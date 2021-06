Putin zur Nato-Mitgliedschaft der Ukraine: „Sie spuckten einfach auf unsere Interessen“

Der russische Präsident zieht eine rote Linie und begründet dies mit der Flugzeit von Raketen. Ukraine als Nato-Mitgliedsstaat wäre gleichbedeutend damit, russische Raketen in Nordmexiko oder Südkanada zu stationieren.

Die Nato, das transatlantische Verteidigungsbündnis, das weltweit offensive geopolitische Interessen durchzusetzen sucht, hat sich wie zuvor schon die G7 von den USA auf antirussischen und antichinesischen Kurs setzen lassen. Man ist sich nach Donald Trump wieder einig und hat nun auf der Weltbühne zwei Feinde, die die neue Einheit stabilisieren, während die Nato auf Georgien und der Ukraine erweitert werden soll. Mit dem Nato-Mitglied Türkei wird das Ziel, die „regelbasierte Ordnung“ aufrechtzuerhalten, zur Farce. Dazu gehören dann politische Verfolgung, Repression von Opposition, Medienzensur, völkerrechtswidrige Kriege und Annexionen, also all das, was die