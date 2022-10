Diese Woche in der neuen Normalität #50

In dieser Woche hat die Konservative Partei des Vereinigten Königreichs ein weiteres Parteispiel gespielt – und als die Musik aufhörte, war es Kanzler Kwasi Kwarteng, der keinen Sitz mehr hatte.

Er wurde durch Jeremy Hunt ersetzt, eine ebenso nichtssagende Nichtigkeit, deren einzige Empfehlung darin besteht, dass sich sein Name leichter reimen lässt.

Es ist unwahrscheinlich, dass es dabei bleibt, und nach einer Woche mit einigen peinlichen Kehrtwendungen und Fauxpas wird spekuliert, dass Premierministerin Liz Truss die Nächste ist, die entlassen wird.

Natürlich wird es keinen Unterschied machen, wer „das Sagen hat“, kein Held reitet auf einem weißen Pferd über den Bergkamm, aber die Gründe für dieses organisierte Chaos sind …

Wie wir beim OffGuardian schon früher angedeutet haben, könnte man argumentieren, dass Trump und Biden und Truss und BoJo eine Clownparade sind, die darauf abzielt, das gewählte Amt zu diskreditieren und jede in der Zukunft vorgeschlagene Alternative als eine Verbesserung erscheinen zu lassen.

So argumentiert David Mitchell heute im „Guardian“, dass Charles III. genauso das Recht hätte, uns zu sagen, was wir tun sollen, wie Liz Truss, und zumindest scheint es ihn zu interessieren.

Ja, das ist ein augenzwinkernder Scherz, aber er nährt immer noch die Idee, dass das derzeitige Modell kaputt und Demokratie nicht unbedingt die Lösung sei.

Am Anfang werden sie scherzen – das tun sie immer – aber schon bald werden sie ernst werden.

In der vergangenen Woche veranstaltete das „Baker Institute“ der Rice University das „Texas Vaccine Symposium“, auf dem mehrere Redner verschiedene Themen im Zusammenhang mit Impfstoffen ansprachen, wie Sie sich vorstellen können.

Eine dieser Rednerinnen war Valerie Gutmann Koch, eine Anwältin und Bioethikerin, die in ihrem Vortrag davor warnte, dass „Ungeimpfte zu einer geschützten Klasse werden“ und wie dies vonstatten ginge:

Letztlich stellen diese Bemühungen eine erhebliche Gefahr für die nationale und globale öffentliche Gesundheit dar und könnten gefährliche Präzedenzfälle schaffen, die die Wirksamkeit künftiger Impfkampagnen einschränken.

Sie schloss mit der Feststellung, dass „die körperliche Autonomie nicht absolut ist“, und warnte vor der „Gefahr“ von Covid:

Das Recht auf individuelle Autonomie ist nicht absolut und kann unter Umständen eingeschränkt werden, wenn Personen eine Gefahr für andere darstellen. Im Zusammenhang mit COVID-19 ist das Risiko der Übertragung und der Schädigung anderer groß, insbesondere für gefährdete Personen und Gemeinschaften.

Jemand sollte Valerie wirklich auf den neuesten Stand der Covid-Statistiken bringen, denn eine Krankheit mit einer Überlebensrate von 99,85 % stellt für niemanden ein großes „Risiko“ dar. Und selbst wenn es so wäre, verhindern die „Impfstoffe“ die Übertragung nicht wirklich.

Wie auch immer, das war vor 2 Wochen, höre ich Sie sagen, warum wird es erst jetzt in TWitNN erwähnt? Nun, aus zwei Gründen.

Erstens, weil ich erst vor ein paar Tagen davon gehört habe. Aber vor allem, weil sich die Clips des Vortrags verbreitet haben:

Texas Vaccine Policy Symposium Declares the 'Anti-Vax' a Threat to Public Health



"If the unvaccinated become a protected class, the spread of such diseases is likely to escalate."



"The right to individual autonomy is not absolute." pic.twitter.com/y0GPgHEO5R