Die präsymptomatische Übertragung ist sehr real

Die präsymptomatische Übertragung ist real. Aber Gesichtsmasken funktionieren immer noch nicht.

Da viele Behörden Maskenmandate mit einer präsymptomatischen oder asymptomatischen Coronavirus-Übertragung begründeten, versuchten viele Skeptiker und Kritiker, gegen die Existenz oder Bedeutung einer präsymptomatischen und asymptomatischen Übertragung zu argumentieren . Aber eine prä- und asymptomatische Übertragung ist aus dem gleichen Grund real, aus dem Gesichtsmasken nicht funktionieren: Aerosole .

In der Tat haben zahlreiche Studien gezeigt , dass Sars-CoV-2 respiratorischen Viruslast Spitzen kurz vor oder kurz nach Einsetzen der Symptome (siehe Grafiken unten). Sobald Symptome sichtbar werden, bedeutet dies, dass das Immunsystem aktiv ist und die Viruslast schnell abnimmt.

Die Idee, dass nur symptomatische Menschen Viruspartikel durch Niesen oder Husten verbreiten, basiert auf dem veralteten „Tröpfchenmodell“ der Virusübertragung. In Wirklichkeit erfolgt die Übertragung hauptsächlich und vielleicht fast ausschließlich über eingeatmete Aerosole, die beim Atmen, Sprechen, Singen, Husten oder was auch immer entstehen. Tröpfchen können per Definition nicht eingeatmet werden.

Skeptiker verweisen oft auf eine berühmte Wuhan-Studie , die im November 2020 in Nature