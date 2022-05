Die WHO wird allen Ländern empfehlen, Lockdowns einzuführen, und ändert damit ihre grundlegende Politik

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ändert ihre politischen Empfehlungen abrupt von einer ablehnenden Haltung zu einer Befürwortung von Lockdowns.

Das Brownstone Institute berichtet, dass „die Weltgesundheitsorganisation beabsichtigt, Lockdowns und andere nicht-pharmazeutische Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung in die offiziellen Pandemie-Richtlinien aufzunehmen“.

„Die Enthüllung erfolgt in einem Bericht, der der Weltgesundheitsversammlung der WHO noch in diesem Monat vorgelegt werden soll“, so das Brownstone Institute. „Dies ist nicht Teil eines neuen Pandemievertrags und erfordert keine Zustimmung der Mitgliedsstaaten. Dem Bericht zufolge ist die Umsetzung bereits im Gange.“

„Viele haben Alarm geschlagen wegen eines neuen Pandemievertrags der WHO“, fügen die Forscher hinzu. „Wie ich jedoch schon früher festgestellt habe (und wie Michael Senger hier anmerkt), liegt kein neuer Pandemievertrag auf dem Tisch. Vielmehr gibt es Änderungen am bestehenden Vertrag, den Internationalen Gesundheitsvorschriften 2005, sowie weitere Empfehlungen (insgesamt 131), die in einem Bericht der Arbeitsgruppe zur Stärkung der Bereitschaft und Reaktion der WHO auf Gesundheitsnotfälle vorgelegt wurden.

Wie Becker News bereits in früheren Berichten angedeutet hat, beziehen sich die meisten dieser Änderungen und Empfehlungen auf die gemeinsame Nutzung von Informationen und Ressourcen und die Vorbereitung auf künftige Pandemien; keine von ihnen greift direkt in die Souveränität der Staaten ein, indem sie es der WHO ermöglichen, Maßnahmen zu verhängen oder aufzuheben. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht gefährlich sind, denn sie bestätigen und kodifizieren die schrecklichen Fehler der letzten zwei Jahre, angefangen mit Chinas Abriegelung von Hubei am 23. Januar 2020.“

Die politischen Maßnahmen der Vereinigten Staaten zur Bekämpfung von Covid, zu denen Quarantäne, Maskierung und soziale Distanzierung gehören, sowie die „Lockdowns“ haben keine statistisch signifikanten Ergebnisse bei der Bekämpfung von Covid gebracht, aber der Wirtschaft schweren Schaden zugefügt und die Rechte der Amerikaner verletzt.

Eine umfassende vergleichende Analyse der Johns Hopkins University, die im Januar veröffentlicht wurde, ergab, dass strenge Abriegelungen die Zahl der Covid-bedingten Todesfälle nicht signifikant reduzieren konnten.

„Abriegelungen in den USA und Europa hatten wenig oder gar keinen Einfluss auf die Reduzierung der Todesfälle durch COVID-19, so eine neue Analyse von Forschern der Johns Hopkins University“, berichtete die Washington Times. „Die Sperrungen während der frühen Phase der Pandemie im Jahr 2020 reduzierten die COVID-19-Sterblichkeit um etwa 0,2 %, so die umfassende Auswertung mehrerer wissenschaftlicher Studien.

„Wir finden keine Hinweise darauf, dass Abriegelungen, Schulschließungen, Grenzschließungen und die Einschränkung von Versammlungen einen spürbaren Effekt auf die COVID-19-Sterblichkeit hatten“, schreiben die Forscher.

„Insgesamt kommen wir zu dem Schluss, dass Abriegelungen kein wirksames Mittel zur Verringerung der Sterblichkeitsrate während einer Pandemie sind, zumindest nicht während der ersten Welle der COVID-19-Pandemie“, so die Autoren. „Unsere Ergebnisse stehen im Einklang mit der Arbeitsgruppe der Weltgesundheitsorganisation (2006), die feststellte, dass Berichte über die Influenzapandemie von 1918 darauf hindeuten, dass sozial ablenkende Maßnahmen die Übertragung nicht stoppten oder dramatisch zu reduzieren schienen“.

Dr. Anthony Fauci, der oberste Covid-Beamte der Biden-Administration, sagte kürzlich vor dem Kongress aus und bestritt, dass die Vereinigten Staaten „Abriegelungen“ vorgenommen hätten.

„Es gab natürlich Einschränkungen, aber keine Verbote“, fügte Fauci hinzu. „China ist jetzt dabei, sich wirklich abzusperren. Ich würde dem nicht zustimmen.“

Die schädlichen Auswirkungen von Abriegelungen sind in kürzlich durchgesickerten Videoaufnahmen aus Shanghai zu sehen, die zeigen, wie sich Zwangsquarantäne-Gefangene wehren, angeblich wegen der Hungerbedingungen.

Watch: Shanghai residents finally break free of their enforced quarantines and begin fighting back against the Chinese communists imprisoning them.



The starving prisoners have been held hostage by the CCP for over a month under brutal Covid lockdown measures. pic.twitter.com/7Ryi49C4xn — Kyle Becker (@kylenabecker) May 22, 2022

Eine Studie, über die in The Economist berichtet wurde, schätzt, dass es in den nächsten 15 Jahren weltweit 800.000 weitere Todesfälle geben wird, die auf die Covid-Sperren zurückzuführen sind, sowie 1,76 Todesfälle bei Kindern für jeden Covid-bedingten Todesfall, der durch diese Politik verhindert wird.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürwortet nun Lockdowns, nachdem sie zuvor erklärt hatte, sie seien größtenteils unwirksam und schadeten der Wirtschaft. Dies wirft weitere Fragen darüber auf, ob die WHO ihre Entscheidungen auf fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse oder auf reine Politik stützt.