Die Leugnung von Russlands menschenfeindlicher COVID-Politik muss aufhören – Es ist extrem peinlich

Von Riley Waggaman

Dieser Artikel ist der Nachfolgeartikel, den wir auf in Deutsch übersetzten: Russland beginnt mit der Impfung mobilisierter Bürger – eine der weltweit strengsten Zwangsimpfungen wurde eingeführt

Hier die Antwort von Anti-Spiegel auf den sich der obige Artikel bezieht: Werden mobilisierte Soldaten in Russland zwangsgeimpft?

Hier die Antwort von Riley Waggaman:

Die üblichen Verdächtigen haben Schaum vor dem Mund, nachdem Ihr bescheidener Korrespondent höflich darauf hingewiesen hat, dass das russische Verteidigungsministerium allen Militärangehörigen unbewiesenen genetischen Glibber einspritzt und dass es nun eindeutige Beweise dafür gibt, dass mobilisierte Russen demselben bedauerlichen Affront gegen die grundlegende Menschenwürde ausgesetzt sind.

Thomas Röper, der berühmte Experte, der behauptet, Sputnik V sei sicher und effektiv, und der darauf besteht, dass Russlands digitaler Rubel sich von anderen seelenvergewaltigenden CBDCs unterscheidet, hat das Zwangsimpfen des russischen Militärs (objektive Realität) fachkundig als ein riesiges H-O-A-X entlarvt! Gütiger Himmel!

Schauen wir uns den luftdichten Artikel von Röper für Science an.

Röper beginnt mit der Behauptung, dass es in Russland keine sinnvollen Zwangsimpfungen gegeben hat und dass Zwangsimpfungen nie „in die Praxis umgesetzt“ wurden:

In Russland gibt es – wie in fast jedem Land – eine gesetzliche Grundlage darüber, ob und unter welchen Umständen welche Impfungen verpflichtend sind. Impfungen gegen Covid-19 fallen nicht darunter, allerdings gibt es Ausnahmen. So gibt es – zumindest nach meinem Wissensstand – zum Beispiel eine Impfpflicht für in Krankenhäusern arbeitende Ärzte, damit diese die Krankheit nicht (oder mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit) an ohnehin geschwächte Patienten weitergeben.

Im letzten Sommer gab es in Russland Meldungen, dass Arbeitgeber dazu verpflichtet wurden, dafür zu sorgen, dass 60 Prozent ihrer Belegschaft geimpft werden, was in deutschen Medien ebenfalls Wellen geschlagen hat. Dazu habe ich damals sofort geschrieben, dass das in der Praxis kaum umsetzbar ist, denn wie sollen Arbeitgeber entscheiden, wer sich impfen lässt und wer nicht, um auf die 60 Prozent zu kommen? Die staatliche Anweisung sollte wohl einfach nur Druck machen, um die Impfquote zu erhöhen, was auch bedingt Erfolg gehabt hat. Die Impfquote gegen Covid-19 ist in Russland immer noch niedrig, aber der Druck hat damals zumindest einige Menschen dazu gebracht, sich doch impfen zu lassen.

Nein. Völlig falsch.

Nachdem Moskau im Juni 2021 die erste russische Pflichtimpfungsverordnung eingeführt hatte, verkündete Anna Popowa, Leiterin des Föderalen Dienstes für die Überwachung des Schutzes der Verbraucherrechte und des menschlichen Wohlergehens (Rospotrebnadzor), dass die „Pflichtimpfung von Risikogruppen“ ein neues „Instrument“ sei, mit dem die Impfrate des Landes erhöht werden könne. Und sie hat nicht gelogen.

Nehmen wir die russische Hauptstadt als Beispiel.

Im Juni 2021 stellte TASS eine Liste von „Risikogruppen“ zur Verfügung, die in Moskau einer Impfpflicht unterworfen sind:

Arbeitnehmer in den Bereichen Handel, Gaststättengewerbe, Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen und Energie, Bildung, Gesundheitswesen und Sozialschutz sowie Verkehr (einschließlich Taxis).

Ferner sollten Angestellte von Schönheitssalons und ähnlichen Einrichtungen, Haushaltsdienstleistern, Kinderspielzimmern und Unterhaltungszentren, Theatern, Kinos und Konzertsälen, Museen und ähnlichen Einrichtungen sowie Angestellte von Unterhaltungsveranstaltungen geimpft werden.

Die Listen umfassten auch Mitarbeiter von Multifunktionszentren, Kundenabteilungen von Banken und anderen Finanzorganisationen, Postämtern sowie städtische und regionale Beamte.

In der Region Moskau umfasst die Liste auch Organisationen, die im Bereich „Werbeveranstaltungen“ tätig sind.

Arbeitsminister Anton Kotyakov sagte am 19. Juni 2021, dass Personen in diesen Sektoren, die sich weigern, sich impfen zu lassen, auf unbestimmte Zeit von der Arbeit suspendiert werden können.

Nach Angaben von Röper ist dies nie geschehen (Quelle: TASS)

Wurde diese Politik „in die Praxis umgesetzt“? Natürlich wurde sie umgesetzt. Innerhalb von zwei Monaten hat sich die Zahl der geimpften Einwohner in Moskau mehr als verdoppelt.

Gesamtzahl der Moskauer mit mindestens einer Impfstoffdosis (orange) und Gesamtzahl der vollständig geimpften Einwohner (grau). Quelle: Sobjanin.ru

Diese Welle von Impfungen war nicht freiwillig – Moskauer, die sich nicht impfen ließen, riskierten ihren Arbeitsplatz.

Bis Ende Oktober 2021 hatte jede Region in Russland eine Form der Impfpflicht eingeführt.

Suchen Sie sich eine beliebige Region in Russland aus, und mit einer einfachen Yandex-Suche finden Sie Berichte über Russen, die gezwungen werden, sich impfen zu lassen.

Hier ist ein Artikel vom Oktober 2021 über die Zwangsimpfung in Tjumen:

In der Region Tjumen wurde die Pflichtimpfung gegen das Coronavirus für Staats- und Gemeindebedienstete sowie für Beschäftigte im Dienstleistungssektor eingeführt. […]

Evgeny, ein Sportlehrer an einer Schule in Tjumen, [erzählte seine Geschichte]:

Uns wurde gesagt, dass die Impfung bis März [2021] freiwillig sein würde. Drei Wochen später wurde bekannt gegeben, dass die Impfung für Lehrer verpflichtend ist … Viele Lehrer sagen, das sei eine Schande. Sie glauben, dass der Impfstoff nicht getestet ist. Wir wissen wirklich nicht, was in 3-4 Jahren aus uns wird … Die Lehrer hatten keine Wahl: entweder sich impfen lassen oder kündigen … Es gab ein paar Lehrer, die sich weigerten und versuchten, mit der Schulleitung zu argumentieren … Auf jeden Fall wurden sie alle vor die Tür gesetzt.

Oder wie wäre es mit der Geschichte von Valentina Yazenok, der 18-jährigen Studentin aus Kamtschatka, der man sagte, sie müsse sich impfen lassen, um an der Universität studieren zu können? Valentina starb weniger als drei Wochen nach ihrer zweiten Impfung. Ihre Mutter berichtete den lokalen Medien:

Valentina hat die erste Komponente von Sputnik normal vertragen. Allerdings hatte sie mehrere Tage lang Migräne. Die zweite Komponente wurde ihr am 12. Dezember verabreicht. Fast sofort begann ihr Kopf zu schmerzen – an der linken Schläfe. Es wurde jeden Tag schlimmer, so sehr, dass sie sich bei mir beschwerte. Ich war dagegen, dass sie geimpft wird. Aber, so Valentina, die Universität habe den Studenten mitgeteilt, dass sie vom Unterricht suspendiert und nicht zu Prüfungen zugelassen würden, wenn sie nicht geimpft seien.

Röper behauptet, dass Maßnahmen, die Unternehmen dazu verpflichten, 60 % ihrer Belegschaft zu impfen, „in der Praxis kaum umsetzbar wären, denn wie sollten Arbeitgeber entscheiden, wer geimpft werden soll und wer nicht, um 60 % zu erreichen?“

Dies ist eine unbegründete Spekulation – in Wirklichkeit ist es reine Fiktion. Diese Dekrete wurden durchgesetzt und ausgeweitet.

Die ursprüngliche Moskauer Pflichtimpfungsverordnung vom Juni 2021 sah vor, dass die Arbeitgeber 60% ihrer Arbeitnehmer impfen lassen mussten. Doch im Oktober desselben Jahres wurde diese Vorschrift auf 80 % erhöht.

Viele andere Regionen taten dasselbe: Nachdem sie das ursprüngliche Impfziel erreicht hatten, erhöhten sie den Prozentsatz der Arbeitnehmer, die sich impfen lassen mussten.

St. Petersburg wies die Arbeitgeber zunächst an, 65 % ihrer Arbeitnehmer zu impfen. Im Oktober 2021 wurde der Erlass auf 80 % geändert.

Die Oblast Leningrad hat eine noch strengere Impfpflicht eingeführt.

„Ab dem 15. November [2021] müssen alle staatlichen, kommunalen und privaten Organisationen sicherstellen, dass 100 % der Mitarbeiter über Dokumente verfügen, die bestätigen, dass sie einen vollständigen Impfkurs absolviert haben, eine medizinische Ausnahmegenehmigung erhalten haben oder in den letzten sechs Monaten mit COVID-19 diagnostiziert wurden. Mitarbeiter, die nicht geimpft sind, müssen alle 72 Stunden einen negativen PCR-Test vorlegen, um arbeiten zu dürfen“, heißt es in einem von Gouverneur Alexander Drozdenko unterzeichneten Erlass.

Viele dieser Verordnungen wurden in den letzten Monaten aufgehoben (angeblich nach Erreichen von „80 % Herdenimmunität“), aber es gibt immer noch Regionen, die an der Impfpflicht festhalten. Einige Regionen haben sogar neue Verordnungen zur Impfpflicht erlassen:

Kalmykien verdoppelt die Impfpflicht im Juli 2022 (Quelle: Kommersant)

Es ist wirklich verblüffend, dass Röper so tut, als sei das alles nicht passiert. Faszinierend, wirklich.

Zwangsimpfung beim Militär: Ja, es gibt sie wirklich (wie bitte?)

Röper setzt seine verblüffende geistige Gymnastik fort, indem er behauptet, die Zwangsimpfung von Militärangehörigen in Russland sei ein „Schwindel“. In seinen eigenen Worten:

Da ich aufgrund meiner Pressetouren in den Donbass einen direkten Draht zur Pressestelle des russischen Verteidigungsministeriums habe, habe ich wegen der deutschen Medienberichte dort kurzerhand nachgefragt. Die Antwort war eindeutig: „Das sind russische Bürger und die Impfungen sind in unserem Land freiwillig“

Um es vorwegzunehmen: Nein, die Impfung ist in Russland nicht freiwillig – wie wir gerade festgestellt haben – und jeder, der behauptet, im Verteidigungsministerium zu arbeiten, sollte das wissen.

Das Verteidigungsministerium hat im Juni 2021 einen Erlass verabschiedet, der die Impfung für alle Militärangehörigen – einschließlich der Wehrpflichtigen – zur Pflicht macht.

Das Verteidigungsministerium beabsichtigt, alle Wehrpflichtigen, die im Rahmen der Frühjahrseinberufung in die Armee aufgenommen werden, gegen COVID-19 zu impfen. Die Impfkampagne werde bis zum 15. Juli abgeschlossen sein, sagte Timur Iwanow, stellvertretender Verteidigungsminister, gegenüber der Nachrichtenagentur TASS. Quelle

Wie Wladimir Putin einige Monate später feststellte, hat das russische Militär mit seinem Erlass über die Pflichtimpfung eine „fast hundertprozentige Impfung“ erreicht.

„Ich möchte betonen, dass die Armee alle notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Infektion in der Armee selbst ergriffen und eine fast 100-prozentige Impfung des Personals durchgeführt hat. Dadurch konnte die massenhafte Ausbreitung der Krankheit verhindert, das Leben und die Gesundheit der Militärangehörigen geschützt und somit eine hohe Kampfbereitschaft der Einheiten und Verbände gewährleistet werden“, sagte der russische Präsident bei einem Treffen mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu am 21. Dezember 2021.

Kommen wir nun zu den mobilisierten Russen.

Auf dem offiziellen Informationsportal der russischen Regierung, Explain.rf, gibt es eine Seite über die Impfpflicht für mobilisierte Bürger:

Explain.ru zitiert denselben Erlass vom 18. Juni, mit dem das Verteidigungsministerium alle Militärangehörigen geimpft hat:

Die medizinische Versorgung von Militärangehörigen ist eine Priorität für den Staat. Gemäß der Verordnung Nr. 129 des Chefarztes des russischen Verteidigungsministeriums vom 18. Juni 2021 gilt die Impfpflicht für alle Kategorien von Militärangehörigen, einschließlich derjenigen, die zur Mobilisierung einberufen werden.

Die Impfung ist notwendig, um das Auftreten von Epidemien zu verhindern. Die Impfung ist daher für Wehrpflichtige und Soldaten obligatorisch und wird entsprechend dem Impfkalender und den epidemiologischen Indikationen verabreicht.

Hier steht nichts zur Debatte: Die COVID-Impfung ist für alle Militärangehörigen obligatorisch. Die einzige Frage ist, wie viele mobilisierte Russen dieser irrsinnigen Politik unterworfen sein werden.

Drei Regionen haben bereits öffentlich angekündigt, dass sie mobilisierte Bürger impfen werden. Das wichtigste Wort ist hier „öffentlich“.

Laut Röper nicht real (Quelle: Kommersant)

Alle mobilisierten Einwohner Tatarstans werden gegen das Coronavirus geimpft, bevor sie zu Sondereinsätzen entsandt werden. Dies wurde auf einer Pressekonferenz von Vladimir Zhavoronkov, dem stellvertretenden Gesundheitsminister der Region, bekannt gegeben.

Ihm zufolge gibt es an jeder Anwerbestelle medizinische und pflegerische Teams. Auch Krankenwagen sind dort im Einsatz. „Mit anderen Worten: Die Soforthilfe für die Patienten wird in vollem Umfang geleistet“, so Schaworonkow.

Die Impfung der Wehrpflichtigen beginnt, nachdem alle zu den Sammelplätzen gebracht worden sind. Sie werden gegen Covid, Influenza und gegebenenfalls andere Krankheiten geimpft.

Wenn das alles nur eine Falschmeldung ist, wenn die Regionen diese Maßnahmen gegen den Willen der Bundesregierung durchführen, wo ist dann die Erklärung des Verteidigungsministeriums?

Es gibt keine, denn die föderale Regierung sagt auch, dass mobilisierte Bürger geimpft werden.

Der russische Nachrichtendienst News.ru rief bei einer Regierungshotline an, die Fragen zur Mobilisierung beantwortet, und fragte, ob ungeimpfte Bürger vom Militärdienst befreit würden.

Die Antwort:

Die Tatsache, dass ein Bürger nicht gegen COVID-19 geimpft ist, ist kein Grund für eine Befreiung von der Teilmobilisierung oder einen Aufschub, wie NEWS.ru über die Hotline 122 erfuhr. Diejenigen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, werden in den Militäreinheiten geimpft. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß dem Erlass des leitenden Sanitätsarztes des Verteidigungsministeriums vom 18. Juni 2021 Nr. 129 die Impfpflicht für alle Kategorien von Militärangehörigen gilt. Dazu gehören auch diejenigen, die im Rahmen einer Teilmobilisierung einberufen werden.

Das Call Center fügte hinzu, dass die Impfung notwendig ist, um Epidemien zu verhindern. Daher ist es für mobilisierte Personen obligatorisch, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Ist diese nicht verfügbar, wird die Impfung in einer militärischen Einheit durchgeführt.

Auch hier handelt es sich um Informationen von einem staatlich betriebenen Callcenter.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß dem Erlass Nr. 129 des Chefarztes des Verteidigungsministeriums vom 18. Juni 2021 die Impfpflicht für alle Kategorien von Militärangehörigen gilt. Dazu gehören auch die im Rahmen der Teilmobilisierung einberufenen Personen.

Das Callcenter fügte hinzu, dass die Impfung notwendig ist, um Epidemien zu verhindern. Daher ist eine Impfung gegen das Coronavirus für Mobilisierer obligatorisch. Ist dies nicht der Fall, wird die Impfung in der Militäreinheit durchgeführt.

Zuvor hatte die Hotline erklärt, warum Flüchtlinge aus den Donbass-Republiken nicht mobilisiert werden können. Diese Personen unterliegen nicht der Wehrpflicht, da sie nicht die russische Staatsbürgerschaft besitzen. Sie können sich nur als Freiwillige an der Sonderaktion beteiligen.

Wenn Röper so zuversichtlich ist, dass die Pflichtimpfung im russischen Militär ein „Schwindel“ ist, warum hat Putin dann im Dezember 2021 gesagt, dass fast 100 % der Militärangehörigen geimpft wurden, und warum gibt das Informationsportal und das Callcenter der russischen Regierung selbst an, dass die COVID-Impfung für mobilisierte Bürger obligatorisch ist?

Wenn es im russischen Militär keine Pflichtimpfung gibt, warum schreiben dann russische Ärzte Briefe an Putin, in denen sie ihn bitten, diese Politik rückgängig zu machen? Ist dies auch ein „Scherz“? Hier das Original und hier von Google übersetzt.

Was ist hier los, Röper?

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)