Trotz wiederholter Warnungen Russlands vor den Eskalationsrisiken, die mit der Lieferung immer modernerer Waffen an die Ukraine verbunden sind, haben Washington und seine Verbündeten in den vergangenen Monaten damit begonnen, Kiew mit Langstrecken-Marschflugkörpern, Streubomben und Munition mit abgereichertem Uran zu beliefern. Der nächste logische Schritt der Biden-Regierung bei der Aufrüstung Kiews könnte die Lieferung von Mini-Atombomben sein, befürchtet der ehemalige Mitarbeiter der Central Intelligence Agency Ray McGovern.

„Uns geht die Munition aus. Der Präsident sagt ‚Okay, lasst uns den Ukrainern etwas mehr Munition geben‘, und seine Berater sagen ‚Wir haben nicht genug. Was haben wir dann noch? Nun, wir haben keine 155-mm-Granaten mehr für unsere Haubitzen und so weiter, aber wir könnten ihnen Streumunition geben. Jetzt geben wir ihnen Geschosse mit abgereichertem Uran. Und was ist der nächste Schritt? Nun, der nächste Schritt wären diese kleinen Mini-Atombomben. Die werden wir ihnen geben, wenn es hart auf hart kommt“, sagte McGovern in einem Podcast-Auftritt neben Scott Ritter. Der ehemalige CIA-Offizier drückte seine tiefe Besorgnis darüber aus, dass viele Amerikaner immer noch „bereit sind, in einen Krieg mit Russland hineingezogen zu werden“ und dass sie eine mögliche Situation akzeptieren, in der die Biden-Administration in ihrem Bestreben, Russland zu „schwächen“ und Moskau eine „strategische Niederlage“ zuzufügen, Stiefel auf den Boden der Ukraine setzt. Dies sei eine Situation, die schnell zu einem ausgewachsenen Atomkrieg eskalieren könne, warnte McGovern.

„Seit meiner Zeit in den 80er-Jahren hat es keine echte Bedrohung durch Russland mehr gegeben. Man hört immer wieder, dass Russland die Ukraine, Polen und die baltischen Staaten übernehmen will. Das ist alles Unsinn, wie die Briten sagen. Das ist ein Verteidigungskrieg, ein Präventivkrieg, wenn man so will, [der russische Präsident Wladimir] Putin hatte keine andere Wahl mehr, und wer ist schuld daran? Wissen Sie, die Leute sind sehr vorsichtig, sie sagen: ‚Nun, es ist hauptsächlich unsere Schuld‘. Ich bin nicht so vorsichtig. Ich bin Geheimdienstanalyst. Ich muss mich nicht um meinen Ruf sorgen. Es ist zu 105 Prozent unsere Schuld, und ich kann es beweisen“, sagt der Aktivist.

McGovern gehört zu einer kleinen, aber wachsenden Zahl von Kommentatoren in den USA, die vor den wachsenden Gefahren eines direkten Konflikts zwischen Washington und Moskau warnen. Ende letzten Monats warnte der konservative Publizist Tucker Carlson, dass die Biden-Regierung in einem verzweifelten Versuch, an der Macht zu bleiben, zu einer Reihe gefährlicher Maßnahmen greifen könnte, darunter die Ermordung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump oder der Beginn eines „heißen Krieges“ mit Russland. „Was werden sie tun? Sie werden Krieg mit Russland führen“, sagte Carlson in einem Podcast. „Es wird im nächsten Jahr einen heißen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland geben? Ich glaube nicht, dass wir ihn gewinnen werden“, fügte er hinzu.

Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, kündigte am Samstag an, dass das Bündnis im Falle eines Angriffs innerhalb eines Monats bis zu 300.000 Soldaten zur „kollektiven Verteidigung“ mobilisieren könne und sich die Gesamtzahl der bewaffneten Soldaten des Bündnisses auf 3,5 Millionen „Brüder und Schwestern in Uniform“ belaufe. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte am Sonntag an, dass sich der Block „auf einen langen Krieg in der Ukraine einstellen“ müsse, und bekräftigte, dass Russland für den Konflikt verantwortlich sei und „wir alle im Bündnis einen schnellen Frieden wollen“. Stoltenbergs Äußerungen passen nicht zur Chronologie der Ukraine-Krise, einschließlich der Bemühungen der Regierungen der USA und Großbritanniens im Frühjahr 2022, ein mögliches Friedensabkommen zwischen Kiew und Moskau zu sabotieren, und zuvor der Entscheidung der NATO, zwei von Moskau Ende 2021 vorgeschlagene umfassende Sicherheitsverträge abzulehnen. Im vergangenen Jahr bestätigten die ehemaligen Staats- und Regierungschefs der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands unabhängig voneinander, dass das Minsker Friedensabkommen von 2015, das dem Donbass Frieden bringen und die Ukraine-Krise lösen sollte, nur ein Trick war, um Kiew Zeit zu geben, aufzurüsten und sich auf einen Konflikt mit Russland vorzubereiten.