Die israelische Regierung verändert sich, aber einige Dinge bleiben gleich

Israel erlebt einen Führungswechsel: Der verlässliche Hardliner Premierminister Benjamin Netanjahu wird durch den extremen Nationalisten Naftali Bennett ersetzt. Bennett hat zeitweise die Entrechtung nicht-jüdischer israelischer Bürger und die ethnische Säuberung aller Nicht-Juden aus dem historischen Palästina befürwortet, notfalls mit deren Tötung. Er ist gegen die Gründung eines palästinensischen Staates und bezeichnet palästinensische Demonstranten routinemäßig als Terroristen, während er seine Überzeugung verkündet, dass sie bei Sicht erschossen werden sollten. Er hat sich auch damit gebrüstet, während seines Militärdienstes Palästinenser erschossen zu haben, und sagte an einer Stelle: “Ich habe schon viele Araber in meinem Leben getötet, und es gibt absolut kein Problem damit.” Er war in den 1980er Jahren maßgeblich an der “Operation Trauben des Zorns” im Libanon beteiligt, wo seine Kommandoeinheit zahlreiche Zivilisten tötete, und erzählt gerne von seiner Beteiligung an Israels Kriegsverbrechen.

All das bedeutet, dass es keine Atempause von der brutalen Netanjahu-Terrorherrschaft geben wird, die auf der Westbank, in Gaza und auch in Jerusalem selbst herrscht. Wenn überhaupt, wird sich der Druck auf die Araber, sie zum Verlassen zu zwingen, verstärken. Es gibt bereits Beweise dafür, dass der kürzlich ausgehandelte Waffenstillstand kaum mehr als eine Pause war, um den internationalen Druck abzumildern, bevor man damit fortfährt, das ehemalige Palästina zu befreien. Israelische Polizei- und