Die CIA/MI6 Skripal-Verschwörung aufgedeckt

Von Kit Klarenberg

Am 14. Oktober begann endlich die lange verzögerte Untersuchung des mysteriösen Todes von Dawn Sturgess, einer britischen Staatsbürgerin, die im Juli 2018 starb, nachdem sie angeblich mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok in Berührung gekommen war, der von zwei russischen Attentätern in England hinterlassen worden war. Der öffentliche Schauprozess hat bereits verlockende Beweise zutage gefördert, die die offizielle Darstellung der Vergiftung des GRU-Überläufers Sergei Skripal und seiner Tochter Yulia in Salisbury im März dieses Jahres ernsthaft untergraben.

Diese Enthüllungen tauchten trotz der Bemühungen des britischen Staates auf, die Ermittlungen zu sabotieren und die Wahrheitsfindung zu behindern. Zum einen wurden die Skripals daran gehindert, als Zeugen auszusagen, obwohl sie dies offiziell beantragt hatten. Das Risiko, dass der russische Geheimdienst erneut versucht, das Paar ins Visier zu nehmen, ist so groß, dass nicht einmal ihre auf Video aufgezeichneten Polizeiverhöre von damals als Beweismittel zugelassen werden können. In der Zwischenzeit wird die dringende Frage, was der britische Geheimdienst und die Sicherheitsdienste wussten und wann sie es wussten, nicht untersucht werden.

Dennoch liegen seit Jahren Beweise dafür vor, dass britische Spione und ihre amerikanischen Kollegen wussten, dass die beiden Russen, die des Mordversuchs an den Skripals beschuldigt werden, Großbritannien besuchen würden, bevor sie dort ankamen. Ob dieses Vorwissen bedeutet, dass die CIA und der MI6 in Wirklichkeit hinter dem missglückten Anschlag stecken, bleibt Auslegungssache – aber dass die CIA und der MI6 die russische Präsenz in Salisbury für ihre eigenen bösartigen Zwecke ausnutzen wollten, steht außer Zweifel.

Im Januar 2021 veröffentlichte die US-amerikanische Überwachungsgruppe American Oversight Hunderte von Seiten mit E-Mails, die an die persönliche Adresse von Mike Pompeo, CIA-Direktor von Januar 2017 bis April 2018, geschickt wurden. In vielen Fällen handelte es sich bei den E-Mails um offizielle Mitteilungen der Agentur, in denen äußerst heikle Angelegenheiten erörtert wurden, die nicht öffentlich zugänglich waren. Aus den Aufzeichnungen – die gemäß dem US National Security Act stark geschwärzt wurden – geht hervor, dass Pompeo am 1. März 2018 von zwei hochrangigen CIA-Mitarbeitern kontaktiert wurde, die um ein Treffen in einer „sehr dringenden Angelegenheit“ baten. Sie fügten hinzu:

„Eine sehr positive Gelegenheit ist in greifbarer Nähe, erfordert aber aufgrund der Dringlichkeit Ihr Engagement…Ich bin überzeugt, dass dies eine sehr vielversprechende Gelegenheit ist.“

Pompeo bejahte die Frage, und das Treffen fand am frühen Morgen des nächsten Tages statt. Um die Bedeutung des Geheimgipfels zu unterstreichen, weisen die E-Mails darauf hin, dass CIA-Mitarbeiter bereits in den frühen Morgenstunden des 2. März damit beschäftigt waren, dem Chef der Agentur die „positive Gelegenheit“ zu präsentieren. Unheimlicherweise wurde die E-Mail, in der Pompeo um seine Zustimmung zu dem Vorschlag gebeten wurde, weniger als eine halbe Stunde nachdem Ruslan Boshirov und Alexander Petrov, die mutmaßlichen Attentäter von Skripal, Flugtickets von Moskau nach London Gatwick für ihren Besuch in Salisbury gekauft hatten, verschickt.

Starke Option

Wer Pompeo eine E-Mail geschickt hat, wurde nicht bekannt gegeben, obwohl die damalige stellvertretende CIA-Direktorin Gina Haspel eine offensichtliche Kandidatin ist. Die langjährige Russland-Feindin, die in den Jahren vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion als Spionin für die Agentur tätig war, war zweimal Leiterin der CIA-Station in London – von 2008 bis 2011 und von 2014 bis 2017. Sergej Skripal kam im Juli 2010 im Rahmen eines großen Spionageaustauschs während ihrer ersten Amtszeit nach Großbritannien, der von Haspels langjährigem Mitarbeiter Daniel Hoffman, dem damaligen Leiter der CIA-Station in Moskau, ausgehandelt wurde. Er gehörte zu den allerersten Quellen, die Russland öffentlich für den Vorfall in Salisbury verantwortlich machten.

Während Haspels „ungewöhnlicher“ zweiter Amtszeit in London wären dem britischen Geheimdienst Skripals dauerhafte Verbindung zu seinem Heimatland und sein Wunsch, zurückzukehren, bekannt gewesen. Der BBC-Veteran Mark Urban interviewte den GRU-Überläufer zufällig im Jahr vor seiner Vergiftung. Er hielt fest, dass Skripal „ein unverhohlener russischer Nationalist war, der in vielen Angelegenheiten begeistert die Linie des Kremls vertrat, selbst wenn er in seinem vom MI6 gekauften Haus saß“. Zufälligerweise diente Urban einst im selben Panzerregiment wie Pablo Miller, Skripals MI6-Rekrutierer/Handlanger und Nachbar von Salisbury.

Darüber hinaus behauptete der ehemalige Kreml-Beamte Valery Morozov, ein Mitarbeiter des ebenfalls nach Großbritannien verbannten GRU-Überläufers, Tage nach dem Giftanschlag, dass Skripal in „regelmäßigem“ Kontakt mit der Moskauer Botschaft in London stand und sich dort „jeden Monat“ mit russischen Militärgeheimdienstlern traf. Er wies auch jede Andeutung zurück, dass der mutmaßliche Nervenkampfstoffangriff auf Sergej und Julia das Werk russischer Spione war:

„Putin kann nicht dahinterstecken. Ich weiß, wie der Kreml funktioniert, ich habe dort gearbeitet. Wer ist Skripal? Er ist nichts für Putin. Putin denkt nicht über ihn nach. Niemand im Kreml spricht über den ehemaligen Geheimdienstler [sic], der ein Niemand ist. Dafür gibt es keinen Grund. Es ist viel gefährlicher für sie, wenn solche Dinge passieren.“

Dass diese Informationen nicht an Haspel weitergegeben wurden, ist kaum zu glauben. Die Washington Post hat berichtet, wie ihre Zeit in Großbritannien sie zum persönlichen „Dreh- und Angelpunkt“ der Beziehungen der CIA zum MI6, dem „wichtigsten ausländischen Partner“ der Agentur, gemacht hat. Ihre britischen Kollegen schwärmten gegenüber der Zeitung: „Sie kennt sie so gut, dass sie sie als ‚ehrenamtliche britische Bürokraft‘ bezeichnen.“ Haspel nutzte diese Erfahrung regelmäßig, um „das transatlantische Bündnis“ zwischen London und Washington zu stabilisieren, das während ihrer Amtszeit als CIA-Direktorin von Mai 2018 bis Januar 2021 häufig angespannt war.

Diese Reibung resultierte nicht zuletzt daraus, dass Trump berechtigterweise britische Chaos-Agenten beschuldigte, „sich mit amerikanischen Geheimdiensten verschworen zu haben, um seine Präsidentschaftskampagne auszuspionieren“, Anschuldigungen, die „die britische Regierung auf höchster Ebene verunsicherten.“ Ein von WaPo angeführtes Beispiel dafür, wie Haspel die Beziehungen zwischen der CIA und dem MI6 stabilisiert hat, besteht darin, dass sie einen höchst widerstrebenden Präsidenten davon überzeugt hat, die von London nach dem Vorfall in Salisbury angeregte westweite Ausweisung russischer Diplomaten zu unterstützen.

Wie Haspel Trump wegen Salisbury unter Druck setzte, wurde im April 2019 bekannt. Die New York Times berichtete, dass der Präsident den angeblichen Giftanschlag auf Skripal zunächst herunterspielte und sich weigerte, darauf zu reagieren, da er den offensichtlichen Angriff für „legitime Spionagespiele hielt, die zwar geschmacklos sind, aber im Rahmen der Spionage liegen.“ Haspel setzte sich jedoch erfolgreich dafür ein, dass Trump die „starke Option“ der Ausweisung des russischen Botschaftspersonals in den USA wählt, indem sie ihm „emotionale Bilder“ aus Großbritannien lieferte:

„Haspel zeigte Bilder, die ihr die britische Regierung zur Verfügung gestellt hatte, von kleinen Kindern, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, nachdem sie an dem Nervengift Nowitschok erkrankt waren, mit dem die Skripals vergiftet wurden. Dann zeigte sie ein Foto von Enten, die nach Angaben britischer Beamter durch die schlampige Arbeit der russischen Agenten versehentlich getötet wurden… Trump fixierte sich auf die Bilder der erkrankten Kinder und der toten Enten. Am Ende des Briefings sprach er sich für die starke Option aus.“

Operation Fuß

Der Enthüllungsbericht der New York Times sorgte bei seiner Veröffentlichung für Aufsehen, nicht zuletzt, weil die beschriebenen „emotionalen Bilder“ in den Mainstream-Medien bisher nicht veröffentlicht oder erwähnt worden waren. Während die Skripals am 4. März 2018 auf dem Avon-Spielplatz in Salisbury drei einheimischen Jungen Brot gaben, um Enten zu füttern, wurde zunächst weithin darüber berichtet, dass kein Medienorgan, kein Regierungsminister, kein Sprecher, kein Gesundheitsexperte und kein Strafverfolgungsbeamter jemals zuvor behauptet hatte, dass Kinder und/oder Wasservögel nach dem Kontakt mit Nowitschok „erkrankt“ waren. Das Gegenteil war der Fall.

Am 26. März desselben Jahres berichtete die Daily Mail, dass die Jungen, denen die Skripals Brot gegeben hatten – von dem einer offenbar etwas gegessen hatte – „zu Bluttests ins Krankenhaus gebracht wurden, weil man befürchtete, dass sie vergiftet worden waren“, aber sofort wieder entlassen wurden, nachdem man „Entwarnung“ gegeben hatte. Zwei Tage nach der Veröffentlichung des New York Times-Artikels gaben britische Gesundheitsbehörden zudem eine Erklärung ab, in der sie den Bericht nicht nur vollständig widerlegten, sondern auch bestritten, dass Kinder in Salisbury aufgrund einer Nowitschok-Exposition ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Daraufhin änderte die New York Times ihren Artikel radikal ab und strich jede Andeutung, Haspel habe Trump Fotos von Nowitschok-Opfern gezeigt, die von den Briten zur Verfügung gestellt wurden. Tatsächlich, so die Zeitung , habe sie „Bilder gezeigt, die die Folgen von Angriffen mit Nervenkampfstoffen illustrieren, keine Bilder, die sich auf den chemischen Angriff in Großbritannien beziehen“. Die Frage, ob die besagten Bilder tatsächlich existierten und vom britischen Geheimdienst zu dem ausdrücklichen Zweck gefälscht wurden, Trump zu einer feindseligen Anti-Russland-Haltung zu bewegen, bleibt auch fünfeinhalb Jahre später noch völlig offen.

Immerhin hatten britische Spione zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren eine massenhafte Defenestration russischer Diplomaten weltweit geplant und erhofft – als Auftakt zu einem totalen Krieg mit Moskau. Im Januar 2015 stellte der MI6/NATO dem Institute for Statecraft (IFS) ein Dokument zur Verfügung, in dem „potenzielle Hebel“ für einen „Regimewechsel“ in Russland aufgezeigt wurden, die die Bereiche „Diplomatie“, „Finanzen“, „Sicherheit“, „Technologie“, „Industrie“, „Militär“ und sogar „Kultur“ umfassten. Ein „Hebel“, den IFS dreimal aufführte, lautete:

„Gleichzeitig alle [russischen] Geheimdienstler und Luft-/Verteidigungs-/Marineattachés aus so vielen Ländern wie möglich ausweisen (globale ‚Operation Foot‘)“.

Bei der Operation Foot wurden im September 1971 105 sowjetische Beamte aus Großbritannien ausgewiesen. Mehrere Mainstream-Medien beriefen sich auf diesen Vorfall, als sie darüber berichteten, dass London als Reaktion auf den Vorfall in Salisbury im März 2018 erfolgreich 26 Länder – darunter natürlich auch die USA – dazu brachte, über 150 russische Diplomaten auszuweisen. Infolgedessen kam die IFS ihrem langjährigen Ziel eines „bewaffneten Konflikts der altmodischen Art“ mit Russland, den „Großbritannien und der Westen gewinnen könnten“, einen Schritt näher.

Heute stehen Großbritannien und der Westen kurz davor, diesen Konflikt ein für alle Mal zu verlieren. In der Zwischenzeit ändert sich die ständig schwankende offizielle Darstellung des Vorfalls in Salisbury weiterhin radikal, im Großen wie im Kleinen. Im Gegensatz zu allen früheren Medienberichten wurde der Dawn-Sturgess-Untersuchung nun mitgeteilt, dass ein Junge, der von den Skripals Brot zum Füttern von Enten bekommen hatte, tatsächlich „krank wurde“ und dass es ihm und seinen Freunden „danach ein oder zwei Tage lang nicht gut ging“.

Diese Neuformulierung fügt sich nahtlos in die höchst umstrittene Behauptung ein, an der die britischen Behörden unbeirrt festhalten, dass die Skripals mit Nowitschok vergiftet wurden, das am Morgen des 4. März 2018 auf die Türklinke von Sergejs Haus geschmiert wurde, bevor sie nach Salisbury gingen. Wie spätere Untersuchungen zeigen werden, deuten die verfügbaren Beweise – einschließlich der Aussage von Julia Skripal am Krankenhausbett – eindeutig darauf hin, dass das Paar an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit und mit ganz anderen Mitteln angegriffen wurde, wobei der britische und der amerikanische Geheimdienst mit im Spiel waren.