion Russlands durch die Ukraine, wie es im Zweiten Weltkrieg geschah, als Russland Millionen von Menschenleben verlor. Jetzt sagt die hirntote Biden-Bande der Neocons zu Putin: „Du hast völlig recht! Wir wollen Russland zu einer unbedeutenden Macht degradieren und die Ukraine als Basis für Angriffe nutzen!“

Nichts könnte sicherer sein, um zu einer nuklearen Katastrophe zu führen. Der russische Außenminister beschuldigte die Nato, einen Stellvertreterkrieg zu führen, indem sie der Ukraine militärische Hilfe zukommen lässt. Die Verteidigungsminister trafen sich in Deutschland zu Gesprächen unter der Schirmherrschaft der USA über die Unterstützung der Ukraine in den letzten Wochen, die ein US-General als „sehr kritisch“ bezeichnete.

Sergej Lawrow sagte den russischen Staatsmedien: Die Nato führt im Grunde genommen einen Krieg gegen Russland über einen Stellvertreter und rüstet diesen Stellvertreter auf. Krieg bedeutet Krieg“.

Er warnte auch, dass die Risiken eines nuklearen Konflikts jetzt „beträchtlich“ seien. . . Auf die Frage, wie wichtig es sei, einen dritten Weltkrieg zu vermeiden, sagte Lawrow: „Ich würde diese Risiken nicht künstlich erhöhen wollen. Viele würden das gerne tun. Die Gefahr ist ernst, real. Und wir dürfen sie nicht unterschätzen.'“

Gäbe es die Waffenlieferungen der USA an die Ukraine nicht, würden Russland und die Ukraine schnell eine Lösung finden, die Russlands Sicherheitsinteressen schützt. Die Machthaber wissen das, aber sie wollen keine friedliche Einigung in diesem Sinne. Sie wollen die Welt beherrschen. Sie wollen nicht, dass Länder, die die Vorherrschaft der USA ablehnen, eine Rolle in der Welt spielen. „Der Vorsitzende der Generalstabschefs, General Mark Milley, sagte am Dienstag gegenüber Jim Sciutto von CNN, dass die gesamte ‚globale internationale Sicherheitsordnung‘, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, auf dem Spiel steht, wenn Russland nach seinem Einmarsch in der Ukraine ‚kostenlos‘ davonkommt. . . Was auf dem Spiel steht, ist die globale internationale Sicherheitsordnung, die 1945 eingeführt wurde. Diese internationale Ordnung hat 78 Jahre überdauert… . Milleys Warnung vor den möglichen globalen Auswirkungen des russischen Vorgehens in der Ukraine unterstreicht auch das derzeitige Gefühl der Dringlichkeit, das die USA und ihre Verbündeten empfinden, da der Krieg in eine kritische Phase eintritt… Kurz nach Milleys Interview betonte auch [Verteidigungsminister] Austin, wie wichtig es ist, der Ukraine schnell die benötigte militärische Hilfe zukommen zu lassen. Auf einer Pressekonferenz sagte er, dass die USA und andere Verbündete und Partner „keine Zeit zu verlieren haben“, wenn es darum geht, Russland bei der Fortsetzung seiner Invasion entscheidende Unterstützung zukommen zu lassen.

Wir haben keine Zeit zu verlieren. In den heutigen Briefings wurde klar dargelegt, warum die kommenden Wochen für die Ukraine so entscheidend sein werden, so dass wir mit der Geschwindigkeit des Krieges vorgehen müssen. . . Austin sagte auch, er gehe davon aus, dass die Ukraine ‚in Zukunft wieder einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO stellen wird.'“

Können wir irgendetwas tun, um die Situation zu deeskalieren? Der größte Kongressabgeordnete in der amerikanischen Geschichte, Dr. Ron Paul, den wir heute hier ehren wollen, hat die Antwort. Amerika sollte seine Einkreisung Russlands beenden und die NATO auflösen. Schauen wir uns seine wichtige Botschaft an uns an: „Als die Bush-Regierung 2008 ankündigte, dass die Ukraine und Georgien für eine NATO-Mitgliedschaft in Frage kämen, wusste ich, dass dies eine schreckliche Idee war. Fast zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Warschauer Paktes und des Kalten Krieges machte eine Erweiterung der NATO keinen Sinn. Die NATO selbst machte keinen Sinn.

Als Begründung für mein Nein zu einem Gesetzentwurf, mit dem ich die Erweiterung befürwortete, sagte ich damals:

Die NATO ist eine Organisation, deren Zweck mit dem Ende des Warschauer Paktes endete… Die gegenwärtige Runde der NATO-Erweiterung ist eine politische Belohnung für die Regierungen in Georgien und der Ukraine, die infolge der von den USA unterstützten Revolutionen, der so genannten Orangenen Revolution und der Rosenrevolution, an die Macht kamen.

Die Gewährung von US-Militärgarantien für die Ukraine und Georgien kann unser Militär nur weiter belasten. Diese NATO-Erweiterung kann durchaus dazu führen, dass das US-Militär in Konflikte verwickelt wird, die nichts mit unseren nationalen Interessen zu tun haben…

Leider… . haben sich meine Befürchtungen bewahrheitet. Man muss die militärischen Aktionen Russlands nicht gutheißen, um seine erklärten Motive zu analysieren: Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine war eine rote Linie, die es nicht überschritten sehen wollte. Angesichts der Gefahr einer schrecklichen Eskalation sollten wir uns daran erinnern, dass es nicht so weit hätte kommen müssen. Es war für die Vereinigten Staaten nicht von Vorteil, die NATO bis vor die Haustür Russlands zu erweitern und mit einer Erweiterung zu drohen. Es kann nicht behauptet werden, dass wir dadurch sicherer geworden sind.

Die NATO selbst war ein großer Fehler. . . Ich bin heute noch genauso überzeugt wie in meiner Rede vor dem Repräsentantenhaus 2008, dass die NATO aufgelöst und nicht erweitert werden sollte. In der Zwischenzeit sollte die Erweiterung vom Tisch sein. Die Risiken überwiegen nicht den Nutzen!“

Das Traurigste an dieser ganzen inszenierten Krise ist, dass es für uns absolut keinen Unterschied machen sollte, ob Russland die Ukraine kontrolliert. Wie kann das eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten sein? Was auch immer Biden und seine neokonservativen Berater sagen, Amerika sollte sich aus Konflikten heraushalten, die uns nichts angehen. Wie immer hat es Murray Rothbard am besten ausgedrückt. „Im Zusammenhang mit dem Afghanistankrieg 1980 zitierte er Canon Sydney Smith – einen großen klassischen Liberalen im England des frühen 19. Jahrhunderts, der an seinen kriegstreiberischen Premierminister schrieb „Um Gottes willen, ziehen Sie mich nicht in einen weiteren Krieg!