Die dunklen Geheimnisse hinter COVID-19

Von Gordon Duff: Er ist ein Marine-Kampfveteran aus dem Vietnamkrieg, der sich seit Jahrzehnten mit Veteranen- und Kriegsgefangenenfragen befasst und Regierungen berät, die mit Sicherheitsfragen konfrontiert sind. Er ist leitender Redakteur und Vorstandsvorsitzender von Veterans Today, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Während sich der Sommer auf der nördlichen Hemisphäre dem Ende zuneigt, wird die Delta-Variante von COVID-19 – und vielleicht auch andere – auf dem Planeten und insbesondere in den Vereinigten Staaten verbreitet. Diese Nation ist besonders gefährdet, und zwar nicht so sehr wegen der ungerechten Gesundheitsversorgung der Armen, sondern vielmehr wegen ihres verrückten politischen Umfelds.

Aber ist es einfach nur Politik? Angesichts der Tatsache, dass zum ersten Mal Kinder die Krankenhäuser füllen und eine Flut von Toten zu beklagen ist, die nicht in ihren 80ern, sondern in ihren 30ern und 40ern sterben, sind die Statistiken inzwischen „geheim“.

Staaten wie Florida, die immer wieder beim Fälschen von Statistiken ertappt wurden, um die politischen Träume eines korrupten Gouverneurs zu retten, haben jetzt nicht nur das Zählen eingestellt, sondern auch die investigative Berichterstattung kriminalisiert.

Aber das ist noch nicht alles: Die CDC blockiert die Berichterstattung über Alter und Rasse der Toten. Die Tatsache, dass die Delta-Variante eine schwerere COVID hervorruft und dies innerhalb von Stunden, in einigen Fällen sogar innerhalb von Minuten, und damit schneller tötet als zuvor, ist mehr als nur ein Verdacht, aber warum wird die Berichterstattung darüber in den Vereinigten Staaten blockiert?

Das Schlimmste von allem ist jedoch, dass es sich jetzt eindeutig um eine koordinierte Anstrengung handelt, die seit langem bestehende Anti-Impf-Gemeinschaften mit Anti-Regierungs-Extremisten und weißen Rassisten zusammenbringt, allesamt wissenschaftsfeindliche Verschwörungssüchtige mit fehlerhaften Argumenten und emotionalen Hemmnissen.

Dies hat den USA eine „Rebellenarmee“ beschert, die sich anscheinend nicht bewusst ist, dass ihre Handlungen von bestimmten Kräften gesteuert werden könnten, um eine menschliche Petrischale zu schaffen und zu erhalten, die in der Lage ist, eine „nächste Welle“ von impfstoffresistenten COVID zu züchten und zu verbreiten, die uns alle töten wird.

Hört sich das für Sie extrem an? Wenn ja, dann sind Sie wahrscheinlich nicht in psychologischer Kriegsführung geschult, wo das, was wir heute sehen, geförderte Quacksalberbehandlungen, Krankheitsleugnung, Impfstoffgerüchte, all das fällt unter die Komponenten „Tarnung und Täuschung“ einer „schwarzen Operation“.

Wenn wir dann noch das Fernsehen und seine Rolle bei der Verbreitung von Gerüchten und die Verbindungen von Medienmanagern zu extremistischen Gruppen betrachten, gewinnen wir eine neue Perspektive.

Eine noch umfassendere Untersuchung der Quellen der Gruppen, die hinter der COVID-Leugnung stehen, führt zu weiteren Parallelen, wie den Weißhelmen, Bellingcat, der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, der korrupten OPCW und einem riesigen Netzwerk von gefälschten NGOs, die Öl stehlen, Waffen verschieben und das internationale Heroingeschäft betreiben.

Die Schicht dahinter führt zu Washingtoner „Think Tanks“ und rechten politischen Aktionskomitees und dahinter zu Finanzorganisationen, Big Pharma und den Giganten der sozialen Medien, die vom ersten Tag an die Verbündeten der Krankheit waren.

Wir kehren also zu den Fragen zurück, die gestellt und doch „ungestellt“ sind.

Ist COVID ein Biokrieg?

Wenn ja, wer hat es getan?

Wenn ja, warum haben sie es getan?

Und dann ist da noch die größte Frage von allen:

Warum stellt niemand diese Fragen?

China die Schuld zu geben, heißt nicht, eine Frage zu stellen. Das Verbreiten von Internet-Fake-News ist kein Stellen von Fragen, es ist einfach nur ein Ablenken von einer echten Untersuchung, indem man das Wasser vergiftet. Das ist es, was Geheimdienste tun und was wir jeden Tag sehen.

Nur ein einziges Land auf der Welt hat COVID gestoppt und befindet sich gleichzeitig inmitten einer wütenden Epidemie. Eine Untersuchung der Anti-Impf-Bewegung, des dunklen Geldes, das hinter ihr steht, und derjenigen, die COVID-19 möglicherweise entwickelt haben, wirft Fragen auf.

Es gibt viele Gründe, COVID-19 in Frage zu stellen. Es geht nicht darum, ob es existiert oder ob es in einem Labor erfunden wurde, sondern um größere Fragen, die durchaus beantwortet werden können. Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Fragen liegt darin, diejenigen ausfindig zu machen, die lügen, nicht nur die endlose Flut von leugnenden Nachrichtenberichten oder die Kabale von Trickbetrügern und Profiteuren, die den Kern der Anti-Impf-Bewegung ausmachen.

Bitcoin hat die Türen zu dunklen Finanzquellen geöffnet, die in der Regel den Geheimdiensten zugeschrieben werden, wobei „Russland“ die Hauptrolle spielt, wenn es darum geht, die Schuld zuzuweisen.

Echte Spionageabwehrspezialisten mussten einst ein Profil von Verrätern und Terroristen erstellen. Jetzt wird sogar vermutet, dass ein Großteil der Menschheit durch die sozialen Medien und die „gerätegesteuerte Psychose“ jegliche Fähigkeit zur Vernunft und Einsicht verloren hat.

Von Paul Rosenberg für Salon:

Politische Fehlinformationen – ob „Fake News“, Verschwörungstheorien oder glatte Lügen – wurden oft der weit verbreiteten Unwissenheit zugeschrieben, obwohl es zahlreiche Beispiele für die Propaganda des 20. Jahrhunderts gibt, die sich an diejenigen richtete, die am aufmerksamsten für Politik sind. Bücher wie Edward S. Hermans und Noam Chomskys „Manufacturing Consent“ begannen, diese Vorstellung infrage zu stellen, ebenso wie die 1991 erschienene Studie über die Medienberichterstattung über den ersten Golfkrieg mit dem denkwürdigen Fazit: „Je mehr Sie sehen, desto weniger wissen Sie.“ Im Zeitalter der sozialen Medien haben sich die wissenschaftlichen Erklärungen auf Diskussionen über das „motivierte Denken“ verlagert, das man mit Paul Simons Zeile aus „The Boxer“ definieren könnte: „Ein Mann hört, was er hören will, und ignoriert den Rest“.

Aber die Perspektive der Unwissenheit hat einen tiefen Einfluss auf uns, weil sie an die Vorstellung der Aufklärung appelliert, dass wir motiviert sind, nach der Wahrheit zu suchen. Wir sind „das denkende Tier“, nicht wahr? Der wichtige Teil dieses Ausdrucks ist vielleicht „Tier“. Der Mensch hat eine evolutionäre Geschichte, und Täuschung ist in der Tierwelt alltäglich, weil sie einen evolutionären Vorteil darstellt. Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass wir uns nicht so sehr von ihnen unterscheiden, abgesehen von der Tatsache, dass der Mensch ein sehr soziales Lebewesen ist. Die Zugehörigkeit zu einer erfolgreichen sozialen Gruppe war für unsere Vorfahren evolutionär gesehen genauso wichtig wie Nahrung und Wasser. Die Täuschung der Menschen hat sich also aus Gruppenkonflikten entwickelt. Das ist die These eines kürzlich erschienenen Papiers mit dem Titel „The Evolutionary Psychology of Conflict and the Functions of Falsehood“ von den dänischen Politikwissenschaftlern Michael Bang Petersen und Mathias Osmundsen und dem amerikanischen Anthropologen John Tooby.

Das Papier steht zwar im Einklang mit der Perspektive des „motivierten Denkens“, geht aber über die psychologischen Mechanismen, die falsche Informationen produzieren und reproduzieren, hinaus.

Es gibt auch diejenigen, die die Wurzel dieser Abstammung der Menschheit „zurück zu den Bäumen“ in einem früheren Ursprung sehen, als Teil einer generationenübergreifenden Anstrengung, die sich auf die Finanzierung durch die Rockefeller- und die Ford-Stiftung beruft, um das zu erreichen, woran die Eugeniker des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts scheiterten. Jahrhunderts gescheitert sind. Wir könnten auch anmerken, dass diese Bemühungen, auf die wir uns beziehen, der Grund dafür waren, dass so viele mächtige Amerikaner, Namen wie Bush, Harriman, Ford, Rockefeller und Dupont, ihr Gewicht hinter Adolf Hitler warfen.

Die Eugeniker wollten, dass Amerika und auch Europa von einer Oligarchie selbsternannter Eliten, eigentlich „Raubritter“, regiert wird und mit leicht „protestantischen“ Weißen bevölkert wird, die über genügend Intelligenz und Bildung verfügen, um eine profitable Industriegesellschaft aufrechtzuerhalten, aber frei von Gewerkschaften, sozialistischer Politik und vor allem „Wissenschaft“ bleiben.

Der politische Ausdruck des Traums der Eugeniker wird „Populismus“ genannt. Die Verkörperung dieser Bestrebungen ist Donald Trump.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass es sich hierbei nur um Theorien handelt, die auf politischen Untersuchungen und, wie wir hoffen, begründeten Spekulationen beruhen.

Nachforschungen liefern Antworten, aber Nachforschungen werden immer blockiert oder kontrolliert.

Es ist nicht unvernünftig anzunehmen, dass dieselben Leute, die im 20. Jahrhundert so viel Tod verursacht haben, dies auch heute tun, denn niemand hat sie damals aufgehalten und niemand kann sie jetzt aufhalten.

Was die Untersuchung anbelangt, so sollten wir gleich zu Beginn ein paar Dinge festhalten, die in einer rationalen Welt einfach nicht passen:

Die wissenschaftliche Gemeinschaft sagt seit über einem Jahrzehnt ein von Fledermäusen übertragenes schweres Virus der oberen Atemwege (SARS) voraus.

Massive Finanzmittel sind in Programme zur Entwicklung neuer SARS-Viren geflossen, Gelder aus öffentlichen Gesundheitsfonds, aber auch aus dem Verteidigungsbereich und sogar verdecktes Geld, meist aus den USA, für „Testzwecke“.

Alle diese Programme wurden veröffentlicht, alle hatten Komponenten zur Erforschung von Impfstoffstrategien und alle hatten geheime Komponenten, bei denen die Veröffentlichung zurückgehalten wurde und die Daten direkt an Militär und Geheimdienste gingen

Lassen Sie uns nun einen Schritt weiter gehen.

Die US-Regierung unter Donald Trump hat bereits 2017 damit begonnen, die Protokolle, Mechanismen und Organisationen, die zum Schutz vor Pandemien eingerichtet wurden, zu demontieren, ohne dass ein Grund für diese Bemühungen angegeben wurde

Auch die Mechanismen zur Erforschung der Ausbreitung von Pandemien wurden nicht mehr finanziert oder unter die Kontrolle wissenschaftsfeindlicher politischer Schreiberlinge oder „Lobbyisten“ mit Verbindungen zu höchst verdächtigen Organisationen gestellt

Die Republikanische Partei, auch bekannt als die GOP (Grand Old Party), unterstützte diese Maßnahmen trotz der Proteste der Verteidigungsgemeinschaft, die sie normalerweise blind unterstützt

Frühzeitiges Versagen, offengehaltene Grenzen, blockierte Pandemiebekämpfung, Lügen und Leugnen auf täglicher Basis ermöglichten es COVID, Fuß zu fassen und dann die Vereinigten Staaten zu dezimieren, alles durch Trump und seine politischen Unterstützer

Während immer weniger getan wurde, um COVID zu stoppen, spielte die „Lügenmaschine“ in Washington ein Schuldspiel mit China und Russland.

Und dann sind da noch diese Merkwürdigkeiten:

Falsche Berichte über Todesraten, die teilweise nur 0,00001 Prozent der Infizierten betrugen, während die Wahrheit viel höher war, nämlich ursprünglich 60 Prozent der Infizierten und heute auf 2,08 Prozent gesunken ist, wobei fortgeschrittene Behandlungen und auch die Zurückhaltung der am meisten gefährdeten Personen bereits zum Absterben geführt haben (Quelle: Worldmeters)

In Amerika geschieht etwas Unerklärliches. Eine Pandemie wütet, aber nicht in der ganzen Nation. Nein, die Pandemie, angeblich SARS COV 2 oder „COVID-19“, füllt die Krankenhäuser und fordert erneut Todesopfer, allerdings auf eine sehr merkwürdige Weise.

Diese „merkwürdige Art“ ist nicht unerklärlich. COVID ist jetzt eine „Wahlkrankheit“, viel heimtückischer als Zigaretten oder die Süchte Alkohol und Drogen. Es gibt keinen „Rausch“, wenn man nicht geimpft ist.

Mitte August 2021 ist der Bürgerkrieg, vor dem unter Trump gewarnt wurde, in einer „weichen“ Version eingetreten. Das Gerede über den Verlust von Staatsgrenzen, von Florida, Alabama, Missouri, Louisiana, Texas, Arkansas, Mississippi, dem Kernland von „Dixie“, wird zur nahen Realität.

Bei der Analyse muss man unterscheiden, ob es sich einfach um „außer Kontrolle geratene Ereignisse“ handelt oder um die Inszenierungen einer von einer Agenda gesteuerten Organisation, vielleicht die Erben der Eugenik-Bewegung, die so viel Geld in Hitlers Aufstieg zur Macht gesteckt hat, oder um etwas anderes?

Die Regeln sind einfach:

Wer profitiert?

Folge dem Geld

Doch diese Regeln werden nie befolgt, und diejenigen, die sachdienliche Fragen stellen, werden von den mächtigen US-Behörden unter die Lupe genommen und, wie wir hinzufügen könnten, mit Repressalien belegt.

Und dennoch fragen wir: „Haben wir Beweise für eine Verschwörung?“