Am Donnerstag, den 24. März, hat die russische Regierung auf einer Pressekonferenz Beweise dafür vorgelegt, dass Hunter Biden, der in Ungnade gefallene Sohn des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, an der Finanzierung von Biowaffenforschung in der Ukraine beteiligt war.

Hunters unerlaubte Aktivitäten fanden 2014 statt. Die Beweise stammen aus E-Mails und anderen Kommunikationsformen, die auf dem Laptop von Hunter Biden gefunden wurden, den er 2019 achtlos in einer Computerwerkstatt in Delaware zurückgelassen hat.

Als Hunter die Biowaffenforschung in der Ukraine unterstützte, war sein Vater Joe Biden Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Aufgrund seines außenpolitischen Hintergrunds wurde Joe Biden vom damaligen Präsidenten Obama mit der Überwachung der amerikanischen Außenpolitik betraut. Joe Biden genoss diese Aufgabe und interessierte sich persönlich sehr für Länder wie die Ukraine, Russland und China.

Doch anstatt die Interessen der Vereinigten Staaten zu fördern, nutzten die Bidens die Ukraine – und andere Länder – um sich durch dreiste Einflussnahme zu bereichern. Hunter Biden erhielt zum Beispiel eine Million Dollar pro Jahr von einem dubiosen ukrainischen Gas- und Ölunternehmen namens Burisma. Da Hunter Biden nicht viel über Öl oder Gas zu wissen scheint, erhielt er seine Ernennung und sein üppiges Gehalt offensichtlich, weil die Eigentümer des Unternehmens glaubten, er könne – über seinen Vater – die amerikanische Politik in einem für das Unternehmen günstigen Sinne beeinflussen.

Joe Biden würde einen Teil von Hunters Einnahmen erhalten, was Hunter in seinen E-Mails mitteilte. In ihrem Bestreben, sich selbst zu bereichern, machten die Bidens Geschäfte mit einigen der skrupellosesten Personen, die es gibt. Burisma beispielsweise wurde von dem bekannten korrupten ukrainischen Oligarchen Mykola Zlochevsky mitbegründet, der heute vor der Justiz flüchtig ist.

Als gegen Burisma wegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und anderer schwerwiegender Vergehen durch den ukrainischen Oberstaatsanwalt Viktor Shokin ermittelt wurde, schickte ein Burisma-Manager namens Vadym Pozharskyi eine E-Mail an Hunter Biden, in der er ihn fragte, wie er seinen politischen Einfluss zugunsten von Burisma geltend machen könne. Dies ist, was er Hunter auszugsweise schrieb:

„Wir brauchen dringend Ihren Rat, wie Sie Ihren Einfluss nutzen können, um eine Botschaft / ein Signal usw. zu übermitteln, um das zu stoppen, was wir als politisch motivierte Aktionen betrachten.“

Als Joe Biden anschließend in seiner Funktion als Vizepräsident der Vereinigten Staaten die Ukraine besuchte, übte er Druck auf ukrainische Regierungsvertreter aus, damit diese den Staatsanwalt entließen. Dazu drohte er damit, eine Milliarde Dollar an US-Hilfe zurückzuhalten, die Barrack Obama zugesagt hatte. Nach einigem Widerstand lenkten die ukrainischen Regierungsvertreter ein und entließen den Staatsanwalt. Joe Biden prahlte später damit in einer Rede, die auf Video aufgezeichnet wurde.

Joe Biden prahlt damit, die Entlassung eines ukrainischen Staatsanwalts erwirkt zu haben, der gegen ein Unternehmen ermittelte, von dem sein Sohn eine Million Dollar pro Jahr erhielt

Beachten Sie, was Joe Biden getan hat: Er benutzte das Geld der US-Steuerzahler, um eine ausländische Regierung zu schikanieren, um seine eigene Familie zu bereichern.

Während Joe Biden als Vizepräsident der Vereinigten Staaten amtierte, betrieben die Bidens ihre Einflussnahme an zahlreichen Orten in der Welt. Indem er die US-Außenpolitik so lenkte, dass er sich und seine Familie bereicherte, verkaufte Joe Biden sein Land und verriet das Vertrauen in das hohe Amt, das er innehatte.

Rudy Giuliani, selbst ein ehemaliger Staatsanwalt, nannte die Bidens eine „Verbrecherfamilie“. Es ist schmerzlich, dies zuzugeben, aber der Inhalt von Hunters Festplatte zeigt deutlich, dass dies in der Tat eine treffende Beschreibung ihrer Aktivitäten ist.

Wie Sie vielleicht wissen, haben Joe Biden und andere hochrangige amerikanische Beamte in den letzten Wochen wiederholt zu einem Regimewechsel in Russland aufgerufen. Sie haben das russische Volk offen dazu aufgefordert, Wladimir Putin abzusetzen oder zu töten.

Erst neulich erklärte Joe Biden bei seinem Besuch in Polen, dass Wladimir Putin „nicht an der Macht bleiben kann“. Einem Bericht von CNN zufolge:

Präsident Joe Biden erklärte am Samstag mit Nachdruck, dass der russische Präsident Wladimir Putin nicht länger an der Macht bleiben dürfe, eine unverblümte Herausforderung, die ganz am Ende einer Reise durch Europa kam, die die Einheit des Westens stärken sollte.

Als Reaktion auf die Aufrufe der US-Politiker berief die russische Regierung eine Pressekonferenz ein und zeigte ihrem Volk die unwiderlegbaren Beweise für Bidens Korruption und Amtsmissbrauch. Dabei nutzten sie die krummen Geschäfte von Hunter Biden in der Ukraine und anderswo, um die Vereinigten Staaten als korrupte und heuchlerische Nation darzustellen.

Die russischen Regierungsvertreter wiesen nach, dass die Vereinigten Staaten an Biowaffenlabors in der Ukraine beteiligt sind, einem Land, das an die Russische Föderation grenzt. Solche Labors sind nach amerikanischem und internationalem Recht illegal. Die Regierung Biden hatte bis vor kurzem die Existenz solcher Einrichtungen geleugnet und diejenigen, die etwas anderes behaupteten, als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet.

Vor einigen Wochen jedoch gab Victoria Nuland, amerikanische Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten und eine der Architektinnen der Orangenen Revolution in der Ukraine von 2014, die Existenz dieser Labore bei ihrer Aussage unter Eid vor einem Senatsausschuss widerwillig zu.

Mit Hilfe von Material von der Festplatte von Hunter Biden zeigten die Russen der Welt, dass der Sohn des Präsidenten selbst in dieses illegale Unternehmen verwickelt war. Hunter versuchte, davon zu profitieren, indem er in ein Unternehmen namens Metabiota investierte. Metabiota ist ein Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums, der sich „auf die Erforschung pandemieauslösender Krankheiten, die als Biowaffen eingesetzt werden könnten“, spezialisiert hat.

Hunter sammelte Millionen für dieses Unternehmen und steckte auch eine halbe Million seines eigenen Geldes in das Projekt. Außerdem stellte er eine Verbindung zwischen der Führung von Metabiota und der des berüchtigten Unternehmens Burisma her, in dessen Vorstand er saß.

Dies ist in der Mail Online zu lesen:

E-Mails und Daten aus Verteidigungsverträgen, die von DailyMail.com eingesehen wurden, legen nahe, dass Hunter eine wichtige Rolle dabei spielte, dass Metabiota seine Erregerforschung nur wenige hundert Meilen von der russischen Grenze entfernt durchführen konnte.

Was glauben Sie, wie das russische Volk reagiert hat, als ihm am vergangenen Donnerstag diese Beweise von seiner Regierung vorgelegt wurden?

Glauben Sie, dass sie sich gegen Putin erheben wollen, wie Joe Biden sie dazu auffordert?

Ganz im Gegenteil, sie müssen wütend über das offensichtliche Fehlverhalten der Amerikaner gewesen sein.

Sie müssen schockiert gewesen sein, dass ein so korrupter Mann wie Joe Biden das höchste öffentliche Amt in den Vereinigten Staaten bekleiden konnte.

Joe Biden sollte seines Amtes enthoben werden, weil er sein Land verraten hat und seinen Einfluss über seinen bedauernswerten Sohn Hunter an korrupte ausländische Organisationen verkauft hat.

Die belastenden Beweise für seine Verbrechen und den Verrat an seinem Land befinden sich auf dem eigenen Laptop seines Sohnes. Doch als dieser Laptop den Behörden 2019 von Rudy Giuliani vorgelegt wurde, weigerten sie sich, etwas dagegen zu unternehmen.

Anstatt das Richtige zu tun, wandte sich das Establishment gegen Giuliani und diejenigen, die versuchten, die Aufmerksamkeit auf die Korruption zu lenken, die an den höchsten Stellen unserer Regierung existiert.

Sie behaupteten, die Festplatte sei ein Produkt einer russischen Fehlinformationskampagne, obwohl sie genau wussten, dass dies nicht der Fall war. Ihre falsche Behauptung wurde gründlich widerlegt, und jetzt gibt sogar die überparteiliche New York Times zu, dass die belastende Festplatte echt ist.

Was um alles in der Welt ist mit Amerika geschehen? Wie kann unser Land von so korrupten Leuten geführt werden?

Die Beweise für ihr Fehlverhalten befinden sich für jedermann sichtbar auf Hunter Bidens eigenem Computer, aber unsere Behörden, die mit der Untersuchung dieser Art von Verbrechen beauftragt sind, weigern sich, sie anzufassen.

Und jetzt führt uns der kompromittierte Joe Biden, der Mann, der sein Land auf zynische Weise verkauft hat, auf den Dritten Weltkrieg zu.

Als Teil der außenpolitischen Elite der USA hat Joe Biden jahrzehntelang auf die Ausweitung der NATO bis vor die Haustür Russlands gedrängt. Russland hat dies zu Recht als eine wesentliche Bedrohung der nationalen Sicherheit wahrgenommen.

Im Laufe der Jahre hat die russische Regierung immer wieder vor dem Eindringen der NATO in die ehemaligen Sowjetrepubliken gewarnt. Anstatt die berechtigten Bedenken Russlands anzuerkennen, setzte Joe Biden als Präsident noch einen drauf, indem er die Ukraine als De-facto-Partner der NATO behandelte und ihre Armee bewaffnete, ausrüstete und ausbildete.

Als Russland schließlich reagierte, bezeichnete er den ukrainischen Präsidenten fälschlicherweise als „Kriegsverbrecher“ und forderte einen Regimewechsel. Dies ist eine erstaunlich arrogante und rücksichtslose Art, den Führer einer nuklearen Supermacht zu behandeln.

Eines ist ganz sicher: Nachdem man Joe Bidens schockierende Korruption nachgewiesen hat, wird das russische Volk seinem Aufruf nicht folgen. Sie halten ihn zweifellos für einen korrupten Tyrannen, den man verachten und nicht anhören sollte.

Bidens zunehmend kriegerische Rhetorik und Handlungen lassen jedoch immer weniger Raum für Kompromisse oder Frieden. Wenn Joe Biden und seine globalistischen Kumpane nicht bald gestoppt werden, werden diese unehrlichen Agenten die ganze Welt in einem nuklearen Holocaust vernichten.

Das amerikanische Volk muss darauf bestehen, dass seine Regierung die Verbrechen von Joe Biden und seiner Familie untersucht. Die Behörden haben harte Beweise für ihre Untaten auf der Festplatte von Hunter Biden selbst. Diesen Beweisen nicht nachzugehen, ist eine grobe Pflichtverletzung.

Die Ernennung eines unabhängigen Anwalts zur Untersuchung ihrer schmutzigen Geschäfte in der Ukraine, Russland und darüber hinaus wäre ein guter Anfang.