Die Iran-Falle: Alle wollen, dass die Amerikaner ihre Kriege für sie führen

Von Brandon Smith

Einer der zentralen Aspekte der ukrainischen Kriegsstrategie gegen Russland war von Anfang an die Eskalation – nicht in erster Linie, um Russland schweren Schaden zuzufügen, sondern um den Westen stärker in den Konflikt hineinzuziehen. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat es sich zur Aufgabe gemacht, den westlichen Verbündeten einzureden, dass eine direkte Beteiligung unerlässlich sei. Seine zentrale Behauptung: Die Ukraine sei der „Wächter am Tor“, der Russland davon abhalte, Europa zu überrollen.

Diese Erzählung ist aus mehreren Gründen absurd.

Erstens erklärten NATO-Vertreter und westliche Medien über Jahre hinweg, Russlands Militär sei geschwächt und unfähig zum Vormarsch. Nun, da die Ukraine den Krieg offenbar klar verliert (eine Entwicklung, die ich bereits zu Beginn vorausgesagt habe), heißt es plötzlich, Russland könne ganz Europa überrennen.

Zweitens haben wir dieses „Domino-Argument“ schon einmal gehört – etwa im Vietnamkrieg. Die Vorstellung, dass die USA in jedem Konflikt auf der Welt eingreifen müssen, um Katastrophenketten zu verhindern, ist eine jahrzehntealte Lüge. Die meisten dieser Kriege haben nichts mit Amerika zu tun.

Drittens: Die Ukraine ist längst ein Stellvertreterstaat. Der eigentliche Krieg tobt zwischen der NATO und Russland. Ohne NATO-Waffen und Geheimdienstdaten wäre die Ukraine im ersten Jahr überrannt worden. Doch Selenskyj und seine Unterstützer in den globalistischen Denkfabriken wollen US-Stiefel am Boden – koste es, was es wolle. Ihr Ziel ist ein Weltkrieg.

Während der Biden-Ära wurde die Ukraine als strategischer Puffer dargestellt, der die USA und Europa schützt. Trumps offene Abneigung gegen Selenskyj hingegen war offensichtlich. Somit bleibt Europa übrig, das versucht, die Lücke zu füllen – und dadurch den nächsten großen Krieg heraufbeschwören könnte. Denn viele in Europa scheinen zu glauben, dass sich die USA schon hineinziehen lassen.

Ein fast identisches Szenario bahnt sich aktuell im Nahen Osten an – ein Thema, vor dem ich seit Jahren warne. Diesmal aber scheint die Eskalation irreversibel. Und im Gegensatz zur Ukraine ist Trumps Nähe zu Israel ein wesentlicher Faktor.

Bereits im April 2024 schrieb ich in meinem Artikel „World War III Is Now Inevitable – Here’s Why It Can’t Be Avoided“, veröffentlicht am 5. April:

„Ich habe schon vor Monaten gewarnt, dass sich der Krieg in Gaza zu einem Mehrfrontenkonflikt ausweiten wird, wahrscheinlich mit iranischer Beteiligung. Für Israel wäre ein Kriegseintritt des Iran sogar vorteilhaft, da dies die USA zu einem direkten Eingreifen zwingen würde…“

Mit der US-Wahl 2024 kehrte zunächst Ruhe ein – doch jetzt, unter neuer US-Führung, flammt der Konflikt wieder auf. Alles dreht sich um Israel, dessen militärisches Handeln davon abhängt, wie weit die USA bereit sind, es zu unterstützen.

In meinem Artikel „Iran vs Israel: What Happens Next Now That Shots Have Been Fired?“ (April 2024) schrieb ich:

„Ich bezweifle nicht, dass Israel im Laufe dieses oder Anfang nächsten Jahres umfangreiche Luftangriffe auf Iran starten wird. Wir werden dann sehen, ob die russischen Luftabwehrsysteme, die an den Iran verkauft wurden, wirklich funktionieren… Öffentlich wird Israel sagen, man wolle nur iranische Nuklearanlagen ausschalten – obwohl es dafür bislang keine eindeutigen Beweise gibt. Die nukleare Bedrohung dient vor allem als Rechtfertigung in der öffentlichen Wahrnehmung.“

Trump bleibt der unberechenbare Faktor. Zwar spricht er von Friedensverhandlungen, doch Israel durchkreuzte jede Diplomatie, als es mehrere iranische Militärführer ermordete – darunter Bagheri, Salami, Rashid, Hajizadeh und Abbasi. Mit gezielten Tötungen dieser Größenordnung gibt es kein Zurück mehr – was vermutlich genau das Ziel war.

Israel wendet dieselbe Strategie an wie im Libanon mit den berüchtigten „Pager-Bomben“. Ihre Fähigkeit, in feindliche Strukturen einzudringen, ist beeindruckend – aber zugleich verzweifelt. Das sind Guerillataktiken, keine Methoden eines Staates, der glaubt, einen offenen Krieg gewinnen zu können.

Die Operationen in Syrien und im Libanon sind Teil eines langfristigen Guerillakriegs, der Irans Verbündete schwächen und den finalen Konflikt mit Iran vorbereiten soll. Die Behauptung, der Iran stünde kurz vor dem Bau einer Atombombe, ist vorgeschoben. Der Krieg ist seit Jahren vorbereitet.

Das iranische Militär zählt rund 610.000 aktive Soldaten, 310.000 Reservisten, dazu Hyperschallraketen, Drohnen und konventionelle Waffen. Israel hat lediglich 170.000 aktive Soldaten. Technologischer Vorsprung allein wird nicht ausreichen. Ohne inneren Umsturz in Iran hat Israel keine Chance auf einen Bodenkrieg – es braucht amerikanische Waffen und Soldaten.

Wie ich oft gesagt habe: Mir ist keine der Seiten wichtig. Gaza ist mir egal. Iran ist mir egal. Israels Erfolg interessiert mich nicht. Ich halte islamischen Fundamentalismus für autoritär und rückständig – aber solange er sich auf den Nahen Osten beschränkt, betrifft er uns nicht.

Ich finde sowohl Israel-Hasser als auch Israel-Verehrer politisch suspekt. Jeder, der verlangt, dass ich mich für eine Seite entscheide, ist mir ebenso verdächtig wie linke Aktivisten, die sich islamische Anliegen auf die Fahnen schreiben. Mir geht es um Amerika und die Amerikaner.

Und genau hier liegt das Problem: Israel braucht die USA für einen langwierigen Krieg mit Iran. Und die politische Manipulation, um das zu erreichen, nimmt bedenkliche Züge an.

Das Thema Atomwaffen dient als emotionaler Hebel – auch für Trump. Obwohl er betont, die USA würden sich nicht einmischen, sagte er zugleich, man könne dem Iran „keine Atombombe erlauben“. Aber wo sind die Beweise? Niemand hat sie gesehen. Das klingt verdächtig nach: „Irak besitzt Massenvernichtungswaffen“.

Wäre es nur um Atomwaffen gegangen, hätte Israel gezielte Schläge gegen mutmaßliche Anlagen durchgeführt. Stattdessen griff es zahlreiche andere Ziele an und tötete mehrere hochrangige Kommandeure – ein klarer Versuch, einen größeren Krieg auszulösen.

Ein Akteur, der dabei massiv Einfluss nimmt, ist der Atlantic Council. In meinem Artikel „The Atlantic Council Has Big Plans For A War Between The US And Iran“ (Oktober 2024) beschrieb ich, wie der Thinktank Falschbehauptungen streute – etwa, dass Iran einen Anschlag auf Trump plane oder seine Kampagnen-Daten an die Demokraten weitergebe.

Dieses Narrativ verbreiten auch Netanyahu und die Neokonservativen – trotz fehlender Beweise. Alles scheint darauf ausgelegt, MAGA-Wähler in den Krieg zu treiben.

Ich schrieb:

„Der Atlantic Council steckt hinter jeder globalistischen Strategie für einen Krieg zwischen Ost und West. Sie bauen Stellvertreterkonflikte wie Dominosteine auf – mit dem Ziel: Weltkrieg. Ihr aktueller Bericht The Future of US Strategy Toward Iran soll eine neue US-Doktrin schaffen, die direkte Kriegsbeteiligung erzwingt.“

Konservative sollen überzeugt werden, Bodentruppen zu entsenden – das war zuletzt auch Lindsey Grahams Verkaufsargument.

„Die Mainstream-Medien berichten, dass Iran Trumps Wahlstrategie gehackt und an Harris weitergegeben habe. Es kursieren Gerüchte, dass Iran Trump ermorden wollte. Doch es gibt keinen Beweis. Vielleicht will Iran Trump wirklich schaden – oder es ist Teil einer Intrige, um ihn nach Wahlsieg in einen Krieg zu zwingen.“

Trump will laut eigener Aussage den Ukraine-Krieg beenden – was die Pläne des Atlantic Council torpedieren würde. Was, wenn sie stattdessen einen Konflikt mit Iran anzetteln?

Der Atlantic Council ist offen globalistisch. Sein Ziel: Regimewechsel in Teheran. Nicht wegen Atomwaffen. Nicht wegen Trump. Sondern um den Nahen Osten der globalistischen Ordnung zu unterwerfen.

Zur Erinnerung: Die USA und Großbritannien stürzten 1953 per „Operation Ajax“ die demokratisch gewählte iranische Regierung – und halfen so den islamischen Fundamentalisten an die Macht. Dass der Atlantic Council diese Geschichte ausblendet, sagt alles.

Wir erleben ein gefährliches Spiel ausländischer Regierungen und Denkfabriken, das Amerika in den Krieg ziehen soll – durch Drohungen, Angst und Propaganda.

Trump sorgt sich um steigende Ölpreise – zu Recht. Ein Krieg würde die Straße von Hormuz blockieren, durch die 20 % des weltweiten Ölhandels laufen. Die Preise würden explodieren. Vielleicht ist das unvermeidlich.

Doch das Ironische: Alles, was Trump fürchtet, wird eher Realität, wenn die USA Israels Krieg beitreten.

Iran könnte sich als idealer Stellvertreterkrieg für Russland oder China erweisen – ein endloser Sumpf wie die Ukraine für Russland. Die Neocons glauben an einen schnellen Sieg – dabei ringt Israel bis heute erfolglos mit der Hamas im Gazastreifen. Wie soll da eine Invasion in den Iran gelingen?

Russische Waffenlieferungen werden den Krieg verlängern. Sollte Iran den Eindruck haben, dass er ohnehin zerstört wird, wird er versuchen, tatsächlich Atomwaffen zu bekommen. Warum auch nicht?

Chinesische Energieinteressen, pakistanische Investitionen – der Iran-Krieg hat das Potenzial, global zu eskalieren.

Politisch wird es eine Spaltung unter Konservativen geben: pro-Israel gegen Anti-Krieg. Trump wird Wähler verlieren, wenn Truppen geschickt werden. Die Neocons werden bei kommenden Wahlen eine Quittung erhalten. Wenn es zum Weltkrieg kommt, könnte ihre politische Karriere enden.

Ich rechne fest mit einem False-Flag-Angriff, um den Kriegseintritt zu rechtfertigen. Ohne einen Schockmoment wird die US-Öffentlichkeit keine Bodentruppen oder Wehrpflicht akzeptieren.

Fazit: Wir müssen wachsam sein. Im besten Fall liefern die USA Waffen – und halten sich militärisch heraus. Im schlimmsten Fall folgt ein inszenierter Angriff, den man dem Iran anlastet – und Amerika marschiert in einen katastrophalen globalen Krieg.