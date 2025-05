Die „unabhängigen“ Houthis triumphieren über Trump

Von Mike Whitney

Interview mit Dr. Aisha Jumaan

Frage 1 – Am Dienstag erklärte Präsident Trump, dass die USA die Bombardierung des Jemen einstellen werden, da die Houthis versprochen hätten, „keine Schiffe mehr zu sprengen“. Trump fügte hinzu, dass die Houthis „kapituliert“ hätten und „nicht mehr kämpfen wollen“. Sagt Trump die Wahrheit? Haben die Houthis „aufgegeben“?

Aisha Jumaan – Aus der beigefügten Erklärung des Außenministeriums des Sultanats Oman geht hervor, dass der Waffenstillstand zwischen den USA und Ansar-Allah in Sanaa offenbar einvernehmlich erzielt wurde. Ansar-Allah erklärte in einem Interview mit DropSite durch einen der Anführer von Ansar-Allah: „Wir betrachten uns nicht im Krieg mit dem amerikanischen Volk“, sagte Mohammed al-Bukhaiti, Mitglied des Politbüros von Ansar Allah und langjähriger Sprecher der Houthis. „Wenn die USA ihre Angriffe auf den Jemen einstellen, werden wir unsere Militäroperationen gegen sie einstellen.“

Dies war eine Reaktion auf Äußerungen von Präsident Trump und Verteidigungsminister Pompeo, wonach sie die Bombardierung des Jemen einstellen würden, wenn Ansar Allah sich bereit erklärt, die Angriffe auf US-Schiffe einzustellen. „Die Entscheidung für die Houthis ist klar: Hört auf, auf US-Schiffe zu schießen, und wir werden aufhören, auf euch zu schießen“, schrieb Trump am 31. März in einem Beitrag auf TruthSocial. Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte in einem Interview mit Fox News: „In dem Moment, in dem die Houthis sagen: ‚Wir werden aufhören, auf eure Schiffe zu schießen, wir werden aufhören, auf eure Drohnen zu schießen‘, wird diese Kampagne beendet sein. Aber bis dahin wird sie unerbittlich fortgesetzt.“

Berichten aus dem Jemen zufolge geht Ansar-Allah davon aus, dass die Vereinbarung nicht bedeutet, dass sie ihre Angriffe auf Israel einstellen werden.

In einer kürzlich abgegebenen Erklärung sagte Präsident Trump: „Wir nehmen sie beim Wort … Wir haben sie sehr hart getroffen. Sie hatten eine große Fähigkeit, Strafen zu ertragen“, sagte er. “Man könnte sagen, dass dort viel Mut vorhanden ist.“

Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte heute, dass nach den jüngsten Gesprächen und Kontakten des Sultanats Oman mit den Vereinigten Staaten und den zuständigen Behörden in Sanaa in der Republik Jemen mit dem Ziel einer Deeskalation die Bemühungen zu einer Waffenstillstandsvereinbarung zwischen beiden Seiten geführt haben. In Zukunft werden beide Seiten keine Angriffe auf die jeweils andere Seite, einschließlich amerikanischer Schiffe, im Roten Meer und in der Straße von Bab al-Mandab durchführen und so die Freiheit der Schifffahrt und den reibungslosen Ablauf des internationalen Handelsverkehrs gewährleisten. Das Sultanat Oman dankt beiden Parteien für ihren konstruktiven Ansatz, der zu diesem begrüßenswerten Ergebnis geführt hat, und hofft, dass dies zu weiteren Fortschritten in vielen regionalen Fragen im Hinblick auf Gerechtigkeit, Frieden und Wohlstand für alle führen wird.

Frage 2 – Können Sie Ihre erste Antwort näher erläutern: Bedeutet das Abkommen zwischen den USA und dem Jemen, dass US-Kriegsschiffe das Rote Meer passieren dürfen, obwohl Trump weiterhin Bomben und Waffen an Israel liefert?

Aisha Jumaan – Ich kenne die Einzelheiten des Abkommens zwischen den USA und Ansar-Allah nicht. Einem Artikel von Haaretz zufolge erfolgen jedoch viele Waffenlieferungen per Flugzeug. Außerdem scheint der Großteil der Waffenlieferungen auf dem Seeweg über das Mittelmeer nach Haifa und Ashdod zu gehen. Der Hafen von Eliat wurde aufgrund der Blockade des Roten Meeres für bankrott erklärt.

Ein schwindelerregendes Tempo, dann ein Einbruch: Wie die US-Waffenlieferungen an Israel zurückgingen, Haaretz. Öffentlich zugängliche Flugdaten zeigen, wie viele US-Waffenlieferungen seit Beginn des Gaza-Krieges jeden Monat in Israel eingetroffen sind, und offenbaren einen starken Anstieg und dann einen allmählichen Rückgang der Lieferungen.

Frage 3 – Das Pentagon teilte am Dienstag mit, dass die Streitkräfte des US-Zentralkommandos seit dem 15. März 1.000 Ziele im Jemen angegriffen, dabei etwa 200 jemenitische Zivilisten getötet und einen Großteil der kritischen Infrastruktur des Landes zerstört haben. Wie schlimm ist die Lage vor Ort für die normale Bevölkerung? (Gibt es genügend Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung?) Aisha Jumaan – Die Zahl der getöteten und verletzten Zivilisten könnte weit höher sein als angegeben. Es ist möglich, dass viele der Verletzten aufgrund ihrer schweren Verletzungen und der mangelnden medizinischen Versorgung im Jemen gestorben sind. Das Gesundheitssystem im Jemen funktioniert nur noch zu weniger als 50 %, da die meisten Gesundheitszentren von der von Saudi-Arabien geführten Koalition bombardiert wurden.

Der zweitgrößte Hafen für den Import von Treibstoff und Gas wurde von den USA zerstört, was zu einer schweren Treibstoff- und Gasversorgungskrise geführt hat. Die Menschen stehen bis zu 12 Stunden lang Schlange und bekommen immer noch keinen Treibstoff für ihre Autos. Hier ist, was eine Person in Sanaa geschrieben hat.

Diese Person sagt, ich habe mich in die Schlange gestellt, um zu tanken, und als ich weggefahren bin, standen 45 Autos vor mir.

Die USA und Israel haben den Hafen von Hodeidah bombardiert, wodurch die Einfuhr von Lebensmitteln, Treibstoff und lebenswichtigen Gütern in das Land erschwert wird. In Jemen benötigen etwa 17 Millionen Menschen humanitäre Hilfe. Millionen jemenitischer Kinder leiden an Unterernährung. Dies wird ihre kognitive Entwicklung beeinträchtigen und sich auf kommende Generationen auswirken.

Hier sind die Bedenken von Dr. Alwazir.

Er ist eine prominente politische Persönlichkeit im Jemen. Derzeit lebt er außerhalb des Jemen.

Heute ist die Politik auf den Plan getreten und hat positive Ergebnisse in Form des Waffenstillstandsabkommens zwischen dem Jemen und den USA erzielt. Die enormen Verluste an Infrastruktur lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres kompensieren, und sie sind alle sehr bedeutend, sei es die Zerstörung des Hafens von Ras Isa oder die Zerstörung des Hafens von Hodeidah. Beide Häfen sind die Lebensader des tapferen jemenitischen Volkes und die einzigen Absatzmärkte für die Wirtschaft. Das macht mich sehr traurig und schmerzt mich sehr, da dies schwerwiegende Folgen für die Menschen und ihr tägliches Leben hat. Der Feind versucht, unsere Wirtschaft zu unterwerfen und uns zu zwingen, unsere Importe von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Gütern sowie Öl und Gas über den Hafen von Mokha und die Provinz Ma’rib zu beziehen. Damit würde unsere Wirtschaft in die Hände anderer gelangen und unter deren Aufsicht und Kontrolle gestellt werden. Die Zerstörung der Zementfabriken hat unserer Wirtschaft, die ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig ist, ebenfalls großen Schaden zugefügt. Außerdem wurden drei große Kraftwerke, die Infrastruktur des Flughafens von Sanaa und drei Airbus-Flugzeuge beschädigt. Diese gehören der Yemenia Airlines…

All dies schmerzt und betrübt mich, doch wir werden geduldig sein und auf Belohnung und Vergeltung hoffen, und vielleicht wird Gott danach etwas Neues schaffen…

Ich erwähne dies nur, weil es notwendig ist, Importalternativen zu finden, die nicht das sind, was der Feind uns aufzwingen will. Wir müssen gründlich über die Mittel nachdenken, um dies zu erreichen, und allen möglichen Druck ausüben, um dies zu erreichen. Wir müssen auch die Frage der Entschädigung für diese ungerechten Schäden in alle bevorstehenden politischen Treffen oder Verhandlungen einbeziehen und andere Parteien oder Länder einbeziehen, um ebenfalls Druck auszuüben, damit eine Entschädigung für das Zerstörte gezahlt wird, so wie der Staat Oman in diesem Abkommen zwischen uns und Amerika vermittelt hat, was ich in mehreren früheren Artikeln wiederholt dargelegt habe

und anderen…

Ich füge auch eine Präsentation bei, die ich an der UW über die Auswirkungen des US-Krieges im Jemen gehalten habe

Frage 4 – Israel ist sehr wütend auf Trump, weil er ohne Rücksprache mit ihnen ein Abkommen mit dem Jemen geschlossen hat. Die Schlagzeile in der Mittwochsausgabe der Times of Israel lautet: Trump hat Israel mit überraschendem Waffenstillstand mit den Houthis im Stich gelassen. Das verheißt nichts Gutes für den Iran… Nur wenige Tage, nachdem eine jemenitische Gruppe durch einen Angriff auf den Flughafen Ben Gurion unermesslichen wirtschaftlichen Schaden angerichtet hatte, hat der US-Präsident seine Verbündeten hintergangen; dies hat Jerusalem inmitten der Atomgespräche zweifellos verunsichert. Hier ein weiterer Auszug aus dem Artikel:…

Ohne sich mit Israel oder anderen Verbündeten abzustimmen, verkündete er während einer Sitzung im Weißen Haus, dass die Houthis zugestimmt hätten, die Angriffe auf Schifffahrtswege im Roten Meer einzustellen, und erklärte, dass die USA ihre Angriffe auf die von Iran unterstützte Gruppe einstellen würden… Israel scheint im Kampf gegen die Houthis auf sich allein gestellt zu sein. Times of Israel

Glauben Sie, dass Trump sich von der „bedingungslosen Unterstützung“ Israels abwendet, oder glauben Sie, dass die Zionisten weiterhin die Außenpolitik der USA im Nahen Osten kontrollieren?

Aisha Jumaan – Ich bin mir nicht sicher, ob Trump sich von der „bedingungslosen Unterstützung“ Israels abwendet. Ich denke, dass mehrere Faktoren eine Rolle spielen:

Die Beziehung des nationalen Sicherheitsberaters Waltz zu Netanjahu. Es ist möglich, dass Trump sich betrogen gefühlt hat. Der folgende Artikel spricht darüber. Trumps Besuch im Nahen Osten. Es ist möglich, dass die Sorge, Ansar-Allah könnte während seines Besuchs Raketen auf Saudi-Arabien abfeuern, für alle Beteiligten peinlich wäre. Ansar-Allah kündigte an, dass alle Schiffe mit Öl aus den USA nicht durch das Rote Meer oder das Arabische Meer fahren dürfen. Dies hätte enorme Auswirkungen auf den Export von US-Öl nach Asien gehabt.

Es ist möglich, dass die US-Flugzeugträger im Roten Meer durch die Ankündigung einer Liste von Sanktionen gegen US-Rohöl und die Verhinderung der Durchfahrt von Frachtschiffen durch das Rote Meer, Bab al-Mandab und das Arabische Meer ins Visier genommen werden. Wäre dies am 17. Mai 2025 umgesetzt worden, hätte dies zu erheblichen Schäden für die US-Wirtschaft und ihr internationales Ansehen geführt, ihren politischen und militärischen Einfluss geschwächt oder einen umfassenden, kompromisslosen Krieg ausgelöst, in den andere Länder angesichts der Natur der Situation und der geopolitischen und logistischen Folgen hätten eingreifen können. Vor diesem Hintergrund hatte die USA keine andere Wahl, als dieses Abkommen zu schließen, um das jemenitische Verbot für Schiffe mit US-Rohöl für die Durchfahrt durch das Rote Meer, das Arabische Meer und Bab al-Mandab aufzuheben. Dies wurde ausdrücklich von US-Außenminister Marco Rubio angekündigt, der bei der Bekanntgabe des Abkommens durch Trump im Weißen Haus anwesend war. Außenminister Rubio erklärte, dass das Ziel und der Zweck dieses Abkommens darin bestehen, die Durchfahrt von Frachtschiffen mit US-Öl im Roten Meer zu erleichtern…

4. Es ist auch möglich, dass der Verlust von zwei F-18-Flugzeugen und etwa neun MQ-9 Reapers, zusätzlich zu den ständigen Angriffen auf die Luftfahrtunternehmen und den hohen Kosten der Angriffe auf den Jemen, das Militär davon überzeugt haben, dass die Verluste zu groß sind. 5. Steve Witkoff scheint sich nicht sonderlich für Netanjahu zu interessieren. Trump scheint ihm zu vertrauen und möchte ein Abkommen mit dem Iran. Netanjahu hingegen möchte dies sabotieren.

Frage 5 – Menschen auf der ganzen Welt haben ihre Bewunderung für das jemenitische Volk zum Ausdruck gebracht, das angesichts des Bösen unerschütterlichen Mut bewiesen hat. Jesus sagte: „Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde hingibt.“ Keine andere Gruppe von Menschen hat dieses Ideal besser verkörpert als das jemenitische Volk, das sich großen Gefahren ausgesetzt hat, um für Gerechtigkeit und Menschlichkeit einzutreten. Was ist so besonders an diesen Menschen, ihrer Kultur und ihren Überzeugungen?

Aisha Jumaan – Ich würde sagen, dass es mehrere Faktoren gibt, warum das jemenitische Volk beschlossen hat, sich für Gaza einzusetzen, obwohl es sich der Folgen bewusst ist. Der Jemen wurde acht Jahre lang täglich von der von den USA unterstützten saudischen Koalition bombardiert. Seit 2015 steht der Jemen unter einer Blockade, und die Jemeniten kennen die Folgen von Hunger, Krankheit und wirtschaftlichem Zusammenbruch aus erster Hand. Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Jemen trotz der seit 2015 von Saudi-Arabien angeführten Blockade des Jemen niemals versucht hat, das Rote Meer zu blockieren, um die Blockade aufzuheben; er hat dies nur für Gaza getan.

Einige der Faktoren, die die Jemeniten dazu bewegt haben, sich für Gaza einzusetzen, sind:

Die Jemeniten sind sehr unabhängig und können Kolonialisierung nicht ertragen. Der Jemen wird als Friedhof der Invasoren bezeichnet, weil er alle bekämpft hat, die versucht haben, ihn zu erobern, einschließlich der Türken. Aden war ein Protektorat des britischen Empire, aber um herrschen zu können, mussten die Briten die Bevölkerungsstruktur der Stadt verändern und Nicht-Araber ins Land holen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt betrug der Anteil der jemenitischen Bevölkerung in Aden nur noch 20 %.

Der Jemen ist ein altes Land mit vielen Zivilisationen, die das jemenitische Volk geprägt haben. Im Koran gibt es ein ganzes Kapitel über die Königin von Saba und ihre Weisheit und die Stärke des jemenitischen Volkes. Die Jemeniten sind freundlich und großzügig und haben gelernt, für das einzustehen, was sie für richtig halten. Ein Sprichwort sagt: Wenn du keinen Freund hast, such dir einen jemenitischen Freund. Ein anderes Sprichwort besagt, dass derjenige, der nicht gelernt hat, sich zu benehmen, vom Jemen lernen wird, sich zu benehmen.

Die Stammesnormen im Jemen basieren auf der Gemeinschaft und nicht auf dem Einzelnen, wodurch die Korrektur von Unrecht, das einer Person angetan wurde, in die Verantwortung der gesamten Gemeinschaft fällt. Eine der wichtigsten Normen ist es, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren, und für die Menschen im Jemen ist Palästina aufgrund der Ungerechtigkeiten, denen die Palästinenser ausgesetzt sind, ein zentrales Thema. Die Jemeniten glauben, dass man etwas tun muss, um Ungerechtigkeiten entgegenzuwirken. Der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sagte: Du musst Ungerechtigkeit mit Taten bekämpfen, wenn du das nicht kannst, dann mit Worten, und wenn du das nicht kannst, dann wünsche dir die Veränderung in deinem Herzen, und das ist das Schwächste deines Glaubens.

Die Jemeniten sind stolz auf ihr Erbe und daher am wenigsten von der westlichen Propaganda und der aktuellen westlichen Kultur beeinflusst. Sie sind gute Kämpfer, und für sie ist Ehre von entscheidender Bedeutung. Sie würden lieber in einer Schlacht sterben und für ihre Prinzipien einstehen, als in Demütigung zu leben. Diese Werte werden ihnen von Kindheit an vermittelt. Der Prophet Mohammed sagte: „Der Glaube ist jemenitisch, und die Weisheit ist jemenitisch.“ Die Jemeniten sind gekommen, sie sind sanftmütig und gutherzig.

Dr. Aisha Jumaan ist Gründerin und Präsidentin der Yemen Relief and Reconstruction Foundation. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die US-amerikanische Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger für die humanitäre Krise im Jemen zu sensibilisieren, Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen zu unterstützen und Kampagnen für den Frieden im Land zu fördern. Aisha verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bereich der öffentlichen Gesundheit, darunter virale durch Impfungen vermeidbare Krankheiten, Forschung zu Gebärmutterhals- und Brustkrebs, Überwachung, Gesundheit und Ernährung von Müttern und Kindern sowie medizinische Grundversorgung.