Die SCO entwirft einen „regionalen Ansatz“ für Afghanistan

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Auch wenn erwartet wurde, dass der Abzug der USA aus Afghanistan den afghanischen Krieg weniger „international“ machen würde, war dies bei weitem nicht der Fall. Entgegen den Prognosen hat sogar der „Bürgerkrieg“ in Afghanistan eine internationale Dimension, nicht weil einige internationale Akteure militärisch daran beteiligt sind, sondern vor allem, weil die Auswirkungen die gesamte Region um Afghanistan destabilisieren könnten, d.h. Süd- (Pakistan), West- (Iran), Zentral- (Russland und zentralasiatische Staaten) und Ostasien (China). Zur Internationalität des „Bürgerkriegs“ in Afghanistan trägt auch die Präsenz vieler transnationaler dschihadistischer Netzwerke bei, darunter der IS-K, al-Qaida und das East Turkestan Movement (ETIM) (in Russland verbotene terroristische Organisationen). Die Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) (die auch in Russland verboten ist), die sich hauptsächlich gegen Pakistan richtet, hat ihren Sitz ebenfalls in Afghanistan. Auch viele separatistische Gruppen der Belutschen sind dafür bekannt, dass sie sich in Afghanistan niedergelassen haben und von dort aus ihre Anschläge in pakistanischen Städten durchführen. Die Tatsache, dass die meisten dieser betroffenen Staaten, darunter Afghanistan selbst und der Iran, entweder ständige Mitglieder der SCO sind oder einen Beobachterstatus haben, macht die SCO zur geeignetsten multilateralen Plattform, um eine politische Lösung in Afghanistan zu ermöglichen.

Bei einem kürzlichen SCO-Treffen in Duschanbe, das vor dem Hintergrund des überstürzten US-Rückzugs aus Afghanistan und der dadurch ausgelösten schweren Krise stattfand, legte Chinas Außenminister das dar, was man als „Masterplan“ für die Erleichterung eines verhandelten Übergangs in Afghanistan von zwanzig Jahren Krieg zu einer zumindest relativ stabilen Regierung bezeichnen kann, die nicht nur das Vertrauen aller Kriegsparteien, nämlich Kabuls und der Taliban (in Russland verbotene Organisation), sondern auch der betroffenen regionalen Staaten genießt. Wie Chinas Wang Yi sagte:

1: Die USA können nicht einfach weggehen. Sie haben eine Verantwortung, die Krise zu beenden, die sie 2001 begonnen haben.

2: Es muss unbedingt verhindert werden, dass Afghanistan ein sicherer Hafen für transnationale Terrornetzwerke wird. Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um zu verhindern, dass die „drei Kräfte“ des Terrorismus, Separatismus und Extremismus in die umliegenden Gebiete Afghanistans eindringen und sich dort ausbreiten.

3: Ein destabilisierender Niederschlag kann nur verhindert werden, wenn die SCO-Mitglieder „ihre jeweiligen Vorteile nutzen, um gemeinsame Vermittlungsbemühungen zu unternehmen, und alle afghanischen Fraktionen dazu drängen, den Fahrplan und den Zeitplan für die Versöhnung zu klären, um eine solide Grundlage für eine breite, inklusive politische Struktur in Afghanistan zu schaffen.“

4: Die Mitgliedsstaaten müssen einen multilateralen Ansatz verfolgen, sodass kein Staat eine politische Lösung aufzwingen oder versuchen kann, sie durchzusetzen, die seinen Interessen auf Kosten anderer Staaten oder der Menschen in Afghanistan selbst dient.

5: Die SCO muss sich selbst aktivieren, um beim Wiederaufbau Afghanistans zu helfen.

Während die Blaupause für Afghanistan die Spannungen zusammenfasst, die der „unverantwortliche“ Rückzug der USA verursacht hat, ist es offensichtlich, dass die SCO, Asiens mächtigste regionale Plattform, der Rückkehr der Taliban an die politische Macht nicht abgeneigt ist. Im Gegenteil, die Betonung der SCO auf „Mainstreaming“ der Taliban unterstreicht die Notwendigkeit, die Taliban als legitime politische Bewegung anzuerkennen. Andernfalls, so hat die SCO angedeutet, könnten die Taliban weiter in einen rückwärtsgewandten Modus gedrängt werden, was sie zwingen würde, ihre Position gegenüber internem, regionalem und internationalem Druck mit Hilfe anderer transnationaler Dschihadisten-Netzwerke zu untermauern. Durch die Einbindung der afghanischen Taliban in die Mainstream-Politik kann der derzeitige Spielraum für diese Netzwerke jedoch erheblich verringert werden.

Wie einige jüngste Berichte zeigen, ist Afghanistan weiterhin ein „sicheres Paradies“ für viele solcher Gruppen. Obwohl die Trump-Administration die ETIM von ihrer Liste der Terrorgruppen gestrichen hatte, weil sie nicht existiert oder über ein hohes Maß an operativen Fähigkeiten verfügt, bestätigte ein aktueller Bericht des UN-Sicherheitsrats, dass die ETIM nicht nur in Afghanistan existiert und operiert, sondern auch eine „transnationale Agenda“ verfolgt. Dem Bericht zufolge gehört ETIM zu den „führenden“ ausländischen Terrorgruppen, die in Afghanistan operieren. Dem Bericht zufolge ist ETIM vor allem in den Provinzen Badakhshan, Kunduz und Takhar aktiv und Abdul Haq (Memet Amin Memet) bleibt der Anführer der Gruppe. In dem Bericht heißt es weiter, dass etwa 500 ETIM-Kämpfer im Norden und Nordosten Afghanistans operieren, vor allem in den Distrikten Raghistan und Warduj, Badakhshan, wobei die Finanzierung in Raghistan angesiedelt ist. Diese nördlichen Gebiete sind durch den engen Wakhan-Korridor mit China verbunden, ein potenzieller Durchgang für Kämpfer, die nach Xinjiang wollen.

Obwohl es reale Sicherheitsbedenken gibt, die Russland, China und andere SCO-Mitglieder in Alarmbereitschaft versetzt haben, hat die SCO dennoch einen Fahrplan angeboten, der sich radikal von dem Ansatz unterscheidet, den die USA in den letzten zwei Jahrzehnten ihrer Präsenz in Afghanistan verfolgt haben. Die SCO hat, zumindest bis jetzt, eindeutig davon abgesehen, irgendwelche Verpflichtungen hinsichtlich der Stationierung ihres Militärs in Afghanistan einzugehen oder Militärbasen mit Hilfe von Kabul zu sichern, um den Frieden in Afghanistan durch die militärische Unterdrückung der Kriegsparteien zu etablieren (lies: aufzuzwingen).

Während die Taliban weiterhin mehr und mehr afghanisches Territorium unter ihre Kontrolle bringen, bleibt es dabei, dass die Gruppe empfindlicher auf den Druck reagiert, der von der SCO erzeugt wird, als sie es jemals auf den „maximalen Druck“ von Trump war. Mit anderen Worten: Auch wenn sie weiterhin ihren Plan zur Wiedererrichtung eines islamischen Emirats umsetzen, sind sie, wie ihr Vertreter kürzlich in einem Interview sagte, Gesprächen mit Kabul und/oder regionalen Akteuren nicht völlig abgeneigt.

Vieles davon hat geostrategische Hintergründe. Selbst für die Taliban würde eine Machtübernahme die Notwendigkeit des Wiederaufbaus Afghanistans nicht aufheben, insbesondere durch die Einbindung in bestehende regionale Konnektivitätsprogramme, darunter die BRI und die EEU. In Ermangelung einer starken einheimischen Wirtschaft führt der Hauptweg der Taliban zum Wiederaufbau über diese Plattformen, was unweigerlich gute Beziehungen zu den Mitgliedsstaaten erfordert, was wiederum bedeutet, dass man auf deren Empfindlichkeiten gegenüber transnationalen Terrornetzwerken, die derzeit in Afghanistan präsent sind, achten muss.

Mit anderen Worten: Auch wenn die Taliban in der Lage sein mögen, ihre Herrschaft militärisch zu etablieren, ist es unwahrscheinlich, dass sie sich ohne politische Anerkennung/Legitimität und wirtschaftliche Unterstützung durch diese Staaten politisch und wirtschaftlich konsolidieren können. Genau das bietet der Fünf-Punkte-Plan der SCO, den die Taliban nur auf eigene Gefahr ignorieren können.