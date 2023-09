Der WHO-Verhandlungsführer für den Pandemievertrag will gegen „Fehlinformationen im Internet“ vorgehen und bezeichnet sie als „ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit“.

Die WHO selbst äußert sich zunehmend zur Sprache im Internet.

Auf den ersten Blick mag es einigen – oder sogar vielen – lächerlich erscheinen, dass wir immer noch auf höchster internationaler Ebene – wo sich die Vereinten Nationen angeblich immer noch befinden – über „Pandemie“ diskutieren.

Aber diese Leute müssen auf die Details achten.

Es geht nicht mehr darum, die eine und einzige Wahrheit über „die“ Pandemie zu verbreiten – sondern über Pandemien im Allgemeinen (als ob die Covid-Pandemie die erste wäre, die die Menschheit je erlebt hat – und deshalb jetzt besondere Maßnahmen für die nächste Pandemie ergriffen werden müssen).

Und um das Ganze ein wenig verständlicher zu machen, sind die Begriffe „Desinformation“, „Faktencheck“ und andere Erzählungen, die in dieser Zeit immer wieder entlarvt wurden, fest in die Geschichte eingewoben.

Dennoch leben sie weiter, wie Larry Gostin, Leiter des WHO-Kooperationszentrums in Georgetown (UN-Weltgesundheitsorganisation), in einem aktuellen Interview zu beweisen scheint. Und er ist nicht „irgendein“ Papier – oder wirklich ein politischer Wegbereiter – einige Berichte beschreiben ihn als „eine Schlüsselrolle hinter den Kulissen der Verhandlungen“.

… Von wem ernannt? Hinter den Kulissen, warum? „Mitarbeit“ an was? So viele Fragen – so wenig Antworten.

Derweil werden wie üblich Gesundheitsgefahren und Online-„Desinformation“ in einen Topf geworfen und zu einem im Wesentlichen strategischen und existenziellen Thema hochstilisiert.

Ein gesamtgesellschaftliches Vorgehen gegen diese Fehlinformationen sei erforderlich, und medizinische Fachgesellschaften, Technologieunternehmen und Organisationen zur Überprüfung von Fakten müssten scheinbar an einem Strang ziehen.

Nun, nichts davon sollte isoliert betrachtet werden (kein Wortspiel beabsichtigt) – Gostin sprach im Zusammenhang mit dem Pandemie-Abkommen der WHO. Ja, so etwas ist in Arbeit, und die UN-Organisation will die Verhandlungen bis Mai nächsten Jahres abgeschlossen haben.

Gerade rechtzeitig vor der Versammlung der Weltgesundheitsorganisation, bei der die Mitgliedsländer dieses System verabschieden sollen. Und das System soll, wie seine Schöpfer nicht verbergen wollen, eine „Global Governance“ einführen – genau wie das Pariser Abkommen zum Klimawandel.

Wir bewegen uns also schnell vom Bereich der wirklichen Gesundheitsbelange in den Bereich der globalistischen Prioritäten.

Hier ist Gostin, auf einer Mission, das Leben und die Zukunft von Milliarden von Menschen auf diesem Planeten zu regeln (Sie, ich und unser(e) Hund(e) nicht ausgeschlossen):

„Fehlinformationen stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit dar, insbesondere bei der Verteilung von Impfstoffen. Die Balance zwischen Meinungsfreiheit und der Bekämpfung von Fehlinformationen ist eine Herausforderung. Es bedarf eines gesamtgesellschaftlichen Ansatzes, der medizinische Fachgesellschaften, Technologieunternehmen und Organisationen zur Überprüfung von Fakten einbezieht. Die WHO kann Partnerschaften zwischen wissenschaftlichen Experten und Informationsvermittlern anregen, um sicherzustellen, dass glaubwürdige Informationen die Öffentlichkeit erreichen.