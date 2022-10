Die besten Journalisten werden verfolgt und verachtet: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Die besten westlichen Journalisten werden mit überwältigender Mehrheit verachtet, während die schlechtesten zu gefeierten Millionären werden. Die westliche Zivilisation ist auf Lügen aufgebaut, hängt von Lügen ab und wird von Lügen angetrieben. Streben Sie nicht nach allgemeiner Anerkennung. Sie ist wertlos.

*

Wenn du lange genug lebst, wirst du lernen, dass die Leute, die dir wirklich wehtun und dich bescheißen, nicht die offensichtlichen, offenen Monster sind, sondern die heimlichen Manipulatoren, die dir ins Gesicht lächeln. Das US-Imperium ist ein verschlagener Manipulator, der lächelt und sich als der gute Kerl aufspielt, indem er sich von den offensichtlichen Monstern abhebt.

Mit der Erweiterung unseres Bewusstseins ist es inakzeptabel geworden, von der Öffentlichkeit als offener Tyrann gesehen zu werden, aber das bedeutete nur das Aufkommen einer heimlichen Form der Tyrannei. Das Zeitalter der Brutalität wich dem Zeitalter der manipulativen Schlampe. Dieses manipulative Miststück von einem Imperium hat massenhaft Gewalt angezettelt und inszeniert und dann seine unübertroffene narrative Kontrollmaschine eingesetzt, um die Gewalt anderen Mächten in die Schuhe zu schieben. Und ihre Provokationen werden immer aggressiver und gefährlicher.

Wenn die Menschheit ihr Ende findet, dann nicht durch die offenen Monster, sondern durch die heimlichen Manipulatoren. Die Weichen für den entsetzlichen globalen Konflikt, auf den wir zuzusteuern scheinen, wurden von der manipulativen Schlampe des zentralisierten US-Imperiums gestellt.

Wenn es eine Sache gibt, die schlaue Manipulatoren hassen, dann sind es Menschen, die ständig darauf hinweisen, wenn sie manipuliert werden. Das ist der Grund für den ständigen Versuch, Kritiker des Imperiums zum Schweigen zu bringen, zu zensieren und zu marginalisieren. Julian Assange sitzt im Gefängnis, weil er die manipulative Schlampe ans Licht gebracht hat.

Manipulatoren können nur dann manipulieren, wenn ihre Manipulationen für ihre Untertanen unsichtbar sind. Ein Vorstoß von unten, um die Manipulationen des Imperiums ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, würde das Imperium lähmen. Das Imperium weiß das, deshalb versucht es, Kritiker des Imperiums auf vielfältige Weise zu neutralisieren.

*

Freundliche Erinnerung an die englischsprachige Welt, dass der Iran euch verdammt noch mal nichts angeht und jede Art von Einmischung eurer Regierung die Dinge buchstäblich nur noch schlimmer macht.

*

Denken Sie daran, dass es verrückt und verschwörerisch ist, zu behaupten, dass die CIA wahrscheinlich in innere Aufstände in einer von den USA angegriffenen Nation verwickelt ist oder bald verwickelt werden wird. Die vernünftige Position ist, zu glauben, dass die CIA nie etwas tut und ihre Beamten alle in ihren Büros in Langley sitzen und Netflix schauen. Die verantwortungsbewusste, korrekte Sichtweise ist, dass die ausführlich dokumentierte Rolle der CIA bei der Schürung von Aufständen im Inland auf der ganzen Welt der Vergangenheit angehört und dass die Behörde jetzt jedes Jahr Milliarden und Abermilliarden von Dollar erhält, um überhaupt nichts zu tun.

Wenn Sie mit jemandem zusammenleben, der ständig Dinge stiehlt, würden Sie ihn jedes Mal verdächtigen, wenn einer Ihrer Wertsachen verschwindet, aber Sie sind ein verrückter Verschwörungstheoretiker, wenn Sie glauben, dass inländische Aufstände in einem von den USA angegriffenen Land etwas mit der CIA zu tun haben könnten. Vor fünf Jahren erfuhren wir, dass die CIA buchstäblich ein Attentat auf Julian Assange plante, und die Leute tun immer noch so, als sei es verrückt und abwegig, zu behaupten, dass sie derzeit böse Dinge in der Welt tun.

Wenn Sie nicht wollen, dass bei Unruhen in einem Land, das der US-Regierung nicht gefällt, über eine Beteiligung der CIA spekuliert wird, sollten Sie die Auflösung der CIA fordern. Andernfalls unterstützen Sie nur die CIA, die diese Art von Aufständen schürt, und schreien Leute an, denen das nicht gefällt.

*

Menschen „dienen“ nicht beim Militär, sie arbeiten beim Militär. Es ist ein Job. Und wenn es ein Job bei den USA oder einem ihrer imperialen Mitgliedsstaaten ist, dann ist es einer der unethischsten Jobs, die man überhaupt haben kann.

*

Menschen, die das US-Imperium gegen Kritik verteidigen, verteidigen eigentlich nicht das Imperium, sondern ihre Weltanschauung. Sie wehren sich gegen die Flut kognitiver Dissonanzen, die sie erleben würden, wenn sie erkennen würden, dass alles, was sie über die Welt glauben, eine von der Propaganda hervorgerufene Lüge ist.

Deshalb sagen so viele von ihnen Dinge wie „Natürlich tut unsere Regierung schlimme Dinge, ABER…“ und denken sich dann so unsinniges Geschwafel aus, wie „Du denkst, Putin ist ein unschuldiges Blümchen“ oder so. Sie lieben das Imperium nicht, sie fuchteln nur herum, um ihr Weltbild zu verteidigen. Ihre Argumente sind durchweg nicht stichhaltig, weil sie nicht darauf aus sind, eine weltumspannende Machtstruktur zu verteidigen (das tun die Leute normalerweise nicht, es sei denn, sie werden dafür bezahlt), sondern sie ziehen einfach alle möglichen Mauern hoch, um ihr Weltbild zu schützen.

Trotzdem, trotzdem. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein so peinlicher, kriecherischer Speichellecker, dass Sie emotional nicht in der Lage sind, mit der Tatsache umzugehen, dass es ein paar Randgruppen im Internet gibt, die ihre Zeit damit verbringen, die mächtigste und destruktivste Regierung der Welt zu kritisieren. Stellen Sie sich vor, Sie sähen das tatsächlich als Problem. Es gibt tatsächlich Menschen, die die Existenz von Kritikern des Imperiums im Internet ernsthaft als ein Problem ansehen, das gelöst werden muss. Wie tief muss man gesunken sein, um so zu leben? Wie viel Bullshit muss man über seinen Verstand und sein Herz geschüttet haben, damit das sinnvoll erscheint?

*

Die meisten Menschen verstehen, dass man einen Atomkrieg nicht gewinnen kann, aber nicht genug Menschen verstehen, dass man auch in einem nuklearen Patt nicht die volle Kontrolle behalten kann. Es gibt zu viele kleine bewegliche Teile, zu viele Dinge, die schief gehen können. Googeln Sie „nuclear close calls“, wenn Sie das bezweifeln.

Unsere Machthaber treiben uns in ein nukleares Patt, das immer weiter eskaliert, und sie können, können, können den Ausgang nicht kontrollieren. Sie setzen das Leben aller aufs Spiel in der Hoffnung, den Preis der planetarischen Vorherrschaft zu gewinnen, und ihr Spiel wird von Tag zu Tag gefährlicher.