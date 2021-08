Die Grausamkeit von Australiens endloser Abriegelung

Während Großbritannien, die Vereinigten Staaten und der Rest der Welt im letzten Jahr im Pandemie-Chaos versanken, muss Australien wie der Himmel auf Erden erschienen sein. Die gemeinschaftliche Übertragung des Coronavirus war bis Mai 2020 so gut wie ausgeschlossen. Abgesehen von der langen Wintersperre in Melbourne lebten die meisten Australier in der Zeit vor der Pandemie hinter den geschlossenen Grenzen der Festung Australien.

Wie sich die Dinge geändert haben. Die USA und das Vereinigte Königreich haben den größten Teil ihrer Bevölkerung geimpft und öffnen ihre Grenzen wieder. Australien hingegen geht es schlechter denn je. Am vergangenen Samstag brach das Land den Tagesrekord von 2021 bei der Zahl der Covid-19-Fälle, obwohl etwa 60 % der Bevölkerung unter strenger Abriegelung leben.

Die internationalen Grenzen sind immer noch für alle bis auf 3.000 wöchentliche Einreisen geschlossen, so dass mehr als 38.000 Bürger im Ausland festsitzen. Unterdessen wurden die Binnengrenzen zwischen den australischen Bundesstaaten und Territorien bis Ende letzten Monats 120 Mal geschlossen. Australien ist faktisch in acht verschiedene Länder zersplittert, von denen jedes seine eigenen harten Grenzen hat.

Und so stellt sich den Australiern nur eine Frage: Wann wird das ein Ende haben? Die düstere Antwort lautet, zumindest laut der Pandemie-Abwehrstrategie der Regierung, dass es nicht so bald sein wird. Dem Plan zufolge werden die Abriegelungen nicht mehr erforderlich sein, wenn 70 % der erwachsenen Bevölkerung Australiens geimpft sind, und die Grenzen werden wieder geöffnet, wenn 80 % der Erwachsenen geimpft sind. Derzeit sind jedoch aufgrund eines Mangels an Impfstoffen von Pfizer – in Verbindung mit widersprüchlichen Aussagen der Regierung und der Gesundheitsbehörden über die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs von AstraZeneca – nur 20 % der erwachsenen Bevölkerung Australiens vollständig geimpft (im Vergleich zu 75 % im Vereinigten Königreich). Erleichterung für die gebeutelten Australier ist daher selbst im optimistischsten Szenario noch Monate entfernt.

Wie konnte die Abriegelung in Australien so akzeptabel werden, einem Land, in dem die durchschnittliche Zahl der Covid-19-Todesfälle in sieben Tagen bei nur zwei liegt? Ich vermute, die Antwort liegt darin, dass die Auswirkungen nicht gleichmäßig verteilt sind.

Die schlimmsten Auswirkungen der Abriegelungen wurden von den australischen Eliten, einschließlich der professionellen Mittelschicht, die die höheren Ränge der Bürokratie, die Medien und die Akademie beherrscht, nicht wahrgenommen. Dieselben sozialen Schichten dominieren auch die Politik, da die heutigen professionalisierten politischen Parteien nur noch schwach mit ihren früheren sozialen Grundlagen verbunden sind. Folglich haben ihre Interessen und Weltanschauungen das Bild der Pandemie und die Reaktionen darauf geprägt.

Es ist inzwischen gut dokumentiert, dass die Auswirkungen der Pandemie entlang der Verwerfungslinien bereits bestehender sozialer Klüfte weit auseinanderklaffen und die Benachteiligung oft noch verschärfen. Und nirgendwo hat sich dies deutlicher gezeigt als in Australien.

Während die wichtigsten Unterstützungsprogramme der Regierung, JobKeeper und JobSeeker, Anfang des Jahres ausliefen, sind die Einkommen der Elite und der Mittelschicht während der Sperrzeiten weiter gestiegen, was die ohnehin schon klaffende Kluft noch vergrößert hat. In den von Covid-19 am stärksten betroffenen Branchen war die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeitnehmer mit weniger als einem Schulabschluss beschäftigt waren, landesweit doppelt so hoch. Während sich die Einkommen in den am stärksten betroffenen Branchen mehr als halbierten, blieben sie in den am wenigsten betroffenen Branchen unverändert.

Haushalte mit höherem Einkommen haben auch einen höheren Anteil ihres Einkommens gespart. Da die Sparquoten im vergangenen Jahr in die Höhe schossen und in Australien durchschnittlich 22 % erreichten – den höchsten Wert seit 60 Jahren -, profitierten reichere Haushalte erneut überproportional. Ihr zusätzliches Einkommen floss in Investitionen, wodurch das Vermögen der Haushalte wuchs. In ähnlicher Weise stiegen die Immobilienpreise in Australien in den 12 Monaten bis Juli 2021 um 16,1 %, und der Aktienmarkt erreichte am 10. August 2021 den höchsten Stand aller Zeiten, wobei die Gewinne vor allem bei den Spitzenverdienern anfielen. Am auffälligsten war jedoch der Vermögenstransfer zu den Reichsten der Reichen. Australiens Milliardäre hatten ihr Vermögen im ersten Jahr der Pandemie verdoppelt.

Eine Zeit lang setzte das Wirtschaftswachstum wieder ein, und die Arbeitslosigkeit sank auf 5 %, obwohl 60 % aller neuen Arbeitsplätze Gelegenheits- oder Teilzeitjobs waren. Die jüngste Welle von Schließungen in den größten australischen Städten hat jedoch die fragile Erholung Australiens ins Wanken gebracht und allein im Septemberquartal zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit um schätzungsweise 13 Mrd. Dollar geführt. Während sich Eliten und Fachkräfte wieder in ihren heimischen Blasen einrichteten, machten viele Niedriglohnempfänger und Arbeiter weiter wie bisher oder trugen die Hauptlast der wirtschaftlichen Auswirkungen.

Schließlich muss jemand sein Haus verlassen, um dafür zu sorgen, dass die Wasserhähne nicht austrocknen, die Covid-Flächen zu reinigen, die Supermarktregale zu füllen und den Müll einzusammeln. Während der derzeitigen Abriegelung Sydneys steckte sich einer von zehn infizierten Einwohnern am Arbeitsplatz mit dem Coronavirus an. Da viele dieser Arbeitsplätze unverzichtbar sind, schränkt dies die Wirksamkeit der Abriegelung ein, deren Ende nicht absehbar ist.

In gewisser Hinsicht können diese Arbeitnehmer jedoch dankbar sein, einen Arbeitsplatz zu haben. Die Zahl der Arbeitslosen in Sydney ist in den letzten Wochen um 300.000 angestiegen, während die Schichten der Gelegenheitsarbeiter im Gastgewerbe um zwei Drittel gekürzt wurden. Obwohl die staatlichen und bundesstaatlichen Zahlungen an Arbeitnehmer und Kleinunternehmen für Einkommensverluste im Juli aufgestockt wurden, schließt der derzeitige Flickenteppich von Zahlungsregelungen viele aus, z. B. all diejenigen, die Sozialhilfe beziehen und daher ums Überleben kämpfen. Allein in Sydney gibt es 400.000 von ihnen.

1996 wurde das Buch des amerikanischen Historikers Christopher Lasch, The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy, posthum in Amerika veröffentlicht – und doch findet es auch heute noch seinen Widerhall in Australien. In dem Buch argumentiert Lasch, dass die Eliten in den westlichen Gesellschaften, einschließlich der professionellen Mittelschichten, ihre Verantwortung gegenüber ihren Mitbürgern und Nationen aufgegeben haben und sich an kosmopolitischen Identitäten und Agenden orientieren. Noblesse oblige, so begrenzt es auch war, wurde durch ein Gefühl der moralischen Überlegenheit ersetzt, das aus dem Gefühl resultierte, dass ihre gehobene Position in der Gesellschaft verdient und verdienstvoll war.

Wäre Lasch heute zugegen gewesen, hätte er ohne weiteres erkannt, dass die Eliten in unseren von Covid geplagten Gesellschaften – nicht nur in Australien – immer noch in Aufruhr sind. Angesichts dieser verheerenden Auswirkungen auf ihre Mitbürger haben es viele Eliten und Angehörige der Mittelschicht vorgezogen, wegzuschauen und ihre eigenen Interessen mit denen der Gesellschaft zu verwechseln.

Sie sind zu den größten Befürwortern der Abriegelung geworden und stellen ihre eigene Befolgung der Abriegelungsregeln als Ausdruck individueller moralischer Überlegenheit dar, wobei sie bequemerweise vergessen, dass die Privilegien, die ihr Einkommen und ihr Lebensstil ihnen gewähren, nicht von allen geteilt werden. Sie haben den Widerstand gegen die Abriegelungen als Extremismus abgetan, obwohl Beweise von den jüngsten Kundgebungen in Australien darauf hindeuten, dass eine Reihe von Teilnehmern keine randständigen Verschwörungstheoretiker waren, sondern ganz normale Menschen, die mit langen Abriegelungen zu kämpfen haben.

Auch wenn kontrafaktische Betrachtungen immer problematisch sind, ist es schwer vorstellbar, dass Abriegelungen in einer Welt, in der sie den Interessen der Eliten stark geschadet hätten, zu einer gängigen Maßnahme der öffentlichen Gesundheit werden. Die Rücksichtslosigkeit der Eliten gegenüber dem Rest der Gesellschaft macht die Sache noch schlimmer. Längerfristig wird die ungleiche Wirkung der vielen Abriegelungen die Legitimationskrise, die Australiens Demokratie bereits plagt, wahrscheinlich noch verschärfen.