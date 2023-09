WHO-Vertreter rufen Regierungen und Big Tech zur Bekämpfung von „Infodemie.“ und Desinformation auf.

Der Gedanke an eine Pandemie hat sich erst kürzlich in die Köpfe aller Menschen eingebrannt (zu Recht, wenn man das Ausmaß der Störungen betrachtet, die die Reaktion auf Covid auf persönlicher, geschäftlicher und nationaler Ebene verursacht hat) – und nun, aufbauend auf diesem Zustand der Angst, haben wir es mit einer neuen Wortschöpfung zu tun.

„Infodemie“

Wenn es nicht reicht, etwas „Pandemie“ zu nennen. Und wenn man mehrere Politiken/Medien/Personen gleichzeitig ins Visier nehmen will.

Es tauchen bereits Berichte auf, in denen dieses erfundene Wort „Infodemie“ verwendet wird, als ob es etwas bedeuten würde. Es wird auch nicht in Anführungszeichen gesetzt – und es ist die Rede davon, die Situation zu „managen“, so wie es die „globalen politischen Entscheidungsträger“ – also die WHO-Vertragsunterhändler – jetzt sehen.

Die Gegner werden sagen, dass die UN-Organisation einfach mit dem Element der Einschüchterung und Angst spielen will, indem sie diesen Begriff in ihren jüngsten Initiativen in den Vordergrund stellt.

Die prominenteste Initiative ist derzeit natürlich der Pandemievertrag der WHO. Darin wird praktisch jeder aufgefordert, „Maßnahmen zu ergreifen“.

Ohne jemals genau zu erklären, was die letzte Pandemie war, wie sie gehandhabt wurde (zu Recht oder zu Unrecht), woher sie kam und warum, bereitet sich die WHO (Weltgesundheitsorganisation) nun auf die nächste Pandemie vor.

Dies ist kein Brettspiel – das Wohlergehen und der Lebensunterhalt von Milliarden von Menschen hängen davon ab, wie es weitergeht.

Aber nehmen wir die Bedrohung durch die „Infodemie“ für bare Münze, wie es diejenigen, die mit diesem Wort hausieren gehen, zweifellos wollen.

Es ist vor allem ein Aufruf an Regierungen, Forscher, Medienorganisationen und Technologieplattformen, „stärker“ gegen „das neue Phänomen“ vorzugehen.

Aber was ist das? „Zu viele Informationen, einschließlich falscher oder irreführender Informationen, in digitalen und physischen Umgebungen während eines Krankheitsausbruchs“.

Wie bitte? Bisher hieß das Ziel willkürlich „Fehlinformation“ – aber jetzt ist auch „zu viel Information“ ein Problem? Was – und in welcher Welt – bedeutet eigentlich „zu viel Information“?

An diesem Punkt erscheinen die UN und ihre Agenturen offen gesagt als dystopischer Abschaum.

Aber wir sollten das alles nicht auf die leichte Schulter nehmen. Laut den Berichten und „Studien“, aus denen sie ihre Erzählungen ableiten, sollten die Regierungen „die Auswirkungen von Fehlinformationen in den sozialen Medien überwachen und mit Maßnahmen reagieren, die die schädlichen Auswirkungen der Infodemokratie abschwächen und davor schützen (…) Botschaften verbreiten, die auf einer „machbaren Verhaltensänderung“ basieren.

Wir haben in den letzten Jahren eine Flut von immer wiederholten Erzählungen erlebt. Das Hauptziel war es, die Hauptverursacher von Fehlinformationen, einschließlich der sogenannten Superverbreiter, zu identifizieren. Medien sollten Falschinformationen aufdecken und widerlegen, während Technologieplattformen angehalten wurden, solche Fehlinformationen zu überwachen und zu bekämpfen. Dies beinhaltete das Reduzieren von irreführenden Beiträgen und das Lenken der Nutzer zu verlässlichen Gesundheitsinformationen.

Und was ist mit „der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die automatisierte Methoden zur Überprüfung von Fakten entwickelt“?