Die USA wollen ein riesiges neues Radarsystem aufstellen

Die USA wollen in Großbritannien ein riesiges neues Radarsystem aufstellen, um Objekte im tiefen Weltraum zu verfolgen. Die US Space Force entwickelt das globale System, um potenzielle „Ziele“ in bis zu 36’000 km Entfernung zu identifizieren, in Bereichen des tiefen Weltraums, in denen viele Militärsatelliten positioniert sind. Andere Standorte wären unter anderem Texas und Australien.

Das Verteidigungsministerium sagte, dass die neue Radarfunktion das Potenzial hat, den Weltraum „sicherer und geschützter“ zu machen.

Es kommt inmitten wachsender Bedenken über Überlastung, Wettbewerb und sogar ein Wettrüsten im Weltraum.

Sowohl die USA als auch Großbritannien haben Russland und China beschuldigt, Waffen zu entwickeln, mit denen man Satelliten ausschalten könnte.

Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 1000 neue Satelliten ins All geschossen – darunter 10 vom US-Militär.

Die Pläne zur Entwicklung der Deep Space Advanced Radar Capability – oder DARC – werden im US Space and Missile Systems Center entwickelt.

Es war einer der Standorte, die Verteidigungsminister Ben Wallace und die britischen Verteidigungsminister diese Woche bei einem Besuch in Kalifornien besuchten. Sie führten auch Gespräche mit dem Unternehmen SpaceX von Elon Musk.

Oberstleutnant Jack Walker von der US Space Force sagte der BBC, die USA seien „in Gesprächen“ mit Großbritannien, um die Radare „möglicherweise in Schottland oder weiter südlich“ zu platzieren.

Er sagte, der Standort würde „irgendwo zwischen 10 und 15 Parabolantennen (große Satellitenschüsseln) für die Verfolgung und vier bis sechs für die Übertragung“ beherbergen und ein Gebiet von etwa 1 km² abdecken.

Jede Radarschüssel wird einen Durchmesser von 15 Metern haben.

Oberst Walker sagte, der Zweck des Systems sei es, „Ziele zu erkennen und zu verfolgen, die potenziell eine Bedrohung für unsere wertvollen Güter darstellen könnten. Es könnte von den Chinesen sein, es könnte von den Russen sein, es könnte ein Anti-Satellit sein oder es könnte Trümmer im Weltraum sein“, sagte er.

Dunkle Ecken des Weltraums

Die USA betreiben bereits ein Frühwarnsystem, um ballistische Raketen im Weltraum aufzuspüren. Dazu gehört auch ein Dienst bei RAF Fylindales in North Yorkshire.

Aber die Radarsysteme auf der geheimen RAF-Basis können nur Objekte in einer Entfernung von bis zu 20’000 km (12’400 Meilen) erkennen.

Das neue DARC-System wird in der Lage sein, viel weiter zu sehen.

Laut Oberst Walker wird es in der Lage sein, ein Objekt von der Größe eines Fußballs in einer Entfernung von bis zu 36’000 km (22’400 Meilen) zu erkennen.

Bei seinem Besuch in den USA sagte der britische Chef des Luftwaffenstabs, Sir Michael Wigston, dass sich Großbritannien im Moment darauf konzentriert zu verstehen, was in den dunklen Ecken des Weltraums vor sich geht.

Er sagte, die zunehmende Überlastung und der Wettbewerb im Weltraum „deuten alle darauf hin, dass wir unser Verständnis dessen, was dort vor sich geht, schnell verbessern müssen“.

Sir Michael hat vorausgesagt, dass der nächste Krieg im Weltraum gewonnen oder verloren werden könnte.

Verteidigungsminister Ben Wallace sagte, die Regierung werde im Herbst eine Weltraumstrategie veröffentlichen.

Er sagte, der Weltraum sei bedroht und das Vereinigte Königreich müsse seine wichtige nationale Infrastruktur schützen.

Herr Wallace sagte, er glaube nicht, dass es „Moonraker und Star Wars Laser im Weltraum“ geben werde.

Die britische Militärdoktrin würde sich nicht darum drehen, den Weltraum zu zerstören, sondern den Weltraum zu verteidigen und zu schützen“, fügte er hinzu.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte: „Diese neue Radarfähigkeit hat das Potenzial, den Weltraum sicherer zu machen und dabei zu helfen, unser Satellitensystem durch die Verfolgung und Überwachung von Objekten zu schützen. Wir erkunden unsere potenzielle Partnerschaft mit den USA bei DARC und die bisherigen Gespräche sind positiv.“