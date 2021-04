Die Ukraine fordert die NATO auf, mit ihrem Beitritt ein „echtes Signal“ an Russland zu senden

Der ukrainische Präsident Zelensky drängte die NATO am Dienstag, den Beitrittsplan seines Landes zu beschleunigen, und sagte, es müsse ein Signal an Russland gesendet werden, da die Spannungen zwischen den Nachbarn zunehmen.

In einem Tweet an NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, nachdem die beiden telefonisch miteinander gesprochen hatten, sagte Zelensky, Kiew habe sich zu den von der Allianz geforderten Verteidigungsreformen verpflichtet, um einen Membership Action Plan (MAP) für die Ukraine zu vereinbaren.

.@jensstoltenberg, we are committed to reforming our army and defense sector, but reforms alone will not stop Russia. @NATO is the only way to end the war in #Donbas. Ukraine's MAP will be a real signal for #Russia pic.twitter.com/wdkp4LWxxD