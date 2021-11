Die neue COVID-Variante wurde schon Wochen vor ihrer „Entdeckung“ in Israel simuliert – Was planen die Globalisten mit dieser neuen Fake-Variante zu tun?

Die Flammen der „COVID-Angst“ werden erneut geschürt, da die Big Pharma Globalisten ihren neuen Plan zur Steigerung der Profite und zur Ausübung einer noch tyrannischeren Kontrolle über die Bevölkerungen entfesseln, indem sie ihre Konzernmedien und Marionettenpolitiker einsetzen, um die falsche „COVID-Pandemie“ auszuweiten.

Nur wenige Tage nach der Ankündigung, dass eine „neue Variante“ in Afrika entdeckt wurde, hat Big Pharma der Welt versprochen, dass sie alle mit neuen Medikamenten und neuen Impfstoffen retten wollen, um diese „tödliche neue Variante“ zu bekämpfen.

Was sind das für Leute, die sich diese Hollywood-ähnliche Show immer noch ansehen und tatsächlich glauben, dass sie wahr ist?

Für diejenigen, die das medizinische System nicht als ihren Retter anbeten, ist es jetzt sehr einfach, die Propaganda und den Hype zu durchschauen, der rund um die Uhr auf der ganzen Welt ausgestrahlt wird, um den Großen Reset und die Neue Weltordnung einzuleiten.

Was ich in diesem Artikel heute tun werde, ist klar zu zeigen, wie diese neue Variante, die sie wie einen neuen Kinofilm bewerben, von dem sie wollen, dass jeder ihn sich ansieht, ein kompletter Betrug ist, und dann aufzudecken, was sie durch diese neue Runde der Angstmacherei erreichen wollen, nämlich die einzige „Pandemie“, die real ist, eine Pandemie der Angst.

Alle Varianten sind Betrug, so wie SARS-CoV-2 ein Betrug ist

Bereits im Juli dieses Jahres, als die Globalisten die „Delta-Variante“ freisetzten, veröffentlichten wir ein Interview mit Dr. David Martin, PhD, der von Rechtsanwalt Reiner Fuellmich interviewt wurde.

David Martin war in dem Dokumentarfilm „Plandemic“ aus dem Jahr 2020 zu sehen, in dem er enthüllte, dass es seit 1999 staatliche Patente auf Sars-Corona-Viren gibt und dass an Sars-CoV-2 nichts „neu“ ist.

Wenn Sie diesen Dokumentarfilm noch nicht gesehen haben, sollten Sie ihn unbedingt sehen, um zu verstehen, wie es überhaupt zu dieser Entwicklung kam und dass sie seit vielen Jahren in Planung war.

In seinem Interview mit Rechtsanwalt Reiner Fuellmich im vergangenen Juli erklärte er, dass es keine Varianten von COVID-19 gibt. Sie sind alle Computersimulationen bestimmter Gensequenzen.

Wir haben etwa 19 Minuten dieses Interviews extrahiert und es auf unserem Bitchute-Kanal veröffentlicht.

Ungefähr bei der 14-Minuten-Marke in diesem Video sagt Dr. Martin:

Es gibt weder eine Alpha- noch eine Beta- noch eine Gamma-Delta-Variante. Dies ist ein Mittel, mit dem verzweifelt nach einem Grad gesucht wird, in dem Individuen dazu gezwungen werden können, etwas zu akzeptieren, was sie sonst nicht akzeptieren würden. In keiner der veröffentlichten Studien wurde für die sogenannte Delta-Variante eine Populationsrate berechnet, die der tatsächlichen Replikationsrate entspricht.

Was geschätzt wurde, sind Computersimulationen. Es ist nicht gelungen, eine klinisch veränderte Gensequenz zu identifizieren, die dann eine klinisch exprimierte Variante aufweist.

Und das ist das Problem, das wir schon immer hatten. Das Problem besteht darin, dass wir seit den Anfängen der angeblichen Pandemie keine Beweise dafür haben, dass die veränderte Gensequenz irgendeine klinische Bedeutung hat. Es gibt keine einzige Arbeit, die von irgendjemandem veröffentlicht wurde, die tatsächlich belegt, dass irgendetwas, das seit November 2019 neu ist, einen klinischen Unterschied zu irgendetwas, das vor November 2019 stattfand, aufweist.

Das Problem mit den 73 Patenten, die ich beschrieben habe, ist, dass diese 73 Patente alle das enthalten, was im Dezember und Januar 2019 bzw. 2020 als neu gemeldet wurde. Das Problem ist also, dass selbst wenn wir akzeptieren würden, dass es idiopathische Pneumonien gibt, selbst wenn wir akzeptieren würden, dass es eine Reihe von erregerinduzierten Symptomen gibt, wir keinen einzigen veröffentlichten Beweis haben, der uns sagt, dass irgendetwas über die Subkladen Sars-CoV-2 einen klinischen Unterschied zu irgendetwas hat, das vor November 2019 in 73 Patenten aus dem Jahr 2008 bekannt und veröffentlicht wurde.

Es gibt keinen, und ich wiederhole das, es gibt keinen Beweis dafür, dass die Delta-Variante sich irgendwie von irgendetwas anderem GISAID unterscheidet. Die Tatsache, dass wir jetzt nach einer Sache suchen, bedeutet nicht, dass es eine Sache ist, denn wir suchen nach Fragmenten von Dingen, und Tatsache ist, dass, wenn wir ein beliebiges Fragment auswählen, ich morgen mit der Variante „Omega“ aufwarten könnte.

Und ich könnte mir die Variante „omega“ ausdenken und sagen, dass ich nach diesem Teilstrang der DNA oder RNA oder sogar eines Proteins suche, und ich könnte durch die Welt rennen und sagen: „Oh mein Gott, fürchtet die Omega-Variante!“ Und das Problem ist, dass wir aufgrund der Art und Weise, wie wir derzeit Genome sequenzieren, was eigentlich ein Zusammensetzungsprozess ist, was wir in der Mathematik als „inter-leaving“ bezeichnen, keinen Bezugspunkt haben, der uns sagt, ob das, was wir suchen, tatsächlich von einem klinischen oder sogar genomischen Sinn zu unterscheiden ist oder nicht.

Und so sind wir in einer Welt gefangen, in der wir unglücklicherweise, wenn man sich, wie ich es getan habe, die Arbeiten ansieht, die die Delta-Variante isoliert haben, und tatsächlich die Frage stellt, ob die Delta-Variante etwas anderes ist als die Auswahl einer Sequenz in einer systematischen Verschiebung einer bereits aufgedeckten anderen Sequenz, lautet die Antwort, dass es sich nur um eine Veränderung des Start- und Stoppzeitpunkts des sogenannten Leserasters handelt.

Israel simuliert COVID-19 „Kriegsspiel-Omega-Übung“ am 11. November 2021

Zwei Wochen bevor diese neue Variante plötzlich in Afrika auftauchte und den neuen Zyklus einleitete, führte Israel, das für Pfizer das Humanlabor für die Erprobung seiner COVID-Spritzen war, eine „Kriegsspiel“-Simulation durch, um sich auf eine „tödliche neue Variante“ vorzubereiten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht benannt worden war. Die Simulation fand am 11. November 2021 statt und wurde „Omega“ genannt.

Die Jerusalem Post berichtete:

Dutzende hochrangiger Beamter nahmen am Donnerstag an einer von Premierminister Naftali Bennett als COVID-19 bezeichneten Kriegsübung teil, um die Bereitschaft des Landes für die nächste Pandemiewelle zu testen.

„Wir starten hier ein noch nie dagewesenes Ereignis“, sagte der Premierminister zu Beginn der Übung – „nicht nur auf israelischer, sondern auf globaler Ebene. Wir führen eine Kriegsübung durch, um uns auf eine neue Variante vorzubereiten, die es noch gar nicht gibt.“

Die „Omega-Übung“, wie Bennett sie nannte, wurde im Format eines „Kriegsspiels“ abgehalten, so das Büro des Premierministers. Bennett hat sich regelmäßig auf den „Omega-Stamm“ bezogen, die nächste schädliche COVID-19-Variante, die noch nicht entdeckt worden ist. Ein Kriegsspiel ist ein Gedankenspiel; es fanden keine physischen Übungen statt.

Bennett sagte, Israel habe die Delta-Welle überstanden, ohne sich zu verschließen, was beweise, dass „die Pandemie mit dem richtigen Management besiegt werden kann.“

Afrika wird als Quelle des neuen Variantenbetrugs auserkoren

Bisher war Afrika für die Globalisten ein Rätsel, denn der Kontinent hat die niedrigsten COVID-19-Impfraten und gleichzeitig die wenigsten „COVID-19-Todesfälle“.

Ryan McMaken vom Mises Institute berichtet:

Seit Beginn der Covid-Panik lautet die Devise: Führen Sie strenge Abriegelungen durch, oder Ihre Bevölkerung wird ein Blutbad anrichten. Die Leichenhallen werden überfüllt sein, die Gesamtzahl der Todesopfer wird verblüffend hoch sein. Andererseits wurde uns versichert, dass in den Ländern, in denen Abriegelungen vorgenommen werden, nur ein Bruchteil der Todesopfer zu beklagen sein würde.

Als dann Impfstoffe verfügbar wurden, hieß es: Lasst euch impfen, dann wird sich das Virus nicht weiter ausbreiten. In den Ländern, in denen es keine Impfstoffe gibt, wird es dagegen weiterhin zu Massensterben kommen.

Das Narrativ der Abriegelung wurde natürlich bereits gründlich revidiert. In Ländern, die keine oder nur schwache und kurze Abriegelungsmaßnahmen ergriffen haben, war die Zahl der Covid-Toten ähnlich hoch oder sogar höher als in Ländern, die drakonische Abriegelungsmaßnahmen ergriffen haben. Die Befürworter der Abriegelung sagten, dass es den Ländern mit Abriegelung überwiegend besser gehen würde. Diese Leute haben sich eindeutig geirrt.

Unbeeindruckt von der zunehmenden Unglaubwürdigkeit des Lockdown-Narrativs setzen die globalen Gesundheitsbürokraten dennoch weiter auf Zwangsimpfungen – wie wir jetzt in Österreich sehen – und man versichert uns weiterhin, dass nur Länder mit hohen Impfraten hoffen können, katastrophale Folgen der Kuhpest zu vermeiden.

Die Erfahrungen in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara stellen jedoch beide Erklärungen in Frage: Die Zahlen in Afrika sind viel, viel niedriger, als die Experten warnten.

So berichtete die Nachrichtenagentur AP diese Woche, dass Afrika trotz der niedrigen Impfraten besser abschneidet als die meisten anderen Länder der Welt:

In Afrika geht etwas „Mysteriöses“ vor sich, das die Wissenschaftler vor ein Rätsel stellt, so Wafaa El-Sadr, Lehrstuhlinhaberin für globale Gesundheit an der Columbia University. „Afrika hat nicht die Impfstoffe und die Ressourcen zur Bekämpfung von COVID-19, die in Europa und den USA zur Verfügung stehen, aber irgendwie scheint es dort besser zu laufen“, sagte sie….

Weniger als 6 % der Menschen in Afrika sind geimpft. Seit Monaten bezeichnet die WHO in ihren wöchentlichen Pandemieberichten Afrika als „eine der am wenigsten betroffenen Regionen der Welt“.

Die Katastrophe für Afrika wurde jedoch schon lange vorausgesagt, und zwar aus mehreren Gründen, die nichts mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen zu tun haben. So ist beispielsweise bekannt, dass Abriegelungen in den ärmsten Teilen der Welt besonders unpraktisch sind.

Das liegt daran, dass die Menschen in Regionen mit unterentwickelten Volkswirtschaften nicht einfach zu Hause sitzen und von Ersparnissen oder Schulden leben können. Vielmehr müssen diese Menschen in die Welt hinausgehen und ihren Lebensunterhalt Tag für Tag verdienen. Die Alternative ist der Hungertod.

Außerdem wird ein Großteil dieser Arbeit in der Schattenwirtschaft verrichtet, so dass es besonders schwierig ist, Verbote durchzusetzen.

Es wurde auch angenommen, dass Covid in Afrika besonders tödlich sein würde, da viele große Haushalte in kleinen Wohneinheiten leben.

Diese „konventionelle Weisheit“ steht jedoch im Widerspruch zur Realität des Rinderwahnsinns in Afrika, wo es weniger Todesfälle gab. (Den vollständigen Artikel finden Sie hier.)

Aber diese neue gefälschte Variante wurde Berichten zufolge in Südafrika gefunden, wobei die ersten Entdeckungen angeblich aus Botswana kamen. Die Variante hat jetzt einen Namen, Omicron, und während die Konzernmedien sie hochjubeln und Angst vor ihr schüren, sind die Menschen in Afrika selbst nicht besorgt.

Paul Joseph Watson von Summit News berichtet:

Die neue „Omicron“-Variante von COVID-19 wurde erstmals bei vier Personen entdeckt, die vollständig geimpft waren, wie die Regierung von Botsuana in einer öffentlichen Erklärung mitteilte.

Die neue Variante, von der einige behaupten, sie sei dreimal so ansteckend, wurde zunächst in Botswana entdeckt, bevor sie sich in Südafrika ausbreitete.

Die Nachricht löste weltweit Besorgnis aus und führte zu einem Einbruch der Finanzmärkte und neuen Reiseverboten.

Laut einer öffentlichen Erklärung der Regierung von Botswana wurde die neue Mutation zuerst bei vier Personen entdeckt, die beide Dosen des Impfstoffs COVID-19 erhalten hatten.

The Botswana Government says that the new COVID variant (named Omicron) was first detected in four patients who were FULLY VACCINATED for COVID. https://t.co/twfaWmK2Gu — Robby Starbuck (@robbystarbuck) November 26, 2021

Dem Bericht zufolge wurden am 22. November vier Fälle der neuen Variante „gemeldet und registriert“.

„Der vorläufige Bericht ergab, dass alle vier vollständig gegen COVID-19 geimpft worden waren“, so die botswanischen Behörden.

In einer späteren Erklärung teilte die Regierung mit, dass die neue Variante „bei vier ausländischen Staatsangehörigen festgestellt wurde, die am 7. November 2021 in diplomatischer Mission nach Botsuana eingereist waren“.

STATEMENT ON THE NEW COVID-19 VARIANT pic.twitter.com/ItmUi8H6j8 — Botswana Government (@BWGovernment) November 26, 2021

Die südafrikanische Chefärztin Dr. Angelique Coetzee bezeichnete die Panik als „Sturm im Wasserglas“ und fügte hinzu, sie habe bisher nur „sehr leichte Fälle“ der Variante gesehen. (Vollständiger Artikel hier.)

Was planen die Globalisten mit dieser neuen Fake-Variante zu tun?

Diese Frage ist nicht schwer zu beantworten. Man muss nur den Fernseher einschalten, um eine Nachrichtensendung der Konzerne zu sehen, oder eine ihrer Publikationen lesen, denn sie werden meist alle dasselbe sagen.

Kit Knightly, die für Off-Guardian.org schreibt, berichtet:

Wenn Sie genau wissen wollen, wie sich die Omicron-Variante auf die Geschichte auswirken wird, dann hat The Guardian einen praktischen Leitfaden erstellt, in dem wir Ihnen den ganzen Schwachsinn für die nächsten Wochen aufzählen:

Die Omicron-Variante ist leichter übertragbar, aber man weiß noch nicht, ob sie gefährlicher ist (man hält sich alle Optionen offen).

Sie stammt aus Afrika und mutierte möglicherweise bei einem „unbehandelten AIDS-Patienten“ (kranke Menschen sind Brutstätten für gefährliche „Mutationen“).

„Es weist mehr als doppelt so viele Mutationen auf wie Delta… Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Virus mit größerer Wahrscheinlichkeit Menschen infizieren – oder wieder infizieren – wird, die gegen frühere Varianten immun sind. (Untergrabung der natürlichen Immunität, Verkauf von Auffrischungsimpfungen, Aufrechterhaltung der Panikmache).

„Wissenschaftler sind besorgt“, dass die derzeitigen Impfstoffe gegen den neuen Stamm nicht so wirksam sein könnten, dass sie „optimiert“ werden müssen (holen Sie sich Ihre Auffrischungsimpfungen und den neuen Booster, den wir noch nicht erfunden haben)

„Wissenschaftler gehen davon aus, dass kürzlich zugelassene antivirale Medikamente, wie die Pille von Merck, ebenso wirksam gegen die neue Variante wirken werden“ (mehr dazu später)

Das Virus breitet sich bereits auf der ganzen Welt aus, und es könnten Reiseverbote nötig sein, um eine weitere Abriegelung zu verhindern.

Wir sehen bereits Vorbereitungen für weitere „öffentliche Gesundheitsmaßnahmen“, wobei die Presse atemlos „besorgte“ Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens zitiert. Man sagt uns, dass eine neue Abriegelung nicht notwendig sein wird… solange wir daran denken, uns zu stärken und Masken zu tragen und bla bla bla.

Im Großen und Ganzen ist das alles ein ziemlich abgedroschener, beängstigender Blödsinn. (Quelle.)

Und natürlich hat Big Pharma seine „magischen Pillen“ schon fast fertig für die Notfallzulassung, um die „Welt zu retten“.

Kit Knightly fährt fort:

Gehen wir zurück zu den obigen Aufzählungspunkten von „Omicron“ im Guardian:

Die Wissenschaftler sind besorgt über die Anzahl der Mutationen und die Tatsache, dass einige von ihnen bereits mit der Fähigkeit in Verbindung gebracht wurden, den bestehenden [durch Impfung geschaffenen] Immunschutz zu umgehen.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass kürzlich zugelassene antivirale Medikamente, wie z. B. die Pille von Merck, wirksam gegen die neue Variante wirken werden.

Die „neue Variante“ wird bereits als potenziell resistent gegen die Impfstoffe, aber NICHT gegen die neuen antiviralen Medikamente beschrieben.

Die Pharmariesen Merck und Pfizer arbeiten beide an „Covid-Pillen“, die noch vor drei Tagen in der Presse hochgejubelt wurden:

In den USA könnte es bald eine neue „bahnbrechende“ Covid-Pille geben, aber ihr Erfolg hängt von Schnelltests ab

In den USA kann eine Notfallgenehmigung nur erteilt werden, wenn es noch kein wirksames Medikament oder keine wirksame Behandlung gibt, sodass die Impfstoffe, die sich nicht gegen Omicron bewähren, zumindest für die Markteinführung in den USA von entscheidender Bedeutung sind.

Wenn sich herausstellt, dass Omicron zwar gegen die Impfstoffe, nicht aber gegen die Pillen resistent ist, haben die Regierungen einen Vorwand, die Pillen im Rahmen einer EUA im Eiltempo zuzulassen, so wie sie es bei den Impfstoffen getan haben.

Sie können also darauf wetten, dass die Tests „schnell“ sein werden. Superschnell. Blitzschnell und unauffällig. So schnell, dass man nicht einmal sicher sein kann, dass es wirklich passiert ist. Und jetzt haben sie eine Ausrede.

In Wirklichkeit ist das alles nur ein weiteres Beispiel.

Ein Schreck vor dem neuen Jahr. Eine Ausrede, um die Menschen glauben zu machen, dass ihr Weihnachten in Gefahr sein könnte. Eine Übung, um ihre Kontrollmuskeln ein wenig spielen zu lassen, um noch mehr Geld aus den betrogenen und aufgeputschten Menschen herauszuholen, die sich nun vor der Omicron-Variante fürchten, und um dem ständig steigenden Aktienkurs von Pfizer einen netten Weihnachtsschub zu verpassen.

An diesem Punkt können Sie entweder das Muster erkennen oder nicht. Entweder man ist frei von der Angstmaschinerie, oder man ist es nicht. (Quelle.)

Die Kinder im Visier

Wenn Sie sich das obige zweiminütige Video über die israelische „Kriegsspiel“-Simulation für eine „neue Variante“ angesehen haben, die zu diesem Zeitpunkt angeblich noch gar nicht bekannt war, haben Sie vielleicht bemerkt, dass es heißt, dass Kinder für diese Variante „anfälliger“ sein werden, da sie von dem „eigentlichen Virus“ „weitgehend verschont“ wurden.

Die israelische Simulation sagte „massive Krankenhauseinweisungen und Schulschließungen“ bei Kindern voraus.

Wie konnten sie das vorhersagen, wo doch Kinder bisher weitgehend immun gegen COVID-19 waren?

Sie sagten dies voraus, weil Israel und die USA erst vor kurzem damit begonnen haben, Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren die genverändernden COVID-19-Spritzen von Pfizer zu verabreichen, und sie wissen genau, dass es in dieser Altersgruppe bald zu Verletzungen und Todesfällen kommen wird.

Sie können sicher sein, dass man, wenn bald Berichte über Herzkrankheiten, Blutgerinnsel und Todesfälle bei diesen Kindern eintreffen, die Schuld auf diese neue, gefälschte Variante schieben wird.

Und um die Sache noch schlimmer zu machen und noch mehr Angst zu verbreiten, werden die Krankenhäuser überlastet und nicht in der Lage sein, viele dieser Kinder zu versorgen, NICHT weil die „neue Variante“ so stark und zerstörerisch ist, sondern weil sie die Notaufnahmen und Krankenhäuser entkernt haben, indem sie viele Mitarbeiter entlassen oder gezwungen haben, wegen der COVID-19-Impfvorschriften zu kündigen.

Wir haben dies bereits bei einer Handvoll Kinder gesehen, die letzte Woche bei der Parade in Waukesha, Wisconsin, verletzt wurden. Hier zu finden.

Dies könnte ein sehr dunkler Winter werden, vor allem für diejenigen, die dem medizinischen System vertrauen und ihre Kinder als Opfer für die Impfgötter geopfert haben.

Diese COVID-19-Biowaffen-Impfungen sind jetzt die Ursache für die gefälschte „Pandemie“.

Letztes Jahr haben sie dies erreicht, indem sie die Grippe einfach als „COVID-19“ neu klassifiziert haben, da die tatsächliche Gesamtsterblichkeitsrate letztes Jahr nicht sehr gestiegen ist, und diejenigen, die in der Bestattungsindustrie tätig sind, haben dies bestätigt, während sie auch bestätigen, dass es erst dieses Jahr, 2021, zu massiven Todesfällen gekommen ist, nachdem die COVID-19-Impfungen eingeführt wurden. Artikel hier.

In diesem Jahr sind die Todesfälle REAL, sie folgen auf die COVID-19-Spritzen, und sie werden COVID-19 angelastet, und jetzt werden sie dieser neuen gefälschten Variante angelastet.

Gibt es irgendetwas, das an dieser „neuen Variante“ wahr ist?

Ja, alle sind sich einig, dass die „Impfstoffe“ und andere Maßnahmen, die zur angeblichen Bekämpfung von „COVID-19“ ergriffen wurden, gescheitert sind.

Mit der Schaffung dieser neuen gefälschten Variante musste man tatsächlich zugeben, dass diejenigen, die vollständig geimpft sind und ihren Gesundheitspass haben, bald wieder bei Null anfangen und all den neuen Medikamenten und wiederverwendeten Auffrischungsimpfungen zustimmen müssen, um einen „Pass“ zu erhalten, der ihnen die Teilnahme an der Gesellschaft ermöglicht.

Wie viele werden sich an das Sprichwort halten: Fool me once, shame on you. Füttere mich zweimal, schäme dich.“?

Das werden wir bald herausfinden.

Der Herr wird euch vor jeder Krankheit bewahren. Er wird euch nicht die schrecklichen Krankheiten zufügen, die ihr in Ägypten kanntet, sondern er wird sie allen zufügen, die euch hassen. (Deuteronomium 7:15)

Eure Kinder, die euch in späteren Generationen nachfolgen, und die Fremden, die aus fernen Ländern kommen, werden das Unglück sehen, das über das Land gekommen ist, und die Krankheiten, mit denen der Herr es geplagt hat. (Deuteronomium 29:22)