Die Zahl der wegen Fehlern in der Gesichtserkennung verhafteten Menschen steigt.

Der Einsatz von Gesichtserkennungstechnologien durch Strafverfolgungsbehörden steht erneut auf dem Prüfstand, nachdem ein unschuldiger Mann, der fälschlicherweise identifiziert und daraufhin verhaftet wurde, Klage eingereicht hat. Dieses Ereignis unterstreicht das sich ständig entwickelnde Spannungsfeld zwischen dem Fortschritt der Technologie und dem Schutz der Privatsphäre, das durch die Auswirkungen auf die bürgerlichen Freiheiten und die Meinungsfreiheit noch verschärft wird.

Randal Quran Reid, ein 29-jähriger Mann, besser bekannt unter seinem zweiten Vornamen Quran, war nach Thanksgiving auf dem Weg zu seiner Mutter, als ihn die Polizei auf einer Autobahn in Georgia anhielt und festnahm. Zu seinem Entsetzen erfuhr Quran, dass er eines Verbrechens in Louisiana verdächtigt wurde, einem Bundesstaat, den er noch nie besucht hatte, berichtet AP.

Quran wurde mehrere Tage lang festgehalten, und dies ist nicht das einzige Missgeschick, das ihm widerfahren ist. Mindestens vier weitere Personen, darunter eine im achten Monat schwangere Frau, die fälschlicherweise des Autodiebstahls beschuldigt wurde, haben die Strafverfolgungsbehörden verklagt, weil sie aufgrund der umstrittenen Technologie fälschlicherweise identifiziert und verhaftet wurden. Trotz des potenziellen Nutzens der Gesichtserkennung bei der Aufklärung von Verbrechen, der Suche nach vermissten Personen und der Identifizierung von Opfern des Menschenhandels argumentieren Kritiker, dass die Technologie ernsthafte Bedenken hinsichtlich der bürgerlichen Freiheiten und der Privatsphäre aufwirft. Von allen Argumenten gegen die Technologie steht der Vorwurf der rassistischen Voreingenommenheit an erster Stelle.

Die Gesichtserkennung wurde entwickelt, um Überwachungsbilder mit möglichen Profilen aus staatlichen Datenbanken oder sozialen Medien abzugleichen, kann aber häufig zu falsch positiven Ergebnissen führen. In der eidesstattlichen Erklärung, mit der der Haftbefehl gegen Quran beantragt wurde, stützte sich der Ermittler auf Überwachungsvideos und die Aussage einer nicht identifizierten „glaubwürdigen Quelle“, um den Verdächtigen zu identifizieren. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei der zweideutigen „glaubwürdigen Quelle“ in Wirklichkeit um das fehlerhafte Gesichtserkennungssystem handelt, das in der eidesstattlichen Erklärung nicht erwähnt wird.

Qurans Anwalt, Sam Starks, stellte die Glaubwürdigkeit der angeblichen Quelle des Detektivs in Frage und argumentierte, dass die Verfolgung eines Haftbefehls durch den Detektiv ohne zusätzliche bestätigende Beweise den Missbrauch und das übermäßige Vertrauen in diese Technologie offenbare.

Die Ereignisse um die unrechtmäßige Verhaftung von Quran haben die Polizeikräfte daran erinnert, wie wichtig es ist, zusätzliche Beweise beizubringen, wenn Gesichtserkennung zur Erlangung eines Haftbefehls eingesetzt wird.