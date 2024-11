Von Andrew Korybko

Es bleibt unklar, was Putin letztlich tun wird, aber welche der beiden Entscheidungen er trifft, wird von nun an die Richtung dieses Konflikts bestimmen – entweder eine weitere Eskalation oder ein möglicher Kompromiss.

Am Sonntag wurde berichtet, dass die USA endlich der Bitte der Ukraine nachgekommen seien, vor 2014 ATACMS-Langstreckenraketen gegen Ziele innerhalb der russischen Grenzen einzusetzen. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels waren sie noch nicht stationiert, aber Zelensky deutete später an diesem Tag an, dass dies sehr bald der Fall sein könnte. Der Grund dafür, dass dies die Stunde der Wahrheit ist, liegt darin, dass Putin bereits davor gewarnt hat, dass dies zu einer direkten Beteiligung der NATO an dem Konflikt führen würde.

Diese Analyse über Russlands aktualisierte Nukleardoktrin enthält Hyperlinks zu acht verwandten Analysen über alles von „roten Linien“ bis zu „Zermürbungskrieg“, die der Leser lesen sollte, um den Hintergrund zu verstehen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die neue Politik in Putins eigenen Worten „eine Aggression gegen Russland, die von einem nicht-nuklearen Staat ausgeht, aber an der ein nuklearer Staat beteiligt ist oder die von einem nuklearen Staat unterstützt wird, als deren gemeinsamen Angriff auf die Russische Föderation betrachtet“. Es stand also noch nie so viel auf dem Spiel.

Der Grund, warum die USA dem Antrag der Ukraine erst jetzt grünes Licht gegeben haben, liegt darin, dass das scheidende Regierungskollektiv die Voraussetzungen dafür schaffen will, dass Trump den Konflikt entweder aufrechterhält oder eskaliert. Nach seinem historischen Wahlsieg wurde befürchtet, dass er die Ukraine komplett von der Hilfe abschneiden und damit Russland den gewünschten maximalen Sieg bescheren würde, der dann zur größten strategischen Niederlage der USA aller Zeiten führen würde. Es wurde hier, hier, und hier jedoch erklärt, dass er immer eher „eskalieren würde, um zu deeskalieren“.

In jedem Fall kommt es darauf an, wie die Wahrnehmung derer, die noch an der Macht sind, ihre Politikformulierung prägt, die sich in diesem Beispiel darin manifestiert, dass der Ukraine trotz vorheriger Warnungen Russlands die Stationierung westlicher Langstreckenraketen zugestanden wird. Es geht darum, den Konflikt in den nächsten zwei Monaten vor Trumps Amtsantritt so zu verschärfen, dass er sich in einer viel schwierigeren Situation befindet als zuvor. Das soll ihn dazu bringen, eine hawkishe Position im Konflikt einzunehmen.

Realistisch betrachtet wird es bis dahin jedoch nur zu weiteren Raketenangriffen Russlands auf militärische Ziele in der Ukraine kommen. Außergewöhnliches wie der spekulative Einsatz taktischer Nuklearwaffen oder ein NATO-Bombardement ist nicht zu erwarten. Beide Möglichkeiten wurden in der vorangegangenen Analyse der aktualisierten Nukleardoktrin Russlands genannt. Allenfalls die Zerstörung einer wichtigen Brücke über den Dnjepr oder Enthauptungsschläge sind denkbar, aber unwahrscheinlich.

Putin will keine Eskalation, weil er ernsthaft fürchtet, dass alles außer Kontrolle geraten und in einen Dritten Weltkrieg münden könnte. Präzedenzfälle zeigen immer wieder, dass er alles tun wird, um dieses Worst-Case-Szenario zu verhindern. So hat er sich geweigert, eine deutliche Eskalation einzuleiten, nachdem die Ukraine den Kreml, russische Frühwarnsysteme, strategische Flugplätze, die Krim-Brücke, Ölraffinerien, Wohngebiete und viele andere Ziele bombardiert hatte. Es gibt also keinen Grund zu erwarten, dass er jetzt aus der Rolle fällt und deutlich eskaliert.

Aber auch die geduldigsten Menschen können einmal ausrasten, und es ist immer möglich, dass Putin genug hat und beschließt, das zu tun, was viele seiner Anhänger von Anfang an wollten. Das könnte so aussehen, dass er die „Shock and Awe“-Bombenkampagne der USA wiederholt, keine Rücksicht mehr auf zivile Opfer nimmt und buchstäblich alles über der Ukraine ablädt. Mit anderen Worten: Russland könnte sich ein Beispiel an Israel nehmen, wie es hier erläutert wurde, was die Chancen auf einen maximalen Sieg erhöhen könnte.

Wenn es seinen Kurs beibehält und nicht eskaliert, nachdem die Ukraine vor 2014 westliche Langstreckenraketen gegen Ziele innerhalb der russischen Grenzen eingesetzt hat, könnte dies als eine weitere „Geste des guten Willens“ gewertet werden, die es Trump erleichtern würde, ein Friedensabkommen auszuhandeln. Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass er von einigen Falken in seinem Umfeld dazu überredet werden könnte, dies als Schwäche zu interpretieren, was ihn zu einer „Eskalation zur Deeskalation“ ermutigen würde, die für Russland mit erheblichen Opportunitätskosten verbunden wäre.

In diesem Fall wäre es für Russland im Nachhinein besser gewesen, eine Eskalation knapp unterhalb des Niveaus einer mit Kuba vergleichbaren „Drohpolitik“-Krise herbeizuführen, die ausreicht, um möglichst viele seiner Interessen durchzusetzen, ohne jedoch eine „Überreaktion“ des Westens zu provozieren, die zu einem sofortigen Einfrieren des Konflikts führen könnte. Es ist unklar, was Putin letztendlich tun wird, aber welche dieser beiden Entscheidungen er treffen wird, wird den weiteren Verlauf des Konflikts bestimmen, entweder eine weitere Eskalation oder einen möglichen Kompromiss.